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Ирада Аюпова назвала главные проблемы в отрасли культуры Татарстана

11:50, 11.07.2023 1
Ирада Аюпова назвала главные проблемы в отрасли культуры Татарстана
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главные проблема отрасли культуры в Татарстане — кадры, переосмысление функционального назначения каждого учреждения этой сферы и доступность. Об этом заявила министр культуры республики Ирада Аюпова.

— Пока не будет людей инициативных — ничего не будет, — заявила она.

По ее мнению у специалистов, работающих в сфере культуры, должно быть «небезразличие».

— Не может равнодушный человек работать в отрасли культуры. Только любовь, только если ты безумно любишь свою работу, безумно любишь людей, с которыми работаешь, ты будешь успешен, — убеждена Ирада Аюпова.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Второй проблемой она называла «переосмысление функционального назначения каждого учреждения культуры». Над этим вопросом работают на федеральном уровне, так как он требует системной проработки.

— Третий вопрос — это равенство. То есть доступность должна быть для всех и во всех аспектах. Мы должны работать со всеми целевыми аудиториями, — сказала Ирада Аюпова.

В Татарстане на 2023 год на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 1,103 млрд рублей. Из них почти 693 млн — федеральные средства, 411 млн — республиканские. Освоено уже больше половины финансирования.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьКультура Татарстан Министерство культуры Республики ТатарстанАюпова Ирада Хафизяновна

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:04
    Сделайте татарский аналог Пушкинской карты для всех бюджетников. Например Тукаевская карта для всех возрастов с бюджетом 5000 рублей на полгода с правом доступа во все музеи , театры и филармонии. Слабо ? Жаба задушит.
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