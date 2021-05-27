Как полхозяйства ЖКХ в Радужном ушло частнику вне конкурса и бессрочно

«Водоканал Сервис» арендовал коммунальные сети микрорайона без торгов, а многомиллионную выручку потратил на управленческие расходы?

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские антимонопольщики разбираются в обстоятельствах передачи частной фирме муниципальных коммунальных сетей в Радужном под Казанью. По данным УФАС, исполком Осиново сдал вне конкурса системы водоснабжения и водоотведения в микрорайоне, да еще и на условиях бессрочного договора аренды. Коммунальные объекты потребовали вернуть, а против местных властей завели дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Между тем износ сетей во всем Осиновском поселении составляет около 70%, но из-за «дефектной документации» Госкомитет РТ по тарифам вынужден занижать аппетиты ООО «Водоканал Сервис» по капитальному ремонту. В итоге компания закрыла свой первый год работы, фактически потратив всю выручку на управленческие расходы.

Взять в аренду сети вне конкурса

В Татарстанском УФАС по России выясняют, как местные власти передали водопровод и канализацию микрорайона Радужного частной компании без торгов. Против исполкома Осиново завели дело о нарушении закона о конкуренции. В качестве заинтересованного лица привлекли саму компанию-арендатора сетей — ООО «Водоканал Сервис», а кроме того — Госкомитет РТ по тарифам.



ООО «Водоканал Сервис» было основано 30 октября 2019 года, за два дня до заключения договора аренды с исполкомом от 1 ноября того же года. Руководитель и учредитель фирмы — председатель гаражного потребительского кооператива «Автомобилист-2» в том же Осиново Артур Зарипов.

Ранее, с 2017 по 2019 год, в поселке работала фирма «Водоканал Осиново» с другими учредителями — Рамилем Нургалеевым и Степаном Пыркиным. Но это ООО было ликвидировано за долги.



В Татарстанском УФАС по России выясняют, как местные власти передали водопровод и канализацию микрорайона Радужного частной компании без торгов. Фото: Максим Платонов

Дело в УФАС завели уже после изучения всех документов, в том числе представленных со стороны «Водоканал Сервиса». Исполком Осиново обвинили в нарушении части 1 статьи 15 закона «О защите конкуренции», поскольку сети были переданы вне конкурса. Нарушение «выразилось в безвозмездной передаче исполнительным комитетом объектов водоотведения без проведения торгов ООО «Водоканал Сервис» по договору № 1/20 от 1 ноября 2019 года, что приводит или может привести к ограничению, устранению, недопущению конкуренции», говорится в определении.

Затем проверяющие выяснили, что между осиновским исполкомом и ООО «Водоканал Сервис» был заключен еще один договор аренды — №04/20 от 1 декабря 2020 года — объектов холодного водоснабжения и водоотведения без проведения конкурентных процедур. Антимонопольщики потребовали расторгнуть соглашение и вернуть переданные коммуникации в муниципальную собственность.

В Радужном передали «Водоканал Сервису» канализационные и водопроводные сети, коллекторы, скважины и другие инженерные коммуникации жилых домов на улицах Гайсина, Спортивной, Садовой, Шуравина, Юбилейной, Майской, а также КНС в Ореховке — всего 36 коммунальных объектов.

Почему передача объектов незаконна

«Водоканал Сервис», согласно договору, обязан выплачивать исполкому за пользование имуществом всего 3 тысячи рублей с НДС в месяц. Изучив документ, в УФАС обнаружили, что обязательства сторон в договоре аренды от 1 декабря 2020 года не позволяют определить срок окончания их исполнения. Получается, что соглашение заключено на неопределенный срок, то есть по сути бессрочно.



Антимонопольщики считают, что это противоречит сразу двум федеральным законам: №135-ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Согласно им, сети могли быть переданы исключительно по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения или договора аренды (в зависимости от даты ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения). Тем более что концессионное соглашение не может быть заключено на неопределенный срок, если же речь идет о договоре аренды, то он должен включать в себя условие о сроке его действия.

Изучив документ, в УФАС обнаружили, что обязательства сторон в договоре аренды от 1 декабря 2020 года не позволяют определить срок окончания их исполнения. Фото tatarstan.ru

В исполкоме Осиновского сельского поселения на вопрос «Реального времени», чем мотивирован неконкурентный и бессрочный договор аренды с ООО «Водоканал Сервис», пока не ответили. Комментарий будет опубликован по получении.



Как в деле появился кировский «генерал» песчаных карьеров

Комиссия также установила, что некоторые переданные «Водоканал Сервису» канализационные и водопроводные сети принадлежат ООО «ТатCтройКа» на праве собственности. «ТатCтройКа» (выручка 2020 года — 9,5 млн рублей) — компания, близкая к собственникам самого ООО «УК «Осиново», в частности бизнесменам Сергею Бусыгину и Алексею Казарову (последний также ведет разработку гравийных и песчаных карьеров в Кировской области через свою компанию «Вятпромресурс»). Формально Бусыгин лишь руководит «ТатCтройКой», а принадлежит она Ленару Фасахову, предправления СНТ «Березка» в том же Осиново.

«ТатCтройКа» тоже работает на рынке водоотведения и водоснабжения Осиново: сети протяженностью 6,4 км к ней перешли в январе 2019 года от АО «Осиновские инженерные сети» (почти за полмиллиона рублей). При этом бизнес компании — не профильный, согласно данным Госкомитета по тарифам РТ, «ТатCтройКа» занимается строительством, торговлей оптовой и розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов.



Собственно, «ТатCтройКа» и «Водоканал Сервис» встречаются рядом в экспертном заключении по обоснованности тарифов в Осиновском поселении Зеленодольского района.

В марте 2020 года Госкомитет устанавливал тарифы на питьевую воду и водоотведение для «Водоканал Сервиса» и на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для «ТатCтройКи». Технологический процесс включал в себя услуги сразу двух компаний, потому что водоснабжение потребителей Осиновского сельского поселения осуществляется из подземных источников, подъем воды ведет ООО «Водоканал Сервис» глубинными насосами в резервуары чистой воды, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.



В марте 2020 года Госкомитет устанавливал тарифы на питьевую воду и водоотведение для «Водоканал Сервиса» и на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для «ТатCтройКи». Фото yandex.ru

Транспортировка холодной воды от потребителей происходит по водопроводным сетям, принадлежащим ООО «ТатCтройКа», протяженностью 6 км. Потребители питьевой воды ООО «Водоканал Сервис» — население, бюджетные и прочие организации микрорайона Радужного и Осиновского сельского поселения. При этом Госкомитет разрешил «Водоканал Сервису» поднять тариф на питьевую воду до конца 2020 года с 14,21 до 14,77 рубля за кубометр, то есть на 4%. А тариф на водоотведение для Радужного и Осиново в целом был поднят на 5,4%: с 24,56 рубля за кубометр водопровода до 25,88 рубля (для потребителей в жилищном секторе).

Договоров между «ТатCтройКой» и «Водоканал Сервисом» не нашли

Технологическую связанность водопроводных и канализационных сетей «ТатСтройКи» с сетями в микрорайоне Радужном подтвердили в самом «Водоканал Сервисе». Последний

арендует два объекта из 36 у «ТатСтройКи» с октября 2019 года. Как пояснили в компании, по этой причине сети были переданы без конкурса: «как лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения». Однако уже в декабре 2019 года этот договор был расторгнут досрочно по соглашению сторон. Больше никаких договоров компания Зарипова в УФАС не представила, заявив, что в 2020—2021 годах между ООО «Водоканал Сервис» и ООО «ТатCтройКа» какие-либо соглашения не заключались, кроме договоров по транспортировке воды и транспортировке сточных вод.

В результате в УФАС пришли к выводу, что «Водоканал Сервис» к декабрю 2020 года вообще больше не обладал правами владения и пользования на сеть инженерно-технического обеспечения, «которая технологически связана с водопроводными и канализационными сетями, расположенными в микрорайоне Радужном».

В марте в адрес осиновских властей было направлено предупреждение о необходимости вернуть объекты в муниципальную собственность. Чиновники должны были исполнить его в течение 10 дней, но этого не произошло. В УФАС возбудили дело в отношении исполкома, рассмотрение назначено на конец мая.

В марте в адрес осиновских властей было направлено предупреждение о необходимости вернуть объекты в муниципальную собственность. Фото yandex.ru

Согласно отчетности «Водоканал Сервиса», оборот в первый финансовый год составил 19,2 млн рублей. Впрочем, большая часть средств ушла на «управленческие расходы» — 19 млн рублей. Таким образом, чистая прибыль составила 30 тыс. рублей. Можно лишь предположить, что 19 млн ушли не только на обслуживание сетей, но и на их капремонт.

Всего за время своей деятельности компания исполнила три госзаказа на 127 тыс. руб. Один из них, к примеру, по подаче холодной воды и приему сточных вод для Зеленодольской ЦРБ.

В компании пока не ответили на письменный запрос редакции с просьбой озвучить свою позицию по спору в УФАС. Корреспонденту «Реального времени» удалось дозвониться до учредителя «Водоканал Сервиса» Артура Зарипова, но он воздержался от комментариев.



Износ сетей — 70%

В ЖК «Радужный», по последним данным, проживают 3,6 тысячи человек. В марте прошлого года произошла авария на канализационном коллекторе, которая могла стать причиной отключения воды как в самом микрорайоне, так и в Осиновском поселении, где живут 17,5 тысячи человек. Впрочем, аварийное отключение продлилось около четырех часов.



По данным Госкомитета по тарифам, износ систем коммунальной инфраструктуры (водозаборов) составляет в Осиновском поселении 70%. «Водоканал Сервис» осуществляет эксплуатацию централизованных сетей водоснабжения, артезианских скважин, одной насосной станции, 10 насосов (в том числе двух насосов в резерве), централизованных сетей водоснабжения протяженностью 1,4 км. Источником водоснабжения являются подземные воды.



Остальные четыре скважины на данный момент находятся на балансе ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление» РТ. Фото rt.rbk.ru

Год назад исполком передал компании лишь одну скважину, расположенную на водозаборе Осиново, остальные четыре скважины на данный момент находятся на балансе ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление» Республики Татарстан. Сегодня водоснабжение потребителей происходит из подземных источников, подъем воды осуществляется шестью глубинными насосами в резервуары чистой воды, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения.



Рассчитывая повышение тарифов, «Водоканал Сервис» представил данные по объему производственных расходов на 2020 год в размере 6,4 млн рублей, из них ремонтных всего лишь на 1,1 млн (отклонение от прогноза компании — сразу на 886,2 тыс.). В Госкомитете РТ по тарифам занизили аппетиты компании. Как видим, проблемы с документами и ведомостями прямо влияют на капремонт и износ сетей. Так, например, затраты на очистку резервуара чистой воды в размере 599,982 тыс. руб. Госкомитетом не приняты «ввиду отсутствия у организации правоустанавливающих документов на данный резервуар» (резервуар отсутствует в перечне объектов, переданных по договору безвозмездного пользования оборудованием от 01.11.2019 №1/20 между ООО «Водоканал Сервис» и исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района). Сумма затрат на ремонт в размере 193,802 тыс. руб. Госкомитетом также не принята «ввиду отсутствия документального подтверждения» (дефектные ведомости, локальный ресурсный сметный расчет, договоры на оказание услуг, прошедшие процедуру госзакупок в установленном законом порядке).

С другой стороны, по расчетам Госкомитета по тарифам РТ, необходимая валовая выручка на выполнение программы водоснабжения на 2020 год компании «Водоканал Сервис» составит 8 391,35 тыс. руб. А по программе водоотведения — минимум 17,16 млн рублей. И большая часть расходов «Водоканал Сервиса» заключена именно здесь. Так, расходы на оплату

работ, услуг, выполняемых сторонними организациями в 2020 году, приняты в размере 13,5 млн рублей с ростом на 129,1% к утвержденному периоду 2019 года ранее обслуживающей организации ООО «Водоканал Осиново», в том числе за услуги очистки и утилизации стоков — в размере 12,5 млн рублей, при этом объем стоков составляет 816,78 тыс. куб. метров.