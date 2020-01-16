«Памятник Ильгаму Шакирову в Казани точно установят, не может быть иначе»

Год без легенды татарской эстрады — «эталона» и главного хранителя моң Ильгама Шакирова

Сегодня ровно год, как не стало легендарного татарского певца Ильгама Шакирова. За это время имя любимого многими поколениями народного артиста получила одна из улиц в Кировском районе Казани, концертный зал в стенах «Казань Экспо» и сразу несколько крупных музыкальных фестивалей. Вместе с коллегами по цеху, друзьями и поклонниками певца «Реальное время» вспоминает историю жизни и творчества Шакирова и рассуждает, стоит ли продолжать увековечивать память о «татарском соловье» в камне.

Вопрос о переименовании центральных улиц в честь артиста снят, зато в Казани появится памятник Ильгаму Шакирову

Буквально с первых месяцев после смерти Ильгама Шакирова культурная общественность Казани и Татарстана заговорила о необходимости сохранения памяти легендарного певца, его творческого наследия. Дискуссия очень быстро получила продолжение: к концу апреля прошлого года был открыт новый концертный зал в комплексе «Казань Экспо», получивший имя артиста. В холле зала с тех пор «застыли» известные слова мэтра: «Пока есть татарская песня, у нашего народа есть будущее».

В то же время имя певца было присвоено и Международному телевизионному конкурсу молодых исполнителей «Татар моны», председателем жюри которого на протяжении последних десяти лет является профессор, артист Салават Фатхутдинов. Крупные концертные программы в Казани, Уфе и Москве провели Татарская филармония им. Г. Тукая и Фонд им. Рашита Вагапова.

— Ильгам Шакиров — это эпоха, это легенда. Это голос поколений, то, на чем выросли наши родители, а затем и мы. Лично я выросла на его музыке. Он эталон звучания и культуры мышления. Мне кажется, не обязательно увековечивать память, называя улицу или дом, самое главное — Ильгам Шакиров всегда будет в песнях, я уверена, что продолжат проводиться фестивали его имени и дни памяти, — подчеркнула в беседе с «Реальным временем» певица Эльмира Калимуллина.

Но не все деятели культуры согласны с такой позицией. В марте прошлого года, после заседания топонимической комиссии Казани, где рассматривались варианты наименования городских улиц в честь ушедших Ильгама Шакирова и Альфии Авзаловой, многие татарстанские артисты, коллеги и знакомые певцов остались недовольны решением. Комиссия утвердила присвоение имен артистов улицам на окраине Казани — на территории жилого комплекса «Салават купере» в Кировском районе.

Недовольство тогда публично высказала дочь Альфии Авзаловой Зульфия, а певец Габдельфат Сафин даже направил в адрес Министерства культуры РТ обращение, предложив переименовать улицу Александра Вишневского в улицу Ильгама Шакирова. Конечно, не все поддержали Сафина, но вопрос был на повестке дня. В июне 2019-го дома на улице №2 все же получили таблички «проспект Ильгама Шакирова — Илhам Шакиров проспекты».

В мэрии «Реальному времени» пояснили, что Минкульт РТ «спустил» на рассмотрение иполкому обращение Сафина, но, поскольку имя певца уже было присвоено проспекту в «Салават купере», «двойного наименования быть не может».

О необходимости запечатлеть образ певца в камне также говорили многие деятели культуры. Во время сентябрьской пресс-конференции Салават Фатхутдинов даже заявил, что готов лично найти спонсоров для изготовления совместного монумента Шакирова и Авзаловой, обсудить вопрос с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым. Правда, видимо этого пока так и не случилось.

— Ильгам Шакиров — это недосягаемая звезда, это глас татарского народа, это его душа. Я всегда иду к его песням, если ищу вдохновения и с удовольствием их пою. Для сохранения его памяти многое делается, его песни звучат каждый день — и на канале «Майдан», и на «ТНВ Планете». Думаю, что и памятник Ильгаму Шакирову в Татарстане точно установят, просто не может быть иначе, — предположил в беседе с «Реальным временем» заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов.

И не ошибся. Как стало известно «Реальному времени», Министерство культуры Татарстана утвердило план мероприятий, посвященных увековечению памяти артиста, в который как раз и вошла установка памятника или бюста Шакирова в сквере Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Точная дата, как и имя скульптора, который возьмется за исполнение заказа, пока неизвестны.

Но уже определены примерные сроки установки мемориальной доски на фасаде дома, где в Казани проживал Ильгам Шакиров, и надгробного памятника на Ново-Татарском кладбище. К концу лета 2020 года эти работы будут выполнены. Изготовлением мемориальной доски уже сейчас занимается молодой казанский скульптор, выпускник Суриковского института и автор надгробного памятника дирижеру Фуату Мансурову Фаниль Валиуллин.

По информации ведомства Ирады Аюповой, запланированы также капремонт общеобразовательной школы в родном селе Шакирова Яна-Буляк, установка стелы с указателем поворота на Яна-Буляк на автодороге Набережные Челны — Сарманово, создание музея Ильгама Шакирова в Казани.

— Конечно, для увековечения памяти Ильгама Шакирова этого мало. Но, я думаю, что это только начало, прошел только год, — подчеркнул, рассуждая о программе мероприятий, общественный и государственный деятель, татарский писатель, поэт, глава попечительского совета Вагаповского фестиваля Разиль Валеев. — Улицы, памятники, именования учреждений и организаций — это замечательно, но самое главное — это пропаганда его творчества, ведь его песни — это самая большая ценность, эталон татарской национальной песни, вокального искусства. Для того, чтобы татары не потеряли этот «эталон», не отошли от него, необходимо начинать прививать основы музыкального искусства с самого детского садика.

От мальчика с клеймом «сына врага народа» до эталона моң

Ильгам Шакиров родился незадолго до начала войны, 15 февраля 1935 года, в деревне Новый Буляк (Яна-Буляк) ТАССР. Семья жила более чем скромно: сам Ильгам Шакиров был младшим, четвертым ребенком, в 1937 году по ложному доносу отец был репрессирован, забота о детях легла на плечи матери, а теперь и супруги «врага народа». Уже будучи довольно известным артистом, он не раз вспоминал тяжелые взгляды, которыми его и его родных провожали соседи и бывшие друзья, в один момент отвернувшиеся от Шакировых. Многие годы семье приходилось выживать и браться за любую работу.

Мальчик с детства был неравнодушен к музыке и пению, правда его стремления ни мать, ни окружение не воспринимали всерьез. Ильгам Шакиров рос серьезным и закрытым молодым человеком. Некоторое время будущий артист мечтал поступить на госслужбу и стать прокурором — давала о себе знать обида и врезавшиеся в память воспоминания о лишениях детских лет. Другое стремление молодого Шакирова — поступление в педагогический, продолжения тоже не получило, предположительно из-за клейма «сын врага народа».

В 1954-м он все же поступил в Казанское музыкальное училище, где быстро разглядели талант юноши, через год его приняли на вокальный факультет Казанской консерватории. Уже в 1960-м Ильгама Шакирова пригласили в Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, где на долгие годы он становится ведущим солистом. С 1992-го по 2012-й Ильгам Шакиров был художественным руководителем и председателем худсовета филармонии, активно гастролируя по России. Несколько раз артист выезжал в большие турне по Сибири и Поволжью, а в 2002 году он дал сольный концерт в Хельсинки.

Большую и искреннюю народную любовь Ильгам Шакиров завоевал из-за своей тонкой и кропотливой работы по поиску и «восстановлению» старинных песен, созданию уникальных, и в то же время аутентичных мотивов. Новую жизнь получили почти забытые «Кара Урман», «Зиляйлюк», «Тафтиляу», «Уел».

Церемонию прощания в театре оперы и балета в тот день посетили сотни коллег, поклонников и почитателей его творчества, а также семья и близкие друзья. Фото Максима Платонова

Признание получили и его собственные сочинения, и классические композиции, получившие новое прочтение в исполнении певца, среди которых песни Джаудата Файзи, Назиба Жиганова и Рустема Яхина, арии из опер Чайковского, Верди, Моцарта и Рубинштейна. Всего же репертуар Ильгама Шакирова насчитывал свыше 500 произведений. Неповторимый, бархатный баритон Шакирова вызывал восхищение у многих советских и российских звезд, известно, что почитателями его таланта были Мстислав Ростропович и Иосиф Кобзон.

В последние годы жизни артист практически полностью ушел из медийного пространства, перестал давать интервью и концерты, сильно болел и постоянно находился под наблюдением врачей. Рядом с ним большую часть времени находился личный помощник Ильхам Хазиев. 16 января прошлого года, буквально за месяц до своего 84-летия, после продолжительной болезни в стенах РКБ Ильгам Шакиров скончался. 18 января на Ново-Татарском кладбище Казани состоялись похороны артиста. Церемонию прощания в театре оперы и балета в тот день посетили сотни коллег, поклонников и почитателей его творчества, а также семья и близкие друзья. Джаназа-намаз в мечети «Марджани» прочитал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.