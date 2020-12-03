Татарстанским дорожникам могут «порезать» авансы до минимальных 10%

С принятием в декабре программы дорожных работ на 2021 год татарстанским подрядчикам могут сократить фондирование

Фото: пресс--служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

К концу декабря ГКУ «Главтатдортранс» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» начнут размещать тендеры на ремонт региональных и федеральных дорог на 2021 год. Предварительная стоимость дорожных работ в Татарстане оценивается в 26 млрд рублей. Однако ключевой вопрос отборочной компании, как выяснило «Реальное время», заключается в возможных изменениях условий — вводить ли повсеместно 10 процентное авансирование с укрупнением дорожных лотов или сохранить комфортный для подрядчиков бюджетный аванс в 30% от стоимости госконтракта. Небольшие игроки полагают, что переход на минимальный аванс ограничит им доступ к дорожным торгам, а победителями в предстоящей компании станут лишь крупные старейшие участники рынка с накопленными капиталом. Но и те «пугаются» секвестра авансов.

С минимальным авансом, но с максимальным лотом

К концу декабря правительство Татарстана подготовит программу дорожных работ на 2021 год, в которой могут поменяться и правила закупочной компании при отборе генеральных подрядчиков. Как утверждают источники, одним из наиболее ощутимых и болезненных новшеств может стать введение заказчиком 10% аванса вместо 30% по большинству государственных контрактов, но с одновременным продлением срока и объема дорожных работ.

Так, значительная часть лотов будет разыгрываться под ремонт большего, чем прежде, отрезка дороги, а значит потребуется не один год для работы как раньше, а 2—2,5 года на полное завершение работ по контракту. Соответственно, начальные стартовые цены на торгах увеличатся пропорционально объему.



Если «годичные» контракты до сих пор разыгрывались в широком ценовом диапазоне от 50 до 400 млн рублей и обеспечивались 30% бюджетным авансированием, то с переходом на контракты длительного цикла закладывается аванс в 10%. Этот размер считается минимальным авансом, а максимальным — аванс в 30%, пояснил «Реальному времени» представитель регионального госзаказчика. Подобный подход заметно облегчит нагрузку на региональный бюджет, который и так испытывает серьезный дефицит, считает собеседник издания.

Фарид Ханифов сообщил, что бюджет следующего года наполнен объектами на 26 млрд рублей. Фото: tatarstan.ru

Торги по отбору генеральных подрядчиков будут объявлены после того, как премьер-министр республики Алексей Песошин утвердит дорожную программу в конце декабря. В окончательном виде она еще не готова: остается месяц для полной загрузки.



Однако предварительные контуры программы недавно обрисовал новый министр транспорта и дорожного строительства РТ Фарид Ханифов. На брифинге в кабмине он сообщил, что бюджет следующего года наполнен объектами на 26 млрд рублей, признав, что он отстает от дорожной программы 2020 года. В этом году дорожники провели работ на 38 млрд рублей, уточнил он.



— Есть небольшая разница. Будем работать над федеральной составляющей, — пообещал глава Минтранса РТ. — При этом расходы на содержание и ремонт автомобильных средства не уменьшаются, а суммы уточняются.

Как уже сообщалось, на эти цели в будущем году будет выделено 5,2 млрд рублей против 4,9 млрд рублей в этом году.

Наиболее крупный контракт стоимостью в 1,95 млрд рублей выиграло ОАО «Каздорстрой» в августе этого года. Фото: Олег Тихонов

«Каздорстрой» погнали за кредитами

Курс на контракты длительного цикла был опробован ГКУ «Главтатдортранс» в этом году. Тогда госзаказчик разыграл первую серию тендеров сроком действия в 2,5 года, заключив договор с условием 10% авансирования дорожных работ.



Наиболее крупный контракт стоимостью в 1,95 млрд рублей выиграло ОАО «Каздорстрой» в августе этого года. Подрядчик взялся за реконструкцию автодороги Казань — Шемордан на участке 16+200 км — 21–977км в Пестречинском районе Татарстана. Финансирование разделили на три транша: 400 млн рублей должно поступить после сдачи работ в 2020 году, 500 млн рублей — в 2021-м и 1,055 млрд рублей — в июне 2022 года. Аванс составил 10% вместо привычных 30% от стоимости контракта.



Генеральный директор компании «Каздорстрой» Ильдар Ярулин рассказал «Реальному времени», что стартовые деньги недостаточны для запуска работ, так как аванс обычно тратится на закупку дорожно-строительных материалов.



— Подписали контракт, а потом оказалось, что аванс в 10%, — признался Яруллин.



По его словам, пришлось привлекать банковский кредит для проведения работ, что привело к увеличению долговой нагрузки. По данным бухгалтерской службы «Каздорстроя», котловой метод учета выручки не дает возможности вычленить конкретную нагрузку, так как в обороте находятся контракты с авансом в 30% и в 10%.



— В целом, кредитная нагрузка за год выросла на 22—25%, — сообщили в «Каздорстрое».

Первые ласточки «легких» по авансам контрактов на 2021 год разыграли в конце ноября. «Главтатдортранс» объявил торги на содержание региональных дорог общей сложностью в 1 млрд рублей. Победителем во всех трех лотах стал «Татавтодор», который и подписал контракты с авансом в 10%.

Под аванс в 10% подписался и генподрядчик проекта «Большое Казанское кольцо» — строительная компания «Волгодорстрой». Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Что такое аванс в 1%?

Но есть и гораздо худшие условия. До этого дорожно-строительная компания «Вираж» выиграла скромный тендер на капремонт автодороги «Каратун — Черемшан — Большое Подберезье» в Апастовском районе Татарстана. Трехлетний контракт стоимостью в 142 млн рублей не обеспечен авансом, следует из материалов госзакупки. Финансирование разбито на 3 года — до 2022 года, причем самая большая сумма приходится не на первый год, как было бы логично, а на последний 2022 год.



С символическим авансом в 1% госзаказы выставляли муниципалитеты. Так, исполком Агрызского района заключил контракт на ремонт местной дороги с ООО «Брус». Правда, и стоимость работ символическая — 22 млн рублей.



Под аванс в 10% подписался и генподрядчик проекта «Большое Казанское кольцо» — строительная компания «Волгодорстрой», следует из материалов госзакупки. Правда, исходная стоимость контракта в 2,366 млрд рублей облегчает его положение.

Но есть среди «генералов больших дорог» исключения. Так, «Алексеевскдорстрой» семьи депутата Госсовета РТ Фоата Валиева сумел собрать весь портфель госзаказов на 2020—2023 годы общей суммой 2,4 млрд рублей с комфортным 30% авансом.

Пандемия вернет 30% дорожникам?

В предстоящей закупочной сессии ГКУ «Главтатдортранс» собирается заимствовать федеральные стандарты финансирования работ. Им следует ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» при заключении контрактов на ремонт дорог.



Глава управления Ильдар Мингазов подтвердил «Реальному времени», что большая часть дорожных подрядчиков обеспечивалась минимальными авансами. Так, «Татнефтедор» взялся в этом году за ремонт участка на трассе Р-239 Казань — Оренбург» за 319 млн рублей с минимальным авансированием. Зато «Алексевскдорстрой», выигравший право на строительство трассы к аэропорту «Казань» за 3,7 млрд рублей, заключил с максимальный авансом.

— Это право заказчика определять величину — 10% или 30%, — пояснил Ильдар Мингазов. — В связи с пандемией обсуждается вопрос поддержки дорожной отрасли, поэтому может что-то изменится.

ФАС против укрупнения лотов

Как показал анализ госконтрактов по выбору подрядчиков на ремонт и строительство дорог в Татарстане на 2020—2021 годы, основные заказчики — «Главтатдортранс» и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» укрупнили лоты и сроки работ. Не усложняет доступ к госконтрактам субъектам МСБ снижение аванса до минимальных 10% и менее, ведь у таких небольших игроков нет возможности участвовать в конкурсе из-за отсутствия достаточных собственных средств? В УФАС по Татарстану сообщили, что вопрос незаконного укрупнения лотов всегда находится в зоне внимания службы:

«Контроль за такими фактами осуществляется как во время проверок, проводимых антимонопольным органом, так и при рассмотрении поступивших жалоб. В 2020 году в сфере дорожного строительства в Татарстанское УФАС России поступило 45 обращений, проведено семь внеплановых проверок. В 29 случаях выявлены нарушения, выдано 13 предписаний об их устранении.

В УФАС по Татарстану сообщили, что вопрос незаконного укрупнения лотов всегда находится в зоне внимания службы. Фото: Роман Хасаев

В случае незаконного укрупнения лотов такие аукционы приводят к ограничению конкуренции: субъекты МСП, не обладая большими финансовыми возможностями, не могут предоставить необходимое обеспечение исполнения контракта, которое может достигать до 30% от начальной (максимальной) цены.

Свидетельством укрупнения лота может служить разнородность требуемых работ. Например, когда в один лот включены дорожные работы и работы по капитальному ремонту какого-то объекта, функционально друг с другом не связанные.

Вместе с тем у заказчиков, в соответствии с законодательством (часть 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), есть обязанность осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком».

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», считает что снижение авансов в дорожных торгах не связано с дефицитом региональных бюджетов. Здесь, скорее, следует говорить о том, что заказчики намерены изменить схему финансирования и оплачивать уже выполненные работы, а не платить деньги вперед, полагает он:



— Если бы проблема состояла в объеме средств, выделяемых на дорожное строительство, тогда был бы меньше объем заказов на эти цели, но об этом не сообщалось. Укрупнение лотов может происходить в первую очередь для того, чтобы повысить ответственность исполнителей, сдавать в эксплуатацию протяженные участки дорог и больше объектов дорожной инфраструктуры. Вряд ли заказчикам интересно поручить 10 подрядчикам строить по 1 километру дороги каждому — скорее всего, это будут 10 разных участков одной дороги. Заказчикам проще заказать строительство 10 километров дороги у одной крупной компании, у которой эти 10 километров будут одинаковыми на всем протяжении.

По мнению эксперта, увеличение сроков работ тоже позволит увеличить объемы дорожного строительства и сохранить технологии, так как строители не будут торопиться. Что касается компаний МСБ, то они могут продолжить участие в строительстве дорог в республике, но уже как субподрядчики, считает он. «Отвечать за их работу будет уже генподрядчик — компания, с которой заказчики заключили соглашение на строительство протяженного участка дороги. Заказчики избавляются от необходимости взаимодействовать с десятками компаний, а если генподрядчик считает, что ему такие субподрядчики необходимы, то он может их нанять, но и контролировать их и отвечать за исполнение контракта будет он» — заключил собеседник издания.