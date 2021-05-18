В миллиардном деле о картеле татарстанских дорожников новый фигурант

В УФАС обнаружили несколько дружественных фирм, выигравших тендеры двух госзаказчиков на 2 млрд рублей

У татарстанской компании «Агарум», засветившейся в уголовном деле о распиле бюджетных средств при обустройстве дорог и уличенной в картеле, нашли еще одну аффилированную с ней фирму. В деле о сговоре на дорожных подрядах по федеральным трассам фигурирует уже не четверть, а треть миллиарда рублей, которые, как считают в Татарстанском УФАС по России, незаконно получили владельцы компаний. Как выяснила газета «Реальное время», в новом деле с «Агарумом» фигурируют одни и те же лица. Кроме арестованного прошлой весной главы компании Рафиса Ахметова, учредители — Руслан Зайнутдинов и братья Валиевы. У последних еще ряд фирм, набравших госзаказов на 2 млрд рублей всего у двух госзаказчиков — ФКУ Упрдор «Прикамье» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

У «Агарума» нашли еще одну аффилированную компанию

Антимонопольная служба вновь уличила татарстанских дорожников в картельном сговоре. В деле фигурирует уже обвинявшаяся ранее в подобном соглашении компания «Агарум», руководителя которой год назад арестовали по подозрению в хищении 21,5 млн рублей при обустройстве дорог.



На этот раз в ценовом сговоре и нарушении закона «О защите конкуренции», кроме «Агарума», обвинили ООО «СПР». Сумма претензий выросла до 350 млн рублей — антимонопольщики считают, что картель незаконно получил еще 100 млн рублей на дорожных подрядах, а именно за обслуживание федеральных трасс.



Речь идет о пяти тендерах, которые разместил на сайте госзакупок ФКУ УПРДОР «Прикамье», все не касаются работ в Татарстане. Победителям необходимо было обустроить дороги в Пермском крае и содержать камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД в этом регионе, а также в Коми, Кировской области и Удмуртии. Во всех аукционах приняли участие ООО «Агарум» и ООО «Служба проектных решений».



Антимонопольщики считают, что картель незаконно получил еще 100 млн рублей на дорожных подрядах. Фото: tatarstan.ru

Несмотря на то, что сегодня «Агарум» принадлежит Рафису Ахметову, директору компании, а ООО «СПР» принадлежит двум другим лицам: Ильнуру Валиеву и Руслану Зайнутдинову, ранее «Агарум» сначала на 100%, а затем на 83,3% принадлежал Валиеву Ильмиру Исламовичу. Тогда как ООО «СПР» до 2020 года наполовину принадлежало Валиеву Ильнуру Исламовичу. О чем не упоминает УФАС. Ранее Ильнуру Валиеву принадлежало ООО «Вираж Авто», а Ильмиру Валиеву до сих пор принадлежит строительная фирма ООО «Вираж Плюс» с выручкой за 2020 год в 133 млн рублей и чистой прибылью в 2,3 млн. Она сравнима с оборотом «Агарума»: в 2020 году — 143 млн рублей, все последние годы неизменно превышала 130 млн рублей, резко увеличившись (почти в 10 раз) в 2017 году.



У обеих компаний схожие динамика по оборотам и топ заказчиков

Совокупная выручка «Агарума», которую принесли госзаказы за 3 года, уже превысила полмиллиарда рублей, а в прошлом году компания, несмотря на обвинения в адрес руководства, показала и рекордную прибыль в 9,7 млн рублей (для сравнения в 2016 году она не превышала и 200 тысяч).



У ООО «СПР» ситуация практически аналогичная: как только компания начала выигрывать на аукционах, выручка взлетела в 10 раз в 2017 году, до 11,6 млн рублей, и каждый год еще и росла, составив к прошлому году рекордную для компании сумму в 64,8 млн рублей. Прибыль, 4 года назад не превышавшая 51 тыс. рублей, уже второй год подряд преодолевает планку в 10 млн. Обе компании с 2017 года активно берут краткосрочные кредиты в банках.

Фото rosavtodor.gov.ru

У компаний схожий топ-5 госзаказчиков, первые два места которых и у «Агарума», и у «СПР» занимают ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» и ФКУ Упрдор «Прикамье». «Агарум» набрал заказов у первого ФКУ на 383,3 млн рублей и еще на 272,8 млн у «Прикамья». «СПР» выиграл у «Прикамья» тендеров на 142,6 млн рублей и еще на 40 млн рублей получил заказов от «Волго-Вятскуправтодора».

В УФАС уверены, что компания «Агарум», неизменно проигрывавшая вышеупомянутые тендеры, датируемые еще августом 2019 года, компании ООО «СПР», делала это нарочно, цена в результате снижалась лишь на 0,5%. Больше всего барыша «СПР» получила с пермских заказов (на общую сумму более 43 млн рублей), за работы в Удмуртии и Кировской области «СПР» должны были заплатить по 20 млн рублей (всего более 40 млн).

Схема та же: один IP, один e-mail и займы между собой

Несмотря на то, что формально местом нахождения «Агарума» была Казань, ул. Чистопольская, а «СПР» — Казань, ул. Саид-Галеева — подача заявок и ценовых предложений компаниями осуществлялась с одного и того же IP-адреса. При том что предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, невозможно, отметили в УФАС. Как и существование одной и той же электронной почты, или «фактические совпадения свойств файлов», содержащихся в документации, поданной в рамках аукционов.

В довершение всего, антимонопольщики установили, что между ООО «Агарум» и ООО «СПР» были заключены договоры займа (суммы не сообщаются). Вышеуказанное свидетельствует о том, что «между ООО «Агарум» и ООО «СПР» существовали длительные заемные правоотношения, следовательно, данные организации участвовали в хозяйственной деятельности друг друга», резюмировали в УФАС. А ООО «Агарум» и ООО «СПР» при участии в аукционах использовали еще и единую инфраструктуру, что свидетельствует «о совместной подготовке к торгам». И в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольщики обвинили обе компании в картельном сговоре. Слушание дела назначено на 3 июня.

«Реальное время» попыталось связаться с руководством фирмы, однако по указанным в открытом доступе телефонам глава «Агарума» оказался недоступен. Редакция готова предоставить ему возможность высказать свою позицию.

Советский райсуд Казани заключил под домашний арест главу дорожной компании «Агарум» Рафиса Ахметова, подозреваемого в мошенничестве с хищением бюджетных средств. Фото: Екатерина Аблаева

Дело о распиле

«Агарум» попал в поле зрения УФАС и Следкома РТ еще в начале прошлого года. В деле фигурировал и госзаказчик «Волго-Вятскуправтодор», в отношении неустановленных лиц которого вели расследование. Советский райсуд Казани заключил под домашний арест главу дорожной компании «Агарум» Рафиса Ахметова, подозреваемого в мошенничестве с хищением бюджетных средств. По версии следствия, во время обустройства федеральных трасс по тендеру ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» предприниматель завысил стоимость барьерных ограждений, предоставив поддельные счета. Уголовное дело по статье «Халатность» было возбуждено и в отношении неустановленных должностных лиц управления, выступившего заказчиком. Ущерб был оценен в 21,5 млн рублей.

Минувшей осенью «Агарум» и еще ряд фирм уличили в картельном сговоре на четверть миллиарда рублей. За 3 года компании набрали портфель госзаказов на 2 млрд рублей и нарастили выручку в десятки раз, писала газета «Реальное время». «Волго-Вятскуправтодор» тогда проходил скорее как потерпевшая сторона: он заключил шесть контрактов с «Инвестстройпроектом» на 305,2 млн рублей, девять контрактов с «Экостройинжинирингом» почти на 200 млн рублей и семь контрактов с «Агарумом» на 273 млн рублей. Все три компании участвовали в тендерах на проведение различных дорожных работ на трассах Р-176 «Вятка» и М-7 «Волга», заказчиком которых выступал «Волго-Вятскуправтодор».

«Волго-Вятскуправтодор» тогда проходил скорее как потерпевшая сторона. Фото: yandex.ru

Зачем братья Валиевы с Русланом Зайнутдиновым «настряпали» сразу несколько компаний

Любопытно, что в последних двух делах, включая новое — с участием ООО «СПР», упоминаются одни и те же имена и фамилии. Так, учредителем ООО «Инвестстройпроект» с долей 26,2% в уставном капитале выступило ООО «Экостройинжиниринг», в свою очередь являвшееся учредителем «Инвестстройпроекта» на те же 26,2%. Обеими компаниями владели… Ильнур Валиев и Руслан Зайнутдинов (последний также возглавлял «Экостройинвест»).



Еще одна компания с названием «Экостройинжиниринг», ликвидированная в ходе конкурсного производства в октябре 2019 года, была учреждена братом Ильнура Валиева Ильмиром, основателем «Агарума», а ранее принадлежала тому же Руслану Зайнутдинову.



Одни и те же имена, одни и те же схемы: одна электронная почта, один IP-адрес, похожие методы борьбы за тендеры. И цифры оборотов тоже в результате схожи: как выяснила газета «Реальное время», две компании — ООО «Экостройинжиниринг» и ООО «Инвестстройпроект» — были зарегистрированы с разницей в два дня 20 и 24 февраля 2016 года. Все четыре начали показывать бурную финансовую деятельность именно с 2016 года, по большому счету благодаря победам на конкурсах лишь у двух госзаказчиков. К примеру, компания «Инвестстройпроект» набрала почти 20 контрактов от одного ФКУ Упрдор «Прикамье» на сумму в 587,8 млн рублей и еще шесть контрактов от ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» на 305,2 млн рублей. На «Экостройинжиниринг» в свою очередь записано семь контрактов от «Прикамья» на 205,2 млн рублей и еще девять контрактов от «Волго-Вятскуправавтодора» на 193,4 млн.