УФАС vs Рустем Хасанов: депутат проиграл на последних судебных виражах

Обвинения реставратора в антиконкурентном соглашении с ГИСУ остались в силе

Как выяснило «Реальное время», известный благотворитель и реставратор, владелец ООО «Реставратор», депутат Госсовета РТ Рустем Хасанов дошел до Верховного суда России, но так и не смог отбиться от обвинений антимонопольщиков в сговоре с ГИСУ. УФАС по РТ уличило его компанию и госзаказчика в антиконкурентном соглашении при исполнении двух контрактов 2017 года на ремонт Галереи современного искусства Государственного музея ИЗО РТ. Сумма тендеров составила почти 335 млн рублей. По мнению контролирующего органа, исполнителю контракта необоснованно были созданы более выгодные, чем это было оговорено изначально, условия. Доказать обратное «заговорщики» не смогли.

Заказчик и подрядчик вступили в сговор

В апреле прошлого года фирма татарстанского парламентария Рустема Хасанова ООО «Реставратор», а с нею и ГИСУ были признаны УФАС нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». А именно: им инкриминировали сговор при ремонте Галереи современного искусства Госмузея ИЗО в Казани на сумму 334,8 млн рублей.

Именно ООО «Реставратор» учредителя благотворительного фонда «День добрых дел» и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова выиграло электронные аукционы на две очереди работ в упомянутом здании, находящемся по адресу: ул. Карла Маркса, 57/32. Заказчиком госконтрактов выступило Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ).

Антимонопольщики заявили, что между ГИСУ и «Реставратором» имело место соглашение. Во-первых, работы компании народного избранника всегда оплачивались на 6—7 месяцев раньше, чем были завершены. Так, по условиям контракта, окончательно рассчитаться с подрядчиком за выполненные работы надлежало в течение 30 дней с момента подписания итогового акта сверки. Однако по госконтракту от 27 октября 2017 года заказчик выплатил всю сумму «Реставратору» уже 16 ноября того же года. Фактически же работы были завершены только 30 июня 2018-го. По второму госконтракту, подписанному 26 сентября 2018 года, деньги были перечислены тоже досрочно — 22 декабря. На этот контракт отводился 9-месячный срок.

ООО «Реставратор» учредителя благотворительного фонда «День добрых дел» и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова выиграло электронные аукционы на две очереди работ в здании, находящемся по адресу: Карла Маркса, 57/32. Фото: Илья Репин

Во-вторых, компания Хасанова не уложилась в сроки первого контракта. Заказчик направил в его адрес претензию, но штраф взыскать даже не попытался. Более того, в сентябре 2018 года именно с «Реставратором» заключил контракт на второй этап ремонтных работ на том же объекте. Антимонопольщики расценили это как полное попрание основ законодательства о закупках. Констатируя, что тем самым были созданы более лояльные условия для «Реставратора», они пришли к выводу, что подобное возможно «исключительно в результате достигнутых договоренностей».

Три судебные инстанции — два мнения

Впрочем, участники предполагаемого сговора с этими выводами не согласились и отправились прямиком в суд. В числе прочего они отмечали, что на претензию в срыве сроков исполнитель контракта дал обоснованный ответ (его суть в материалах суда не изложена), поэтому штраф и не был взыскан. К тому же второй госзаказ компания выполнила с опережением на 4 месяца.

Интересно, что и первая, и вторая судебные инстанции сочли недоказанным антиконкурентное соглашение. В том числе с учетом того, что заказчиком работ выступало Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ», которое распоряжается бюджетными средствами «в пределах доведенных ему лимитов на основе утвержденных смет на очередной финансовый год». Что же касается авансирования работ и увеличения сроков их выполнения, по их мнению, какого-либо законодательного запрета на это нет.

Антимонопольщики заявили, что между ГИСУ и «Реставратором» имело место соглашение. Фото: Роман Хасаев

Однако суд округа неожиданно принял новое решение, полностью согласившись с антимонопольной службой: «Реставратор» получил антиконкурентные преимущества в виде выгодных условий выполнения контрактов.

Он также обратил внимание на то, что авансирование подрядных работ не было предусмотрено ни условиями самих электронных аукционов, ни последующих контрактов. Фактически ремонт оплачивался поэтапно — при таком подходе число «заинтересантов» могло быть выше. А при большем числе участников аукциона могли оказаться иными как победитель, так и цена контракта.

Когда же «Реставратор» не уложился в сроки первого контракта, заказчик не расторг с ним контракт и не подал сведения в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Одним словом, в состав аукционной документации были включены одни условия, которые затем по соглашению сторон были изменены на более приемлемые для подрядчика. В том числе ему заблаговременно оплачивали работы. Нормы же бюджетного законодательства в этом случае, заключил суд кассационной инстанции, «применению не подлежат».

Дошел до Верховного суда России

Вторая сторона конфликта тогда заявила «Реальному времени», что стала жертвой снисходительного к антимонопольщикам судопроизводства. Адель Губайдуллин, представлявший интересы ООО «Реставратор» в суде, отмечал, что у вступивших в антиконкуретное соглашение должно сложиться четкое понимание того, что контракты будут исполняться именно договаривающимися сторонами. Однако «невозможно договориться о том, что может и не возникнуть». Он также говорил, что УФАС не представило ни прямых, ни косвенных доказательств такого рода соглашения.

В постановлении Арбитражного суда Поволжского округа содержатся выводы о предполагаемом соглашении на этапе исполнения госконтрактов в связи с изменением сроков выполнения работ. Фото: Максим Платонов

Тем не менее в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа содержатся выводы о предполагаемом соглашении на этапе исполнения госконтрактов в связи с изменением сроков выполнения работ. По мнению представителя «Реставратора», суд «явно необоснованно» связал задержку сроков сдачи объекта с каким-то соглашением. В действительности же никто не разбирался, почему не были соблюдены сроки работ. Задержка могла носить и объективный характер или быть связана исключительно с заказчиком или с особенностями самого объекта. Кстати, уже упомянутый Выставочный зал Музея изобразительных искусств 80-х годов постройки Рустем Хасанов называл в интервью СМИ памятником, конечно же, имея в виду не его «возраст», а уникальность.

Компания под руководством амбициозного Рустема Ринатовича, пытаясь отбиться от обвинений УФАС, дошла до высшей судебной инстанции — Верховного суда России. Однако 3 ноября «Реставратору» отказали в передаче дела в коллегию по экономическим спорам: нет оснований.

Заключил мировую с «Ак Барс» банком

Параллельно с этой тяжбой в конце лета — осенью казанскому реставратору пришлось иметь дело с другим судебным разбирательством. 17 августа этого года «Реставратор» попытались обанкротить. Заявление о его несостоятельности подал «Ак Барс» банк. Кредитная организация просила включить ее в третью очередь реестра кредиторов с задолженностью в размере 33,4 млн рублей (28,9 млн рублей основного долга,1,07 млн — проценты за пользование кредитом, еще 3,2 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами, 156,2 тыс. — пени на просроченные проценты и 50 тыс. рублей штрафа).

Впрочем, уже 25 сентября татарстанский арбитраж утвердил между кредитором и должником мировое соглашение и прекратил дело о банкротстве, благо других заявлений не было. В обеспечение исполнения обязательств «Реставратора» по кредитному договору принято поручительство Рустема Хасанова.

Согласно документу, должник и поручитель признают 34,14 млн рублей задолженности по кредитному договору от 11 июня 2019 года ( по состоянию на 18 сентября). И обязуются оплатить ее и начисляемые проценты равными платежами в 5 млн рублей, начиная с октября нынешнего года по апрель 2021 года включительно (размер последнего платежа будет зависеть от остатка задолженности). Процентную ставку в 12,7 процента годовых предстоит оплачивать тоже по графику. Ее банк будет начислять ежедневно на сумму остатка основного долга.



Скрупулезно подсчитано все, даже 6 тыс. рублей судебных расходов. 30 процентов уплаченной кредитором госпошлины (1,8 тыс. рублей) возместят должник и поручитель: эта сумма включена в их задолженность. А оставшиеся 70 процентов (4,2 тыс.) банку возвратит федеральный бюджет.

25 сентября татарстанский арбитраж утвердил между кредитором и должником мировое соглашение и прекратил дело о банкротстве, благо других заявлений не было. Фото: Ирина Плотникова

Если «Реставратор» хотя бы единожды нарушит условия мировой, кредитор будет вправе потребовать принудительно взыскать долг в солидарном порядке с компании и ее отца-основателя Хасанова. Связаны ли как-то финансовые трудности компании с претензиями УФАС, узнать не удалось. Ответ от ООО «Реставратор» на запрос «Реального времени» на момент публикации получен не был. На сообщения по телефону депутат пока не ответил.

Спаситель дома Михляева и благотворитель

Что известно об ООО «Реставратор» и самом Рустеме Хасанове? Компания была им учреждена в 2013 году и специализируется на ремонтно-реставрационных работах.

Сам Рустем Ринатович рассказывал СМИ, что занимается тем, что возвращает к жизни уникальные объекты. В их числе музей Шишкина в Елабуге, деревянный домик священномученика Иоасафа на улице Тихомирнова в Казани. Но самый значимый объект для «Реставратора» — дом Михляева, самый старый из сохранившихся жилых в Казани. «Его состояние было настолько удручающим, что никто даже не хотел за него браться», — охарактеризовал сложность объекта директор реставрационной фирмы.

Специалисты возглавляемой Хасановым компании также укрепляли и делали гидроизоляцию фундаментов Петропавловского собора (его многие годы подмывало талой водой), реконструировали Спасский собор в Елабуге (самый большой православный храм в Волжско-Камском бассейне с трехъярусной колокольней).

Самый значимый объект для «Реставратора» — дом Михляева. Фото: Дмитрий Резнов

Кроме того, с 2012 года основатель «Реставратора» возглавляет некоммерческий благотворительный фонд «День добрых дел», у которого несколько направлений деятельности.

Здесь принимают от всех желающих бывшую в употреблении одежду, инвалидные коляски, посуду, детские игрушки, бытовую технику и раздают малоимущим.

При поддержке проекта «Добрая Казань» организован «Добрый фуд-трак»: кормят тех, кому нечего есть. Также заработало «Социальное такси»: на Fiat Ducato с пандусом фонд бесплатно возит колясочников по городу, «дедморозит» в семьях с детьми-инвалидами. В рамках проекта «Мебель для особенных детей» (имеется в виду ДЦП) бесплатно раздают реабилитационный инвентарь.

Знаменитый боксер Федор Емельяненко продал в пользу фонда Хасанова на аукционе свои перчатки с автографом за 2 миллиона рублей. Но вообще, как рассказывают в самом фонде, деньги им жертвуют самые разные люди — тут и состоятельные бизнесмены, и те, кто находится в местах не столь отдаленных.