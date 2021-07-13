Татарстанского регоператора ТКО привлекли за контракты вне конкурса

УК «ПЖКХ» без торгов заключила договоры с «Чистым городом», а по Казани и вовсе не провела закупок — считают в антимонопольном ведомстве

Фото: Олег Тихонов

Татарстанское УФАС России уличило регоператора УК«ПЖКХ» в нарушении антимонопольного законодательства, что выразилось во внеконкурсном привлечении ООО «Чистый город» субоператором для вывоза отходов. Контракты с фирмой были заключены после несостоявшихся торгов по обслуживанию ряда районов республики и Казани, на которые не заявился ни один участник. В этой ситуации УК «ПЖКХ» должна была либо повторно провести аукционы, либо вывозить мусор самостоятельно. Фактически же регоператор «злоупотребил своим доминирующим положением, что привело к ограничению конкуренции на товарном рынке оказания услуг по транспортированию ТКО», отметили антимонопольщики. В перипетиях конфликта разбиралось «Реальное время».



Мусорные войны

Новое разбирательство начали антимонопольщики в отношении татарстанского регоператора по западной зоне республики — УК «ПЖКХ». Предыдущий спор разгорелся на фоне разногласий по вопросам начислений за вывоз мусора после жалобы сети «Мегастрой» и казанских отелей. Бизнес не соглашался оплачивать услугу по нормативу в период локдауна, требуя оплаты по факту.



На этот раз нарушения нашли по итогам проверки, проведенной по поручению ФАС России изучить состояние конкуренции на рынке услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов.



По данным УФАС, УК «ПЖКХ» после первых несостоявшихся торгов в 2018 году заключил договор на вывоз мусора с ООО «Чистый город» по нескольким районам республики и Казани. По мнению антимонопольщиков, в этой ситуации регоператор должен был сам вывозить мусор, либо провести повторные аукционы.



— Таким образом, ООО «УК «ПЖКХ» в силу своего статуса регионального оператора, занимающего доминирующее положение на рынке оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключив договоры с ООО «Чистый город» без повторного проведения процедур по предмету оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Восточного, Северного, Южного кластера Западной зоны деятельности регионального оператора и без проведения закупочных процедур в отношении Казанского кластера Западной зоны деятельности регионального оператора, злоупотребило своим доминирующим положением, что привело к ограничению конкуренции на товарном рынке оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, поскольку создало для иных хозяйствующих субъектов препятствие доступу на указанный товарный рынок, — отметили антимонопольщики.

Формально «ПЖКХ» больше не структура «Ростеха»

Казус в том, что «ПЖКХ» и «Чистый город» лишь формально не связанные между собой компании. Но фактически через цепочку учредителей контролируются «дочкой» госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова (в Татарстане владеет крупным пакетом акций ПАО «КАМАЗ»).



Так, учредителем ООО «Чистый город» является «ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КОМБИНИРОВАННЫЙ «РТ-ИНВЕСТ ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ I». А «УК «ПЖКХ» принадлежит ООО «РТ-Инвест Финанс», 40% которого владеет Сергей Скворцов, 35% — гендиректор этой «дочки» «Ростеха» Андрей Шипелов, 25% — АО «РТ-Инвест».



Скворцов — выходец из инвестиционной компании «Тройки Диалог». В 2006-2007 годах он со стороны ЗАО «Тройки Диалог» совместно с «Рособоронэкспортом» участвовал в процессе «раскольцовки» акционерного капитала АВТОВАЗа (был также председателем совета директоров «Автоваза») и ликвидации перекрестного владения его акциями, в 2008 году курировал продажу блокпакета акций «АВТОВАЗа Renault».

Одновременно Скворцов «курировал консолидацию акций КАМАЗа до контрольного пакета, продажу 10% акций завода Daimler AG в 2008 году и увеличение доли немецкого автоконцерна при участии ЕБРР в 2010 году». Впоследствии перешел в «Ростех», где занимал пост Управляющего директора Госкорпорации Ростех по инвестициям, а затем был замдиректора «Ростеха», курирующего инвестиционную политику ГК.

Шипелов с прошлого года формально курирует новый проект «мусорной дочки» «Ростеха» по строительству 25 заводов по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку.

Фото: rostec.ru

У ООО «РТ-Инвест Финанс» выручка с 2017 по 2020 год выросла в 6,5 раз, составив 226,7 млн рублей. Однако чистая прибыль в 2017 году составляла почти 17 млрд рублей (явно вызванная крупным денежным потоком со стороны материнской компании «Ростех»), затем компания ушла в минус на 1 млрд рублей, в 2019 году убыток составил 630 млн рублей, лишь в прошлом году мусорный проект «Ростеха» показал прибыль в размере 12 млн.



При этом на компании лежат огромные долгосрочные обязательства в размере 7,8 млрд рублей (с того же 2017 года они выросли в 32 раза). «РТ-Инвест», в которую входит «РТ — Инвест Финанс» на официальном сайте презентует себя прежде всего «крупнейшим региональным оператором Московской области»: «выиграв право на вывоз и утилизацию отходов с трех из семи областных кластеров, компания взяла под управление 60% отходов, производимых в Подмосковье».

У этой компании два известных проекта. Во-первых, система учета и контроля отходов «АИС-Отходы», которую применяет в ряде городов и регионов: Москве, Пензе, Перми, Московской, Нижегородской, Рязанской, Калужской областях и Татарстане. Во-вторых, дорожная система «Платон».

Надо отметить, что формально «РТ-Инвест Финанс», как и его мусорные проекты не контролируются «Ростехом». Сами же «дочки» отрицают связь с материнской компанией. По словам Андрея Шипелова, «Ростех» с 2017 года не контролирует «РТ-Инвест», якобы 39,9% компании за 2 млрд рублей он («Ростех») продал Сергею Скворцову, советнику и бывшему заместителю Чемезова, а сам Шипелов получил 200 млн рублей наличными, остальное было инвестировано в проекты компании «РТ-Инвест».



Фото: rostec.ru

На «ПЖКХ» приходится 100% мусорного рынка на Западе Татарстана



Для анализа Татарстанским УФАС были направлены запросы в адрес ООО «УК «ПЖКХ», ООО «Гринта», а также операторов, оказывающих услуги по транспортированию ТКО на территории республики. В Западную зону республики, где статус регоператора получила УК «ПЖКХ», входят Казань и 21 район (Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Балтасинский и другие).

«Население и юридические лица РТ не имеют возможности заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с иными хозяйствующими субъектами, так как ООО «УК «ПЖКХ» является региональным оператором на всей территории Западной зоны деятельности». Соответственно, весь объем товарного рынка приходится на указанное лицо, его доля на рынке составляет 100%.

Тем не менее, российский закон «О Защите конкуренции» предписывает: если компания занимает «доминирующее положение», она обязана проводить аукционы в нескольких случаях. Согласно правилам №1133 правительства РФ, услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов на определенной территории в зоне деятельности регионального оператора выделяются в отдельный лот. А в целях формирования лотов территория, в отношении которой регоператор обязан провести аукцион, разбивается не менее чем на 3 лота (территории). То есть, сама Западная зона должна делиться на три кластера, за которые могут отвечать разные подрядчики, победившие на аукционе, который должен объявить доминирующий регоператор.

«УК «ПЖКХ» действительно разместила три лота в 2018 году: на оказание услуг по транспортированию отходов на территории Восточного, Северного и Южного кластеров Западной зоны РТ. Однако торги признали несостоявшимися, поскольку не было подано ни одной заявки. Возникает коллизия, на которую обратили внимание антимонопольщики: согласно тем же правилам правительства РФ (№1133) если аукцион признан несостоявшимся, организатор должен либо «самостоятельно обеспечить транспортирование твердых коммунальных отходов», либо провести аукцион повторно.



Причем, что интересно, согласно пункту 9 тех же правил «не менее 15 процентов объема услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделенных в отдельные лоты в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, проводятся аукционы, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства».

Фото: Максим Платонов

По Казани аукционов не было вовсе

В любом случае, со стороны ООО «УК «ПЖКХ» аукционы на право оказания услуг по транспортированию ТКО на территории Западной зоны деятельности регионального оператора повторно не проводились. Для указанных целей ООО «УК «ПЖКХ» были заключены 30 декабря 2018 года гражданские договоры с ООО «Чистый город» — и сразу на 10 лет.



Кроме того, в тот же день между ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Чистый город» был заключен договор на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Казанского кластера Западной зоны деятельности регоператора (только в отношении объектов, расположенных на территории г. Казань, за исключением Кировского и Авиастроительного районов). Цена последнего договора, по данным УФАС, значительно превышает стоимость договоров по иным кластерам (цифру УФАС не называет).



Но самое любопытное, что в отношении г. Казани (за исключением Кировского и Авиастроительного районов) закупочные процедуры не производились вовсе.



По мнению антимонопольщиков, со стороны ООО «УК «ПЖКХ» был нарушен порядок отбора организаций, осуществляющих транспортирование ТКО. После того, как были запрошены сведения относительно фактического объема услуг по сбору и транспортированию ТКО, оказанных «Чистым городом» по договорам с региональным оператором в 2020 году в разрезе по отдельным муниципальным образованиям республики, ожидаемо выяснилось, что львиная доля отходов приходится именно на Казань (66,65%), только в прошлом году «Чистый город» из столицы Татарстана вывез 4,8 млн кубометров мусора (ТКО), всего же он вывез 7,3 млн кубометров отходов.

Цена контрактов с «Чистым городом» выше аукционных

ООО «УК «ПЖКХ» не соблюдаются требования действующего законодательства в части обязательного конкурентного отбора организации для осуществления транспортирования ТКО на территории Казани, отдельно отметили в УФАС. Несоблюдение требований правил правительства России и заключение договоров без проведения конкурентного отбора «могло повлиять на количество потенциальных подрядчиков, способных оказать указанную услугу». И хотя УФАС опять же не называет конкретных цифр, но согласно его данным, общая стоимость договоров, заключенных между ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Чистый город», превысила общую начальную максимальную цену контрактов, размещенных во время аукционов.

Фото: Олег Тихонов

Комиссия УФАС завела дело и привлекла к рассмотрению как «ПЖКХ», так и «Чистый город». У «Чистого города» антимонопольщики затребовали сведения относительно субподрядных организаций, привлекаемых этой организацией для оказания услуг по сбору и транспортированию ТКО в 2019-2020 годах и сведения относительно объемов оказания услуг по транспортированию ТКО. Следующее заседание по делу назначено на 12 августа 2021 года.

Отметим, что именно после заключения договоров в декабре 2018 года, которые в УФАС считают незаконными, выручка той же «ПЖКХ» взлетела в 7,5 раз. Если в 2017-2018 годах оборот компании составлял 324,6 и 353,6 млн рублей, то в 2019-2020 годах уже 2,2 и 2,6 млрд рублей. В прошлом году у компании появился и огромный объем долгосрочных заемных средств в размере 1,1 млрд рублей. И лишь в прошлом году компания впервые показала прибыль (после убытков в 2019 году в размере 443 млн рублей), закрыв год с плюсом в 46,4 млн рублей.

Компания «Чистый город» частично схожие финансовые результаты. К примеру, долгом почти на 1 млрд рублей. В 2019 году оборот компании тоже резко вырос, правда, лишь в три раза, но уже к 2020 году по выручке компания сравнялась с «ПЖКХ», показав оборот в 2 млрд рублей и прибыль почти в 200 млн.

Отчасти объясняется это тем, что компания «Чистый город» ранее не принадлежала «ростеховским» структурам, гендиректор «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов в октябре 2018 года говорил о том, что его компания «купила в 2013 году «Чистый город» (ПЖКХ) в Казани — это была компания полного цикла: сама собирала, вывозила отходы и затем их перерабатывала».

Что интересно, сам же Шипелов называя «Чистый город», упоминает в скобках и ПЖКХ как одну компанию. Отдельно он отмечал, что «в Казани всегда было организовано все очень правильно, я думаю, что Казань — это первый город, который сделал автоматическую сортировку»: «Мы и покупали компанию, потому что она была прогрессивной и имела хорошо организованный бизнес. Приобретя эту компетенцию, мы планировали развивать ее на других территориях». «РТ-Инвест» купила «ПЖКХ» (или «Чистый город») за 1,2 млрд рублей, причем 80% суммы взяла в кредит.

В УК «ПЖКХ» пока не ответили на запрос газеты «Реальное время» относительно нового разбирательства в Татарстанском УФАС России.