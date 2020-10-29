Татарстанских дорожников подозревают в картельном сговоре на четверть миллиарда

За 3 года компании набрали портфель госзаказов на 2 млрд рублей и нарастили выручку в десятки раз

Трех татарстанских дорожных подрядчиков «Агарум», «Инвестстройпроект» и «Экостройинжиниринг» подозревают в картельном сговоре. Все три аффилированные, по мнению антимонопольщиков, компании участвовали в одних и тех же торгах по ремонту федеральных трасс на общую сумму 275 млн рублей. В УФАС по РТ отметили единую стилистику заявок, один IP-адрес, с которого подавались ценовые предложения, и даже одну электронную почту. Компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения, считают в антимонопольной службе. «Реальное время» изучило обстоятельства дела и присмотрелось к бизнесу, растущему как на дрожжах.

Картельный сговор на дорожных подрядах

Предметом расследования антимонопольщиков стали 13 госконтрактов на 273,9 млн рублей, заключенных по итогам аукционов в 2017—2019 годах. Большую часть — восемь контрактов на 128,7 млн рублей получило ООО «Инвестстройпроект», два контракта на 89,8 млн рублей достались ООО «Агарум», еще два на 21,5 млн рублей — ООО «Экостройинжиниринг» и один контакт на 33,6 млн взяло ООО «Экостройинжиниринг».

Изучив фирмы и их участие в торгах, в УФАС по РТ нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции», в частности, пункта 2 части 1 статьи 11. Статья касается запрета на согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию, в частности запрета на повышение, снижение или поддержание цен на торгах. По мнению антимонопольной службы, фирма «Агарум» достигла устного картельного соглашения с компаниями «Экостройинжиниринг» и «Инвестстройпроект».

Все компании участвовали в тендерах на ремонт дорог. Вот пример одной из закупок: «Планово-предупредительные работы — мост через реку Орша на км 126+315 автомобильной дороги Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар». Помимо этого моста, проводились также закупки по работам на мосту через реку Немдеж (тоже трасса Р-176 «Вятка»), работам на левом мосту через реку Поженарка на трассе М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Работы касались и строительства искусственных дорожных сооружений, устройства, искусственного электроосвещения, замены металлического ограждения, пешеходных переходов, установки видеоконтроля и прочего на трассах Р-242 Пермь — Екатеринбург, Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь, А-153 Нытва — Кудымкар.

Изучив фирмы и их участие в торгах, в УФАС по РТ нашли признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Фото: Роман Хасаев

Заказчиком выступило пермское предприятие ФКУ УПРДОР «Прикамье», а участие в аукционах приняли вышеуказанные компании, которые оказались аффилироваными между собой. Учредителем ООО «Инвестстройпроект» с долей 26,2% в уставном капитале выступило ООО «Экостройинжиниринг», в свою очередь являвшееся учредителем «Инвестстройпроекта» на те же 26,2%. Обеими компаниями владели Ильнур Валиев и Руслан Зайнутдинов (последний также возглавлял «Экостройинвест».

Еще одна компания с названием «ЭкоСтройИнжиниринг», ликвидированная в ходе конкурсного производства в прошлом октябре, была учреждена братом Ильнура Валиева — Ильмиром, а ранее принадлежала тому же Руслану Зайнутдинову. Наконец, ООО «Агарум» был основан также Ильмиром Валиевым. Формально даже по закону как минимум две фирмы — «Инвестстройпроект» и «Экостройинжиниринг» входили в одну группу лиц и являлись подконтрольными одному лицу — с 24 февраля 2016 года по 28 февраля 2018 года.

Соответственно на эти компании распространялся запрет закона «О защите конкуренции» на заключение антиконкурентных соглашений. Тот же запрет распространялся с 24 февраля 2016 года по 10 июля 2017 года и на организации с похожими названиями, подконтрольные одному лицу: ООО «ЭкоСтройИнжиниринг» (ИНН 1657118522) и ООО «ЭКОСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ИНН 1657220029) входили в одну группу лиц.



К примеру, в аукционе на плановые работы по мосту через реку Немдеж за 12,5 млн рублей участвовало вообще всего две фирмы — «Агарум» и «ЭКОСТРОЙИНЖИНИРИНГ». Фото: rodnaya-vyatka.ru

«Максимальное снижение цены — 1%»



В каждом из аукционов участвовала по крайней мере одна из фирм, аффилированная с другой: «Инвестстройпроект», «Агарум» или «Экостройинжиниринг», повышавшие таким образом итоговую цену закупки — не давая ценам на контракты снижаться ниже, чем на 1% от начальной цены, считают в УФАС. К примеру в аукционе на плановые работы по мосту через реку Немдеж за 12,5 млн рублей участвовали вообще всего две фирмы — «Агарум» и «ЭКОСТРОЙИНЖИНИРИНГ».



В аукционе на оказание услуг по содержанию искусственных дорожных сооружений на трассе Р-176 «Вятка» за 5,63 млн рублей победил вновь «Агарум», хотя приняли в нем участие шесть фирм, включая аффилированный «Инвестстройпроект», предложивший цену в 5,6 млн. Самым дорогим таким лотом, ушедшем картелю, стали ремонтные работы на мосту через реку Сепыч за 73,9 млн рублей — в аукционе приняли участие только «Агарум» и «Инвестстройпроект», при этом «Агарум» предложил цену в 73,6 млн.



Общая начальная цена всех контрактов составила 275,4 млн рублей, а максимальное снижение — 1% от начальной цены.



Одна стилистика заявок, один IP, одна электронная почта



Интересно также, что хотя все четыре компании расположены по трем разным адресам («Инвестстройпроект» и «Агарум» изначально были прописаны по одному адресу: на ул. Чистопольской. Впоследствии «Инвестстройпроект» переехал), подача заявок и ценовых предложений вышеуказанными организациями осуществлялась с одних и тех же IP-адресов: 5.101.16.89, 91.225.77.239. А предоставление одного IP-адреса по разным фактическим адресам, в том числе одним и тем же провайдером, вообще-то невозможно, указывают антимонопольщики, в силу того простого факта, что «действующие стандарты DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла — сетевой протокол, позволяющий компьютерам получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP) не позволяют организовывать повторяющуюся IP-адресацию как для статических, так и для динамических адресов». При попытке искусственного создания повторяющегося IP-адреса происходит блокировка отправителей с последующей блокировкой IP-адреса.

Получается, что фирмы, которые должны бы быть в теории конкурентами, совершенно точно не действующими в интересах друг друга, пользовались единой инфраструктурой для «совместной подготовки к торгам». Фото: fas.gov.ru

По результатам осмотра свойств файлов заявок участников с использованием стандартного проводника операционной системы Windows 7 были установлены факты совпадения даже стилистического оформления заявок, поданных ответчиками для участия в вышеперечисленных аукционах. Таким образом, документы, поданные ответчиками в качестве первой части заявки, могли быть созданы одним лицом, на одном компьютере с одного IP-адреса — а фирм формально было четыре.



И тот факт, что заказчиком первые части заявок данных организаций не отклонялись, косвенно свидетельствует о том, что и обмен информацией между ответчиками осуществлялся в целях допуска всех ответчиков до аукциона.



Помимо прочего, УФАС установило и совпадение контактной информации, а именно контактных электронных адресов ООО «ИНВЕСТСТРОЙПРОЕКТ», ООО «ЭКОСТРОЙИНЖИНИРИНГ», ООО «АГАРУМ» — у всех трех создатели фирм, не стесняясь, проставили электронную почту info@mz116.ru. Получается, что фирмы, которые должны бы быть в теории конкурентами, совершенно точно не действующими в интересах друг друга, пользовались единой инфраструктурой для «совместной подготовки к торгам». Подобное возможно только в случае кооперации и консолидации, при этом такие действия осуществляются для достижения единой для всех цели, отмечают антимонопольщики.



По мнению УФАС, поведение четырех фирм свидетельствует о «намеренном участии второго участника закупки с целью поддержания цены контракта, максимально приближенной к начальной цене контракта и победе на данной закупке».

Компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения. Фото: pixabay.com

«Компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения»

«Хозяйствующие субъекты реализовывали антиконкурентную модель поведения путем обеспечения участия в закупке субъекта-конкурента с целью имитации конкурентной борьбы и заключения государственного контракта по максимально возможной цене», — резюмировали сотрудники антимонопольной службы. Иными словами, эти компании и их владельцы реализовывали антиконкурентную модель поведения путем обеспечения участия в закупке субъекта-конкурента «с целью имитации конкурентной борьбы и заключения государственного контракта по максимально возможной цене». В пользу версии о картельном сговоре в целом, не говоря уже об использовании организациями единой инфраструктуры при участии в торгах, совпадения контактного электронного адреса: info@mz116.ru (и даже подачи заявок преимущественно в один день) говорит ряд факторов:

компания-победитель заранее определялась участниками антиконкурентного соглашения;

снижение ценовых предложений в рамках проведения аукционов между рассматриваемыми организациями было минимальным, максимальное снижение составило 1,0%;

отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности — получению прибыли;

осведомленность хозяйствующих субъектов о направленности поведения друг друга и возможных результатах аукционов, учитывая отмеченные выше обстоятельства;

совпадение свойств электронных файлов первых частей заявок;

сходство в оформлении заявок разных хозяйствующих субъектов.

Было обнаружено, что аукционы проходили в разные дни, отличались друг от друга начальной максимальной ценой контракта, однако описанная выше модель поведения, состоящая из повторяющихся аналогичных действий, однозначно прослеживается в каждом из перечисленных аукционов. В настоящее время дело заведено и рассматривается в УФАС по РТ, срок рассмотрения 24 сентября этого года продлили до 31 декабря 2020 года.

Все четыре компании начали показывать бурную финансовую деятельность именно с 2016 года. Фото: dorogi.tatarstan.ru

Выручка выросла в десятки раз



Как выяснила газета «Реальное время», две компании — ООО «Экостройинжиниринг» и ООО «Инвестстройпроект» — были зарегистрированы с разницей в два дня 20 и 24 февраля 2016 года. Все четыре компании начали показывать бурную финансовую деятельность именно с 2016 года.



У «Агарум» выручка за год выросла почти в 10 раз, составив в 2017 году 134 млн рублей, а чистая прибыль вообще увеличилась в 20 раз, составив 2,6 млн. При этом фирма с 2017 года росла на кредитах, долговая нагрузка с 2016-го по 2019-й год выросла почти в 10 раз — до 75,3 млн рублей.



Ликвидированная компания лишь в 2018 году показала убыток в 22,5 млн рублей, а ее кредитная нагрузка в том же году выросла почти в два раза, составив 65,9 млн рублей.



Особенно показательны данные «Инвестстройпроекта», выигравшего сразу восемь контрактов на 128,7 млн рублей. В результате оборот компании с 2017-го по 2019-й год вырос сразу в 23 раза: с 13,3 до 306,8 млн рублей, а прибыль с нуля поднялась до 8,7 млн рублей. Одновременно учредители фирмы жадно набрали кредитов — долги с 2017-го по 2019-й год выросли в 417 раз — с 407 тыс. рублей до 170 млн.



В четыре раза выросла кредитная нагрузка «Экостройинжиниринга», который очевидно тоже брал банковские кредиты на дорожные работы, выигранные на аукционах: к 2019 году на компании висел долг в 121,2 млн рублей. Оборот с 2017 по 2019 год вырос в три раза, составив 131,7 млн рублей, чистая прибыль за 2019 год выросла со 198 тыс. до 11,2 млн рублей, то есть в 56 раз.

Общая сумма заключенных аффилированными учредителями контрактов в последние 3 года достигает внушительной суммы в 2 млрд рублей. Фото: dorogi.tatarstan.ru

За 3 года заказов почти на 2 миллиарда

Компания «Инвестстройпроект» вовсе не ограничилась перечисленными ФАС контрактами, которые проходят по делу о картельном сговоре. На фирму записано почти 20 контрактов от одного ФКУ УПРДОР «Прикамье» на общую сумму в 587,8 млн рублей и еще шесть контрактов от ФКУ «Волго-Вятскуправавтодор» на 305,2 млн рублей.

На «Экостройинжиниринг» в свою очередь записано 7 контрактов от «Прикамья» на 205,2 млн рублей и еще 9 контрактов от «Волго-Вятскуправавтодор» на 193,4 млн.



Забавно, что на сайте «Руспрофиль» с базами данными компании на страничке «Инвесстройпроект» ООО «Агарум» указан как конкурент. У «Агарума» тоже есть 11 контрактов с «Прикамьем» на 383,75 млн рублей и еще 7 контрактов с «Волго-Вятскуправавтодором» на 272,8 млн.

Таким образом, если даже не учитывать ликвидированную в прошлом году компанию, общая сумма заключенных аффилированными учредителями контрактов в последние 3 года достигает внушительной суммы в 2 млрд рублей. Неудивителен поэтому резкий взлет выручки, чистой прибыли и кредитной нагрузки.

У Ильнура Валиева и Руслана Зайнутдинова есть также компания ООО «Служба проектных решений» с выручкой 59,7 млн рублей и прибылью 14 млн рублей за 2019 год, у Ильмира Валиева — компания ООО «Вираж-Плюс» с выручкой 156,7 млн рублей и чистой прибылью 5 млн рублей за 2019 год.

Газета «Реальное время» попыталась связаться с представителями компаний, однако номера телефонов либо не были зарегистрированы в сети, либо их не существовало в природе. Редакция готова предоставить возможность представителям указанных фирм прокомментировать позицию в споре с УФАС по РТ.