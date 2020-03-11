Кофейные «войны» по-казански: «Мега» выселяет арендатора

Почему сорван бизнес-план по 25 точкам израильской сети Cofix в Татарстане

Фото: предоставлено владельцами кофейни

Казанские кофевары подали в суд и ФАС на управляющую компанию ТЦ «Мега». Написали: стоило кофейне лишиться прав на бренд израильской сети Cofix — арендодатель расторг договор, опечатал помещение и перекрыл его баннером того самого бренда. Хотя три других точки в Казани без проблем заменили вывески и работают. По первоначальному бизнес-плану к сегодняшнему дню в одной Казани должно было открыться с десяток точек Cofix. О срыве планов и «крепостном праве» XXI века экс-франчайзи рассказали «Реальному времени».

В осадке — четыре кофейни вместо 40

Первая кофейня Cofix открылась в Казани в сентябре 2018-го — в холле ТЦ «Горки Парк», вторая — через месяц — на самой пешеходной улице города. Третьей в ноябре стала точка близ главного входа в ТЦ «Мега Казань». Но появилась она с отставанием от плана на месяц, еще с большим — почти в полгода — открыли четвертую казанскую кофейню на улице Декабристов.



Региональный франчайзинговый договор от 28 апреля 2018-го предусматривал — ООО «Урбан Кофикс Регион» получает право эксклюзивного использования бренда Cofix в Татарстане и открывает 25 точек в течение двух лет (из них 20 — в Казани), регулярно выплачивая правообладателю — ООО «Урбан Кофикс Раша» процент от оборота и маркетинговый сбор.

В долгосрочной перспективе «УК Регион» видел порядка 40 кофеен под брендом израильско-российской сети и создание своего производства как минимум по «скоропорту» — скоропортящейся продукции (салаты, сэндвичи и т. д.). По факту уже к концу 2019-го Cofix позиции в Казани потерял. И вину за это ни одна из сторон на себя не берет.

Бывшие казанские франчайзи приняли решение об отказе от бренда и смене управляющей компании. Фото Ирины Плотниковой

Для справки: Компанию Cofix с фиксированной ценой на напитки, выпечку и другой ассортимент основал в 2013-м предприниматель Ави Кац в Израиле. К 2016-му сеть выросла до 150 кофеен, а один из партнеров Каца взялся за продвижение бренда в Москве. В декабре 2018-го представители международной компании делились первыми успехами за 2 года — 100 открытых по стране кофеен (83 точки в Москве, 13 — в Питере, по 2 — в Иркутске и в Казани). «Сеть Cofix в России открыла уже более 170 кофеен», — сообщает сейчас официальный сайт сети. Новых городов в списке пока не появилось, а вот Казань из него выбыла. Возможно, временно.

Бывшие казанские франчайзи приняли решение об отказе от бренда и смене управляющей компании, после того как стало ясно — «Урбан Кофикс Регион» сильно ограничен обязанностями взаимодействовать с брендом Cofix по договору концессии.

— Сложно строить партнерские отношения с партерном, когда он относится к тебе, как к крепостному — собирай урожай как хочешь, плати оброк вовремя и сам решай свои проблемы, — рассуждает совладелец кофейни в «Меге» и ООО «Оптимум» Джигит Кадагазов. — Когда партнер не отвечает на письма, не выполняет обещаний, в причинах проблем винит всех, кроме себя. Это не про «Регион», про московскую УК. «Регион» сделал гораздо больше, чем обещал в качестве УК бренда в Татарстане, но, при всех достоинствах, он не имел возможности влиять на московскую УК — находился в зависимом от них положении. А москвичи довели ситуацию до абсурда.



Стоило исправно платившей аренду кофейне попросить о согласовании новой вывески вместо Cofix, ей указали на дверь. Фото Ирины Плотниковой

По словам бизнесмена, расставание с «Регионом» было обоюдным решением с целью перестать взаимодействовать с москвичами, и создать новую компанию «100% Управление». Ну а конфликт вокруг кофейной франшизы в Казани обострила позиция московского офиса ООО «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» — управляющей компании всех центров сети «Мега». Стоило исправно платившей аренду кофейне попросить о согласовании новой вывески вместо Cofix, ей указали на дверь.

Арендатор об «акте капитуляции» и бумажных боях за 48 «квадратов»



Бизнес-план сети обещал — в течение первых трех месяцев франчайзи окупят затраты, вспоминает совладелец кофейни в «Меге» и ООО «Оптимум» Джигит Кадагазов. «Едва ли 10 процентов затрат за год с лишним отбили, — признался он «Реальному времени». — Потому что заложенные показатели «Кофикса» с самого начала начали рушиться, начиная с главного — прогноза по выручке...»

Сейчас в свою кофейню зайти бизнесмен не может — договор, заключенный в августе 2018-го сроком на 5 лет между «Оптимум» с «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б», арендодатель расторг в одностороннем порядке.

— Этот договор аренды только называется договором. По сути, это «акт о признании капитуляции» со стороны арендатора: не устраивает что-то — свободен, — рассуждает Кадагазов. — Стройматериал, проект, чертежи, цвет, вывеска и витрины — все жестко согласовывается только «Мегой». Иначе штрафные санкции, вплоть до расторжения договора. Но почему-то в ТЦ «Горки» все согласования заняли не больше 6 недель, а площадь кофейни там в 2,5 раза больше, а в «Меге» — несколько месяцев. И все это время платили аренду.

По мнению предпринимателя, татарстанские партнеры Cofix сделали все для узнаваемости бренда в регионе без поддержки самого бренда, а теперь правообладатель хочет задешево получить уже оборудованную и раскрученную точку, ничего не вкладывая.

«В ТЦ «Горки» все согласования заняли не больше 6 недель, а площадь кофейни там в 2,5 раза больше, а в «Меге» — несколько месяцев», — говорит Кадагазов. Фото Ирины Плотниковой

Представленные «Реальному времени» документы позволяют изложить хронологию последних событий:

26 декабря 2019 года «Оптимум» направил арендодателю «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» письмо с просьбой согласовать изменение вывески — «100% кофе» вместо «Cofix».

10 января 2020 года гендиректор «Урбан Кофикс Раша» Райсс Блажей Бернард уведомил «УК Регион» о досрочном прекращении регионального договора коммерческой концессии, включая использование «любых результатов интеллектуальной собственности» бренда как «Регионом», так и аффилированными лицами.

23 января в «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» ушла повторная просьба о согласовании смены новой вывески.

10 февраля арендатор «Оптимум» получил от арендодателя уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора аренды на 48 «квадратов» в казанской «Меге».

11 февраля от правообладателя кофейного бренда «УК Раша» кофевары получили письмо о намерении выкупить торговое оборудование и неотделимые улучшения в помещении той самой кофейни в «Меге» за 3 млн рублей (включая НДС).

11 февраля арендодателю «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» направили третье письмо на согласование вывески.

21 февраля Арбитражный суд Московской области принял к производству иск казанского арендатора к «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» о признании недействительным одностороннего отказа от договора в аренде.

25 февраля 2020 года арендодатель обвинил «Оптимум» в неисполнении обязательств по возврату помещения и приведению его в исходное состояние (с демонтажом отделки, инженерных систем и оборудования), потребовал устранить нарушение до 10 марта и предупредил: действия по «оставлению арендатором своего имущества» в помещении «рассматриваются как отказ от прав на него». Далее сотрудники «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» с участковым и понятыми провели опись имущества в помещении, отключили свет, закрыли рольставни и установили ограждение.



28 февраля сотрудники «Меги» закрыли помещение рекламным баннером с двумя брендами — своим и Cofix. Фото с камер видеонаблюдения ТЦ «Мега»

26 февраля арендатор подал жалобу в УФАС по РТ и ТПП РТ с просьбой провести проверку — не были ли согласованы действия арендодателя и правообладателя.

28 февраля сотрудники «Меги» закрыли помещение рекламным баннером с двумя брендами — своим и Cofix.

3 марта АС Московской области в качестве обеспечительных мер по иску арендатора запретил арендодателю препятствовать ООО «Оптимум» в пользовании помещением в «Меге» до рассмотрения спора по существу и вступления решения суда в законную силу. Также арендодателю запретили самостоятельно приводить помещение в исходное состояние.

4 марта «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» сообщило арендатору — на данный момент решение суда на сайте не опубликовано, а потому требование об исполнении обеспечительных мер не основано на законе.

5 марта АС Московской области отказал ответчику «ИНГКА Сентерс Рус Проперти Б» в отмене ранее наложенных обеспечительных мер по иску «Оптимум».

5 марта арендатор составил акт об отсутствии возможности доступа в помещение.

10 марта представитель «Оптимум» в Москве получил исполнительный лист по применению обеспечительных мер.

«Урбан Кофикс Раша» и «Мега» назвали нарушителей



Журналист «Реального времени» побывала в казанской «Меге» в минувшие праздники и убедилась — спорная торговая точка все еще закрыта баннером, дверь с красными наклейками «Опломбировано! Не вскрывать!» заперта на такой же опломбированный замок. Соседи отсутствующих арендаторов в суть конфликта не посвящены и не знают — когда и под каким брендом заработает заведение.

Спорная торговая точка все еще закрыта баннером, дверь с красными наклейками «Опломбировано! Не вскрывать!» заперта на такой же опломбированный замок. Фото Ирины Плотниковой

Судя по исковому заявлению ООО «Оптимум», арендодатель обосновал свои претензии нарушением статьи 16.2.2.2 договора аренды. Согласно ей, «арендодатель вправе в одностороннем порядка отказаться от договора аренды при отсутствии/аннулировании/отзыве прав арендатора на использование товарного знака или торгового наименования. Однако в документе не прописано, что это должен быть исключительно товарный знак «Cofix» или торговое наименование «Кофикс». И ни в коем случае ни товарный знак «100% кофе», который арендатор и намеревался использовать впредь.

Ответ на запрос редакции в адрес арендодателя не прояснил — по какой причине управляющая компания сочла невозможным провести процедуру согласования новой вывески. «Отношения с арендатором были прекращены в соответствии с условиями договора аренды, при этом условия договора носят конфиденциальный характер, поэтому мы не вправе раскрывать детали. Все наши действия регламентированы действующим законодательством, положениями договора и внутренними процедурами», — ответила пресс-служба Ingka Centres в России.

В других казанских точках, отпочковавшихся от «УК Регион» и бренда, таких проблем нет. Без проблем еще в январе согласовали замену вывесок на улицах Баумана, Декабристов и в ТЦ «Горки Парк» и серьезно обновили свой ассортимент — теперь не нужно каждую позицию согласовывать через «федералов». К слову, большинство опрошенных клиентов кофеен смену бренда пока не ощутили.

В «Урбан Кофикс Раша» отмечают — на протяжении длительного времени «сеть шла навстречу» татарстанскому партнеру, предлагала все возможные способы выхода из сложившейся ситуации, включая предоставление рассрочки по оплате задолженности.

— К сожалению, в период нашего сотрудничества компания «Урбан Кофикс Регион» систематически нарушала условия договора франчайзинга. Использовались неутвержденные Cofix рекламные и маркетинговые материалы, без согласования с головной компанией была разработана и запущена собственная программа лояльности и мобильное приложение «Cofix Казань», возникла задолженность по оплате поставленного в кофейни Казани товара и оплате роялти и маркетинговых платежей, — комментирует ситуацию «Реальному времени» директор по развитию бизнеса международной сети кофеен Cofix Ирина Леонова.

Без проблем еще в январе согласовали замену вывесок на улицах Баумана, Декабристов и в ТЦ «Горки Парк». Фото Ирины Плотниковой

По словам Леоновой, к моменту расторжения договора задолженность «Региона» составляла более 6 миллионов рублей, а до этого, в ноябре 2019-го, «УК Раша» дважды направляла партнеру письмо с просьбой устранить нарушения, предлагалась и реструктуризация долга.



«Вместо конструктивного диалога ООО «Урбан Кофикс Регион» в преддверии новогодних праздников, в последних числах декабря 2019 года, допустило самовольное изменение айдентики Cofix и, где это было разрешено договорами с арендодателем, инициировало смену вывесок кофеен Cofix. Учитывая сложившуюся ситуацию, ООО «Урбан Кофикс Раша» не оставалось других решений, кроме как досрочно расторгнуть договор, — продолжает директор по развитию бизнеса международной сети кофеен Cofix и подчеркивает. — Таким образом, не только ООО «Урбан Кофикс Регион» утратило права на использование товарного знака и средств индивидуализации Cofix, но и все его субфранчайзи».

На вопрос «Реального времени» о намерении сети занять точку бывшего субфранчайзи в казанской «Меге» в «УК Раша» ответили так: «Одна из ключевых задач менеджмента компании — это не просто присутствие на рынке Казани, но и интенсивное развитие бренда Cofix в этом регионе. Поэтому мы планируем открыть кофейни во всех ключевых торговых центрах региона». Еще сообщили — предложения о работе с «УК Раша» напрямую казанские субфранчайзи не поддержали.

В заключение Ирина Леонова подчеркнула: «В отношении каких-либо намеков на участие Международной сети Cofix в сговорах или заговорах, хочется отметить, что Cofix действует исключительно в рамках законодательства, в строгом соответствии с договорными обязательствами, а также с большим вниманием относится к вопросам защиты репутации бренда и своей деловой репутации».

Самовольная реклама и инвестиции сверх плана

О долгах региональной компании перед правообладателем казанские «отказники» сети знают — «УК Раша» требует их с «Региона» через суд. К субфранчайзи претензий нет — разве что вскрытые нарушения по части не утвержденных рекламных материалов. «Утвержденных-то у нас не было, — сообщил на условиях анонимности один из бывших субфранчайзи. — Ни роликов, ни таких баннеров, как сейчас «Мега» повесила».



Джигит Карагазов подтверждает: «Мы сами печатали листовки и раздавали. Все осуществлялось за наш бюджет. Возможно, отсутствие этой маркетинговой поддержки сети и стало одной из причин, почему бизнес-планы так разошлись с жизнью...»

«Возможно, отсутствие маркетинговой поддержки сети и стало одной из причин, почему бизнес-планы так разошлись с жизнью», — размышляет Карагазов. Фото Ирины Плотниковой

— Сырая модель бизнеса без проверки региона была наложена на нас. Она не отражала многих позиций расходов и не сходилась с реальностью более чем на 20 процентов, — комментирует Мария Степанова, бывший исполнительный директор «УК Регион». — Договоренности с Москвой и их презентации предусматривали — предоставление своего отработанного опыта, просчет модели по каждой точке, с трафиком, примерным планом выручек. Но все, что презентовала Москва, — не сработало. А самое главное — не было реального партнерства с их стороны.



По плану, инвестиционные затраты на оснащение кофейни в «Меге» правообладатель бренда оценивал в 6 млн рублей, из которых паушальный взнос в пользу Cofix составил более 1 млн рублей. При этом затратить на открытие и ввод точки пришлось 7,6 млн. И эту сверхнагрузку была вынуждена взять на себя региональная УК. Еще выше оказалось расхождение по кофейне на улице Баумана. А вот с точкой на Декабристов, напротив, удалось сэкономить тысяч 100 — после того, как правообладатель разрешил обойтись без установки в помещении фирменного макета-вагончика.



По словам Марии Степановой, из «УК Раша» ушли люди, которые отслеживали ситуацию по Казани с нуля и признавали — модель была далека от идеала.

— Прежняя команда, признавая невозможность обеспечить регион поставками в нужном объеме и с должным качеством, постепенно отдавала право на локализацию — поиск замещающих поставщиков в Татарстане. Поначалу это вызывало сопротивление, даже если нам удавалось найти тех, кто был готов поставлять товары и сырье лучшего качества и по более низким ценам... С одной стороны, это было полезным решением, с другой — создало УК работу, поэтому выросли расходы и нагрузка на персонал. А ведь все поставки, равно как и маркетинг, должны были осуществляться силами правообладателя.

Часть знакомых с ситуацией бизнесменов связывают смену отношения «УК Раша» к татарстанским субфранчайзи с появлением нового гендиректора компании, гражданина Польши Блажея Бернарда Райсса. Раньше было понимание: если кофейни работают строго по утвержденным головной компанией бизнес-планам, с обученным ею персоналом, по согласованному меню, со строго рекомендованными поставщиками и в интерьерах, одобренных до цвета и марки плитки, но выручка в полтора раза ниже плана — это общая проблема всего бренда.

Смену отношения «УК Раша» к татарстанским субфранчайзи связывают с появлением нового гендиректора компании, гражданина Польши Блажея Бернарда Райсса. Фото arendator.ru

Для продвижения «Регион» заказал мобильное приложение. Устали ждать обещанного федералами запуска сетевого приложения, а еще не хотели терять возможность расширить сбыт за счет предзаказа и доставки, поясняет Мария Степанова. По факту казанское приложение кофеен Cofix не проработало и недели — по требованию «УК Раша» разработчик его заблокировал.

Соучредитель «Оптимума» вспоминает — любая самостоятельность, нацеленная на раскрутку бренда и продвижение товара, воспринималась как нарушение стандартов и блокировалась, что оборачивалось новыми убытками.



В ответ на претензии со стороны «УК Раша», полученные в ноябре, «Регион» 2 декабря направил встречные в адрес гендиректора «УК Раша». В письме сообщалось: претензии к несоблюдению графика открытия кофеен в Татарстане необоснованны, являются «следствием утвержденных правообладателем бизнес-планов кафе» и обусловлены «иными действиями и бездействием правообладателя».

Появление задолженности директор «УК Регион» объяснял просто — на уровень безубыточности одни кофейни вышли за 6—9 месяцев работы (вместо плановых трех), а другим к декабрю 2019-го это сделать не удалось.

В письме предлагалось несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации, отмечает Мария Степанова. Но ни их обсуждения, ни встречных предложений не было, что и стало началом разрыва отношений.

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории. 1 апреля в арбитраже Московской области стартует рассмотрение арендного спора за 48 «кофейных» квадратов в казанском ТЦ.