Минспорта и Дирекцию спортивных проектов поймали на «антиконкурентном соглашении»

По версии УФАС по РТ, многомиллиардные бюджетные субсидии на соревнования распределялись в основном в обход конкурса

Татарстанские антимонопольщики оштрафовали на 50 тысяч рублей АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которая занимается организацией крупных международных, всероссийских спортивных и иных мероприятий в республике. Дирекция недавно провела конкурс на создание логотипа и талисмана первых Игр стран СНГ и Всероссийских уличных игр. Сумма скромная, но это может стать лишь началом череды санкций, если выводы проверяющих подтвердятся. Сейчас штраф наложен за не предоставление информации, запрошенной УФАС по РТ. Спортивного организатора заподозрили в неэффективном расходовании бюджетных субсидий, если попросту — в заключении с поставщиками товаров и услуг договоров на безальтернативной основе, в обход закона о конкуренции. О поставщиках и суммах, которые к ним утекли в обход потенциальных конкурентов, — в материале «Реального времени».

Поставщики вне конкурса



Дело, в ходе рассмотрения которого Дирекция спортивных и социальных проектов нарвалась на штраф от УФАС, было возбуждено в мае 2020 года и вполне может растянуться до февраля 2021-го. Как уточнили в пресс-службе ведомства, срок рассмотрения в особо сложных случаях может быть продлен до 9 месяцев — а этот случай точно непростой.



Речь идет об использовании средств, которые АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» в течение нескольких лет получала от Министерства спорта РТ на основании государственного субсидирования — из регионального бюджета. УФАС изучило закупки АНО и выявило значительное количество фактов, когда на эти средства производились закупки неконкурентными способами на «потенциально конкурентных рынках» — предметом этих закупок были: техническое обслуживание, услуги по оформлению объектов, по организации питания, по аренде оборудования, рекламные, гостиничные и охранные услуги, строительно-монтажные работы и т. п.

— Дирекция часто проводит закупки и среди них есть такие, когда договоры заключаются напрямую с поставщиком требуемой услуги, — пояснили «Реальному времени» суть возбужденного антимонопольного дела в пресс-службе республиканского УФАС. — При этом требуемые услуги на конкурентных рынках предлагаются, и если бы Дирекция вывела все это в открытый доступ, потенциальных участников торгов могло бы быть много. А ведь неоднократно указывалось, что проведение закупок — это не только привлечение большого количества участников, готовых оказать услугу, но и возможность сэкономить средства и пустить их еще на что-то.

УФАС изучило закупки АНО и выявило значительное количество фактов, когда на эти средства производились закупки неконкурентными способами. Фото: Роман Хасаев

«Зачастую такие прямые договоры заключаются с повторяющимися хозяйствующими субъектами, что, в свою очередь, может свидетельствовать о необоснованном предоставлении преимущества таким субъектам на рынках, — говорится в определении УФАС по РТ о назначении к рассмотрению антимонопольного дела в отношении АНО. — В частности, в 2016 году Дирекцией были заключены договоры <...> на предмет оказания комплекса охранных услуг чемпионата Европы по бадминтону; в <...> г. — на предмет оказания услуг ЧОП (обеспечение внутриобъектного режима и охрана ТМЦ) <...>. Установлено, что при безальтернативной закупке АНО направляет предложение о заключении договора и ведет переговоры с единственным поставщиком».

На этом основании, полагают антимонопольщики, «Дирекция фактически действует не в рамках специального нормативного регулирования о проведении конкурентных процедур, а выступает в качестве участника гражданского оборота, как если бы сама являлась распорядителем выделенных ей средств. Следовательно, действия Дирекции не обеспечивают наиболее эффективного расходования выделенных ей субсидий и обеспечения конкурентного доступа к таким средствам максимального числа субъектов».

«Секретные» субсидии

Особо в определении УФАС подчеркивается то обстоятельство, что в ходе изучения документов о закупочной деятельности АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» было установлено, что на основании безальтернативного выбора поставщика либо в виде мелкой закупки (что также не требует проведения конкурентных процедур) осуществлялось «преимущественное большинство закупок».



Данные о предметах таких закупок, фирмах, которым повезло получить доступ к бюджетным деньгам без конкурентной борьбы, то есть с оплатой по максимуму, засекречены. В пресс-службе УФАС по РТ говорят, что они проходят под грифом «для служебного пользования» и не могут быть разглашены. Однако оценить масштаб растранжиренных вне конкурса бюджетных субсидий можно по данным, содержащимся в открытых источниках.

К примеру, по данным источника synapsenet.ru, только с сентября 2014 года по 7 апреля 2017 года АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» получила 16 поступлений от государства на общую сумму 4 147 924 396 рублей, из них шесть субсидий — на сумму 3,9666 млрд рублей и семь контрактов на 108,3 млн рублей. При этом 2016, 2017 и 2018 гг., в отличие от предыдущих, организация завершила с убытками от 40 до 22 млн.

Контроль за тем, чтобы конкурентные принципы отбора поставщиков соблюдались, должно было осуществлять татарстанское Минспорта. Фото: minsport.tatarstan.ru

А где отчет?

«Анализ положения о закупочной деятельности Дирекции показывает, что Организация предусмотрела расширенный перечень оснований осуществления закупок для собственных нужд у единственного поставщика, — обнаружили антимонопольщики. — Особо заслуживают внимания такие основания, как: закупка у «компании Партнера либо Лицензиата Дирекции», командировочные расходы, закупка у «обладающего опытом» поставщика, закупка услуг по размещению в гостиницах, по организации питания, а также в иных случаях при наличии решений исполнительных органов Дирекции».

По мнению УФАС, эти основания «фактически позволяют Организации осуществить любую закупку безальтернативным способом, что противоречит основным принципам антимонопольного законодательства».

Контроль за тем, чтобы конкурентные принципы отбора поставщиков соблюдались, должно было осуществлять татарстанское Минспорта. Но УФАС обнаружило, что «у Министерства спорта Республики Татарстан отсутствует документация по реализации (освоению) субсидий, предоставленных в адрес АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», что дало антимонопольщикам основания сделать вывод, что АНО и Минспорта «не исполняют надлежащим образом свои обязанности по взаимодействию».

Непредставление отчета об использовании субсидии вообще служит основанием возврату субсидии в бюджет, однако ни отчетов, ни подтверждения фактов возврата субсидий антимонопольщики не обнаружили. И возбудили дело по признакам наличия в действиях Министерства спорта Республики Татарстан и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» нарушения антимонопольного законодательства, «путем заключения антиконкурентного соглашения при реализации соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из бюджета Республики Татарстан».

Можно предположить, что при организации именно этих мероприятий субсидии были потрачены на безальтернативной основе. Фото: Максим Платонов

Первый штраф — самый скромный?

Антимонопольщики запросили АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» о предоставлении документов, на основании которых оно определило каждого из поставщиков, Партнеров и Лицензиатов, копии договоров и соглашений и письменные пояснения буквально относительно каждого этапа заключения ряда договоров. А именно: по организации и обеспечению деятельности вновь создаваемого подразделения Дирекции — международного центра развития водных видов спорта, подготовке и проведению чемпионата России по легкой атлетике и командного чемпионата России по многоборью в Казани, организации и проведению международного товарищеского матча по футболу между национальными сборными командами России и Ирана, организации досмотра транспортных средств, въезжающих в Казань и проведению чемпионата России по синхронному плаванию. Из чего можно предположить, что при организации именно этих мероприятий субсидии были потрачены на безальтернативной основе.



Однако документы так и не были представлены, и 5 ноября УФАС вынесло постановление о наложении штрафа в отношении АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» за непредставление информации по требованию антимонопольного органа.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, штраф составил 50 тыс. рублей, что на несколько порядков меньше штрафов, которые грозят АНО за нарушение антимонопольного законодательства.

В Дирекции заверили, что осуществляют закупочную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, в том числе на конкурентной основе с использованием специализированных электронных площадок. Фото: unsplash.com

Дирекция считает, что с нее запросили лишнее

«Реальное время» запросило Минспорта РТ и АНО «Дирекция спортивных и социальных программ» о причинах нарушений, а министерство также и о мерах, которые планируется предпринять, чтобы в будущем субсидии расходовались в соответствии с законом о защите конкуренции — максимально эффективно. Ответ из министерства пока не получен, по поступлении он будет опубликован.

А в АНО «Дирекция спортивных и социальных программ» завили, что поскольку решение Антимонопольной службы по рассматриваемому делу не принято, утверждать о нарушении законодательства с чьей-либо стороны преждевременно и заверили: «Дирекция осуществляет закупочную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, в том числе на конкурентной основе с использованием специализированных электронных площадок».

— УФАС по РТ запросило у Дирекции сведения, не имеющие отношения к предмету рассматриваемого дела, за что Дирекция и привлечена к административной ответственности, — заявил представитель АНО. — Реализация предоставленных антимонопольному органу полномочий прямо ограничена необходимостью соблюдения установленных законодательством о защите конкуренции требований, служащих гарантией прав и законных интересов лица, в отношении которого рассматривается антимонопольное дело. Иными словами, запрещается произвольное истребование документов и информации.