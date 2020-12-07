Отельеры и торговцы Казани жалуются на мусорные поборы за самоизоляцию

Бизнесмены требуют от УК «ПЖКХ» не только сделать перерасчет за невывезенный мусор, но и изменить нормативы

Фото: Олег Тихонов

Казанские отельеры и владелица непродовольственных магазинов подали жалобы на регоператора ООО «УК «ПЖКХ» за то, что компания требует с них плату за вывоз мусора в период всеобщей весенней самоизоляции, когда те не работали. К ним присоединился перешедший в то время на дистант Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), которому тоже было отказано в перерасчете начислений. В УФАС по РТ усмотрели в этом ущемление интересов хозяйствующих субъектов и возбудили дело по части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Как рассказали «Реальному времени» подавшие обращение антимонопольщикам, у владельцев отелей есть и другие вопросы в части оплаты услуг за вывоз отходов. Например, почему норматив накопления ТКО в Татарстане является одним из самых высоких в России?

«Эпидемия COVID-19 буквально «уронила» отрасль»

Первоначально с жалобой в УФАС по РТ обратились индивидуальный предприниматель Светлана Акимова и Ассоциация отелей г. Казани и РТ. Потом из федерального антимонопольного ведомства было перенаправлено письмо от владельцев казанской гостиницы «ИльМар Сити» — ООО «Деловой медицинский центр». Три жалобы объединили в одно дело, ответчиком по которому выступает региональный оператор в западной зоне Татарстана — ООО «УК «ПЖКХ». Суть всех претензий к регоператору сводится к одному: в период пандемии, когда все вынуждены были закрыться и не работать, компания продолжала выставлять счета за услуги по вывозу ТКО согласно прописанному в договорах нормативу.

Светлана Акимова, владелица непродовольственных магазинов, в своем обращении отмечает, что в соответствии с постановлениями кабинета министров РТ с 28 марта по 12 мая фактически не работала, соответственно, и не производила мусор. Однако в просьбе сделать перерасчет УК «ПЖКХ» ей отказала.

Ассоциация отелей г. Казани и РТ подала коллективную жалобу от более двух десятков столичных гостиниц и хостелов, в том числе и крупных — Kazan Palace, «Корстона», Relita-Kazan и других. Как рассказала «Реальному времени» президент ассоциации Гульнара Сафина, локдаун просто подкосил отрасль.

— После «мусорной» реформы счета за вывоз ТКО выросли минимум в 2 раза. Мы закрывали на это глаза, так как за прошлые «тучные» годы успели создать подушку безопасности. Но эпидемия COVID-19 буквально «уронила» отрасль. Границы закрыли с середины марта. Максимум где-то были один-два гостя, и то даже не во всех отелях. Это те, кто приехал надолго и здесь застрял. А с 1 апреля прекратилось транспортное сообщение с другими регионами — было соответствующее постановление кабмина РТ, выставлялись посты ГИБДД, и оно открылось только в июне. Гости физически не могли к нам приехать, а казанцы не могли жить в гостиницах из-за введенной системы СМС-оповещения о любом передвижении. Многие отели просто повесили замок на дверь, — описала положение дел глава ассоциации.

По ее словам, собственники средств размещения не сидели на месте и, предвидя нулевую загрузку в апреле, разослали письма поставщикам ресурсов и параллельно куратору — в Минстрой РТ с просьбой перейти от авансовой системы платежей, когда большую часть суммы нужно перечислять заранее, к оплате по факту потребленных услуг.

— Мы понимали, что аванс может быть больше того, что мы потребим. У партнеров была положительная реакция, мы начали с ними работать по такой системе. Для нас это было ценно, так как каждая копейка на счету. ПЖКХ поначалу предложило каждому отелю написать письмо на имя их генерального директора, что закрываются и не будут вести деятельность. Многие так и поступили. В ответ приходит — все понимаем, но у нас расчет берется исходя из норматива. И получается: и сотрудников не было, и гостей не было, а мы должны за вывоз мусора платить. Почему мы и вынуждены были обратиться в УФАС, — пояснила Сафина.

Помимо антимонопольщиков, жалобы были направлены в прокуратуру РТ, бизнес-омбудсмену и другим ответственным лицам. Сафина отметила, что в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге местные операторы пошли навстречу предпринимателям и проводили расчеты не по нормативу, а по факту вывезенных отходов. И привела такой пример: и отели, и регоператор оказывают услуги. Но если гостиницы и хостелы, у которых на март были забронированы номера, вернули деньги клиентам из-за того, что не могли их разместить, то регоператор почему-то исходит из другой логики, требуя деньги за неоказанные услуги.

Антимонопольщики сделали вывод, что действия регоператора негативно повлияли на экономическую деятельность организаций. Фото Романа Хасаева

ТПП РТ констатировала форс-мажор

Собственница гостиницы «ИльМар Сити» напрямую обратилась в Федеральное антимонопольное ведомство, заручившись еще поддержкой Торгово-промышленной палаты РТ. В ее заключении подчеркивается, что запретительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавируса, относятся к чрезвычайным обстоятельствам, а потому стороны должны быть освобождены от ответственности ввиду форс-мажора. При этом ТПП сослалась на свое право подтверждать факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

В татарстанском УФАС запросили у УК «ПЖКХ» данные по фактическому объему вывезенных отходов у обратившихся бизнесменов, но регоператор такие сведения не предоставил.

Антимонопольщики сделали вывод, что действия регоператора негативно повлияли на экономическую деятельность организаций, на которые было возложено «дополнительное бремя экономически необоснованных расходов», и возбудили дело по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

«ООО «УК «ПЖКХ» занимает доминирующее положение на рынке услуг по обращению с ТКО в соответствующей зоне деятельности, в связи с чем на него распространяются ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе запрет на выставление счетов за фактически не оказанные услуги в адрес потребителей в рамках заключенных договоров по обращению с ТКО», — говорится в определении татарстанского УФАС.

УК «ПЖКХ» отказала и университету в проведении перерасчета. Фото kazanfirst.ru

Мусор на дистанционке

Первое заседание по делу состоялось 29 октября. Но тут появилось еще одно заинтересованное лицо, и рассмотрение жалоб отложили до 10 декабря. «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) присоединился как участник, который также обратился с аналогичной ситуацией», — пояснила «Реальному времени» пресс-секретарь УФАС по РТ Оксана Ефимова.

В ИЭУП нашему изданию прокомментировали, что с 16 марта до 12 мая студенты вуза обучались дистанционно, а сотрудники были переведены на удаленку. Ну а поскольку во всех учебных корпусах образовательный процесс был приостановлен, помещения пустовали, то и накопления мусора не происходило. Однако УК «ПЖКХ» отказала и университету в проведении перерасчета.

Кстати, на заседании 10 декабря появится еще один привлеченный участник — ООО «Чистый город».

— Это связано с тем, что для дачи правовой оценки ситуации требуется изучение всех обстоятельств дела и привлечение тех участников, которые могут дать пояснения. «Чистый город» оказывает услуги по транспортировке мусора и может оказать содействие в изучении обстоятельств дела, — пояснила Ефимова.

«Чистый город» оказывает услуги по транспортировке мусора и может оказать содействие в изучении обстоятельств дела», — пояснила Ефимова. Фото Максима Платонова

«Режим ЧС не вводился, поэтому пересмотр условий договора невозможен»

«Реальное время» направило запрос в УК «ПЖКХ» с просьбой прокомментировать свою позицию. В компании ответили следующее:

— Региональный оператор работает только в рамках закона и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по обращению с ТКО. В период действия ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции принятые ограничительные меры нельзя приравнивать к особым обстоятельствам. Официально режим ЧС в Республике Татарстан не вводился, поэтому пересмотр условий договора невозможен. В период пандемии многие потребители (юридические лица, ИП) не прекращали свою деятельность. Примером могут служить рестораны, кафе которые не прекращали свою деятельность, продолжали работу через агрегаторы по доставке еды («Яндекс.Еда», Delivery Club) на вывоз, — сообщил нашему изданию пресс-секретарь ООО «УК «ПЖКХ» Нияз Хабибрахманов.

По его словам, в период действия ограничительных мер по распространению новой коронавирусной инфекции объемы образования ТКО в зоне деятельности УК «ПЖКХ» выросли на 50%. «Основная причина — жители республики перешли на удаленную работу и продолжали работать в домашних условиях. Фактически свою деятельность организации (юридические лица, ИП) не прекращали», — отметил Хабибрахманов.

Тариф — низкий, цена — высокая

Впрочем, у казанских отельеров есть и другие вопросы по оплате услуг вывоза мусора. В Татарстане норматив накопления ТКО был рассчитан с учетом проживания не только гостей отеля, но и персонала, тогда как в остальных регионах за единицу расчета берут только количество постояльцев. Гульнара Сафина отметила, что в норматив закладываются все сотрудники, указанные в штатном расписании, хотя часть из них может быть в декрете, не учитывается, что люди трудятся посменно. Кроме того, при расчете республиканского норматива исходят из 100% загрузки отеля, хотя в Казани она не превышает 56% в среднем за год.

Вторая просьба — инициировать изменение федерального законодательства, перейдя на коммерческий учет не количества и объема установленных, а количества вывезенных контейнеров, то есть ввести расчет ТКО по фактическому потреблению. Фото Олега Тихонова

— Да, у нас тариф чуть меньше, чем в других регионах, например Нижнем Новгороде, но из-за того, как рассчитан норматив, итоговая сумма перекрывает по стоимости даже Москву и Санкт-Петербург, традиционно считающиеся самыми высокими по загрузке отелей регионами. Регоператор у нас один, уйти мы никуда не можем, был бы еще кто-то другой, мы бы сказали УК «ПЖКХ» «извините, ваши условия нам не подходят», — говорит Сафина.

Ассоциация отелей г. Казани и РТ обратилась в общественную организацию малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» с просьбой на федеральном уровне ввести единую форму норматива накопления ТКО. «Для гостиничной отрасли, независимо от региона, необходимо закрепить расчетной единицей одно место, рассчитанное только исходя из количества гостей и единого для всей гостиничной отрасли годового норматива накопления ТКО (куб. м/год), так как гости во всех регионах не отличаются по выработке мусора между собой», — говорится в письме на имя руководства организации.

Вторая просьба — инициировать изменение федерального законодательства, перейдя на коммерческий учет не количества и объема установленных, а количества вывезенных контейнеров, то есть ввести расчет ТКО по фактическому потреблению. Изменение всего одного слова, по мнению бизнеса, сделает систему вывоза отходов справедливой и более прозрачной.

Кстати, эта инициатива была поддержана президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, к которому обратились представители бизнеса. В конце июня он направил письмо в адрес председателя кабмина Михаила Мишустина о замене в действующем Постановлении правительства Российской Федерации от 03.06.2016 №505 формулировки «установленных» на «вывезенных».

Гигантские суммы, по признанию Сафиной, уходят на средства защиты и дезинфекции. Фото Ильи Репина

Нерадужные перспективы

В ассоциации считают, что и следующий год не сулит отельерам ничего хорошего. Загрузка гостиниц Казани в апреле и мае не превышала 1,5%, в июне — 15%, в июле — 30%. В августе был максимальный показатель — 65%, а потом цифры пошли на спад: сентябрь и октябрь — 40%, ноябрь — 30%. Прогноз на декабрь тоже неутешительный — 15—20%, к тому же введен запрет на празднование Нового года. При этом почти все владельцы мест размещения набрали предложенные правительством как наиболее пострадавшей от пандемии отрасли кредиты под 2% при условии сохранения 90% коллектива.

Гигантские суммы, по признанию Сафиной, уходят на средства защиты и дезинфекции. Если в апреле и мае на их покупку были выделены субсидии из бюджета, то теперь их обязаны приобретать сами отели. При этом перчатки с 7—10 рублей подорожали до 30 рублей за пару, лампы для рециркуляторов раньше стоили 200—400 рублей, сейчас — 3—4,5 тысячи. И их требуется постоянно обновлять. Поэтому добиться от УК «ПЖКХ» перерасчета стоимости вывоза мусора — значит финансово поддержать пострадавшую гостиничную отрасль.