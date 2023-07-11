Ирада Аюпова назвала главные проблемы в отрасли культуры Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Главные проблема отрасли культуры в Татарстане — кадры, переосмысление функционального назначения каждого учреждения этой сферы и доступность. Об этом заявила министр культуры республики Ирада Аюпова.

— Пока не будет людей инициативных — ничего не будет, — заявила она.

По ее мнению у специалистов, работающих в сфере культуры, должно быть «небезразличие».

— Не может равнодушный человек работать в отрасли культуры. Только любовь, только если ты безумно любишь свою работу, безумно любишь людей, с которыми работаешь, ты будешь успешен, — убеждена Ирада Аюпова.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Второй проблемой она называла «переосмысление функционального назначения каждого учреждения культуры». Над этим вопросом работают на федеральном уровне, так как он требует системной проработки.

— Третий вопрос — это равенство. То есть доступность должна быть для всех и во всех аспектах. Мы должны работать со всеми целевыми аудиториями, — сказала Ирада Аюпова.

В Татарстане на 2023 год на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 1,103 млрд рублей. Из них почти 693 млн — федеральные средства, 411 млн — республиканские. Освоено уже больше половины финансирования.

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Татьяна Демина