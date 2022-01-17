Нововведения в законе о госзакупках — против «профессиональных жалобщиков» и картелей

Упростить процедуру госзакупок и исключить картели

С 1 января 2022 года в РФ вступили в силу изменения в ФЗ-44, так называемый закон о государственных закупках. В целом оптимизация коснулась четырех основных положений. В чем их суть, рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов. В первую очередь нововведения позволят упростить процедуру госзакупок, а поставщикам — облегчить доступ к данным процедурам, соответственно, к государственным средствам.

Снизить количество нарушений, выявляемых в ходе закупочных процедур, особенно тех, что касаются картельных сговоров, — еще одна цель вступивших в силу изменений в законе. За два последних года, отметил Алмаз Яфизов, республиканское антимонопольное управление рассмотрело более 20 дел, где был выявлен сговор между заказчиком и поставщиком товаров и услуг для государственных или муниципальных нужд.

Во-первых, с этого года сократили время, которое отводилось на прием ценовых предложений на аукционах, — с 10 до четырех минут, а общая продолжительность приема предложений не должна превышать пяти часов со старта аукциона. Прежде таких временных рамок не было.

— То есть четыре часа — и уже победитель определен, соответственно, возможности сговора [меньше], поскольку вхождение других контактов между заказчиком и участниками — оно сокращается, — заметил заместитель руководителя Татарстанского УФАС.

В целом оптимизация коснулась четырех основных положений. В чем их суть, рассказал Алмаз Яфизов. Фото tatcenter.ru

Кроме того, срок оплаты контрактов тоже стал короче. Теперь это всего 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке, а со следующего года и вовсе 10 рабочих дней. При этом для предприятий малого бизнеса или социально ориентированных НКО период оплаты их услуг со стороны заказчика еще короче — 10 рабочих дней (семь рабочих дней с 1 января 2023 года).

Еще одна преференция для МСП: с 20% до 25% увеличена доля закупок у предприятий малого бизнеса и некоммерческих организаций. На это в Татарстане и так нет нареканий, заметил Яфизов. По его словам, в прошлом году 35,8% совершенных госзакупок было проведено среди субъектов малого предпринимательства. И все же если показатель доли МСП в 25% не будет выдерживаться в течение всего 2022 года, то в следующем году должностных лиц заказчика могут привлечь к административной ответственности и штрафу — до 50 тыс. рублей.

Пока не наберется опыта

Еще одно значимое изменение — требования к участникам госзакупок. В отношении почти всех процедур закупок, если сумма контракта превышает 20 миллионов рублей, ввели такое понятие, как опыт выполнения работ. Как пояснил Яфизов, например, для клининговых услуг установили дополнительные требования — теперь участники, не имеющие опыта, которые, по его словам, зарегистрировались только вчера, просто-напросто не смогут участвовать в торгах.

Причиной этого нововведения стали неоднократные случаи, когда, например, для поставок продуктов питания в детсады или для оказания услуг клининга заявлялись исполнители из других регионов — даже с Крайнего Севера либо Урала.

— Они заявляются, а потом не исполняют контракт, он срывается. Вот организация питания детей в садах, школах, уборка срывается в социально значимых объектах. Потом возникают вопросы, почему не выполнены условия, почему снег не расчищен и так далее, — отметил заместитель руководителя Татарстанского УФАС России.

Как пояснил Яфизов, например, для клининговых услуг установили дополнительные требования — теперь участники, не имеющие опыта, не смогут участвовать в торгах. Фото: cleanteam.ru

Если поставщик услуг непременно хочет стать участником госзакупок, но не имеет еще опыта оказания этих услуг, то ему, как заметил спикер, для начала придется выполнять не столь крупные по суммам контракты, продавая свои услуги, допустим, через биржевую площадку, и только затем, получив определенный опыт в этом направлении, выходить на крупные госконтракты.

«На борьбу с профессиональными жалобщиками»

Исключить такое явление, как «профессиональные жалобщики», или, проще говоря, вымогатели, — суть еще одной поправки в ФЗ-44. Согласно ей изменился порядок обжалования в антимонопольной службе действий заказчика, уполномоченных органов, а также действий операторов площадки. Если до этого года жалобы подавались в разных формах — по почте или электронной почте, то теперь их принимают только через ЕИС (единую информационную систему в сфере закупок), и никак иначе. Это касается всех участников госзакупки. Только тогда будет происходить приостановка процедур или их отмена, подчеркнул представитель антимонопольной службы:

— Эта процедура направлена на борьбу с профессиональными жалобщиками, которые у нас практически с самого принятия 44-го закона всегда имеются. Их основная деятельность направлена не на участие в закупках, а именно на просто срыв поставок и вымогательство средств у добросовестных лиц, которые победили. Представляете как: проходит закупка, победитель определяется и в последний день подачи заявки приходит жалоба от компании, которая зарегистрирована на Урале, Алтае, где указаны такие-то нарушения. Мы понимаем, что она не участник закупки, у нее нет соответствующего опыта — закон это позволял обжаловать, и, соответственно, если есть нарушения, антимонопольный орган обязан принимать процессуальные решения. Также у этого участника была возможность отозвать жалобу, и как рассказывают заказчики, им звонят и говорят: «100 тысяч направите — мы отзовем жалобу, соответственно, сможете заключить контракт».

Нововведения как раз и призваны ликвидировать это явление, но если ФАС все же найдет нарушения у заказчика, например, направленные на ограничения конкуренции, будет организована внеплановая проверка. Кстати, повторно подать жалобу, если она была отозвана, теперь тоже нельзя.

Изменился и порядок обращения в реестр недобросовестных поставщиков. В этот черный список попадают те, кто не выполнил условия госконтракта или же уклонился от его заключения, сорвал сроки поставок или выполнения работ и тому подобное. Чтобы реабилитироваться и снова получить возможность участия в госзакупках, давали два года. Начиная с 1 января этого года включать в реестр неблагонадежных ЕИС будет автоматически в течение одного рабочего дня: заказчик формирует протокол об уклонисте или же формирует решение об одностороннем отказе от заключения контракта, и система автоматом направляет документы в антимонопольный орган, сотрудники которого, в свою очередь, определят, включать или нет лицо, на которое подано обращение в реестр недобросовестных поставщиков.

Если до этого года жалобы подавались в разных формах — по почте или электронной почте, то теперь их принимают только через ЕИС

При этом в черный список включат не только само юрлицо, но учредителей с долей 25% или исполнительную дирекцию компании. Для чего это делается? В случае если кто-то из них решит создать новую компанию (юрлицо) или создадут ИП, они также не смогут участвовать в госзакупках.

В списке поправок в ФЗ-44 еще ряд новшеств:

способы закупки сократились с 11 до семи;

заявка на участие в электронном аукционе стала единым комплектом документов, так что ее теперь не нужно разделять на части;

изменились сроки процедур и процессов: их теперь считают не в календарных днях, а в рабочих;

новая причина для отклонения заявки (если выяснится, что участник госзакупки относится к «организациям, перечисленным в п. 4 ст. 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств»;

новый механизм, если победитель аукциона откажется заключать контракт (в этом случае право перейдет к участнику со следующим порядковым номером заявки);

участнику теперь не нужно давать отдельное согласие на обработку персональных данных, которые и так уже содержатся в документах для участия в закупке.

В списке поправок, внесенных в закон о госзакупках, еще несколько изменений, главная цель которых одна — сделать процедуру покупки товаров или услуг для государственных либо муниципальных проще и надежнее.

В 2021 году УФАС по РТ рассмотрело более 450 жалоб на проведение закупочных процедур в рамках ФЗ-44. Фото: Роман Хасаев

«Несмотря на то, что ФЗ-44 действовал с 2014 года, нарушения заказчиками допускаются»

В течение 2021 года в Татарстане было проведено более 38 тысяч закупочных процедур на сумму в 233 млрд рублей, заключено 86 тысяч контрактов на 245 млрд рублей. Экономия составила в среднем 2,25% от всех размещенных закупочных процедур, сообщил Алмаз Яфизов.



В 2021 году УФАС по РТ рассмотрело более 450 жалоб на проведение закупочных процедур в рамках ФЗ-44, признав обоснованными больше половины из них. На этом основании было выдано 157 предписаний, а к ответственности привлекли без малого 390 должностных лиц на сумму более 4 млн рублей, отметил он:

— Это означает, что, несмотря на то, что ФЗ-44 действовал с 2014 года, нарушения заказчиками допускаются. И то, что сейчас вносят изменения, они направлены на упрощение этих процедур, чтобы дать возможность в том числе и заказчикам унифицировать свои закупочные процедуры, а для поставщиков — облегчить доступ к данным процедурам, соответственно, к государственным средствам.

Ангелина Панченко