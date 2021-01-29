Участников торгов по поставке оборудования в альметьевский политех уличили в картеле

Фирмы из Подмосковья и Лениногорска подавали заявки с одного IP-адреса

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Татарстанские антимонопольщики заподозрили в картельном сговоре две компании, участвовавшие в торгах на поставку оборудования для лабораторий Альметьевского политехнического техникума на сумму 32,7 млн рублей. В ходе проверки УФАС по РТ обнаружило признаки нарушений закона «О конкуренции», что и стало поводом для возбуждения дела. Судя по данным из открытых источников, ООО «Полюс» из города Электросталь и ООО «Лен-Торг» из Лениногорска связаны через бенефициаров и руководителей, имеют один и тот же контактный телефон и подавали заявки на тендер с одного IP-адреса. Подробнее — в материале «Реального времени».



Один IP на двух «конкурентов»

Татарстанское УФАС заподозрили в картельном сговоре двух участников госзакупки по поставке оборудования в Альметьевский политехнический техникум. Речь о татарстанском ООО «Лен-Торг» (г. Лениногорск) и подмосковном ООО «Полюс» (г. Электросталь). Проверив документацию по торгам, надзорная служба возбудила дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» (п.2 ч.1 ст.11).



Поводом стала внеплановая проверка документации Альметьевского политехнического техникума. Ряд совпадений в информации об участниках аукциона вызвал вопросы.

В мае прошлого года обе компании подали заявки на участие в тендере на поставку учебного оборудования для лабораторий техникума. Максимальная начальная цена контракта составила 33,3 млн рублей, в ходе аукциона она снизилась всего на 2%. Сумма, которую предложил «Лен-Торг» составила 32,8 млн руб, а «Полюс» — 32,7 млн. В итоге учебное заведение заключило контракт на поставку оборудования с фирмой из Подмосковья.

Однако проверяющие выяснили, что два участника из разных городов подавали заявки и ценовые предложения с одного и того же IP-адреса, что технически невозможно. Интернет-провайдер сообщил УФАС по РТ, что указанный IP-адрес принадлежит некоей Кашиной Лилии Рашитовне. Судя по данным в открытых источниках, она была учредителем и директором двух ликвидированных лениногорских фирм со схожим названием и по тому же адресу: ООО «Ленторг» и ООО «Ленторг+".



Имитация конкурентной борьбы

Антимонопольщици установили еще одно совпадение — автором файлов при подаче заявок от двух якобы «конкурентов» выступал один и тот же: ohtyarov.



«Таким образом, Татарстанское УФАС России приходит к выводу о том, что

документы, поданные ООО «Полюс» и ООО «Лен-Торг» в качестве первой части

заявки, были созданы одним лицом», — говорится в определении.



По мнению УФАС, все это «свидетельствует об использовании конкурентами единой инфраструктуры и совместной подготовке к торгам». А намеренное совместное участие в закупках преследует цель «поддержания цены контрактов, максимально приближенными к начальной максимальной цене контракта и победе на рассматриваемых закупках», что является нарушением ФЗ «О защите конкуренции», говорится в документе.

По сути участие ООО «Полюс» и ООО «Лен-Торг» в аукционе стало формальной имитацией конкурентной борьбы, а действия обеих компаний были изначально согласованы и определены, в целях исключения из аукциона добросовестных участников и заключения государственного контракта по максимально возможной цене — таков окончательный вывод антимонопольной службы, сделанный по итогам расследования и ставший поводом для того, чтобы вызвать руководство компаний и альметьевского политеха на заседание комиссии в татарстанский УФАС.

Как выяснило «Реальное время», обе компании связывает не только общий IP-адрес и автор файлов в заявках. Согласно данным из открытых источников, и у подмосковного «Полюса», и у «Лен-Торга» из Лениногорска — одинаковый контактный номер телефона. Что еще интересно, директор и владелец ООО «Полюс», зарегистрированного в г. Электросталь Московской области Леонид Аздравин, в свое время был владельцем ликвидированного ООО «Ленасс-Торг» с местом регистрации в Лениногорске РТ. Он же был директором в одной из фирм Кашиной — ООО «Ленторг».

Свое существование «Ленасс-Торг» прекратил в декабре 2006 года. Зато в декабре 2015 г. также в Лениногорске было создано ООО «Лен-Торг», а его учредителем с размером доли в 20% стал Андрей Давыдов. До сентября 2020 года доля в 80% принадлежала Лилии Кашиной, с IP-адреса которой и шло участие в торгах.



На счету «Лен-Торга» немало других госзаказов на поставку товаров, работ и услуг, в выручке доля от этого вида деятельности составляет более трети, а среди крупных заказчиков — Лениногорский политехнический техникум, школа №6 Лениногорска, политехнический техникум из Альметьевска, а также Министерство образования Татарстана. «Полюс» — самая молодая фирма в этом списке — юрлицо было зарегистрировано в январе 2020 года.

«Я впервые слышу об этом»

«Реальному времени» удалось связаться с руководством «Полюса» и «Лен-Торга» по номерам, указанных базе «СПАРК» и «Синапс». Директор «Полюса» Леонид Аздравин, выслушав вопрос корреспондента с просьбой прокомментировать свою позицию в споре с УФАС отвечать не стал, сбросив звонок.



По другому номеру телефона «Лен-Торга» ответила Лилия Кашина. На просьбу прокомментировать дело по обвинению в картельном сговоре, она ответила:



— Я от вас впервые слышу об этом, я компания «Велес», — заявила она.



На вопрос, как вышло, что участие в торгах двух разных фирм велось с ее IP-адреса, предпринимательница ответила: «Не знаю» и положила трубку.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», Кашина действительно является директором и единственным владельцем лениногорского ООО «Велесс». Эта фирма имеет тот же номер телефона, что и «Лен-Торг», сфера деятельности аналогична участникам этого дела — «торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

На этой неделе в Татарстанском УФАС состоялось первое заседание комиссии по делу о картельном сговоре «Полюса» и «Лен-Торга». По решению председателя комиссии рассмотрение отложено «в виду необходимости направления дополнительных запросов для изучения и установления всех обстоятельств данного дела». Очередное заседание будет назначено на конец февраля-начало марта. Кстати, если вина организаций будет доказана, их ждут санкции в зависимости от размера ущерба. Согласно закону назначают штраф, исправительные или принудительные работы или лишение свободы.