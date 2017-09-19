УФАС по РТ
Общая информация
Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ - осуществляет функции по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа), рекламы, а также по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд (за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу).
Руководитель в РТ - Груничев Александр Станиславович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 236-89-22
- Email: to16@fas.gov.ru
- Сайт: www.fasrt.ru
Дата последнего обновления: 19.09.2017