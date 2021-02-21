Как ФСБ и ФАС нашли картельный сговор в покраске водонапорных башен в Кукморском районе

Органы обвиняют кукморских «бизнесменов от сохи» в сговоре на аукционах

В УФАС сейчас разбирается любопытное дело. Связано оно с малозначительными, на первый взгляд, сельскими работами в Кукморском районе: покраска водонапорной башни, щебенение дороги в одной деревне. Но инициатором дела выступило целое ФСБ. Местных бизнесменов обвиняют в картельном сговоре и аффилированности лиц на муниципальных аукционах. Картельный сговор опять «нашли по айпи» — по общему адресу и email. Но, как выяснило «Реальное время», сама обвиненная в сговоре компания ООО «Стройжилсервис» вовсе «не разжирела» на госконтрактах — у сельских работ высокая себестоимость. А поговорив с основателем компании, кукморским «бизнесменом от сохи», узнала его версию событий и печальную подоплеку подобных дел. Ильдар Фаляхутдинов обратил внимание на то, что «кроме деревенских людей — никому такие сельские работы с «ущербными сметами» не нужны. Сами эти работы, чтобы быть качественными и выгодными исполнителю, должны быть на треть дороже, но в сельских исполкомах на это просто-напросто нет денег, уверяет предполагаемый участник «картельного сговора на селе». Сложно найти даже второго участника для аукциона, в коммерческом смысле щебенение деревни не представляется интересным большинству игроков.

Как ФСБ заинтересовалась покраской водонапорных башен в кукморской деревне

На следующей неделе УФАС по РТ рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства кукморской компанией. Республиканская ФСБ обвинила ООО «Стройжилсервис» и ИП Ризиды Фаляхутдиновой в картельном сговоре на аукционах по дорожным работам на селе. В результате аукционов, состоявшихся в 2018 –2019 годах, считают в ФСБ и ФАС, заказчик заключил 19 государственных контрактов на 16 956 595,58 руб. с ООО «Стройжилсервис» (ИНН 1623009860).

Что отличает кукморское дело, так это его инициатор: обычно управление ФСБ по РТ не интересуется такими мелкими вещами районного масштаба. Однако, как выяснила газета «Реальное время», еще в июне 2020 года в УФАС по РТ поступило письмо коллег из Управления ФСБ по РТ по вопросу наличия признаков картельного соглашения между ООО «Стройжилсервис» (ИНН 1623009860) и ИП Фаляхутдинова Ризида Гильмулловна (ИНН 162300561643).

Антимонопольщики взялись за дело — и действительно нашли нарушения при участии в торгах. Информация об этом содержится в сведениях от АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (далее также — электронная торговая площадка), поступивших в ответ на запрос УФАС. Как выяснилось, исполком Кукморского муниципального района, по меньшей мере, два года заключал контракты с победителем конкурсов, участники которых были аффилированы между собой. Причем предметы конкурсов и договоров самые разные: от выполнения работ по покраске водонапорных башен до щебенения дорожного покрытия. Но в основном заказы касались именно ремонта автодорог.

Фото: kukmor-rt.ru

Картель опять «нашли по айпи». А еще — по общему адресу и email

По мнению антимонопольщиков, Ризида Фаляхутдинова через свое ИП заключала антиконкурентное соглашение с ООО «Стройжилсервис», зарегистрированным по адресу: 422120, РТ, Кукморский район, с. Большой Кукмор, ул. Подгорная, д.15 (ИНН 1623009860, КПП 162301001, ОГРН 1071675000737, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 08.05.2007).

При этом стабильно на почти 20 торгах на сумму до 3 млн рублей участвовали только два эти игрока. В результате снижение стоимость контракта не превышало 1%. Тем самым достигалась коммерческая выгода исполнителя дорожных работ — и наносился ущерб местному муниципалитету (которому могла бы быть выгодна более низкая стоимость выполнения услуг).

Торговая площадка предоставила в УФАС сведения о том, что подача заявок и ценовых предложений ООО «Стройжилсервис» (ИНН 1623009860) и ИП Фаляхутдинова Ризида Гильмулловна (ИНН162300561643) осуществлялись, к тому же, с одних и тех же IP-адресов. Согласно информации, представленной ПАО «Таттелеком», в промежуток времени с июня 2018 по август 2019 (время проведения указанных выше закупок) IP- адреса соответствовали подсетям 10.177.249.129/25 и 10.177.75.1/25. А указанные подсети были присвоены одному логину, выделенному абоненту ООО «Стройжилсервис» по договору от 10.02.2011 года. Адрес подключения: Кукморский район, г. Кукмор, ул. Ленина, д.46А.

Мало того, при подаче заявок ООО «Стройжилсервис» и ИП Фаляхутдинова указывался единый контактный номер телефона участника закупки. Стоит ли говорить, что абонент, которому принадлежит этот номер, зарегистрирован по тому же адресу на улице Ленина. Более того, по данным электронной торговой площадки установлено, что ООО «Стройжилсервис» и ИП Фаляхутдинова указывали в качестве контактного один адрес электронной почты.

В других госзакупках с участием третьих лиц «Стройжилсервису» пришлось на треть снижать цены

В УФАС пришли к выводу: конкуренты использовали единую инфраструктуру и к торгам готовились вместе. А это возможно только «в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели» — «однако коммерческие организации в аналогичных ситуациях, конкурируя между собой, не действуют в интересах друг друга». В доказательство УФАС приводит другие аукционы с участием третьих лиц, на которых тот же ООО «Стройжилсервис» вынужден был существенно снижать цену контракта на предоставление дорожных услуг в Кукморском районе. Так, закупку на 475 тыс. рублей на ремонт дорог в Среднекукморском сельпо компания выиграла, снизив первоначальную цену на 21% (в ней, кстати, тоже участвовала Ризида Фаляхутдинова, а также ИП Михайлова). В другой закупке на 28,8% снижала цену уже Ризида Фаляхутдинова (с 300,5 тыс. до 213,8 тыс. рублей).

«Как следует из вышеприведенной таблицы, в аукционах, в которых принимали активное участие помимо рассматриваемых юридических лиц иные хозяйствующие субъекты, ООО «Стройжилсервис» подавало ценовые предложения значительно ниже начальных максимальных цен контрактов (снижение до 31%)», — сообщают антимонопольщики. Но в отсутствие конкурентной борьбы с иными хозяйствующими субъектами ООО «Стройжилсервис» и ИП Фаляхутдинова в результате договоренности «получали возможность подавать ценовые предложения максимально приближенные к начальной максимальной цене контрактов». Таким образом, участие в аукционах было всего лишь «формальной имитацией конкурентной борьбы, что лишает его существенного назначения, состоящего в выявлении наиболее выгодных ценовых предложений участниками электронного аукциона».

На этом основании участников аукционов обвинили в картельном сговоре и возбудили дело в отношении обоих юрлиц по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Фото: kukmor-rt.ru

«Стройжилсервис» вовсе «не разжирел» на госконтрактах — у сельских работ высокая себестоимость

ООО «Стройжилсервис», к которому антимонопольщики имеют претензии, существует с 2007 года, и принадлежит Ильдару Фаляхутдинову (родственник он или однофамилец предпринимательницы Фаляхутдиновой — неизвестно). И нельзя сказать, что компания как-то особенно «жиреет» на картельном сговоре и контрактах с Кукморским исполкомом. Так, большой выручкой она могла похвастаться задолго до вышеупомянутых аукционов — в 2013 году оборот компании составлял 42,6 млн рублей, а в 2019 году — всего 18,7 млн. Относительно высокие показатели выручки были в 2017-2018 годах — 24-25,8 млн рублей.

Но, как и у многих небольших строительных компаний, работающих на селе, у «Стройжилсервиса» высокая себестоимость работ. Коротко говоря — класть асфальт в отдаленных деревнях получается зачастую себе в убыток. Поэтому только в 2014 году компания показала относительно приличную — по сельским меркам — прибыль в 888 тыс. рублей. А в 2017-2019 годах, когда «Стройжилсервис» выигрывал те самые аукционы, чистая прибыль вообще не превышала 500 тыс. рублей, составляя ежегодно 352 тыс., 379 тыс. или 269 тыс. рублей. Мало того, как раз на выполнениедорожных работ по госзаказу кукморских властей Фаляхутдинову пришлось брать заемные средства: в 2017 году кредитов было на 2,5 млн рублей, в 2018 — 1,9 млн, в 2019 — 1,7 млн рублей.

Что касается предпринимательницы Фаляхутдиновой, то деятельность ее ИП — учрежденного в 2011 году — была прекращена в декабре 2020 года. И формально она известна была лишь исполнением работ по двум госзакупкам общей стоимостью 157,6 тыс. рублей. Для сравнения, за всю историю существования ООО «Стройжилсервис» получил 145 контрактов на общую сумму в 246,9 млн рублей. У его конкурента — ООО «Чистый город» Фирдаиля Шарипова — 138 госконтрактов на 272,4 млн рублей.

Кроме деревенских людей, никому такие сельские работы с «ущербными сметами» не нужны

Сам бизнесмен Ильдар Фаляхутдинов, до которого удалось дозвониться корреспонденту «Реального времени», не скрывал возмущения. Предприниматель категорически не согласился с обвинениями антимонопольщиков, для начала заметив:

— Каждый человек имеет право участвовать в госзакупках. Это первое. Второе: мы же никому не запретили участвовать — ни третьему, ни четвертому человеку! И притом в таких аукционах, уверяю, никто другой бы и не участвовал! Кроме наших людей, деревенских [местных предпринимателей]. Там ничего нету, это ущербные сметы, к тому же. Оплата этих работ — ну, на хлеб можно заработать, их выполняя, и больше ничего!

Фото: kukmor-rt.ru

«ФАСу есть чем заняться сегодня! Очень много аукционов сегодня, когда второго участника даже нет»

Он напомнил, что «в те времена» 44ФЗ о контрактной системе в сфере закупок на местах звучал так, что необходимы были в конкурсах минимум два участника. И исполкомам непросто было найти даже второго. Ведь работы на селе приносят небольшие деньги, крупные фирмы туда не заявляются, а местные компании можно пересчитать на пальцах одной руки. Причину того, что целая УФАС обратила неожиданное внимание на сельские мелкие закупки, предприниматель видит в заказе со стороны конкурентов:

— ФАСу есть чем заняться сегодня! Очень много аукционов сегодня, когда второго участника даже нет! И на таких конкурсах победители берут очень большие суммы. И никто эти конкурсы не проверял и не проверяет, как и что делается? Одни заказчики зачастую работают с одними исполнителями при этом! Вот такие схемы надо проверять!

За 20 аукционов в течение трех лет получить 17 млн рублей, считает сельский бизнесмен, — это ни о чем, «сумма мизерная». При высокой себестоимости работ (которые на аукционах вообще-то должны стоить дороже, чтобы работы были качественными, отмечает он) — можно получить прибыль «дай бог, 400 тысяч рублей».

— Если же у тебя нет выхода на прямые поставки щебня, вообще будешь работать в калошах!

Сельские работы должны быть дороже на 30%, но у деревень на такие заказы просто нет денег

Ильдар Фаляхутдинов удивляется, почему подняли вопрос именно о трех годах 2017-2019? В самом Кукморском районе, обращает внимание сельчанин, ежегодно проводится не так уж и много аукционов. И если уж отменять их, то отменять стоило бы в свое время, а не сейчас. И настаивает на «ущербности» самих аукционов на селе, когда заказчиками являются небогатые муниципальные образования. Попросту говоря, села, у которых денег нет.

— Практически сметы на такие работы должны были быть на аукционах (если они были бы сделаны по законным технологиям) на 30% дороже! Я специально составлял сметы, какими они должны быть. По идее, я же не могу возить щебень по машине на какое-то село! Это несоблюдение технологии щебенения. И везде пишут в таких госзаказах на щебенение, например, про машину, каток-восьмитонник. А эти катки уже стоят в музеях на постаментах как антиквариат! Сейчас везде должны использоваться, для соблюдения технологии и качества работ, 13-тонные импортные катки! — уверяет предприниматель, несогласный с ситуацией удешевления подобных работ, которые автоматически влияют и на качество услуг.

Ответчики не предоставляют полный пакет документов. Были и неявки. Поэтому рассмотрение дела постоянно откладывается. Пока новым сроком стало 25 февраля 2021 года.