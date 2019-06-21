Как Минкульт собирается оправдать ожидания татарстанцев от посещения учреждений культуры

Государство должно стимулировать спрос на потребление культурных благ, создавать инфраструктуру для саморазвития

Фото: Ринат Назметдинов

Инвестиции в огромную сеть республиканской культурной инфраструктуры должны давать отдачу. Человек должен понимать, где и когда проходят мероприятия, и стремиться на них попасть; создание спроса — тоже задача государства, отметила министр культуры РТ Ирада Аюпова. Министерство продумывает варианты информирования населения о мероприятиях в сфере культуры: например, с помощью «агентов продвижения», которыми могут выступать даже дети, привлекая своих родителей. Интересными могут быть и новые площадки, в том числе торговые центры, где реализуются нестандартные для этой среды активности, стоит учесть системы скидок и реорганизацию традиционных форматов (библиотек, театров, национальных праздников). «Реальное время» приводит самые интересные тезисы из интервью министра.

Нельзя строить стены

Культура — это среда, в которой невозможно работать, если ты строишь стены. Поэтому самое важное — это то, что мы пытаемся сформировать образ максимально открытого для инициатив министерства. В обществе сейчас есть кризис доверия. Закрытость к изменениям сегодня недопустима, мы должны учиться всю жизнь, развивать свои компетенции.

В системе культуры не работает схема, когда спрос рождает предложение; очень важно, чтобы государство само формировало этот запрос на потребление услуг в сфере культуры.

В прошлом году мы попробовали эксперимент с Национальной библиотекой, с «Яндекс.Такси» и «Мегой»: было пространство в «Меге», куда можно было приехать, почитать книги, журналы. Этот проект вызвал большой интерес со стороны тех людей, которые свой досуг организуют в торговых комплексах.

Мы ведем переговоры с аэропортом. Мы долго ждали, когда выйдет документ по присвоению ему имени Габдуллы Тукая, сейчас первые встречи уже состоялись, мы хотели бы интегрировать тему Тукая — нашего культурного наследия — в аэропорту.

В системе культуры не работает схема, когда спрос рождает предложение; очень важно, чтобы государство само формировало этот запрос на потребление услуг в сфере культуры

Бесплатный доступ в музеи

Должны быть акции, которые еще больше стимулируют спрос. В связи с этим 1 июня мы приняли решение, что посещение всеми детьми, школьниками государственных музеев будет бесплатным. Ребенок — агент развития: если он познакомится с богатым наследием в музеях, он будет мотивирован, чтобы прийти туда с родителями. Кстати, каждый первый вторник месяца для всех посетителей государственные музеи открыты на безвозмездной основе.

У нас более 3 800 сетевых единиц — театры, музеи, библиотеки, клубы. Государство инвестирует в эту инфраструктуру, но она должна давать отдачу. Человек должен понимать, где что проходит. Единая система учета продажи билетов на культурные мероприятия — это сводный план, чтобы человек мог зайти в систему и выбрать то, что его интересует, и сразу перейти к приобретению билетов, если это платные услуги, либо спланировать свое посещение. Это единый ресурс, который способствует продвижению культуры. С другой стороны, это эффективность использования существующей инфраструктуры.

Мы прорабатываем с Комитетом по туризму вариант 15-процентной скидки для всех покупателей единой карты гостя — это тоже система продвижения. Рассматриваем варианты, существующие в других странах. Если мы сделаем бесплатным последний час работы музея, мы можем получить ситуацию, когда все туристические компании будут заказывать время перед закрытием, проходить бесплатно. При этом компании будут зарабатывать деньги, а не музеи, у которых, естественно, проходимость будет очень большая.

Библиотека — институт, который в наибольшей степени переживает период трансформации. Библиотеки должны стать местом, где человек может комфортно заниматься совершенствованием себя как личности

Библиотеки

Состоялся переезд Национальной библиотеки в здание НКЦ, в 2020 году мы ждем открытия. Сегодня там ведутся подготовительные работы. Мир поменялся, ожидания человека от посещения учреждения культуры совсем иные, чем 30—40 лет назад.

Библиотека — институт, который в наибольшей степени переживает период трансформации. Библиотеки должны стать местом, где человек может комфортно заниматься совершенствованием себя как личности. Концепция реконструкции библиотеки — это не просто хранилище, это максимальное количество фондов, расположенных в открытом доступе, это площадка для возможности прикоснуться к любому знанию — литературе, музыке, другим видам искусства. И, если я хочу научиться шить, я должна иметь возможность взять книгу по шитью и тут же попробовать это на практике.

Кинотеатры

В Нурлате открывается комплекс «Грань», там организовали систему кинопоказа. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский уделяет большое внимание кино, потому что это очень востребованный ресурс. Смысл в том, что можно при грамотной организации даже в небольших населенных пунктах устраивать трансляцию международных премьер: например, мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе, и в это же время она в Заинске может пройти. Это доступность.

Важный вопрос заполняемости этих залов. Нужны средства для того, чтобы права на премьерный показ приобретать. Поэтому одним из приоритетов «Татаркино» будет совершенствование системы кинопоказов. Развитие кино в муниципальных районах — это отдельный пласт. Есть российское кино, которое можно отдельно транслировать. Я считаю, что есть потенциал для показа детского кино, причем не только новых фильмов, но и старых кинолент. Сегодня это недооцененный ресурс.

Смысл в том, что можно при грамотной организации даже в небольших населенных пунктах устраивать трансляцию международных премьер: например, мировая премьера состоялась в Лос-Анджелесе, и в это же время она в Заинске может пройти. Это доступность

Создание киностудии

Все инвестиции средств в культуру — это инвестиции средств налогоплательщиков. Просто строить помещение, которое не будет приносить отдачи, будь она интеллектуальная, имиджевая или финансовая, такие решения не должны приниматься быстро. Действительно, есть определенные проблемы в системе продвижения кино. Есть коммерческое и некоммерческое кино. Нужно четко разделять два понятия — кинопроизводство и киноискусство, потому что меры господдержки первому и второму разнятся. Один из вариантов в том числе — создание киностудии.

Правильнее создать бизнес-инкубатор для креативной индустрии, но нужно четко понимать, что это такое. Может, для таких компаний нужно создать арт-парки, в которых будет своя звукозаписывающая студия, своя площадка для проведения тех или иных мероприятий, лектории.

Образование в сфере культуры

Образование в сфере культуры и искусства — дорогостоящее во всем мире. Средства, которые государство затрачивает на подготовку таких кадров, должны работать в интересах республики и нашей страны. Если будут возможности творческой реализации, даже те, кто уехал, захотят вернуться. Пока их нет. Поэтому я за поддержку творческих стартапов, которые сделают Казань центром притяжения.

Мы все эти нюансы будем учитывать при разработке концепции (сейчас эта работа ведется) — это инструменты, которые позволят не только производить таланты, но еще и создавать инфраструктуру, в которой эти таланты будут получать возможность творческой самореализации.

Вы знаете, что в институте культуры поменялся ректор. С Минкультом России мы прорабатываем, как все-таки сохранить наши традиционные направления подготовки, усилив их. И сделать так, чтобы ребята, которые оканчивают вуз, работали по специальности. Нельзя допускать латентной безработицы, чтобы мы готовили режиссеров театров, а потом они работали в магазине — это неправильно.

Если будут возможности творческой реализации, даже те, кто уехал, захотят вернуться. Пока их нет. Поэтому я за поддержку творческих стартапов, которые сделают Казань центром притяжения

Сохранить национальную культуру

Организатором Сабантуя является мэрия Казани, но есть вещи, на которые мы обратили внимание и попросили, чтобы наши традиционные забавы и игры были вынесены на первый план. В этом году на федеральном Сабантуе в Новосибирске было в большей степени внимания уделено контенту, и в ходе пролога была продемонстрирована традиция, которая лежала в основе Сабантуя. У нас прошел не только Сабантуй, но и Каравон, марийский Семык, будет Уяв, чувашский праздник, который в этом году пройдет в Аксубаево на новой площадке. Приехал министр культуры Чувашской Республики, мы уже обсудили, как правильно выстроить концепцию праздника.

Сабантуй всегда начинался со сбора подарков. Очень приятно, что в обществе пошла дискуссия по этой теме. Я настаиваю, что должно быть большее вовлечения зрителей на территории праздника, на нем нужно быть активным.

Фольклор невозможно сохранить на полке, он хранится только в среде. Мы сейчас ведем работу по переосмыслению принципов деятельности Центра развития традиционной культуры, потому что пока нет понимания глубинных смыслов национальных обрядов, причем не только татарских, а всех жителей, которые проживают на территории Республики Татарстан. Это пока мы не дорабатываем. Самое страшное, что сегодня национальная культура становится темой для спекуляций. Национальная культура, ее смыслы и ценности, мы должны сохранить.