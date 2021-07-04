«Сомнительную» фирму по поверке счетчиков в Казани вызвали в УФАС

Вводят жильцов в заблуждение

Татарстанские антимонопольщики уличили фирму по поверке счетчиков в нарушении закона о рекламе. Мимикрирующая под госорган частная компания «Центр Метрологии ЖКХ» (ЦМЖКХ) рассылала по почтовым ящикам казанцев предписания, в ультимативной форме требуя воспользоваться ее услугами. В противном случае грозила жильцам повышенными суммами в платежках.

Как уже рассказывало «Реальное время», по той же схеме в Казани работает еще много фирм со схожим названием. Например, осенью аналогичного содержания листовки рассылала под видом муниципальной службы фирма «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства г. Казани», которой нет в ЕГРЮЛ.

Осенью аналогичного содержания листовки рассылала под видом муниципальной службы фирма «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства г. Казани».

Вот и сейчас несколько бдительных казанцев пожаловались на действия ЦМЖКХ в антимонопольную службу. Они указали, что рекламные листовки распространяют в многоквартирном жилом доме под видом квитанций государственных учреждений. По мнению заявителей, данная реклама вводит жильцов в заблуждение и заставляет обращаться в «сомнительную» организацию.

В Татарстанском УФАС России пришли к выводу, что в данном случае имеются признаки нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», и сведения об изготовителе рекламируемого товара не соответствуют действительности.

«Злоупотребляя доверием граждан», рекламодатель действовал неправомерно

Во флаерах, которые внешне очень похожи на официальные предписания от госорганов, коммерсанты даже ссылаются на федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» и постановление правительства России №354. А их использование, а также указание на «Центр Метрологии ЖКХ» (ЦМЖКХ) «искажает смысл информации, создает ложное впечатление о распространении данной информации именно государственными или муниципальными службами и побуждает потребителей в обязательном порядке совершить действия по установке счетчиков воды только в указанной организации» — отметили в комиссии.

В ПАО «МТС» на запрос антимонопольщиков ответили, что указанный в листовке номер телефона, по которому потребители должны обратиться, принадлежит ИП Калачеву Ивану Дмитриевичу. Рекламодателя вызвали в УФАС.

В Татарстанском УФАС России пришли к выводу, что в данном случае имеются признаки нарушения пункта 20 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Фото: Роман Хасаев

«Существует целый ряд лиц или организаций, которым в силу определенных обстоятельств доверяют широкие круги населения. От таких лиц и организаций потребители ждут получения каких-либо льгот либо получения услуг по наиболее привлекательным условиям. Рекламодатель использует в рекламе статус этих лиц и организаций, преследующий цель побудить потребителей приобрести определенные товары или услуги именно у него, тем самым злоупотребляя доверием граждан и действуя неправомерно.



При буквальном, дословном восприятии вышеуказанной рекламы потребитель, имеющий необходимость в проведении поверки приборов учета воды, понимает, что для этого необходимо обратиться именно в «Центр Метрологии ЖКХ» ЦМЖКХ. В связи с тем, что фраза «Центр Метрологии ЖКХ» ЦМЖКХ у большинства населения ассоциируется с государственной либо муниципальной структурой (в данном случае хозяйствующим субъектом, осуществляющим бесплатную коллективную поверку приборов учета воды в соответствии с Федеральным Законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», либо предоставляющим какие — либо льготы для определенного круга населения), то есть некоммерческой структурой, основной задачей которой не является извлечение прибыли, потребитель ожидает, что ему будет предоставлена социальная льгота в виде поверки приборов учета воды, либо будут оказаны услуги по ценам намного ниже, чем в коммерческих организациях» — говорится в определении УФАС.

«Потребитель, имеющий необходимость в проведении поверки приборов учета воды, понимает, что для этого необходимо обратиться именно в «Центр Метрологии ЖКХ», — говорится в определении УФАС. Фото: Максим Платонов

Казанцев и других россиян «ставит» на счетчик карельский ИП?

Следовательно, при восприятии содержания спорной рекламы потребителей вводят в заблуждение относительно как лица предоставляющего данный вид услуг, так и возможности поверки приборов учета воды гарантированно бесплатно либо с получением каких-либо льгот, подчеркнули в антимонопольном органе.

Так как закон считает недостоверной рекламу, которая содержит не соответствующие действительности сведения об ассортименте и о комплектации товаров, возможности их приобретения, об их изготовителе или продавце, антимонопольщики открыли дело по признакам нарушения рекламного законодательства. На первое слушание рекламодатель Калачев не явился, новое рассмотрение дела назначено на 28 июля.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 46-летний ИП Калачев Иван Дмитриевич родом из Петрозаводска. Он проходит по шести арбитражным делам, и в каждом бизнесмен пытался оспорить постановления региональных УФАС России, согласно которым его уже признавали нарушившим рекламное законодательство за точно такую же схему работы по поверке счетчиков в разных городах России. Суды поддерживали антимонопольщиков и оставляли их постановления в силе. При этом из картотеки суда следует, что кол-центр, где принимали звонки потребителей, находится в Санкт-Петербурге.

Иван Калачев проходит по шести арбитражным делам, и в каждом бизнесмен пытался оспорить постановления региональных УФАС России. Фото: Ирина Плотникова

Как выяснилось, предприниматель давал ту же рекламу в Братске, Петрозаводске, Бийске, Мурманске и Омске. В последнем действовал от лица компании «Единая городская служба по контролю учета водоснабжения и водоотведения». Ни ее, ни той компании, от лица которой Калачев навязывал услуги по поверке счетчиков казанцам, — «Центр Метрологии ЖКХ» — в ЕГРЮЛ не существует. На Калачеве также, согласно открытым данным, 15 исполнительных производств на общую сумму свыше 120 тыс. рублей. Сообщается, что местонахождение ИП не установлено, а имущество отсутствует.

Василя Ширшова