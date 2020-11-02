Резидент Иннополиса заподозрил казанскую фирму в подделке стройматериалов для ЖК «Яркий»

По мнению проверяющих, «ВМ-Пласт» клеила на «левую» продукцию фальсифицированные этикетки московской марки «Изоком»

Резидент зеленодольского технополиса «Новая Тура» фирма «Технофлекс», поставляющая на стройки тепло- и звукоизоляцию марки «Изоком» производства московского завода «Изотэк» пожаловалась, что ее товар якобы подделали в Казани. Местная компания «ВМ-Пласт», как считают москвичи, наклеила поддельные этикетки «Изокома» на неизвестный стройматериал и через компанию-подрядчика поставила в ЖК «Яркий», при этом генеральный директор «ВМ-Пласт» факт подлога отрицает. В скандальной истории попыталось разобраться «Реальное время».

«Какая-то непонятная наклейка»



О том, что на строительную площадку ЖК «Яркий» в Авиастроительном районе Казани поступили поддельные стройматериалы надзорной службе стало известно в марте текущего года. Изначально в проектном решении звукоизоляции межэтажных перекрытий на объекте «ЖИКа» был заложен материал марки «Изоком», поступавший через местную подрядную организацию ООО «Стройсвет». Однако вместо него казанский поставщик ООО «ВМ-Пласт» отправил через подрядчика на стройку неопознанный материал под видом «Изокома».



Как рассказал «Реальному времени» гендиректор «ЖИК» Эмиль Хуснутдинов, застройщик выявил несоответствие самостоятельно. Сотрудники, отвечающие за контроль качества поступающих на объект стройматериалов, «увидели, что там какая-то непонятная наклейка, а материал не соответствует тому, что получали раньше».



— Мы сами подняли этот вопрос, сами обратили внимание, поскольку у нас сильный контроль входных материалов — мы проверяем все, что поступает. Мы указали на произошедшее подрядчику и просто запретили материал к монтажу. После этого нам привезли новый материал, — сообщил Эмиль Хуснутдинов.

«Мы не поставляли поддельные материалы»

Как только о произошедшем стало известно официальному представителю марки «Изоком» в Татарстане — компании «Технофлекс» (резидент зеленодольского технополиса «Новая Тура»), представители последней отправилась в строящийся жилой комплекс с проверкой. При выезде на объект «технофлексовцы» сфотографировали поставленные материалы и зафиксировали поддельные этикетки с указанием несуществующей партии.



За этим последовало обращение в ФАС по признакам нарушения «ВМ-Пласт» закона «О защите конкуренции», выразившихся в использовании казанской фирмой чужого товарного знака (в данном случае «Изокома») при размещении на этикетках своей продукции.

В ходе продолжающегося по сей день разбирательства «ЖИК» запросил сертификаты соответствия и паспортов качества на поставленную «ВМ-Пласт» спорную партию материала «Изоком», но на них казанская фирма почему-то поставила свою печать, вместе с тем «Технофлекс» завил, что «ВМ-Пласт» вообще не приобретал продукцию «Изокома».

ФАС интересует список лиц, имевших право поставлять продукцию «Изокома» на территории Республики Татарстан в период с января 2017 года по август 2020 года. Фото: Роман Хасаев

— Могу сказать, что мы не поставляли поддельные материалы. Все доказательства есть в ФАС, — заявил «Реальному времени» гендиректор «ВМ-Пласт» Игорь Меркулов. — Также отмечу, что на разбирательства три раза подряд кроме ответчика никто не явился — какой из этого может быть вывод? Материал был куплен подлинный — торговой марки «Изоком», мы хотели прояснить подлинность у завода «Изотэк», но последний проигнорировал обращение.

«Реальное время» направило запрос в «Изотэк», однако на момент подготовки материала ответ получен не был.



Разбирательство продолжается

В рамках разбирательства ФАС привлекла к процессу московское ООО «Изотэк», казанское ООО ТС «Нурсиб» и подрядчика «ЖИКа» — ООО «Стройсвет».

От «Изотека» антимонопольщики потребовали представить на последующих заседаниях письменные сведения о наличии правоотношений с «ВМ-Пласт» и ТС «Нурсиб» по вопросу поставки продукции «Изоком». Также ФАС интересует список лиц, имевших право поставлять продукцию «Изоком» на территорию Республики Татарстан в период с января 2017 года по август 2020 года.

У «Стройсвета» попросили предоставить информацию о качестве продукции «Изоком», поставленной компанией «ВМ-Пласт» в ЖК «Яркий» весной этого года. Помимо этого фасовцы ждут от «Стройсвета» письменных сведений о наличии правоотношений с ООО «ВМ-Пласт» по вопросу поставки продукции «Изоком».

