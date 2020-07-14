Как татарстанское УФАС боролось против «голых женщин», «громкой рекламы» и вела «сахарные войны»

Топ самых громких и важных дел антимонопольщиков республики в деле защиты конкуренции на рынках России и Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Ровно 30 лет назад, 14 июля 1990 года, еще в РСФСР, доживавшем свои последние месяцы, был создан Государственный комитет по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. Тогда в структуре работало всего 150 человек — для сравнения, только в УФАС по Татарстану сегодня работает почти 50 специалистов. Газета «Реальное время» вспомнила самые знаковые и резонансные дела татарстанского управления антимонопольного ведомства в деле их борьбы с монополиями и поддержкой конкуренции среди местных предпринимателей — последовательно атакуя федеральные сети, картельные сговоры и плохую рекламу.

1. УФАС против «сексуальной» рекламы в «Корстоне» и Челнах

В феврале этого года ГТРК «Корстон-Казань» проиграл суд против татарстанского Управления Федеральной антимонопольной службы по поводу рекламы кофе с изображением непристойных образов. Антимонопольщики обратили внимание на то, что в лифтах комплекса распространялась реклама с текстом «ПОДПИШИСЬ НА КОФЕ 33 1 чашка в сутки ВЗБОДРИСЬ» и изображением трех чашек кофе, «в пене которых усматривались образы, чья публичная демонстрация нарушает общепринятые нормы». Так, в рекламе нарисованы три чашки кофе с рисунком из молока разной формы — сам рисунок напоминал силуэт мужского полового органа, при этом в каждой последующей чашке угол наклона полового органа увеличивался, а на третьей чашке орган был уже под углом 90 градусов (по-видимому, «взбодрился»). «Рекламодатель явно преследовал цель возникновения ассоциации потребителя с возбуждением, носящим интимный характер, а не, к примеру, в части настроения и самочувствия», — отметили специалисты УФАС по РТ.

Кроме того, в рекламе не была указана существенная информация — чтобы купить чашку кофе именно за 33 рубля, необходимо было приобрести месячный абонемент стоимостью в 999 рублей. Суд претензии ФАС поддержал: рекламу признали ненадлежащей и нарушающей требования закона «О рекламе». Суды первой и второй инстанции сочли действия Татарстанского УФАС России правомерными и соответствующими закону, сообщает пресс-служба ФАС.

Эксперты неоднозначно оценили утверждение «готова на многое». Фото: evening-kazan.ru

Еще ранее неоднозначную реакцию вызвала наружная реклама одного из кафе в отеле «Корстон» с текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки», которая вызвала множество жалоб со стороны казанцев. В УФАС по РТ определили спорный текст как нарушающий сразу несколько норм закона о рекламе: на баннере некоторые слова набраны крупным шрифтом, в результате привлекает внимание словосочетание «голая официантка», а не «голая правда», как написано на самом деле. Эксперты неоднозначно оценили утверждение «готова на многое». Сомнение вызвала и сама установка рекламной конструкции.

В прошлом году внимание УФАС привлекла другая голая женщина, уже в автограде: под атаку попал Камский моторный завод за нарушение части 6 статьи 5 закона «О рекламе». Дело связано с рекламным щитом, на котором изображено обнаженное женское тело, грудь женщины слегка прикрыта элементами брусчатки. Объектом рекламы является продажа брусчатки и строительных материалов. «Изображение в рассматриваемой рекламе явно носит эротический характер и несовместимо с услугами по продаже брусчатки», заявили антимонопольщики.

2. УФАС по РТ — против громкой рекламы на ТВ

Еще одни «рекламные войны» антимонопольщики вели против федеральных телеканалов, регулярно штрафуя то один, то другой. Так, в 2016 году Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило три дела о превышении уровня громкости рекламы. Ролики были замечены ведомством на каналах НТВ, СТС и ТНТ. НТВ ранее уже оштрафовали на 100 тыс. рублей за то, что «в Казани 8 октября 2015 года с 9 до 10 утра НТВ превысил уровень звука рекламы над уровнем телепрограммы «Утро с Юлией Высоцкой».

В 2017 году УФАС Татарстана возбудило дело в отношении «Матч ТВ» (ООО «Национальный Спортивный Телеканал») из-за превышения уровня громкости в рекламе, говорится в материалах антимонопольной службы. Согласно документам, УФАС в декабре 2016 года измерило соотношение уровня громкости звука передач на канале и рекламы. По данным службы, значение громкости звука блока рекламы или анонсов не должно превышать значение громкости звука дорекламного либо пострекламного фрагмента более чем на 1,5 дБ. При этом рекламные сообщения «Матч ТВ» существенно превышали уровень громкости звука дорекламного фрагмента.

ФАС признала актом недобросовестной конкуренции действия ООО УК «Просто молоко». Фото Романа Хасаева

3. УФАС по РТ — как арбитры и защитники «авторского дизайна»

Компании нередко копируют этикетки, общий дизайн или торговые марки друг у друга, отследить за всеми их действиями практически невозможно, пока какая-то этикетка не попадается на глаза конкуренту. Так, в 2016 году центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС) дал поручение УФАС по Республике Татарстан о передаче рассмотрения дела Danone против УК «Просто молоко». В АО «Данон Россия», «дочке» французской корпорации, считали, что ООО «УК «Просто молоко» позаимствовала дизайн упаковок йогуртов «Bio Баланс», эксперты тоже не сомневались, что оформление продукции татарстанской компании очень схоже с продукцией французской компании.

Дело было возбуждено по признакам нарушении ч. 2 ст. 14.6 135-ФЗ. При этом компания ООО «УК «Просто молоко» являлась одним из крупнейших переработчиков молока в Татарстане и единственным в республике сельхозпредприятием с полным циклом производства: свои агрофирмы, свои коровы, свои молокозаводы. В СМИ также отмечали, что у ФАС «двойные стандарты»: отечественный малый бизнес они спокойно штрафуют, а против крупного иностранного бизнеса стараются дела не заводить: по статистике, например, в США, антимонопольная политика активно используется для защиты местных компаний от иностранных конкурентов, и 87% штрафов накладывается именно на последние, тогда как в России эта цифра не превышала 0,5%.

В итоге летом 2017 года ФАС признала актом недобросовестной конкуренции действия ООО УК «Просто молоко», которая выразилась «в использовании при оформлении внешнего вида упаковки производимой и реализуемой компанией молочной продукции «Био йогурт» этикеток, наименования, цветовой гаммы, фирменного стиля в целом, схожих до степени смешения с оформлением упаковки продукции «Био баланс», производимой и реализуемой АО «Данон Россия».

Еще одним похожим делом стало «туалетное», правда, решение по нему выносило ростовское УФАС. В начале 2020 года Арбитражный суд Ростовской области утвердил предписание ООО «Бумажная фабрика»: оно отныне не должно выпускать свою туалетную бумагу пока она похожа на продукцию Челнинского КБК имени Титова. Антимонопольщики расценили упаковку такой туалетной бумаги сходной до степени смешения со знаменитой бумагой из Набережных Челнов. Ведомство посчитало это нездоровой конкуренцией.



УФАС по РТ завело дело на «Газпром газомоторное топливо» из-за скачка цен на метан в 2018 году. Фото Максима Платонова

4. УФАС по РТ против «газовиков»

Если по бензиновым ценам татарстанские антимонопольщики воюют с местными же производителями, то по газовым — с федеральным монополистом «Газпромом» и его «дочками». Последняя по времени дуэль состоялась летом прошлого года, когда УФАС по РТ завело дело на «Газпром газомоторное топливо» из-за скачка цен на метан в 2018 году, цены на который выросли за год на 23%, тогда как «Газпром газомоторное топливо» владеет фактически почти всеми метановыми заправками.

По данным ведомства, с 2014 по 2018 год цена на продажу метана выросла в Татарстане на 35,19%. А проанализировав калькуляцию розничной цены на метан, ведомство пришло к выводу, что на нее влияет себестоимость сырья и внутренние расходы компании. Но при этом, отметили антимонопольщики, себестоимость сырья падала: так, в 2018 году по отношению к 2017 году она снизилась на 14,22%, а розничная цена метана в тот же период возросла с 13 до 16 рублей (на 3 рубля или 23%). В ФАС действия газовиков расценили как признаки нарушения закона о защите конкуренции, требования которого запрещают действия, направленные на установление и поддержание монопольно высокой цены товара.

В «дочке» «Газпрома» причинами повышения цены назвали высокие затраты на содержание и строительство АГНКС в РТ (заправок), а также рост НДС и инфляции. В компании обратили внимание на то, что согласно их собственной ценовой политике, цена на метан на АГНКС в России не может превысить 50% от стоимости дизельного топлива. Это позволяет обеспечивать положительный экономический эффект для потребителей: «По состоянию на 01.07.2019 средняя стоимость 1 куб. м природного газа на АГНКС «Газпром» в Татарстане составляет 16 руб. При стоимости 1 л дизельного топлива 44,3 руб. стоимость 1 куб. м природного газа составляет всего 36% от стоимости дизельного топлива».

Только в прошлом году УФАС по РТ возбудил дело на «Пятерочку» из-за отказа в сотрудничестве. Фото Романа Хасаева

5. УФАС по РТ — против федеральных ретейлеров и «за» местных торговцев

В последние годы татарстанские антимонопольщики ведут активную войну с федеральными сетями. Например, только в прошлом году УФАС по РТ возбудил дело на «Пятерочку» из-за отказа в сотрудничестве. Дело было вызвано жалобой Бугульминского молочного комбината, который заявил о непринятии своей продукции магазинами «Пятерочка». Бугульминцы рассказали, что в течение 2017—2019 годов не один раз направляли в ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») предложение о сотрудничестве. Торговая сеть же раз за разом отвечала отказом, аргументируя тем, что полки заполняются продукцией действующих поставщиков. В отношении ООО «Агроторг» было возбуждено дело.

В позапрошлом году антимонопольщики атаковали казанскую «Мегу», оштрафовав ее на полмиллиона рублей «за непредставление требуемых данных», а именно цен на аренду помещений в молле, на дискриминацию которых пожаловались в УФАС: в ТЦ заявили, что передача этих данных не является обязательной и нет никаких оснований для их представления.

Пристальное внимание к федералам у УФАС объясняется их же подсчетами. Так, по данным антимонопольщиков, доля как раз ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») объеме всех реализованных продовольственных товаров в федеральных и региональных торговых сетях за 2018 год в границах муниципальных образований и городов составила 14%. При этом только в 2018 году доля ООО «Агроторг» в 19 из 43 муниципальных образований РТ заняла более 25% от общего рынка розничной торговли, а в Верхнеуслонском муниципальном районе «Агроторг» занял вообще 55,4% от общего объема реализации продовольственных продуктов. Как отмечают в УФАС, в тех районах, где доля сетей превысила допустимый порог в 25%, «они уже не могут ни арендовать, ни покупать новые торговые площади». К превышению отметки в 25% торговой сети отнесено до 20 районов РТ, включая Елабугу, Зеленодольск, Лаишевский, Высокогорский и Верхнеуслонский районы. Только в 2019 году УФАС по РТ возбудило шесть дел по нарушению антимонопольного законодательства в торговле.

УФАС по РТ возбудило дело против основных торговых сетей республики в связи с повышением розничных цен на куриные яйца на 28—77% за год. Фото: a42.ru

6. «Гречневые», «сахарные» и «яичные» войны УФАС по РТ с ретейлерами

Одной из фаз войны с ретейлерами стало обвинение в сговоре из-за роста цен на гречку. УФАС подозревало шесть федеральных торговых сетей в согласованном установлении высоких цен на гречневую крупу в конце 2014 года. В июне 2015 года комиссия УФАС по Татарстану признала «Перекресток», «Тандер», «Агроторг», «Зельгрос» и «Ашан» нарушившими ч. 1 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в «заключении и участии в соглашении, которое приводит (может привести) к установлению, поддержанию розничных цен (наценок) на гречневую крупу». В ответ ЗАО «Торговый дом Перекресток», ЗАО «Тандер», ООО «Агроторг», ООО «Зельгрос» и ООО «Ашан» подали ответные иски к УФАС, но так и не смогли оспорить в суде решение татарстанского ведомства о сговоре из-за роста цен на гречневую крупу.

Похожее дело через 2 года касалось уже повышении цен на яйца. УФАС по РТ возбудило дело против основных торговых сетей республики в связи с повышением розничных цен на куриные яйца на 28—77% за год, в том числе на 13—79% — перед сам Новым, 2019-м, годом. Так, по данным антимонопольщиков, за 2018 год яйца первой категории в сетях «Верный» (ООО «Союз Св. Иоанна Воина») и «Ашан» подорожали на 28%, в «Ленте» — на 36%, «Перекрестке» — на 39%, «Эссене» (ООО «Оптовик») — на 57%, «Магните» (АО «Тандер») — на 61%, «Эдельвейсе» — на 65%, «Пятерочке» (ООО «Агроторг») — на 77%. В результате ретейлеров заподозрили в заключении соглашения, которое могло привести к установлению или поддержанию цен или наценок (п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Но дело так ничем и не закончилось.

Самым громким делом можно считать, впрочем, «сахарную войну» 2015—2016 годов, когда УФАС по РТ вышло на федеральный уровень, установив ценовой сговор 34 сахарных заводов и координацию их деятельности Союзом сахаропроизводителей России. Тогда УФАС возбудило дело по статье ФЗ «О защите конкуренции» в отношении трех сахарных заводов Татарстана в связи с резким повышением цены на сахар с 25 до 60 рублей за 1 кг. В ходе работы татарстанские антимонопольщики пришли к выводу, что необходимо привлечь к ответственности все 76 производителей сахара по России.

Сами производители посчитали решение УФАС политизированным: по их словам, рынок сахара, несмотря на большие доли крупных производителей, «настолько конкурентный, что любой ценовой сговор был бы бессмысленным». В 2017 году сахарозаводчики, кажется, победили. Федеральная антимонопольная служба России отменила решение и предписания управления ФАС по Татарстану, обвинившего в сговоре крупнейших российских производителей сахара — поскольку в своем акте территориальное управление антимонопольной службы по РТ «не доказало наличия антиконкурентного соглашения».

По мнению УФАС по РТ, не все законно было с реализацией земельных участков не только под первый, но и под второй гипермаркет сети. Фото Дмитрия Семягина

7. УФАС по РТ — против казанской мэрии и «Леруа Мерлен»

В 2016 году разразился скандал, отпочковавшийся от другого, инцидента вокруг строительства первого гипермаркета «Леруа Мерлен» двухлетней давности. Ситуация касалась заключения договора сыном министра юстиции Татарстана Мидхата Курмановым Ильдаром с «Леруа Мерлен» по оказанию консультативных услуг и производству строительных работ, связанных с подключением строящегося торгового центра к электрическим и тепловым сетям.

По мнению УФАС по РТ, не все законно было с реализацией земельных участков не только под первый, но и под второй гипермаркет сети. Под подозрением в нарушении антимонопольного законодательства оказался казанский исполком, КЗИО и управление архитектуры и строительства Казани. Как тогда выяснила газета «Реальное время», основные претензии антимонопольщиков касались того, что земельный участок под торговый центр «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте, был реализован без объявления о торгах. Представители французской компании от дела открестились: «Мы стали правообладателем земельного участка уже впоследствии. Соответственно, в процессе предоставления земельного участка не участвовали»

В итоге суд поддержал лишь претензии к земле под первым гипермаркетом на ул. Амирхана. Исполнительный комитет Казани был признан нарушившим закон о защите конкуренции при передаче земель под первым казанским центром «Леруа Мерлен» — так как отсутствовала публикация в СМИ объявления о возможности взять данные земли в аренду. «Объявление должно было публиковаться в газетах «Казанские ведомости» и «Шахри Казан», но было опубликовано только в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани», полагало ведомство. Между тем в самом исполкоме Казани продолжали настаивать на том, чтобы этот сборник решением Казанской городской Думы был-таки признан источником официального опубликования муниципальных правовых актов и иной информации.

Юристы Михеева дело выиграли, сославшись на то, что «участники торгов, в отношении которых было возбуждено дело, никогда не были конкурентами

8. УФАС по РТ — против «медицинского картеля» справороссов

Всего месяц назад завершилось громкое дело татарстанского УФАС о картеле на аукционах по закупке медоборудования с участием девяти компаний бизнесмена Альмира Михеева (нынешнего лидера партии «Справедливая Россия» в Татарстане), которое длилось больше двух лет. По сумме претензий это одно из самых резонансных дел в истории местных антимонополистов — они обвинили ряд поставщиком Минздрава Татарстана ни много ни мало в сговоре на полмиллиарда рублей. Якобы девять татарстанских компаний в течение 3 лет, с 2015 по 2017 год, участвовали в картельном сговоре, в результате которого на 250 аукционах на поставки медицинских изделий и оборудования цены были снижены всего на 2%. Под атаку попали ряд юридических и физических лиц, включая Михеева.

Учитывая, что сговор предположительно произошел в сфере поставки медицинских расходных материалов, изделий, эндопротезов и имплантов, используемых в нейрохирургии, заказчиками которых выступали как госучреждения республики, так и учреждения здравоохранения других регионов РФ, — дело приняло федеральный масштаб. Всего участники «картеля» получили контракты на 553 млн рублей. При этом, если в «картельных тендерах» цена снизилась едва ли на 2%, в аукционах, где принимали участие компании, не входившие в картель (81 аукцион на 312 млн рублей), снижение цены поставки составляло до 55%, а в среднем 14%.

Юристы Михеева дело, однако, выиграли, сославшись на то, что «участники торгов, в отношении которых было возбуждено дело, никогда не были конкурентами. Все они находились под контролем одного лица — Альмира Михеева». Последний, когда дело против него развалилось, представил его одним из примеров волюнтаризма прежней команды УФАС Александра Груничева, которая якобы таким образом «прессовала» бизнесменов: «Для нас было огромным удивлением столкнуться с тем, что сотрудники государственных органов могут так вольно интерпретировать факты, так свободно относиться к нормам закона и так легко представлять в суд неверную информацию. Я был рад тому, что местное руководство УФАС поменялось, так как считаю, что «рыба гниет с головы».

Тендеры на две очереди ремонтных работ выиграло и реализовало ООО «Реставратор» мецената и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

9. УФАС по РТ против реставратора Рустема Хасанова и «сговора» вокруг музея ИЗО

Прямо сейчас разворачивается другая битва вокруг предполагаемого сговора заказчика и подрядчика при ремонте одного из красивейших зданий Казани — музея ИЗО. Тендеры на две очереди ремонтных работ в бывшей усадьбе командующего Казанским военным округом общей стоимостью около 300 млн рублей выиграло и реализовало ООО «Реставратор» мецената и депутата Госсовета РТ Рустема Хасанова. Но УФАС усмотрело в действиях ГИСУ и компании народного избранника сговор, так как, например, работы были оплачены на 5—7 месяцев раньше, чем их удалось завершить. Дело в итоге могло грозить дисквалификацией руководства ГИСУ.

По мнению антимонопольщиков, контракт с «Реставратором» для ГИСУ был «экономически невыгоден», а сама компания Хасанова не уложилась в сроки первого контракта. У ГИСУ по этому поводу к исполнителю были претензии, но «Реставратор» неустойку не оплатил. Несмотря на это ведомство заключило с ним новый контракт на вторую очередь ремонта музея ИЗО. Однако суды с мнением УФАС не согласились, отметив, что «нет никаких доказательств того, что иная компания, победив в конкурсе, не оказалась бы в той же ситуации с исполнением контрактов, что и «Реставратор», при условии бюджетного финансирования».

Как писала в свое время газета «Реальное время», по очень многим закрытым и исполненным госконтрактам часто проводится постфактум какая-нибудь проверка. Одна из причин этого, по-видимому, в подковерной конкурентной борьбе: пока у УФАС есть претензии к исполненному контракту, компания не может указывать его себе в опыте работ и претендовать на серьезные объемы, так как контракт формально нельзя считать надлежаще выполненным.

С ГИСУ у УФАС по РТ свои счеты. Еще в 2016 году антимонопольщики останавливали закупки и заводили дела на ГИСУ по двум выигранным тендерам: возведение скульптур у «Чаши» возле Центра семьи «Казан» и вышки для хайдайвинга.

Бизнесмены возмутились отказом оператора выставлять им счета на вывоз ТКО, исходя из реального объема мусора. Фото Олега Тихонова

10. УФАС по РТ и «мусорная война» с регоператором

Одной из фаз развернувшегося вследствие «мусорной реформы» противостояния бизнеса с региональным оператором Западного Татарстана «УК «ПЖКХ» (принадлежит структурам «Ростеха» влиятельного Сергея Чемезова) стало решение татарстанского УФАС о возбуждении дела на регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами по Западной зоне. Поводом стали жалобы татарстанских и федеральных компаний, в том числе таких известных операторов, как «Агава», «Оптовик», «Тепличный комбинат «Майский», «Леруа Мерлен», «Максидом». Бизнесмены возмутились отказом оператора выставлять им счета на вывоз ТКО, исходя из реального объема мусора.

Бизнесмены аргументировали свою позицию тем, что при расчетах за вывоз ТКО по нормативу тариф умножается на количество кубов, определенное в зависимости от специализации фирмы, но если компания торгует обувью — норматив учитывает всю упаковку, хотя на деле фирма получает обувь в коробках и продает в коробках, саму же упаковку покупатель уносит с собой и за вывоз мусора платит сам.

УФАС претензии поддержал, так как регоператор обязан следовать действующим правилам, а правила предусматривают два альтернативных варианта определения объема отходов: исходя из нормативов накопления ТКО и исходя из фактического объема мусора. Последнее как раз возможно при раздельном накоплении сортированных отходов, либо если это указано в договоре организации с регоператором, который в подобном договоре отказал. В действиях регоператора ООО «УК «ПЖКХ» содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке обращения с ТКО (у предприятий, ведущих деятельность в Западной зоне, нет возможности заключить контракт с другим оператором), посчитали антимонопольщики. Они выяснили, что ООО «УК «ПЖКХ» имело 1 866 договоров на вывоз ТКО с юрлицами, из них 1 838 договоров предусматривали расчет за услугу, объем которой определен по нормативу накопления ТКО, и только 28 договоров — по количеству и объему контейнеров, то есть за реально оказанные услуги.

После соревнований 2013 года антимонопольщики РТ начали проверку сотрудничества дирекции Игр с компанией «Легенда», которой владела супруга Ивана Кузнецова. Фото tatcenter.ru

11. УФАС по РТ — против Дирекции Универсиады

Через полгода после соревнований 2013 года антимонопольщики РТ начали проверку на предмет согласованных действий сотрудничества Дирекции Всемирных студенческих игр с компанией «Легенда» со статусом официального туроператора международного события, которой владела супруга одного из советников мэра Казани Ивана Кузнецова. Якобы имело место «осуществление согласованных действий по предоставлению ООО «Легенда» исключительного права на размещение клиентских групп» (распределение гостей и оплата проживания).

В ответ Дирекция Универсиады заверила, что исключительными правами на размещение клиентов «Легенда» не обладала: «Если клиенты хотели забронировать номера, а их не хватало, то гостиницы переправляли их в «Легенду». В последней заявили, что предварительно рискнули и выкупили места в отелях города, внеся от 70 до 100% предоплаты за номера. Проверка в итоге закончилась ничем.

12. УФАС по РТ — против республиканских министерств и ведомств

В 2018 году фирма «Шалаевский и партнеры» (Вологда) пожаловалась на татарстанский Минпромторг, попросив проверить его действия на коррупционную составляющую. Дело касалось конкурса с вручением премий правительства Татарстана за качество лучшим предприятиям. Много лет торги на организацию церемонии награждения выигрывала одна и та же казанская компания, и лишь в том году тендер достался бизнесмену из другого региона. Но заказчик в лице Министерства промышленности и торговли Татарстана, по словам вологодской компании, предложил им постоянного поставщика (НП «Поволжский центр качества»), «взвинтившего цену выше контрактной, а после стал затягивать сроки и выставил заведомо невыполнимые условия».

УФАС завел дело в отношении Минпромторга и «Поволжского центра качества», и нашел нарушения статей ФЗ ««О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Хотя в Минпромторге РТ раскритиковали качество работ вологодской фирмы: «Все обязательства по госконтракту были выполнены некачественно и не в срок».

В 2018 году фирма «Шалаевский и партнеры» (Вологда) пожаловалась на татарстанский Минпромторг, попросив проверить его действия на коррупционную составляющую. Фото Максима Платонова

А в 2019 году татарстанское УФАС проверяло госзакупку Агентства инвестиционного развития РТ по организации участия Татарстана в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019 (Германия, Ганновер) с начальной ценой 12,39 млн рублей. Проверки прошли по поручению прокуратуры Татарстана, которая усмотрела в тендере признаки нарушения законодательства о защите конкуренции: так, извещение АИР о проведении аукциона размещено 26 февраля 2019 года, 15 марта заканчивается срок подачи заявок, торги должны пройти 18 марта, а непосредственно сама выставка в Германии пройдет с 1 по 5 апреля. «Агентством установлены требования к потенциальному победителю аукциона по оказанию услуг по организации участия РТ в Международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE 2019 за 14 календарных дней, что в состоянии осуществить лишь заранее осведомленный о подобных требованиях исполнитель», — заявили в антимонопольном ведомстве.

Глава АИР Талия Минуллина назвала «невозможность осуществления требований в срок» субъективным мнением, и отметила, что а аукционе участвовало пять фирм (победило ООО «Барс Экспо»). В результате, и УФАС по РТ отказался удовлетворить жалобу прокуроров, признав ее необоснованной, тем более, что цена на торгах снизилась на 2 млн рублей после подачи заявок со стороны трех участвующих компаний.

13. УФАС по РТ — против дорожного картеля в Поволжье

Летом прошлого года татарстанские антимонопольщики, кажется, впервые поймали «крупную рыбу» на дорожном рынке — заказчика, а не, как это было зачастую, подрядчика. УФАС по РТ заподозрила ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (а точнее, руководство федерального госзаказчика дорог в Поволжье), в заключении картельных соглашений в интересах казанской компании «Трасса», с которой, якобы, в обход конкурсов заключались прямые госконтракты на финальную проверку качества выполненных дорожно-строительных работ в течение четырех лет подряд.

Одной из причин стало ужесточение контроля за соблюдением правил закупок — особенно у единственного поставщика. По мнению ФАС, подрядчик — «Трасса» — фактически получал без конкурса гарантированный госзаказ от ФКУ по максимальной цене. В итоге «Трасса» становилась этаким Цербером, который в одиночку принимал работу множества дорожных подрядчиков по окончании срока контракта — а без его положительного заключения подрядчики не могли подписывать акты и получать оплату из бюджета РФ.

По мнению ФАС, подрядчик — «Трасса» — фактически получал без конкурса гарантированный госзаказ от ФКУ по максимальной цене. Фото: admkirov.ru

За четыре года казанская «Трасса» получила 121 контракт на общую сумму в 7,6 млн рублей. Представители «Трассы», впрочем, объяснили свою уникальность тем, что им «нет равных по уровню оснащенности диагностическим оборудованием, поэтому проводить инструментальные замеры качественно способна лишь их команда». К тому же, среди его заказчиков не только «Волго-Вятскуправтодор», но и, например, «Главтатдортранс», и муниципалитеты Казани и других районов РТ.

В итоге поволжский оператор пошел навстречу требованиям ФАС, и провел в 2019 году три аукциона по выбору подрядчика для приемочной диагностики дорог общей стоимостью свыше 3,5 млн рубле (победителями стали две московские компании ООО «Доринжиниринг» и ООО «Инжтехстрой», и казанское ООО НПП «Силкомп»). «Трасса» участвовала в одной закупке, но победителем не стала. Однако в ФКУ заметили, что и при конкурентных способах выбора подрядчика снижение цены не гарантировано — «итоги этих закупок не принесли существенной экономической выгоды».