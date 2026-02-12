Заказчики смогут покупать ранее «запрещенные» ФАС противораковые препараты

Антимонопольное ведомство отозвало письма, обязывающие отклонять заявки с предложениями таких препаратов

Фото: Мария Зверева

Пока московское ООО «Алькорфарм» боролось в судах с ФАС России за право участвовать в поставках по госзакупкам противораковых препаратов, в которых российские производители используют вещества, защищенные евразийскими патентами американских компаний, антимонопольное ведомство отозвало письма, обязывающие заказчиков отклонять заявки с такими предложениями.

А еще до того, как ФАС России «вернула» на российский рынок препараты «Аксинитиб», «Осимертиниб», «Руксолитиниб», которые производит ООО «Онкотаргет», и «Дапаглифлозин», который производит АО «Фармацевтический завод «Польфарма», Арбитражный суд Москвы признал незаконными решение, вынесенное ФАС России, согласно которому введение в гражданский оборот препарата «Руксолитиниб» нарушает права «Инсайт Холдингс Корпорейшн», чье изобретение используется в оригинальном лекарственном препарате «Джакави», и предписание перечислить в федеральный бюджет полученный от продажи «Руксолитиниба» в 2024 году доход — 960,8 млн рублей. А Арбитражный суд Свердловской области пришел к выводу, что препарат с торговым наименованием «Руксолитиниб» не является лекарственным препаратом «Джакави», а является самостоятельным лекарственным препаратом.

О том, как несостоявшийся поставщик ГУП «Таттехмедфарм» — ООО «Алькорфарм» — воевал с татарстанским и другими региональными УФАС за право участвовать в госзакупках на «запрещенные» ФАС России лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и новом печальном рекорде, которые поставили татарстанцы — пациенты онкологов, читайте в «Реальном времени».

Инна Серова