Как питерский программист рассорил сети «Татмак» и «Додо пицца»

Айтишник разругался с производителем популярной студенческой пиццы в Казани и настроил его сайт на ресурс конкурента

Сеть «Татмак» пожаловалась на компанию «Додо пицца», обвинив ее в краже клиентов. Рассмотрев обращение, татарстанские антимонопольщики выяснили, что сайт с похожим, как у «Татмака» названием ведет на страничку казанского отделения «Додо» (в настоящий момент этого уже не просиходит). Как стало известно «Реальному времени», причина конфликта оказалась прозаичной — таким замысловатым способом популярной казанской сети пиццерий мстил питерский айтишник.



Как «Додо» якобы уводила клиентов у «Татмака»



Жалобу подала компания ООО «Статус», владеющая правами на товарный знак «Татмак». Производитель хорошо известной в Казани пиццы, особенно популярной в студенческой среде и у таксистов, работает под этим брендом уже 22 года. Имеет в городе сеть кафе, пиццерий и кулинарию, доставляет блюда на дом по заявкам.



По мнению Татарстанского УФАС, сеть «Додо пицца» намеренно создала домен со сходным названием, и пользователи попадали не на сайт «Татмака», а на ресурс «Додо». В отношении юрлица, которому принадлежит бренд «Додо пицца» — ООО «АВМ-Казань», было заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства.



— Результатом данных действий ООО «АВМ-Казань» явилось или может явиться несение убытков со стороны заявителя, так как при вводе в поисковой строке браузера www.tatmak.ru идет переход на страницу https://dodopizza.ru/kazan и потребитель впоследствии может выбрать продукцию ООО «АВМ-Казань», а не заявителя, — говорится в определении УФАС.

По мнению Татарстанского УФАС, сеть «Додо пицца» намеренно создала домен со сходным названием, и пользователи попадали не на сайт «Татмака», а на ресурс «Додо». Фото: Роман Хасаев

Антимонопольщики указали, что использование такого домена было «сходным до степени смешения с товарным знаком ООО «Статус», в том числе в доменном имени в сети «Интернет». Тем более что одним из направлений деятельности «Додо пиццы» и ООО «Статус» является изготовление и доставка пиццы.



Сам факт перехода на страницу чужой сети пришлось заверять нотариально (как тут не вспомнить мем о «нотариально заверенном скриншоте») — в УФАС есть протокол осмотра доказательств, в котором это подтверждается.

Схожие сайты сочли нарушением закона «О конкуренции»

Действия «Додо пиццы Казань», по мнению надзорного органа, подпали под часть 1-ю закона «О защите конкуренции», который, в частности, гласит, что «не допускается незаконное использование обозначения, тождественного товарному знаку <...> хозяйствующего субъекта-конкурента <...> путем его использования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая размещение в доменном имени и при других способах адресации».

Используемое «Додо пиццей» обозначение и товарный знак ООО «Статус» («Татмак») сходны по фонетическим и смысловым признакам, нарушающим права ООО «Статус», отметила антимонопольная служба. Действия «АВМ-Казань» в данном случае имеют «признаки нарушения Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции» — резюмировали сотрудники УФАС по РТ.



Действия «Додо пиццы Казань», по мнению надзорного органа, подпали под часть 1-ю закона «О защите конкуренции». Фото: vk.com/dodo_kazan

«Ни про какие «татмаки» УК не знает»

В компании «АВМ-Казань» газете «Реальное время» пояснили, что сам сайт «Додо» не принадлежит владельцам франшизы в Казани и никакие настройки они изменить не могут. Это федеральный ресурс, отметили в казанской компании, и ведет его управляющая компания «Додо».

— Никоим образом ни про какие «татмаки» УК, разумеется, не знает. И у них даже мысли никакой не возникло бы этим заниматься, — уверяет Татьяна Миллер — супруга владельца франшизы «Додо пицца» Вячеслава Миллера.

В компании сообщили, что дело против них представители «Татмака» ведут давно, и они даже были уверены, что все это «давно разрешилось». По словам Татьяны Миллер, ведущей все юридические и финансовые дела компании, проблема скорее на стороне оппонентов — в частности, появление сайта со схожим названием могло было быть вызвано размолвкой владельцев «Татмака» с настройщиком их сайта.



«Додо» винит настройщика сайта «Татмака»

— Именно их человек, возможно, да и скорее всего, так настроил сайт. Естественно, мы этим не занимались. Мы приглашали несколько раз на заседание этого настройщика сайта — он живет в Питере — но он так и не явился. Почему он так настроил, вопросы к нему, а не к «Додо пицце». УФАС тоже вызывало несколько раз настройщика — но он все равно не явился, — объяснила представитель «Додо пиццы Казань». — «Татмак» должен со своими подрядчиками разобраться. Мало того, они уже сами это, по-моему, поняли.

В распоряжении редакции «Реального времени» также находится «Объяснительное письмо на определение о нарушении антимонопольного законодательства», копию которого предоставил руководитель казанского «Додо» Вячеслав Миллер. В нем отмечается, что ООО «АВМ-Казань» на основании договора коммерческой концессии N145 от 15 марта 2016 года обслуживает территорию города Казани без права совершать какие –либо действия с интеллектуальной и другой собственностью компании ООО «Додо Франчайзинг», чьей собственностью и является сайт франшизы.



«Додо Пицца» открылась в Казани лишь в 2016 году, по франшизе, объем первоначальных инвестиций Вячеслава Миллера (ему принадлежит 40% казанской фирмы) в это дело составил 15 млн рублей. Фото: kazanfirst.ru

В «Додо» не исключают подачи встречного иска

— Поэтому «Статус», заходя на сайт «Додо», при внимательном его изучении должен был понять, что «АВМ-Казань» не является владельцем сайта. Поскольку «Статус» не доказал факт владения компанией «АВМ-Казань» доменным именем, как у «Татмака», и использования ООО «АВМ-Казань» товарного знака истца, а равно и отношения к администрированию домена — не имеем, — указано в письме. — Владелец домена может настроить услугу переадресации на любой другой домен, не уведомляя об этом ни одну из сторон. Поскольку ООО «АВМ-Казань» не имеет права владения и администрирования указанным доменным именем и не нарушает права истца на товарный знак и на фирменное наименование.

Устав от обвинений, казанские владельцы франшизы «Додо» рассматривают возможность подачи встречного иска — «для защиты своей деловой репутации, поскольку деятельность третьего лица дискредитирует коммерческую деятельность ООО «АВМ-Казань» и вводит посетителей сайта в заблуждение».

Как сыктывкарская сеть дошла до Казани



«Додо Пицца» открылась в Казани лишь в 2016 году, по франшизе, объем первоначальных инвестиций Вячеслава Миллера (ему принадлежит 40% казанской фирмы) в это дело составил 15 млн рублей. Характерно, что на казанский рынок «Додо» вышла именно как онлайн-пиццерия.



Всего по плану развития в татарстанской столице должны были открыть 9 пиццерий за 7 лет, вложив в итоге 135 млн рублей. Сам Миллер перед «осадой Казани» открыл одну пиццерию в Альметьевске.

Сеть «Додо» сыктывкарского происхождения, была основана в 2011 году Федором Овчинниковым. К моменту появления «Додо» в столице РТ выручка выросла в 2016 году в три раза — с 1,1 до 2,9 млрд рублей, в сети было 154 пиццерии в 9 странах мира (145 — открыты по франчайзи), большей частью в России. Условия франчайзи: вступительный взнос от 350 тысяч рублей за открытие одного заведения плюс НДС и роялти в первый год в размере 3,5% и 5%, начиная со второго года работы.



Федор Овчинников заявил, что из-за ухудшающихся экономических условий на фоне развития коронавируса закроет часть своих неприбыльных заведений. Фото: Максим Платонов

Сегодня у «Додо» 695 пиццерий, в марте выручка российского сегмента составила 2,5 млрд рублей. В Татарстане «Додо» представлена в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Казани. Правда, в марте прошлого года владелец сети «Додо Пицца» Федор Овчинников заявил, что из-за ухудшающихся экономических условий на фоне развития коронавируса закроет часть своих неприбыльных заведений.

Последние открытые финансовые показатели ООО «АВМ-Казань» датируются 2018 годом. Оборот с 2016 года к тому моменту вырос в шесть раз: с 25,1 млн до 162,7 млн рублей. Чистая прибыль после убыточного первого года составляла в 2017—2018 годах 28,5 и 26,1 млн рублей соответственно.

Владельцы франшизы «Додо» не считали «Татмак» конкурентом

Интересно, что в качестве конкурентов сам Миллер «Татмак» даже не рассматривал: в этом качестве ему представлялась лишь сеть «Папа Джонс» из двух заведений.

Между тем сеть «Татмак» была гораздо более знакома казанцам, так как существует с конца 1990-х, когда предприниматели Денис Гусев и Вадим Павлов решили открыть свое дело — первый татарский фастфуд, купив фирму ООО «Статус» и готовый киоск на Волгоградской. Сначала у сети названия не было, но так как казанцы прозвали ее «татарский Макдоналдс», бизнесмены решили назвать ее «Татмаком».

В 2010-х «Татмак» открывал новые заведения почти ежегодно, даже в карантинном 2020-м были открыты еще три точки. Сейчас у «Статуса» 15 пиццерий, еще семь заведений существуют под брендом сети «Премиум «Татмак». Оборот у «Статуса» поменьше «АВМ» — зато отметим, что в 2019 году он вырос сразу в два раза: с 7,2 млн до 14,8 млн рублей, тогда же чистая прибыль увеличилась вообще в пять раз — с 624 тыс. до 3,6 млн рублей.