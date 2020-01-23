ФАС России предложил усилить прозрачность тарифов «Тарифным светофором»

Государственный комитет РТ по тарифам подвел итоги тарифной кампании 2019 года

«Вы бережно относитесь к установлению тарифов и думаю это оценят и жители, и предприятия», — так оценил установленную в Татарстане тарифную кампанию на 2020 год заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко. Напомним, что предельный индекс роста стоимости услуг ЖКХ на будущий год установлен в 4%. Повышение платы для граждан начнется со второй половины 2020 года. Основные результаты деятельности Государственного комитета РТ по тарифам в 2019 году и задачи на 2020 год на итоговом заседании коллегии озвучил руководитель ведомства Александр Груничев. Подробности — в материале «Реального времени».

«Среднеотпускные тарифы за исключением электрической энергии — ниже основного порога»

На обсуждение итогов тарифной кампании 2019 года были приглашены руководители крупных энергокомпаний Татарстана. Вместе с премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, мероприятие посетили заместитель руководителя ФАС Алексей Доценко и директор ФБУ ИТЦ ФАС России Федор Цариковский.

Александр Груничев: В 2019 году около 70 организаций ушли от обязательного тарифицирования. Фото prav.tatarstan.ru

Александр Груничев сообщил, что на долю ЖКУ в начале 2019 года пришлось более 77% всех затрат домашних хозяйств РТ. Большую долю в платежках за жилищно-коммунальные услуги занимали расходы на оплату тепловой энергии (29%), электрической энергии (12%), горячего водоснабжения (10%). В части тепловой энергии госкомитет по тарифам регулирует тарифы 92 организаций с общим объемом полезного отпуска тепла 45,6 млн Гкал.

Законодательство тепловой энергии позволяет некоторым организациям уйти на отдельное регулирование и принимать решение о стоимости услуг по соглашению сторон. В 2019 году около 70 организаций ушли от обязательного тарифицирования. Они предоставляют услугу теплоснабжения единственному потребителю и не оказывают их населению. Цены на их услуги контролирует Управление антимонопольной службы.

Начиная с июля ожидается небольшое повышение тарифов. Фото Госкомитета РТ по тарифам

Между тем стоимость электроэнергии для населения Татарстана на первое полугодие 2020 года равна установленному уровню на второе полугодие 2019 года, или в размере 3,78 руб./кВтч; а на второе полугодие 2020 года — в размере 3,93 руб./кВтч. с ростом на 4%. Средний тариф по РТ на тепловую энергию составил 1 758, 43 руб./Гкал. Начиная с июля текущего года ожидается повышение тарифов. Показатели роста тарифов следующие: с 1 июля 2020 года будет увеличен средний тариф на газ на 3%, водоснабжение — на 2,9%, тепловую энергию и водоотведение — на 3,3%.

— В рамках тарифной кампании 2020 года было принято свыше 700 решений для поставщиков энергетических и коммунальных ресурсов и утверждено более 130 тысяч показателей тарифов и региональных стандартов. Среднеотпускные тарифы для населения, за исключением электрической энергии, сложились ниже основного порога, выраженного в величине предельного роста индекса платы граждан. Таким образом рост тарифов происходит в пределах допустимых уровней, а в отдельных предприятиях тарифы даже снижаются, — заявил Александр Груничев.

Тарифы на тепловую энергию: в режиме когенерации — дешевле

При этом расчет средневзвешенных тарифов на тепловую энергию для населения муниципальных районов Татарстана произвели исходя из соотношения объема оказанных услуг и размеров установленных тарифов организациями в том или ином районе.

Минимальный уровень тарифов установлен в Набережных Челнах. Фото Госкомитета РТ по тарифам

— Максимальный уровень тарифов установлен в Балтасинском районе — 2 348 рублей за Гкал, минимальный — в Набережных Челнах — 1619, 64 рублей за Гкал. Низкий уровень тарифа обусловлен комбинированной выработкой тепловой энергии на теплостанциях. Более высокие тарифы складываются при производстве тепловой энергии отдельно стоящими котельными и высоким уровнем расходов на передачу тепловой энергии по сетям, — пояснил Александр Груничев.

Он рекомендовал организациям с тарифом на передачу тепловой энергии по сетям выше 300 рублей внести предложения по снижению этого расхода в Госкомитет по тарифам до 1 марта.

В 2019 году объем оказанных услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения по Татарстану составил порядка 23 млрд рублей. Фото prav.tatarstan.ru

«Организации коммунального комплекса не совсем эффективно работают в части планирования тарифных решений»

О взаимодействии с органом исполнительной власти республики в области регулирования тарифов в своем докладе сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов. На сегодняшний день услуги водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения оказывают потребителям 149 организаций коммунального комплекса. По предварительной оценке, в 2019 году объем оказанных услуг составил порядка 23 млрд рублей.

— В отрасли трудятся 4,5 тысячи человек, средняя зарплата которых составила 28,5 тысячи рублей. Это без крупных энергетических компаний Татэнерго, ТГК-16 и Татэнергосбыта, — сказал Алексей Фролов.

Алексей Фролов: Рост тарифов ограничивается индексом роста платы граждан. Фото prav.tatarstan.ru

В своем докладе Фролов также отметил, что основным источником финансовой деятельности коммунальных организаций является регулированный тариф, величина которого зависит от технологичных процессов предоставления услуги — это технология производства услуги, характеристика оборудования, степень загрузки оборудования, протяженности сети, объем производства и реализация услуг.

Говоря о ежегодном росте тарифов, спикер подчеркнул, что рост ограничивается индексом роста платы граждан. Для Татарстана с 1 июля 2019 года был утвержден предельный индекс — 3%, с 1 июля 2020 года в размере 4%.

— Утверждаемые предельные индексы в рамках тарифов не могут быть гарантом привлечения инвестиционной составляющей для данных организаций. К сожалению, хочу подчеркнуть, что основные фонды ветшают и на сегодняшний день многие командные организации коммунального комплекса не совсем эффективно работают в части планирования тарифных решений, — сказал Фролов, добавив, что в 2020 году ведомство планирует исправить эту ситуацию.

Собираемость платежей за ЖКУ падает. Причина в мусорной реформе?

По итогам 2019 года собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составила 98,2%. В 2018 году этот показатель был на уровне 98,7%, в 2017 году — 99%.

— В первую очередь это связано с тем, что мы в 2019 году перешли на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами. Поначалу была сложная ситуация по части заключения договоров и собираемости денежных средств, — отметил Фролов.

Развивая тему реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в восточной зоне республики, генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко сообщила, что в 2019 году региональный оператор вывез порядка 743 тысяч тонн отходов.

— С начала года совместно с нашими подрядными организациями мы установили порядка 3,5 тысячи новых контейнеров. Устанавливали в тех местах, где ощущалась острая их нехватка. А также с целю сохранить эстетичный вид дворов, заменяли старые изношенные контейнеры на новые, — рассказала Ярлыченко.

Новые контейнеры были установлены в Азнакаевском, Аксубаевском, Альметьевском, Бавлинском, Бугульминском, Елабужском, Лениногорском, Мамадышском, Мензелинском, Муслюмовском, Новошешминском, Сармановском, Черемшанском, Чистопольском, Ютазинском районах, а также в Набережных Челнах.

Задолженность коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы составила 540 млн рублей, в том числе за газ — 431 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность за газ снизилась на 16 млн рублей. За электроэнергию организации коммунального комплекса задолжали 70 млн рублей, это на 20 млн больше, чем в прошлом году. К таким проблемным предприятиям Фролов отнес «Зеленодольское предприятие тепловых сетей» «Буинское ПТС», «Елабужское ПТС, муниципальные предприятия, водоканал Бавлинского муниципального района.

— Это наиболее проблемные предприятия, экономика которых не позволяет погасить накопленную задолженность, — посетовал он.

«Тарифный светофор» для прозрачных тарифов

Среди приоритетных задач для ведомства на ближайший год руководитель Госкомитета по тарифам назвал реализацию инвестпрограмм в сфере обращения с ТКО, поскольку действующие проектные мощности полигонов заканчиваются в 2023 году, и снижение перекрестного субсидирования в электроэнергетике.

Алексей Доценко, оценивая тарифную кампанию 2019 года в Татарстане, также обратил внимание на спокойное вступление республики в реформу ТКО. По его словам, такое отношение заслуга «и тех, кто ею занимается, и тарифного комитета, и администрации». Алексей Доценко отметил, что при установке тарифов на 2020 год разногласий в Татарстане было мало.

Алексей Доценко: «Татарстан может присоединиться к пилотному проекту «Тарифный светофор». Фото prav.tatarstan.ru

— Я считаю, что это показатель качественной работы той структуры, во главе которой работает Александр Груничев. Вы бережно относитесь к установлению тарифов и, думаю, это оценят и жители, и предприятия. Уровни тарифов, которые вы устанавливаете, влияют на инвестиционную привлекательность республики, — заявил заместитель руководителя ФАС.

Он также рассказал о пилотном проекте Федеральной антимонопольной службы «Тарифный светофор». Это российская информационная система, которая будет автоматически выявлять грубые нарушения законодательства при установлении тарифов и выдавать определенный свет. Сейчас среди пилотных регионов для проверки системы — Москва и Калининград. «Татарстан также может присоединиться», — предложил Алексей Доценко.

«Я думаю, что скорее всего мы согласимся, потому что Татарстан всегда присоединяется к регионам, которые делают передовые вещи», — отреагировал Александр Груничев.

Связь тарифов и инвестиционной привлекательности Татарстана

Важность влияния тарифов на инвестиционную привлекательность региона и социальную стабильность в обществе отметил на коллегии Алексей Песошин. Он сообщил, что Татарстан по результатам прошедшего года остается в первой пятерке регионов лидеров: ВРП по оценке превысит 2,5 трлн рублей, инвестиции в основной капитал — 640 млрд рублей.

Премьер-министр заявил, что все группы потребителей ожидают от органов власти действий по снижению уровня тарифов и при этом существует значительная разница в тарифах в разных муниципальных районах РТ.

Премьер-министр Татарстана предложил Министерству цифровизации РТ подключиться к работе по цифровизации тарифного регулирования. Фото prav.tatarstan.ru

— Наиболее яркий пример — это тарифы на питьевую воду и водоотведение. Понятно, что в первую очередь на это влияет технология производства, объемы потребления, но тем не менее я ставлю задачу перед Госкомитетом провести анализ причин сложившейся ситуации и совместно с Минстроем представить предложения по ее решению. Не менее важной мерой, направленной на снижение тарифов, должно стать внедрение принципа «давления на издержки» развития конкурентных закупок и использования экономически эффективных технологий при утверждении инвестиционных программ субъектов естественных монополий, — сказал Алексей Песошин.

При формировании тарифов первостепенным должен быть принцип открытости. Сейчас Госкомитет совместно с Федеральной антимонопольной службой проводят масштабную работу по цифровизации тарифного регулирования. Премьер-министр Татарстана предложил Министерству цифровизации РТ также подключиться к этой работе.