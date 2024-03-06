В Татарстане расторгли договор с «заслуженным отловщиком» безнадзорных собак

Поводом для отказа исполкома Нурлатского района от услуг ИП Мадьянкина стал приют, расположенный «не на той» земле

Фото: Иванов Василий

Важный прецедент создал райисполком Нурлатского района — расторг в конце 2023 года муниципальный контракт с предпринимателем, который уже несколько лет выигрывает аукционы на отлов безнадзорных животных во многих районах Татарстана и к которому за эти годы накопилось немало претензий у зоозащитников, — Сергеем Мадьянкиным. О формальном поводе для отказа муниципалитета от услуг бессменного «отловщика», причинах, по которым он может продолжать свою деятельность, и расследовании зоозащитников о вакцинации собак от бешенства просроченным препаратом — в материале «Реального времени».

«Перестал соответствовать требованиям»



24 января 2024 года руководитель исполкома Нурлатского муниципального района Асгать Габдуллин направил ульяновскому индивидуальному предпринимателю Сергею Мадьянкину решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного с ним 6 декабря 2023 года муниципального контракта на оказание услуг по отлову, содержанию и регулированию численности животных без владельцев на территории района. В исполкоме Нурлатского района подтвердили эту информацию «Реальному времени» и уточнили, что, несмотря на наличие поступавших от зоозащитников жалоб на деятельность Мадьянкина, поводом для расторжения контракта послужила формальность.

Согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными…», отловленные животные, в частности, должны размещаться в приютах, а приюты — находиться в специально предназначенных зданиях и соответствовать утвержденным республиканским кабмином требованиям. 7 декабря 2023 года, до начала исполнения контракта исполком направил Мадьянкину запрос о предоставлении правоустанавливающих документов, подтверждающих права на приют и на содержание в нем животных. Из предоставленных им документов выяснилось, что приют расположен на земельном участке, принадлежащем третьему лицу, и находится на землях специального назначения с видом разрешенного использования «Обеспечение дорожного отдыха». В июле 2023 года Мелекесский районный суд Ульяновской области по иску администрации района признал действия собственника по размещению на этих землях приюта для животных незаконными и обязал его не использовать земельный участок в этих целях.

Несмотря на наличие поступавших от зоозащитников жалоб на деятельность ИП Мадьянкина, поводом для расторжения контракта послужила формальность Реальное время / realnoevremya.ru

Как указано в решении, подписанном Асгатем Габдуллиным, исполком Нурлатского района расторг контракт с ИП Мадьянкиным на 2024 год стоимостью 618,8 тыс. рублей в связи с тем, что тот «перестал соответствовать установленным извещением о госзакупке требованиям», а также «предоставил недостоверную информацию о соответствии этим требованиям».

28 февраля на сайте госзакупок было размещено новое извещение об электронном аукционе на отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных животных на территории Нурлатского района в 2024 году. В исполкоме не исключают, что в нем будет участвовать Сергей Мадьянкин.

— По этому поводу было разбирательство в УФАС, и его не признали недобросовестным поставщиком, поэтому он имеет право подать заявку, — сообщили в исполкоме «Реальному времени».

«Решений, запрещающих мне лично размещать там приют, нет»

— Татарстанское УФАС стало на мою сторону и признало неправомерность действий заказчика, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с расторжением контракта Сергей Мадьянкин. — Соответствующее решение вынесено, но антимонопольная служба не имеет права обязать заказчика отменить расторжение контракта, и сам заказчик не вправе это сделать, поскольку решение о расторжении вступило в законную силу.

Сергей Мадьянкин подчеркнул, что он работает в этой отрасли больше 15 лет, и за это время только через аукционы с ним было заключено более 250 контрактов, которые успешно исполнены Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению предпринимателя, контракт с ним был расторгнут в результате происков конкурентов, которые ввели в заблуждение руководство исполкома, а претензии к назначению земельного участка, на котором находится приют для отловленных животных, в его адрес несостоятельны:

— Никаких решений каких-либо судов, запрещающих мне лично, размещать на тех или иных участках тот или иной приют, не выносилось. Я не могу комментировать действия собственников земли, я отвечаю только за себя, но, по моей информации, бывший собственник участка, о котором идет речь, продал его, а в отношении нового собственника суд никаких ограничений по использованию не вводил. Кроме того, у меня есть достаточное количество других для размещения приюта.

Сергей Мадьянкин подчеркнул, что он работает в этой отрасли больше 15 лет, и за это время только через аукционы с ним было заключено более 250 контрактов, которые успешно исполнены:

— Если у меня и возникали когда-либо противоречия с заказчиками, они всегда разрешались в мою пользу, в том числе в судах. Сейчас у меня более 10 действующих контрактов и ни по одному, за исключением Нурлатского района, претензий у заказчиков не возникало.

Сомнительная прививка

Тем временим зоозащитники обнаружили на сайте госзакупок информацию, которая ставит под сомнение эффективность работы ИП Мадьянкина по госконтрактам. Отловленные животные, по условиям госконтракта, должны, в частности, получать прививку от бешенства, и в карточках учета отловленных животных, которые оформлялись предпринимателем в 2023 году, указано, что прививка осуществлялась вакциной «Рабикан» серии №9030.

— На запрос зоозащитников в адрес Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области был получен ответ, в котором указано, что «Щелковский биокомбинат» выпускал в оборот ветеринарный препарат «Рабикан» серия 9030 25.04.2019 года, и срок его годности был установлен производителем до апреля 2021 года, — рассказала «Реальному времени» зоозащитница Эвелина Скрипочкина. — Мадьянкину было объявлено предостережение о недопустимости таких действий, но где гарантия, что прививки просроченным препаратом, которые были оплачены по госконтракту, действительно защитили животных от бешенства?

— Вакцина серии 9030 нами закупалась в 2019 году или в начале 2020-го, — подтвердил «Реальному времени» Сергей Мадьянкин факт использования партии «Рабикана», однако решительно возразил против того, что использовал просроченный препарат. — Запрос о ней в Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области действительно поступал, и ответ был получен о том, что она была выпущена в 2019 году и срок ее службы заканчивался в 2021-м, но мы использовали эту вакцину в строгом соответствии с инструкцией, в течение двух лет. В 2023 году мы использовали вакцину другой серии, надлежащего качества, с соответствующим сроком хранения.

«Где гарантия, что прививки просроченным препаратом, которые были оплачены по госконтракту, действительно защитили животных от бешенства?» Иванов Василий / realnoevremya.ru

Он добавил, что в 2023 году помощь в вакцинации от бешенства его предприятию оказывали специалисты государственной ветеринарной службы Ульяновской области и проводили они вакцинацию бесплатно.

— Я не знаю, какие документы есть у зоозащитников и откуда они их взяли. Возможно, они обнаружили в интернете старые акты, черновики. Дело в том, что нами были своевременно выявлены небольшие недостатки в учете, это была техническая ошибка, и мы с заказчиками своевременно внесли исправления в документы.

А Эвелина Скрипочкина говорит, что в настоящее время в управление Россельхознадзора уже направлен запрос по всем вакцинам, которые фигурируют в актах Мадьянкина — с целью проверки эффективности сделанных им прививок.