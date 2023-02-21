В Татарстане в Год национальных культур и традиций проведут 349 мероприятий
В рамках Года национальных культур и традиций в Татарстане планируется провести 349 мероприятий. Об этом рассказала министр культуры региона Ирада Аюпова.
Мероприятия разделены на несколько разделов — образование, наука, культура, люди, праздники и традиции, развитие инфраструктуры и так далее. По словам Ирады Аюповой, предложения по событиям Года национальных культур и традиций поступили от более чем 100 ведомств и учреждений.
Одно из мероприятий Года национальных культур и традиций — создание вышитой карты Татарстана. К работе привлекут мастериц из районных домов культуры, библиотек и музеев.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2023-й в республике Годом национальных культур и традиций в ходе оглашения послания Госсовету республики в октябре прошлого года. Такой выбор он объяснил важностью сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций и продолжением Года культурного наследия народов России.
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