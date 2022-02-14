ФАС в Татарстане начала «крестовый поход» на банки за рекламу кредитов

За обещаниями заемщикам супервыгодных условий скрываются дорогие дополнительные услуги и обязательства

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», Татарстанское УФАС России возбудило дела против четырех крупных федеральных банков за ненадлежащую рекламу кредитов, причем в отношении двух из них уже вынесены «обвинительные приговоры». На фоне участившихся дискуссий о запрете рекламы банковского кредитования вообще — шаг весьма показательный. О «заманчивых» обещаниях, реальных скрытых услугах и процентах, а также цене невнимательно прочитанного заемщиком договора с банком — в нашем материале.

«Читайте договор, не верьте на слово»



Кредитная нагрузка россиян бьет все рекорды — порядка 24 трлн рублей они должны банкам, по последним данным. Стало больше и самых закредитованных граждан с четырмя-пятью ссудами и заемщиков с просрочкой, причем многие из них оказались под непомерным кредитным бременем, поверив рекламе.

— Видя рекламу кредита под низкие проценты, потребитель верит и порой готов подписать договор, не изучая полные условия кредитования, — посетовала замруководителя УФАС по РТ Венера Чернова. — А потом с изумлением обнаруживает, что вместо 5—6 процентов он будет платить все 16, потому что в договоре прописаны дополнительные условия и услуги, и страховка и многое другое.

Промониторив рекламу банков в интернете, татарстанские антимонопольщики выявили очень серьезные нарушения. Тут и информация об условиях двух разных видов банковских продуктов, которая визуально воспринимается, как информация об одном и том же договоре, и навязанное страхование жизни и здоровья, стоимость которого для разных потребителей является различной в одном банке, и другие нарушения. Поэтому, собираясь взять деньги у банка, надо быть очень внимательными, не лениться читать договор от корки до корки, не стесняться спрашивать сотрудников банка и отказываться от навязываемых услуг, предупреждают в УФАС:

— И не верьте на слово, когда вам говорят, что при отказе вам не дадут кредит или изменятся условия кредитования — просите показать, где это условие прописано в договоре.

Чернова напомнила о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно выражала озабоченность ростом закредитованности населения, которая оборачивается для многих непосильной долговой кабалой на фоне развития инфляционных процессов.

— А когда банки вводят людей в заблуждение недобросовестной рекламой, это только способствует росту закредитованности, — констатировала она. — Мы выявили нарушения закона о рекламе в интернет-рекламе «Совкомбанка», «Газпромбанка», «Почта Банка», «Альфа-Банка», ООО «Т-Конекст». В отношении двух первых банков вынесены решения о признании рекламы финансовых услуг ненадлежащей, выдали предписания об устранении нарушений и сейчас рассматриваем вопрос о возбуждении дел об административном правонарушении. Дела в отношении остальных трех кредитных организаций находятся на стадии рассмотрения.

«Халва» — далеко не халява

Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС, в ходе проведения государственного надзора в сентябре 2021 года сотрудники ведомства обнаружили рекламу кредитов от «Совкомбанка» под 0%. «Лицо» кредитной организации — известный актер Сергей Безруков предлагал взять у нее, как следовало из картинки на мониторе, «до 3 млн рублей на срок до 5 лет».

— Согласно информации, предоставленной ООО «Яндекс», реклама ПАО «Совкомбанк» с текстом: «Совкомбанк: возьмите кредит под 0%! Заявки на сайте», — распространялась в России (кроме: Курская область, Ярославская область, Кировская область, Удмуртская Республика, Новосибирская область, Томская область, Приморский край, Республика Бурятия), — говорится в документах антимонопольного дела. — В некоторых объявлениях также кроме Республики Крым и Северного Кавказа.

В «Совкомбанке» антимонопольщикам пояснили, что акция «Все под 0!» устанавливает для клиентов льготный период кредитования со ставкой 0% годовых при соблюдении определенных условий. В частности, кредит должен быть оформлен вкупе с программой «Финансовая защита», услугой «Гарантия минимальной ставки», а клиент должен использовать карту рассрочки «Халва» и ежемесячно оплачивать этой картой не менее пяти покупок на общую сумму не менее 10 тысяч рублей ежемесячно (по карте «Социальная халва» — не менее 5 тысяч).

При этом надо платить за дополнительные услуги: стоимость «Гарантии минимальной ставки» — 4,9% от суммы кредита. За покупки из лимита кредитования по карте «Халва» вне сети партнеров взимается комиссия 290 рублей + 1,9 % от суммы всех покупок за отчетный период. За снятие наличных — комиссия в размере 2,9% плюс 290 рублей. А клиенты моложе 50 лет еще и обязуются осуществить вход в приложение «Халва-Совкомбанк» или личный кабинет и не отключать отправку push-сообщений… И кроме этого, с заемщика в течение всего времени пользования кредитом взимается ссудный процент — 6,9% годовых (при безналичном расходовании за первые 25 дней договора от 80% лимита кредитования в партнерской сети банка, а при несоблюдении этого условия — 22,9% годовых), а проценты по кредиту вернут на банковский счет заемщика только после полного погашения кредита и только при выполнении всех перечисленных выше условий.

Центробанк пришел к выводу, что реклама расходов при использовании продукта «Халва» вводит потребителей в заблуждение относительно размера этих расходов. Фото: cbr.ru

В материалах антимонопольного дела указано, что Центробанк, изучив эти условия, пришел к выводу, что реклама расходов при использовании продукта «Халва» вводит потребителей в заблуждение относительно размера этих расходов.

— Указанные условия кредитования не соответствуют действительности, а также части 9 статьи 5 и пункта 1 статьи 9 федерального закона «О потребительском кредите (займе)», — сделали вывод в УФАС по РТ и на этом основании признали рекламу кредита под 0% ненадлежащей, а «Совкомбанку» выдали предписание о прекращении нарушения.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кредит с привилегиями

А проверка татарстанскими антимонопольщиками рекламы «Газпромбанка» в интернете следующего содержания: «Кредит от 5,5% в «Газпромбанке». До 1 млн по паспорту», — показала, что по паспорту кредит до миллиона рублей выдают «только на сайте», причем калькулятор на сайте «Газпромбанка» этот кредит обещает уже не под 5,5%, а под 7,9% годовых. Эта реклама распространялась в 51 городе, в том числе, в Казани и Набережных Челнах.

В ходе расследования выяснилось, что пресловутые 5,5% светят заемщику только при выполнении им определенных условий: заем от 5 до 7 млн, предоставляемый лишь премиальным клиентам банка, и покупка личной страховки без права последующего расторжения. При этом стоимость страховки и принцип выбора страховой организации банком ни в рекламе, ни на страничке, куда осуществлялся переход от рекламы, не указывались, а изучение обезличенных кредитных договоров, которые отвечали этим условиям показало, что для всех клиентов цена была разной, при сумме займа 3 млн рублей она варьировалась от 124,6 тыс. до 805 тыс. рублей.

В Татарстанском УФАС сделали вывод, что «потребители финансовой услуги не располагали полной информацией об условиях выдачи кредита». Фото: Роман Хасаев

В Татарстанском УФАС сделали вывод, что «потребители финансовой услуги не располагали полной информацией об условиях выдачи кредита», и что в рекламе было «указано самое привлекательное условие — ставка по потребительскому кредиту от 5,5% и сумма до 1 млн рублей, что является наиболее выгодным с точки зрения привлечения внимания потребителей». При этом, говорится в решении УФАС по РТ, «рассматриваемая реклама не предоставляет лицу, имеющему намерение воспользоваться рекламируемыми финансовыми услугами, возможность объективной оценки стоимости кредитного продукта». И признали рекламу кредита под 5,5% годовых ненадлежащей со всеми вытекающими.

Поскольку распространение рекламы носило периодический характер и было прекращено 15 ноября 2021 года в связи с запуском новой акции банка, УФАС по РТ не выдавало «Газпромбанку» предписания об устранении нарушений, однако передало материалы дела уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

Маленький процент с большой отсрочкой

Еще два «кредитных» антимонопольных дела возбуждены на днях — против «Почта Банка» и «Альфа-Банка». И если претензии к «Почта Банку» возникли, как и в описанных выше случаях — в связи с обещанием кредита, то во втором случае поводом стало обращение потребителя, которого не устроил размер комиссии банка.

В рекламе, размещенной на «Яндексе» и распространявшейся на территории почти всей России (за исключением Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Тыва, Северного Кавказа, Ставрополя и Пятигорска), предлагается «Кредит от 5,9% годовых в «Почта Банке». Однако, говорится в материалах антимонопольного дела, в рекламе «Почта Банка» «отсутствуют все условия, определяющие полную стоимость кредита, (займа), определяемую в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)» для заемщика и влияющие на нее».

В УФАС по РТ руководствовались постановлением пленума Верховного суда РФ, требующим указывать в рекламе условия оказания финансовых услуг. В рекламе «Почта Банка» антимонопольщики этих условий не обнаружили, но выяснили, что «из общих условий договора потребительского кредита следует. Что процентная ставка в первый год обслуживания составляет от 13,9 до 15,9%, а не 5,9%, как указано в рекламе. Процентная ставка в размере 5,9% предоставляется на 4—7 год обслуживания». Это несоответствие стало основанием для возбуждения антимонопольного дела.

Ноль не равен нулю не только у банков

«Реальное время» обратилось за комментариями к банкам, на которые завели дела в Татарстанском УФАС — мы попросили уточнить, признают ли там справедливость претензий в части нарушения закона о рекламе и готовы ли исполнить предписания по их устранению. На момент подготовки материала, ответы не поступили, комментарии будут опубликованы по получении.

Тем временем выяснилось, что проблема недобросовестной рекламы кредитов выходит за пределы банковской сферы.

— Такого рода недобросовестная реклама, не раскрывающая полностью всех условий кредита, предлагает заемщикам условия, на которые невозможно не клюнуть, и, естественно, нарушает их права, — говорит управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. — А самое плохое — что это реклама крупных, уважаемых и вызывающих доверие банков, у которых огромный рекламный бюджет. Поэтому их реклама обеспечивает наибольший охват людей и вызывает доверие, так что многие на нее откликаются. Но такая реклама сегодня распространяется не только банками.

Сафиулин рассказал «Реальному времени», что в настоящее время Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров выявил вызывающую вопросы с точки зрения законности рекламу займов под 0% сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Ростпенсион».

— По духу закона СКПК должны оказывать финансовые услуги жителям села, сельхозпроизводителям, но рекламу этого кооператива, зарегистрированного в Кирове, нам прислал житель Москвы, и в ней предлагались займы для пенсионеров под 0%. Сразу возник вопрос, почему кооператив, который должен снабжать деньгами сельских жителей, по сути финансирует столичных пенсионеров?

Далее сотрудники фонда выяснили, что заем под 0% предлагается только на первые 2 недели — далее начинает действовать ставка 36,5% годовых, к тому же кредит может быть выдан только члену кооператива — человек должен стать его пайщиком и платить членские взносы. На сайте СХПК «Ростпенсион» выложен устав, которым предусмотрен вступительный (паевой) взнос и членские взносы в размере 6 тысяч рублей за каждый месяц членства в кооперативе.

— Таким образом, кроме 36,5% годовых заемщик должен будет ежемесячно уплачивать по 6 тысяч рублей, и взносы эти невозвратные! В итоге, взяв кредит в 30 тысяч рублей на полгода, якобы под 0%, пенсионер плюс к процентам по займу еще должен будет заплатить 36 тысяч рублей членских взносов, — говорит Марат Сафиулин. — Справедливости ради следует сказать, что в уставе организации пенсионер имеет право на снижение этого ежемесячного членского взноса до 1 тысячи рублей и в московском кооперативе их рассчитывают в размере одной тысячи, но это все равно приводит к двукратному увеличению оговоренного процента за пользование средствами. И если человек не прочитал этого в уставе, он оказывается в ловушке — реальная стоимость кредита оказывается куда выше, чем обещала реклама. По нашему мнению, это недобросовестная реклама. К тому же налицо нарушение кредитного законодательства. Никаких преимуществ, кроме возможности получения кредита, членство в кооперативе не дает. Мы считаем, что кооператив должен включать членские взносы в полную стоимость кредита (хотя если включит, полная ставка по кредиту выйдет за ограничение, установленное законом). Фонд направил по этому поводу письма в Центробанк и в СРО. Надеемся, что надзорные органы смогут пресечь сомнительную деятельность СКПК «Ростпенсион».

«Реальное время» направило запрос в «Ростпенсион» с целью уточнить, согласны ли там с мнением Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, что в полную стоимость предлагаемого кооперативом пенсионерам кредита следует включать ежемесячные взносы, которые по Уставу должны вносить пайщики и что реклама в московском регионе о кредитах пенсионерам под 0% не отражает всей полноты условий предлагаемых СХПК займов. По получении ответ будет опубликован.