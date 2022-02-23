Депутата-банкрота Рустема Хасанова заподозрили в связях с кредитором

Финансовый управляющий парламентария обратила внимание суда на аффилированность должника с одной из фирм по делу

Как стало известно «Реальному времени», финансовый управляющий недавно обанкротившегося депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова заподозрила парламентария в аффилированности с одним из кредиторов. Речь идет о фирме «Слово бухгалтера плюс», которая пытается войти в реестр кредиторов Хасанова с требованием 2,5 млн рублей. Что связывает ее с депутатом и кому еще должен глава известной татарстанской фирмы «Реставратор», восстанавливавшей многие исторические объекты в Казани и тоже потерпевшей крах, разбирался корреспондент «Реального времени».

Банкрот и кредитор аффилированы?

В рамках банкротного дела депутата Госсовета Рустема Хасанова Арбитражный суд Татарстана рассматривает заявление казанской компании «Слово бухгалтера плюс» («СБП»). СБП просит включить ее в реестр кредиторов парламентария с требованиями 2,5 млн рублей.

Между тем финансовый управляющий депутата Марина Фадеева указала суду, что должник и компания могут быть аффилированы. В качестве третьего лица привлечен конкурсный управляющий фирмы депутата «Реставратор», которая обанкротилась до самого директора — в ноябре прошлого года.

В своем отзыве на требование кредитора Фадеева указала, что на необычный характер денежных сделок между компанией «СБП» и фирмой депутата «Реставратор»:

— В данном случае факт предоставления беспроцентного займа коммерческой организацией на длительный срок, то есть на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка, служит подтверждением фактической аффилированности кредитора и ООО «Реставратор». Финансовый управляющий полагает, что для оценки обоснованности требования кредитора следует провести анализ выписки по расчетному счету ООО «Реставратор» для установления целей, на которые использовался данный заем, для установления наличия или отсутствия факта транзитного характера движения денежных средств, факта возврата займа.

Кроме того, финансовый управляющий Хасанова подчеркнула — чтобы определить, был ли данный заем компенсационным финансированием, надо установить дату возникновения признаков неплатежеспособности «Реставратора». Поэтому Фадеева направила запрос конкурснику фирмы депутата с просьбой предоставить выписку по счету за период с 3 апреля 2019 года. Указала в суде, что необходимо проанализировать финансовое состояние должника и реестр требований кредиторов ООО «Реставратор». Фадеева также полагает, что провести проверку обоснованности требования кредитора возможно только после получения вышеуказанных документов.

В марте Арбитражный суд РТ должен установить, аффилирована фирма «Слово бухгалтера» как-либо с Хасановым и его «Реставратором» или нет.

В марте Арбитражный суд РТ должен установить, аффилирована фирма «Слово бухгалтера» как-либо с Хасановым и его «Реставратором» или нет. Фото: Максим Платонов

Хасанов был учредителем другой компании владельца «СБП»

Между тем, даже судя по открытым данным, определенные связи между «Словом бухгалтера плюс» и депутатом можно проследить и сейчас.

Так, учредитель компании «СБП» Михаил Володин и Рустем Хасанов ранее могли быть партнерами: в 2015 году Хасанов владел 40% долей в компании Володина — «Экосистема», он же когда-то был и руководителем этой фирмы. «Экосистема» тоже находится в стадии ликвидации — с 11 октября прошлого года.

Компанию «Экосистема» Рустем Хасанов с двумя партнерами — Евгением Деваевым и Рамилем Нигматуллиным, учредил в 2015 году. Основной вид деятельности — производство прочих химических продуктов. Нигматуллин годом ранее учредил ООО «ПКФ ГРАН», тоже занимавшееся производством химпродуктов. В отличие от «ПКФ ГРАН» — до недавнего времени предприятия с неплохим оборотом и прибылью, «Экосистема» больше похожа на «фирму-пустышку».

Последняя компания, не ведя фактически никакой операционной деятельности, внезапно активизировалась в 2019 году, взяла краткосрочный заем в 4,5 млн рублей, задолжав контрагентам 11,5 млн рублей. В графе выручка за 2020 год — пустое место, в 2019 году большая часть выручки ушла на «себестоимость продаж», а оставшаяся — на «прочие расходы». Но к тому времени Рустем Хасанов уже продал свою долю «Экосистемы». Сейчас 70% компании принадлежит Михаилу Володину, у кого еще треть — данные не раскрываются.

Фирма «Слово бухгалтеру плюс» еще больше похоже на компанию по «оперативному управлению» финансовыми потоками других компаний. У нее и ОКВЭД касается «услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию». Созданная в 2013 году — она через 8 лет тоже попала в процедуру банкротства.

Учредители СБП, среди которых и Михаил Володин (его партнер, совладелец 50%, и здесь скрыт), кажется, не сильно рассчитывали на получение прибыли. С 2015 года всю выручку (от 1,6 млн до рекордных 11 млн в 2018 году) пожирала себестоимость — высокий уровень которой сложно представить у простой бухгалтерской фирмы, а не каких-нибудь металлургов или даже торговцев в розницу. Прибыли фактически не было, каких-либо активов за душой — тоже.

Аналогичная ситуация у другой компании — ООО «Слово бухгалтера», где Володин — единственный собственник, — вся прибыль уходит на покрытие расходов.

Погорел с сетью магазинов одежды

Еще до «Реставратора», в 2018 году, финансовый крах потерпела еще одна фирма депутата — «Нанотэк». Хасанов создавал ее в 2006 году после ухода с радио, где работал ведущим на нескольких станциях. Он ушел в бизнес, возглавив филиал ООО «Легио» — фирмы, которая занималась в первую очередь тоже «денежным посредничеством».

Сам депутат не очень любит говорить о прошлом бизнесе, хотя признавался, что опыт был не особенно удачным. Его проект с сетью магазинов одежды после Универсиады, когда подорожала аренда, не выстрелил. Почти в то же время он открыл «Благотворительный фонд «День добрых дел», который через несколько лет работал в тесном сотрудничестве с казанской мэрией.

После Универсиады Хасанов открыл «Благотворительный фонд «День добрых дел», который через несколько лет работал в тесном сотрудничестве с казанской мэрией. Фото: dendd.ru

С 2012 по 2016 годы он был гендиректором ООО «Татинвестсервис». Годом позднее, в 2017-м, компанию ликвидировала ФНС. По словам самого Хасанова, фонд не был бизнесом. Получается, единственной компанией, благодаря которой Хасанов получал доходы, была строительная фирма «Реставратор».

Выйдя на оборот в100 млн, перестал платить по счетам

Если взглянуть на финансовые показатели «Реставратора», в глаза бросается все то же самое, что погубило и другие строительные компании — бизнес был закредитован. Сколько бы не сгенерировала на госзаказах компания Хасанова — 30 млн, 90 млн, более 200 млн, почти в такую же стоимость выходили и расходы. Лучшими годами можно считать с 2017-го по 2019-й, когда обороты «Реставратора» превышали 200 млн рублей, чуть не дойдя до планки в 300 млн.

В 2018 году фирма показала самую высокую чистую прибыль — 26,8 млн рублей. Но именно в тот период собственник «Реставратора» не расплатился с контрагентами. Кредиторская задолженность выросла с 68 млн сразу до 317 млн. А к концу 2020 года «Реставратор» задолжал подрядчикам уже более 600 млн рублей: годом ранее он взял кредит на 57 млн рублей в Ак Барс Банке, который инициировал банкротство Хасанова за долг в 21 млн рублей.

К началу 2021 года «Реставратор» должен был банку 32 млн рублей. Собственно, 17 августа 2020 года первым фирму попытался обанкротить именно «Ак Барс Банк», которому компания задолжала более 30 млн рублей. Но в сентябре Хасанов поручился по этому долгу, именно поручительство и стало причиной его личного банкротства. Правда, компании «Реставратор» придется еще отдавать и долгосрочный кредит на 10 млн рублей, взятый Хасановым в 2019 году. При том что у компании по факту за душой нет каких-либо активов, за исключением запасов на 240 млн рублей, которые не покрывают и трети долгов. Характерно, что снежный ком долгов покатился на бизнесмена именно в 2018 году, когда он избрался в Госсовет республики.

Первым фирму попытался обанкротить именно «Ак Барс Банк», которому компания задолжала более 30 млн рублей. Фото: yandex.ru/maps

На такие обороты его вывели госконтракты с ГИСУ

Строительная компания Хасанова предстала не в самом выгодном свете летом 2020 года. Тогда УФАС РТ объявило о сговоре заказчика и подрядчика при ремонте Галереи современного искусства и выставочного зала казанского музея ИЗО. Тендеры на две очереди ремонтных работ общей стоимостью 334, 8 млн рублей выиграло и реализовало ООО «Реставратор». Антимонопольщики усмотрели в действиях ГИСУ и компании народного избранника сговор.

Тендер прошел еще в 2018 году — перечисление части денег от ГИСУ и увеличило выручку «Реставратора» в 2018—2019 году почти до 300 млн рублей. Но уже в 2019 году в УФАС заявили, что контракт с «Реставратором» для ГИСУ был «экономически невыгоден». По их данным, компания Хасанова не уложилась в сроки первого контракта. ГИСУ выдвигало претензию «Реставратору» о необходимости уплаты неустойки ввиду несвоевременно выполненных обязательств по договору.

В УФАС доказали незаконность действий и признали компанию «Реставратор» и ГИСУ РТ нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Но этот тендер — лишь верхушка айсберга, так как к августе 2021 года ООО «Реставратор» было поставщиком в 31 государственном контракте на сумму 1,43 млрд рублей. Из них почти на 1 млрд «Реставратор» выполнил работы по линии ГИСУ, на 290 млн — для КНИТУ-КАИ.

Восстанавливал Дом Михляева и Петропавловский собор

Возможно, все это стало причиной для сомнений контрагентов Хасанова, которым он задолжал к тому моменту сотни миллионов рублей, и с марта 2021 года они начали подавать иски о банкротстве строительной компании.

Фирма Хасанова вела реставрационные работы на таких объектах исторической части Казани, как дом Михляева, Петропавловский собор, Государственный музей изобразительных искусств РТ, галерея и выставочный зал музея ИЗО. Эти лакомые контракты посыпались на него после того, как он стал известен в республике своим фондом «День добрых дел», который действительно помогал нуждающимся семьям, детям, инвалидам.

— Что касается бизнеса, я рассчитываю на его рост и развитие. У меня небольшая строительная компания «Реставратор», которая специализируется на реставрации старинных домов, объектов культурного наследия. Все реставраторы — люди суеверные и неохотно говорят о своем деле. Во-первых, мечтают найти клад. Во-вторых, относятся к домам как к живым и считают неэтичным говорить об их проблемах, так же как доктору неэтично раскрывать диагноз больного, — рассказывал Рустем Хасанов «Реальному времени» в прежние годы.

Фирма Хасанова вела реставрационные работы на таких объектах исторической части Казани, как дом Михляева, Петропавловский собор, Государственный музей изобразительных искусств РТ, галерея и выставочный зал музея ИЗО. Фото: Дмитрий Резнов

Газета «Реальное время» обратилась по официальным контактам к депутату Госсовета РТ и бизнесмену Рустему Хасанову с просьбой прокомментировать новый спор в татарстанском арбитраже, но на момент подготовки материала ответ не поступил. Он будет опубликован по получении.

