В Татарстане выявили вводящую в заблуждение рекламу на тему освобождения от призыва

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление ФАС по Татарстану выявило рекламу, которая «вызывала отрицание к воинской службе» и создавала недостоверное впечатление о возможности избежать призыва. Она принадлежит компании «Федлекс» и самарским бизнесменам.

— Реклама была признана противоречащей общественным интересам, принципам морали, подрывающей усилия, направленные на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Размещаемая информация создавала ложное впечатление о возможности избежать призыва на военную службу, — рассказали в пресс-службе татарстанского УФАС.

В ведомстве уточнили, что услуги компании побуждают потребителей ее рекламы нарушить законно установленную процедуру получения военного билета, уклониться от службы в армии, что признается противоправным действием. За него предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Это уже не первый подобный случай, когда компанию привлекают к ответу за подобное нарушение. Управление ФАС по Татарстану судилось с ООО «Зенит», которое рекламировало услуги по освобождению от воинской службы. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов