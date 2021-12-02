Татарстанские антимонопольщики вызвали на ковер компанию владельца PEGAS Touristik

Претензии УФАС не связаны с турбизнесом: фирма Рамазана Акпынара выступила поставщиком авиационного керосина

Фото: Максим Платонов

Сегодня Татарстанское УФАС России приступает к рассмотрению дела в отношении казанского ООО «Авиэйшн Лоджистик Сервисес». По версии антимонопольного ведомства, компания нарушила установленный порядок ценообразования на услуги по заправке воздушных судов авиационным топливом. В связи с тем, что «АЛС» занимает доминирующее положение на рынке, ей необходимо было обратиться в органы ФАС перед тем, как устанавливать расценки для контрагентов. О ценах казанского заправщика самолетов, пределах дозволенного законом в области свободного ценообразования и взгляде экспертов на перспективы дела — в материале «Реального времени».

«Нарушают установленный порядок ценообразования»



Коммерческая деятельность компании «Авиэйшн Лоджистик Сервисес» привлекла внимание Татарстанского УФАС России. Как следует из материалов дела, в ходе мониторинга антимонопольщики выявили, что плату с контрагентов за услугу по заправке воздушных судов поставщик взимает на основании тарифа, установленного внутренним приказом компании.

В опубликованном тексте определения УФАС размер установленного поставщиком тарифа не сообщается, однако на сегодня, как следует из размещенной на официальном сайте «АЛС» информации, этот тариф составляет 1 410 рублей за тонну (без НДС).

В определении о назначении дела к рассмотрению сообщается, что «деятельность по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом регулируется государством», и, в соответствии с утвержденным правительством России «Положением о государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах…»,тарифы «устанавливаются органами регулирования применительно к каждому конкретному субъекту регулирования».

Компания была обязана обратиться в ФАС России для установления тарифа согласно действующему законодательству. Фото: Роман Хасаев

В УФАС пришли к выводу, что «ООО «АЛС» занимает доминирующее положение на рынке услуг по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом на территории казанского аэропорта, что подтверждается обзором состояния конкурентной среды на рынке услуг по обеспечению заправки воздушных судов авиационным топливом. И что компания была обязана обратиться в ФАС России для установления тарифа согласно действующему законодательству.

— При указанных обстоятельствах, — делает вывод УФАС, — действия ООО «АЛС» по установлению и взиманию с потребителей платы без установленного уполномоченным государственным органом тарифа за услуги по заправке воздушных судов авиационным топливом, нарушают установленный нормативно-правовыми актами порядок ценообразования.

А результатом действий поставщика в таком случае, является «ущемление интересов неопределенного круга потребителей, поскольку последние вынуждены оплачивать указанные услуги по экономически необоснованной, не установленной государственным органом цене».

А точно ли было нарушение?

«Реальное время» обратилось с запросом к гендиректору ООО «АЛС» Алексею Точилину о причинах нарушения антимонопольного законодательства и планируемых действиях в связи с возбуждением дела. По получении ответ будет опубликован.

В Татарстанском УФАС «Реальному времени» накануне прокомментировали свою позицию относительно перспектив дела:

— Из материалов следует, что ООО «АЛС» самостоятельно устанавливает тарифы для своих контрагентов, согласно внутреннему приказу, что подтверждается сведениями, представленными обществом, а также информацией с официального сайта общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Однако действующее законодательство обязывает согласовывать тарифы на услуги по заправке воздушных судов авиационным топливом не с региональным управлением, а с российской ФАС. Выяснить точно, было ли это сделано, можно лишь в ходе заседания, а оно состоится 2 декабря.

Таким образом, в управлении УФАС дали понять, что делать окончательные выводы о законности действий ООО «АЛС» еще преждевременно.

Конкуренция есть, но ее нет

— Конкуренция между поставщиками услуг по заправке воздушных судов авиационным топливом должна быть, — прокомментировал ситуацию с ООО «АЛС» председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» Азат Хаким. — У аэропорта должно быть несколько альтернативных топливозаправочных компаний. И как правило, за рубежом так и есть, но у нас закон на бумаге существует, но реально практически не исполняется. Тариф, который установила эта компания, скорее всего, я полагаю, практически не отличается от того, который установлен у ее конкурентов.

Того же мнения придерживается и эксперт «Реального времени» партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин:

— Действительно, есть правительственное постановление, которое обязывает согласовывать тарифы с Федеральной антимонопольной службой, и это правило, которому должны следовать все. Но рынка тут не может быть, потому что тарифы изначально спускаются сверху, из ФАС. Отступить от этого правила — значит нарушить закон, но на практике это не значит нарушить конкуренцию.

«Прибыль окупит штрафы»

— Разбирательство по антимонопольному делу может быть долгим, но даже если поставщик его проиграет, он отделается только штрафом, да и то, скорее всего, небольшим по сравнению с выручкой, — считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. — И несколько снизит цену. Известно, что наши антимонопольщики к ценам на бензин испытывают особую любовь, отслеживают их и часто устраивают показательные процессы, но закон есть закон.

Отступление от него, по мнению эксперта, если и было, то по одной из двух одинаково возможных причин. Либо из желания подзаработать: прибыль, полученная таким образом, окупит с лихвой реально грозящее за нарушение наказание. Либо просто по безалаберности: тариф утвердили, а согласовать забыли.

Компания с «турецко-туристическими» корнями

Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС, ранее ООО «Авиэйшн Лоджистик Сервисес» в нарушениях антимонопольного законодательства замечено не было.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», это малое предприятие со среднесписочной численностью сотрудников в 23 человека, работает на рынке топлива уже 12 лет — с декабря 2009 года. Уставный капитал фирмы — 3 млн рублей, выручка от продажи по итогам 2020 года составила более 578,2 млн рублей, чистая прибыль превысила 9,9 млн.

Единственным бенефициаром компании является владелец туроператора PEGAS Touristik (ООО «Пегас», ООО «Пегасис») Рамазан Акпынар.



В 2018 году ООО «АЛС» осуществлял поставки топлива в Белгородскую и Челябинскую область, а с 2020-го — в Казань.

