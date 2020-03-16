Подорожавшая целлюлоза для Порохового, отлов бродячих собак и ремонт памятников Ленину и Марджани

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Олег Тихонов

1. Инженерные изыскания: 3 100 метров Вознесенского тракта за 149,2 млн

«Главтатдортранс» готов потратить 149,2 млн рублей на выполнение инженерных геологических и геодезических изысканий в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту. О соответствующем тендере было объявлено 12 марта, заявки будут принимать до 3 апреля. Рассмотрение заявок пройдет в два этапа — 3 и 8 апреля.

Согласно документации, проведение данных изысканий, необходимых для разработки проектной документации, касается части Вознесенского тракта — 3,1 км новой магистральной дороги городского значения, которая будет пролегать от Аметьевской магистрали до трассы М-7.

Помимо основных работ в проект планировки территории будут включены данные о землепользователях для дальнейшей работы с ними по отводу — основному по постоянному отводу (для изъятия) и по временному отводу (для расчета упущенной выгоды) с указанием собственника и площади земельных участков.

2. Целлюлоза для Порохового завода обойдется дороже с связи с ростом курса доллара

Казанский государственный казенный пороховой завод 10 марта объявил закупку на поставку хлопковой целлюлозы. Согласно закупке, поставка целлюлозы в объеме 3 900 тонн будет осуществляться с момента подписания контракта до 31 января 2026 года.

По условиям закупки оплата контракта будет осуществляться в долларовом эквиваленте — $7,8 млн. На момент выставления данной позиции курс доллара был учтен единой информационной системой в размере 66,99 рубля за доллар. Таким образом, в рублевом эквиваленте сумма контракта была 522,522 млн рублей. Согласно установленному курсу ЦБ РФ с 14 марта 2020 года, который составляет 73,1882 рубля за доллар, сумма закупки в рублях увеличилась почти на 48,5 млн рублей.

Горводзеленхоз потратит 80 млн рублей на приобретение саженцев рябины, клена, лип, ели обыкновенной для реконструкции зеленых зон улиц Казани. Фото kzn.ru

3. Деревья для города на 80 млн рублей

Горводзеленхоз потратит 80 млн рублей на приобретение саженцев рябины, клена, лип, ели обыкновенной для реконструкции зеленых зон улиц Казани. Согласно данной закупке, которая была выставлена 10 марта, крайний срок поставки деревьев — 30 апреля 2020 года. Изначально стоимость данного контракта составляла 92,8 млн рублей.

Всего будет приобретено 3 434 дерева, из которых 305 кленов остролистных «Файервью», 1 000 лип мелколистных «Гринспайер», 1 957 лип европейских «Паллида», 52 обыкновенных ели, 120 рябин обыкновенных сорта «Россика Майор», «Аспленифолия» и «Шиервотер Сидлинг». Согласно документации, возраст саженцев не дольше быть меньше 10 лет для лип; рябина и ели должны быть не моложе 7 и 9 лет соответственно.

4. Стекла для ПАТП №4 на 7,6 млн рублей

Пассажирское автотранспортное предприятие №4 готово потратить 7,6 млн рублей на поставку стекол и расходных материалов для автотранспорта. О закупке стало известно 11 марта, плановое окончание исполнения обязательств переде ПАТП — 31 марта 2021 года.

Поставщик обязуется поставить в ПАТП почти 500 различных стекол для автобусов марок NEFAZ_5299 -30-32 и МАЗ 203.069 L2, из которых 90 это передние лобовые, а также 18 — для задних и передних дверей.

ПАТП №4 готово потратить 7,6 млн рублей за поставку стекол и расходных материалов для автотранспорта. Фото Максима Платонова

5. Министерство культуры РТ обучит специалистов отрасли за 10,8 млн рублей

Министерство культуры РТ объявило тендер на оказание услуг на проведение образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки «МВА — Менеджмент в культуре». Максимальная стоимость контракта — 10,8 млн рублей. Об этом стало известно 6 марта, заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 16 марта, а итоги подведут 17-го числа.

Согласно техническому заданию от Министерства культуры, исполнитель должен в течении 2 лет отвести 640 часов занятий в соответствии с программой, где 176 часов выделяется на экономику и финансы в сфере культуры, 182 часа — на управление организацией сферы культуры, 118 часов — на управление человеческим капиталом и 140 часов — на тематические мастер-классы.

Цель данной программы заключается в подготовке руководителей и специалистов, владеющих практикой принятия управленческих решений в сфере культуры и искусства и ориентированных на освоение бизнес-аспектов системы культуры, а также на то, чтобы сформировать у руководителей учреждений культуры систему современных знаний об эффективном управлении организацией, прежде всего в сфере культуры и искусств, видение возможностей развития организации и персонала в условиях рыночной экономики для улучшения культурного наследия Российской Федерации.

Преподавательский состав должен включать в себя докторов и кандидатов наук.

6. «Умерщвление и утилизация» животных за 773 рубля

Комитет жилищно-коммунального хозяйства г. Казани 6 марта заключил договор с ООО «Зооцентр» на оказание услуг по отлову, транспортировке животных в приют, содержанию и регулированию численности животных без владельцев и возвращение их в среду обитания на территории Казани на 2020 год. Стоимость контракта составила 1,8 млн рублей.

Основной целью данных мероприятий является предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и других ситуаций, связанных с распространением заразных болезней.

Согласно спецификации, отлов одного животного бюджету будет обходиться в 351 рубль, транспортировка — 388 рублей, вакцинация — 538 рублей, стерилизация и кастрация — 1 004 и 770 рублей соответственно, а умерщвление и утилизация — 773 рубля.

Всего, по техническому заданию, необходимо привести в надлежащее состояние 66 объектов культурного наследия, среди которых монументы павшим войнам, обелиски, памятники участникам войны, а также памятники Ленину, Пушкину, Вишневскому, Марджани, Копылову и др. Фото kzn.ru

7. Ремонт памятников в Казани

Комитет внешнего благоустройства Казани готов заплатить 1,48 млн рублей за специализированные строительные работы, связанные с ремонтом памятников в столице республики. Об этом было объявлено 6 марта, заявки будут принимать до 17-го марта, аукцион состоится 19-го числа.

Исполнитель для сохранения и поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия должен будет произвести ремонтные работы памятников, включающие в себя установку гранитных плит, очистку и обновление памятных надписей, покраску постаментов и др. Всего, по техническому заданию, необходимо привести в надлежащее состояние 66 объектов культурного наследия, среди которых монументы павшим войнам, обелиски, памятники участникам войны, а также памятники Ленину, Пушкину, Вишневскому, Марджани, Копылову и др.

8. 685 тысяч на борьбу с паводками

Администрация Советского района Казани объявила тендер на проведение противопаводковых мероприятий на территории района и готова заключить контракт на сумму, не превышающую 684,6 тыс. рублей. О соответствующем тендере было объявлено 11 марта, заявки будут принимать до 20-го числа, аукцион состоится 23 марта.

Согласно техническому заданию, исполнителю для предотвращения, ликвидации подтоплений и затопления жилых домов и территорий Советского района Казани и создания безопасных условий проживания населения необходимо произвести работы по расчистке канав и водопропускных труб от мерзлого грунта, по расчистке канав от зеленых насаждений и по откачке талых вод. Данные мероприятия необходимо осуществить до 15 июня 2020 года на территориях жилых массивов Дербышки, Вознесенское, Малые и Большие Клыки, Царицыно и др.

«Водоканал» Казани планирует израсходовать 14,6 млн рублей на капитальный ремонт управления по ул. Горького, д. 34. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

9. Ремонт здания «Водоканала»

«Водоканал» Казани планирует израсходовать 14,6 млн рублей на капитальный ремонт управления по ул. Горького, д. 34, финансирование при этом идет за счет собственных средств предприятия. Публикация была размещена 11 марта.

Срок окончания исполнения работ по данному контракту — не позднее 30 июня 2020 года. За данный срок исполнитель должен осуществить капитальный ремонт на 3, 4, 5-м этажах здания. В ведомость работ входят общестроительные работы, установка пожарной сигнализации, прокладка трубопроводов отопления, монтаж вентиляции, кондиционирования и газового пожаротушения.

