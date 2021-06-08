Потеряет ли Казань дом Пашковского?

Фото: Максим Платонов

Казанские градозащитники всерьез опасаются за судьбу дома Пашковского — старинного особняка на ул. Калинина, 13. В последние дни во дворе дома, построенного в начале 1900-х годов и считающегося одним из немногих сохранившихся в городе редких образцов деревянного зодчества, начались работы по демонтажу. В выходные здесь снесли старинную красивую хозяйственную постройку — флигель, составлявший интересный ансамбль с главным домом. Краевед Марк Шишкин убежден, что если исчезнет и это здание, улица Калинина окончательно выпадет из исторического центра города, превратившись в спальный район. А директор ООО «Забир», проводившего экспертизу дома, Фарида Забирова убеждена, что для охраны таких объектов необходимы новые федеральные нормы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Где эта улица, где этот дом?

Казанские градозащитники бьют тревогу — над домом Пашковского по Калинина, 13, по их мнению, навис дамоклов меч. Владелец — ООО «Картли» — снес во дворе особняка старинную красивую хозяйственную постройку из красного кирпича и волжского известняка. Флигель, которому больше 120 лет, составлял интересный ансамбль с главным домом, считают общественники.

Однако формально все было сделано по закону — в отличие от самого дома Пашковского, эта постройка не была внесена в охранный реестр, соответственно, владелец дома и участка не имел ограничений на снос. «С точки зрения Казани — город понес утрату. Небольшую, потому что этот флигелек особой исторической ценностью не обладал, но все равно был украшением старинной улицы», — сетуют краеведы. По их словам, несмотря на недавнее решение утвердить охранный статус дома Пашковского, с таким владельцем риск потерять памятник очень высок, например, в «случайном» пожаре.

Дом на Калинина — один из немногих сохранившихся в центре Казани объектов деревянного зодчества. Фото: Максим Платонов

«Реальному времени» не удалось получить оперативный комментарий о судьбе самого дома в ООО «Картли». В приемной крупного поставщика полимерного сырья и в юридическом отделе компании записали телефон корреспондента и обещали перезвонить, однако с редакцией никто не связался.

В прошлом году руководство компании «Картли» обратилось в Арбитражный суд РТ, чтобы снять охранный статус с дома Пашковского. Об этой истории подробно писало «Реальное время».



Дом на Калинина — один из немногих сохранившихся в центре Казани объектов деревянного зодчества. Его до сих пор украшает замысловатая резьба, выполненная старыми мастерами. Однако, по мнению собственников, никакой исторической ценности он не представляет. Истец требовал от Министерства культуры Татарстана и Комитета РТ по охране ОКН исключить жилой дом из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. Получив отказ, руководство компании обратилось в суд, требуя признать бездействие должностных лиц незаконным.

Несмотря на недавнее решение утвердить охранный статус дома Пашковского, с таким владельцем риск потерять памятник очень высок, например, в «случайном» пожаре. Фото: Максим Платонов

«Сохранение дома выгодно всей туристической Казани»

Тревожится о судьбе дома Пашковского и известный казанский историк и краевед, экскурсовод Марк Шишкин. На его запрос оперативно ответили с аккаунта администрации Вахитовского и Приволжского районов @avp.kazan, подтвердив, что здание находится в перечне исторически ценных градоформирующих объектов.

— Еще в конце апреля там появились контейнеры для мусора, а 17 мая там были замечены бульдозер и КАМАЗ. В эти выходные появилась информация, что разбирают кирпичный флигель во дворе. Я отправился фотографировать объект. Были заметны повреждения, но видно было плохо, — рассказал Шишкин, так как наблюдал за домом через забор, — 6 июня, когда я пришел к дому днем, флигель был разрушен. Я не сторонник того, чтобы сохранять все старые дома. У меня пока нет информации о правовом статусе уничтоженной кирпичной постройки. Я боюсь за сам деревянный дом №13, который выходит на ул. Калинина. Не заденут ли его случайно?

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5 июня 2021 года

6 июня 2021 года

По мнению Шишкина, сохранение дома Пашковского выгодно не только ему как экскурсоводу, но и всей Казани. «Мы развиваем туризм, а гости из других городов в какой-то момент пресыщаются стандартными маршрутами. И тогда они ищут интересные истории и локации в таких местах, как ул. Калинина — бывшая Третья Гора. Зачем их лишать этого?», — задается он риторическим вопросом.

«Будем работать, чтобы дом получил статус объекта культурного наследия»

Комментируя ситуацию «Реальному времени», экскурсовод сообщил, что на территории бывшего домовладения Пашковского и Писарева и сейчас работает бульдозер, а в минувшие выходные был полностью снесен каменный флигель начала ХХ века, что вызывает справедливую обеспокоенность градозащитников.



— Мы надеемся на конструктивную позицию собственников, на их уважение к статусу дома как исторически ценного градоформирующего объекта, но со своей стороны будем работать над тем, чтобы дом получил статус объекта культурного наследия. Заявление об этом уже подано в Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, — сообщил он нашему корреспонденту.

По словам собеседника, улица Калинина — это место, где есть несколько примеров, как хорошо могут выглядеть деревянные дома. Здесь успешно работали участники «Том Сойер феста». Рядом расположена альма-матер всех казанских архитекторов — КГАСУ. Поэтому к дому на Калинина, 13 неизбежно будет приковано особое внимание, убежден он.

Улица Калинина — это место, где есть несколько примеров, как хорошо могут выглядеть деревянные дома. Здесь успешно работали участники «Том Сойер феста». Фото: Дмитрий Резнов

Говоря об особой ценности дома Пашковского, Шишкин перечисляет, что ценность объектов определяют разными способами: уникальная архитектура, выдающиеся жильцы, привлекательность для туристов.

«В доме №13 на улице Калинина совпадают все эти факторы, — утверждает собеседник. — Благодаря этому дому с балконом на деревянных колоннах, как только вы поднимаетесь в крутую гору, то сразу понимаете, что находитесь в исторической части Казани. Район старинных улиц Первая, Вторая и Третья Горы (ныне Ульянова-Ленина, Волкова и Калинина) важен для нашего города как место, где сосредоточены интересные малые архитектурные формы. Это та Казань, которую любят и помнят старожилы. Не станет этого дома, и Калинина окончательно выпадет из центра города, превратившись в спальный район», — сетует Шишкин.

Что это они начали активничать?

Старший преподаватель кафедры градостроительства КГАСУ, директор ООО «Забир», проводившего экспертизу здания на Калинина, 13, заместитель председателя ТРО Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Фарида Забирова говорит, что юридическая защита исторически ценных градоформирующих объектов (ИЦГФО) — проблема российского масштаба.

— Я ходила на суды, защищала дом Пашковского. Несмотря на мнение собственника, мы доказываем, что этот объект нельзя исключать из перечня исторически ценных градоформирующих объектов. В этом случае мы по одну сторону баррикад с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия, — сообщила она в беседе с «Реальным временем». — После того, как снесли флигель, мы хотим решить вопрос радикально. Так как исторически ценный градоформирующий объект — это потенциальное наследие, мы пытаемся сделать так, чтобы Комитет поставил его в список выявленных объектов (в таком случае он будет охраняться как ОКН). После чего должна быть государственная историко-культурная экспертиза. Сейчас мы пытаемся сделать все, что можем. Собственники через суд хотят добиться права снести этот дом, хотя он входит в перечень исторически ценных градоформирующих объектов, я сама его ставила в этот список! Собственник считает, что если объект не снести — это препятствие в их бизнесе. Мы же пытаемся убедить, что для них это, напротив, плюс — дом-то такой нетрадиционный для Казани, с балконом. Я как эксперт оцениваю его как очень своеобразный объект, в Поволжье такие еще встречаются, а для Казани — большая редкость.



По словам Забировой, градозащитников тревожат начатые на территории дома Пашковского проектные работы. «На градсовете мы неоднократно рассматривали варианты, и нет ни одного согласованного с нами проекта на территории дома Пашковского. Что это они начали активничать-то?», — тревожится Забирова.

В любом случае исторически ценные градоформирующие объекты (ИЦГФО) сносить не могут, подчеркивает она. «ИЦГФО — это в принципе актуальная тема. Я как раз еду на съезд органов охраны памятников, и мы будем в том числе поднимать вопрос, как юридически защитить ценные градоформирующие объекты. У нас за 11 лет ни одного памятника не снесено, а ИЦГФО мы теряем, потому что они недостаточно защищены юридически. Это вопрос российского масштаба. Мы уже разработали положения, критерии ИЦГФО, но, к сожалению, они пока не принимаются», — сетует эксперт.

По словам Забировой, для градозащитников ценные дома — как живые люди. В частности, дом Пашковского у собеседницы ассоциируется со знатной пожилой дамой, которая красиво стареет. Она с высокой прической, в кружевах и из другого города, делится она образом.

«Выкопировка с плана Высочайше утвержденного на часть города Казани в 1842 году и план дворового участка земли, состоящего в 4 части г. Казани в Суконной Слободе, владения бывшей фабричной, а ныне казанского мещанина Федора Михайлова Смирнова». ГА РТ Ф.49. Оп.1. Д.79. Л.6. Предоставлено Марком Шишкиным

«От такой Казани в восторге даже взыскательные московские гости»

Деревянный двухэтажный дом на улице Калинина предположительно был построен в начале 1900-х годов. Как рассказывает «Реальному времени» краевед Марк Шишкин, для Казани важны имена былых собственников этого дома. Христофор Григорьевич Пашковский, владевший домом с 1901 по 1909 годы, был автором проектов нескольких значимых зданий. Это здание Реального училища на Булаке, где теперь находится один из корпусов КФУ. Это здание номеров «Волга» на Горького, 3. Участвуя в работе Общества археологии истории и этнографии при Казанском университете, Пашковский в XIX веке занимался сохранением объектов в Болгаре и Свияжске. Это та работа, которой теперь занимается фонд «Возрождение».

Профессор Казанской духовной академии Леонид Иванович Писарев владел домом с 1909 по 1918 годы. Именно при нем, в 1915 году, дом приобрел нынешний вид.

Это был человек широких дарований. Церковный ученый, специалист по раннему христианству, работы которого переиздаются и в наше время. Общественный деятель, который боролся за современный Речной порт для Казани (его планы были реализованы только в советское время). Он же помогал чувашской интеллигенции издавать первую национальную газету «Хыпар». Был издателем еженедельника «Церковно-общественная жизнь», который читали по всей России.



— Такие яркие интеллигентские биографии — неотъемлемая черта казанского района «Трех гор». Поэтому я и другие экскурсоводы водим сюда казанцев и гостей нашего города. Ведь рано или поздно, люди, которые приезжают к нам отдыхать, пресыщаются привычными маршрутами. Им хочется чего-то нового. И от такой Казани, какая есть на Ульянова-Ленина, Волкова или Калинина, в восторге даже взыскательные московские гости. Они видят эти тенистые улицы со старинными историческими домами, и, переводя взгляд на соседний жилой комплекс, говорят: «Мы бы купили здесь квартиру». Но без этих деревьев и старых домов будет уже не то. Бетонных «человейников» у нас и так предостаточно», — отмечает собеседник.

План строений, принадлежавших профессору Казанской духовной академии Леониду Ивановичу Писареву. ГА РТ Ф.81. Оп.8. Д. 625. Л.9. Предоставлено Марком Шишкиным