«За 15 лет моей работы сейчас самая дорогая мука»

УФАС vs Татпотребсоюз: кооператоров винят в завышении цен на хлеб

Фото: Роман Хасаев

Татпотребсоюз обвинили в нарушении антимонопольного законодательства, что привело к необоснованному повышению цен на хлебобулочные изделия в Татарстане. Весной союз рекомендовал хлебозаводам поднять стоимость продукции на 10% в связи с удорожанием сырья (муки), энергоносителей (газ, свет, тепло) и транспортных расходов. Но, как выяснили в УФАС по РТ, мука подорожала не столь значительно. Так как цены на хлеб «прямо влияют на уровень его доступности для населения и, учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, необоснованное повышение стоимости может привести к негативным последствиям для неограниченного круга потребителей», отметили антимонопольщики. Производственники не согласны, по их оценке, стоимость сырья выросла от 25 до 40%. «Реальное время» выслушало мнения сторон.



ФАС не заметила удорожания муки

В начале весны этого года Татпотребсоюз рекомендовал хлебопекарным предприятиям повысить с 10 марта оптово-отпускные цены на социальные хлебобулочные изделия на 10% в связи с повышением цен на сырье, в том числе на муку, энергоносители и транспортных расходов. Это, по мнению антимонопольщиков, привело к необоснованному завышению цен на хлеб, который «включен в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения». Все это в непростых экономических условиях и ухудшения эпидситуации «может привести к негативным последствиям для неограниченного круга потребителей», считают в УФАС по РТ. Поэтому в конце апреля регулятор возбудил дело в отношении Татпотребсоюза, обвинив некоммерческую структуру в нарушении закона «О защите конкуренции».

В УФАС подсчитали, что для такого повышения цен на хлеб, его сырье должно было подорожать минимум на треть.

«Учитывая изложенное, в случае заявления о повышении стоимости продукции на 10%, принимая во внимание среднюю долю сырья в структуре стоимости хлебобулочных изделий, прямые затраты на сырье должны были быть повышены более чем на 30%», — утверждает председатель комиссии.

Однако мукомольные предприятия, по словам антимонопольщиков, сообщили, что в период с 1 января по 1 апреля не было «столь значительного повышения стоимости на муку».

В УФАС подсчитали, что для такого повышения цен на хлеб, его сырье должно было подорожать минимум на треть. Фото: Роман Хасаев

Вместе с тем, предприятия самостоятельно закупают муку (поставщики и цена не

идентичны), определяют структуру затрат и определяют конечную цену продукта. Татпотребсоюз может координировать потребительские общества, представляя их интересы в органах власти, но не вправе давать рекомендации по ценообразованию и координировать предпринимательскую деятельность предприятий, отметил регулятор.



В результате в отношении объединения возбудили дело о нарушении закона «О защите конкуренции», что выразилось в координации экономической деятельности потребобществ и привело к необоснованному завышению цен на хлебобулочные изделия.

Разбирательство продолжается несколько месяцев, на очередном заседании слушание дела опять отложили в связи с запросом дополнительных материалов для изучения всех обстоятельств, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УФАС по РТ.



На запрос нашего издания с просьбой высказать свою позицию Татпотребсоюз пока не ответил.

«За 15 лет моей работы это самая дорогая мука»

Вместе с тем опрошенные «Реальным временем» хлебопекарные предприятия, многие из которых входят в союз потребкооперации, утверждают, что сырье и другие составляющие в этом году действительно сильно подорожали.



Генеральный директор АО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов впервые слышит про рекомендацию Татпотребсоюза о повышении цен. Но мука, по его словам, в последнее время выросла в цене процентов на 40.

— За 15 лет моей работы сейчас самая дорогая мука. Но дело не только в муке и зерне. Последние полгода через день получаю от поставщиков уведомления о повышении цен от 5 до 10 процентов. Если говорить про энергетику, она выросла незначительно. А вот цены на жиры, масла заметно изменились. У нас 8 тонн масла только уходит на смазку, а оно в два раза стало дороже. Сахар подорожал с 26 до 47 рублей. Пленка, упаковка — тоже, наше производство зависит от многих компонентов. Возникли сложности, мы, конечно, ужались. Наша себестоимость подскочила в совокупности процентов на 15 — это много. Но цены пока не повышали — это не так просто. Поэтому на следующий год будем рассматривать вопрос повышения цен, но в любом случае не будет резкого скачка. Если мы повышаем, то максимум на 5 процентов, — рассказал Булат Кутдусов.

У предприятия «Челны-хлеб» в сложившейся ситуации оказалось более выгодное положение, чем у других хлебозаводов. Компания не закупает муку, поскольку у нее свой полный цикл: она выращивает пшеницу на своих полях и печет хлеб из собственной муки. Поэтому и цены на хлеб не повышали, сообщили на предприятии.

«Что вы делаете, народ голодным оставите!»

Несмотря на множество рекомендаций, жизнь диктует свои правила, отмечает собственник федеральной сети «Дед Покров» («Покровские пекарни») Максим Аксенов.



— Когда события в стране, к сожалению, происходят с космической скоростью, непросто подстроиться под ситуацию и непонятые условия. Поставщики тоже в панике и они лоббируют свои интересы. Менее добросовестные порой «выкручивают руки». Но что такое — поднять цены на социальные хлеба? А завтра нам скажут: «Что вы делаете, вы народ голодным оставите!», — рассуждает Максим Аксенов.

Его предприятие работает с «Алтайской мукой» высшего сорта, она в последнее время выросла примерно на 3 рубля за килограмм. Однако и в сложной ситуации собственник хлебопекарной сети принял принципиальное решение не поднимать цены.

— Прекрасно понимаю, в пекарню ходят бабушки, малоимущие люди. Мечтаю сделать определенные деньги, чтобы бесплатно выдавать этот хлеб нуждающимся. Я могу перейти на другую муку, о которой говорит антимонопольный комитет, но я не имею права кормить людей продуктом такого качества, где почти нет клейковины, нет витаминов — это пустышка, фикция. А если в такой хлеб добавляют улучшители, разрыхрытели, то, конечно, хлеб будет выглядеть красиво, но это в прямом смысле слова обман человечества. И если люди не специалисты в этой сфере, они могут не почувствовать, хорошего качества хлеб у них на столе или нет. Не готов на такой муке работать, — заявил Аксенов.

«Государство упустило ситуацию»

В начале года высший сорт муки держался в пределах 18 рублей, на сегодня достиг 25 рублей, рост в среднем составил 25% в течение года, отметил генеральный директор АО «Васильевский хлебозавод» Александр Марченко. Он также обратил внимание на удорожание другого сырья. Сахар с сентября этого года вырос с 26 до 46 рублей за килограмм, растительное масло — с 46 до 78 рублей.

— 20 лет работаю, первый раз за это время в период уборки произошло повышение цен на муку. Это говорит о дефиците зерна. И в целом картина такая не по вине «Зернопродукта», думаю, государство упустило ситуацию из-под контроля, — полагает руководитель «Васильевского хлебозавода».

По словам Александра Марченко, в Васильево осталось единственное хлебопекарное предприятие. Но и на него навалились такие проблемы, что руководитель удивляется, как смогли продержаться до конца года.

— Социальные сети «выкручивают нам руки», закупая у нас хлеб по низкой цене, но некоторые из них делают накрутки до 30% на те же социальные хлеба. Нас поставили в такие условия, что мы вынуждены были поднять цены в этом году на всю продукцию в пределах 10%, хотя не меняли их года три, а на «социалку» — еще дольше. Зарплату работникам подняли на 10—12%, но это мизер, а больше не можем — замкнутый круг. При дотациях на социальные хлеба, 3 рубля на килограмм продукции, они все равно убыточные. И предприятия с более крупными объемами несут еще большие убытки, — констатировал руководитель хлебозавода.