Татарстан по примеру Чувашии создаст вышитую карту республики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане в рамках Года национальных культур и традиций вышьют карту республики. Об этом сообщила министр культуры региона Ирада Аюпова.

— Вы знаете, что в прошлом году наши коллеги из Чувашской республики, они стартовали во всей стране, [реализовали] проект «Вышитая карта России». Мы подумали, что и для нас это интересная тема, мы можем продолжить в том числе этот проект и на территории республики, — рассказала она.

В работу вовлекут мастериц из районных домов культуры, библиотек и музеев. Презентуют проект в следующем году на итоговой коллегии Министерства культуры Татарстана. Затем карту передадут в музей.

Источник: вышитаякартароссии.рф

— У нас у каждого муниципального района есть границы. Соответственно, до каждого муниципального района будут доведены масштабы границы этого района. Мастера этого района, мы здесь не ограничиваем людей, будут вышивать свой участочек в той технике, цветовой гамме, которая традиционна для этого района. Это может быть и чувашский орнамент, если в этом районе много представителей чувашского народа проживает, и русский орнамент, и так далее. То есть у нас нет ограничений. Самое важное, чтобы это район выразил себя в этом кусочке общей карты, которая потом сшита, — рассказала Ирада Аюпова.

Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций в ходе оглашения послания Госсовету республики в октябре прошлого года. Такой выбор он объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России.



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Татьяна Демина