Питерские борцы за чистоту госзаказа не смогли положить на лопатки дорожников Татарстана

УФАС по РТ отклонило жалобы питерских юристов на нарушения закупок при проведении дорожных тендеров на 0,8 млрд рублей

Очередной атаке профессионального питерского жалобщика подверглись победители дорожных тендеров «Татавтодор», «Татнефтедор» и «Мостовик», выигравшие на троих госконтракты на 0,8 млрд рублей. УФАС по РТ остановило «борца за честные закупки» — питерскую компанию «Монолитстроймонтаж», признав ее жалобу необоснованной, и отменило запрет на подписание контрактов с выбранными подрядчиками. «Главная цель профессиональных юристов — не отобрать дорогостоящий контракт, а сорвать тендеры», — заявили «Реальному времени» в дорожных компаниях.

Черная метка от питерского «Монолитстроймонтажа»

Вчера комиссия Татарстанского управления Федеральной антимонопольной службы рассмотрела большой пакет жалоб санкт-петербургской компании «Монолитстроймонтаж», поданный ею на проведение очередной серии тендеров по выбору подрядчиков для строительства и ремонта дорог в республике. Они были разыграны 21 июня этого года на электронной площадке zakupki.gov. Их общая стартовая стоимость составила внушительную сумму в 0,8 млрд рублей. Как и положено, конкурсная документация, подготовленная ГКУ «Главтатдортранс», была размещена заранее — за 20 дней до торгов, поэтому после тщательной экспертизы юристы «Монолитстроймонтажа» направили жалобу в татарстанское УФАС с требованиями приостановить торги.

«Монолитстроймонтаж» усмотрел серьезные нарушения в отдельных положениях конкурсной документации. Авторы жалобы подвергли сомнению легитимность обязательного требования к участникам торгов закупать дорожно-строительные материалы не только по ГОСТам, а с дополнительными химическими свойствами, «которые становятся известными лишь при проведении испытаний».

Каким должен быть щебень?

Так, дорожный щебень должен не только соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ», но и иметь конкретные значения диаметры отверстий (они раскрываются лишь при укладке на дорожное полотно, — прим. ред.). Другой необходимый дорожный материал — эмульсия битумная — должна соответствовать не только требованиям ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные», но иметь такие особенные качества, как «устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов». А также обладать конкретными значениями вязкости, сцепления и даже иметь «остаток на сите №014 не более 0,25%». Узнать, насколько эмульсия окажется устойчивой к смешению, можно лишь в процессе, но никак не заранее. В обычных технических регламентах эти химические свойства материалов не описываются. Получается так, что заказчик как бы заведомо выставлял невыполнимые требования. Причем подобного рода «обременения» предъявлялись ко всем обязательным шести дорожно-строительным материалам, без которых дорожное полотно не уложишь. Более того, к моменту участия в тендере претендент уже должен иметь эти материалы на складе.

Авторы жалобы подвергли сомнению легитимность обязательного требования к участникам торгов закупать дорожно-строительные материалы не только по ГОСТам, а с дополнительными химическими свойствами, «которые становятся известными лишь при проведении испытаний». Фото krot.su

Профессиональные юристы «Монолитстроймонтажа» указали в жалобе, что эти требования противоречат федеральному законодательству. «Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке»



За 5 дней до торгов

Эти положения о закупках были продублированы в конкурсной документации ко всем восьми аукционам общей стоимостью 0,8 млрд рублей, поэтому юристы «Монолитстроймонтажа» направили к каждому из них однотипные жалобы. В них они еще раз подчеркнули, что эти чрезмерные закупочные требования «нарушают права потенциальных участников электронного аукциона», и потребовали, как говорится в тексте жалобы, «приостановить определение поставщика по закупке до рассмотрения настоящей жалобы по существу».



Следует особо подчеркнуть, что претензия питерских юристов поступила в УФАС 17 июня, то есть за 5 дней до торгов. Теоретически антимонопольщики могли бы остановить госзакупки до завершения ее проверки «на соответствие требованиям действующего законодательства РФ», но чиновники сделали как раз наоборот. Дата рассмотрения жалобы была назначена на 24 июня, поэтому торги прошли «без сучка и задоринки» тремя днями раньше, 21 июня.

Победителями разыгранных в этот день тендеров стали «Татавтодор», «Татнефтедор» (входит в группу ТАГРАС Шафагата Тахаутдинова) и «Мостовик» (принадлежит сыну владельца «Алексеевскдорстрой» Фоата Валиева Рустему). Эти дорожные контракты полностью финансируются из бюджета РТ и без привлечения федеральных источников. К примеру, «Татнефтедору», выигравшему один из госконтрактов на 71,5 млн рублей, предстоит провести в этом году ремонт автодороги Бугульма — Уральск на участке 15+380 — 19+073 км. Самые крупные контракты достались «Татавтодору» — почти на 430 млн рублей. Первый — почти на 300 млн рублей — предусматривает капитальный ремонт автодороги Азеево — Черемшан — Шентала — Карамышево — Яшауче, км 0+000 — км 7+000 в Черемшанском муниципальном районе в течение трех лет. Среди дорожников говорят, что в эти отдаленные районы заходят далеко не все дорожные компании, и чужакам здесь нечего ловить.

Но подписать контракты с выбранными подрядчиками государственный заказчик не мог — УФАС по РТ наложило «вето» из-за жалобы питерских юристов. В системе zakupki.gov.ru они были обозначены красным значком «приостановлено». В «Монолитстроймонтаже» отказались прокомментировать причины подачи жалобы, заявив, что «подали не просто так», а для участия в торгах. В действительности заявка с ценовым предложением от «Монолитстроймонтажа» не подавалась, следует из результатов закупок. В них участвовали исключительно татарстанские дорожники.

Подписать контракты с выбранными подрядчиками государственный заказчик не мог — УФАС по РТ наложило «вето» из-за жалобы питерских юристов. В системе zakupki.gov.ru они были обозначены красным значком «приостановлено». Фото nb-forum.ru

Провал питерских юристов

Вчерашнее заседание УФАС провалилось для питерских профессиональных юристов. «Поступившие жалобы признаны необоснованными, заявителем не представлено достаточных доказательств, подтверждающих факт нарушения», — сообщила пресс-служба УФАС по РТ. Торги не аннулированы. В настоящее время блокировка снята.

И действительно, вчера к 19 часам красная маркировка приостановленных тендеров исчезла с сайта. В «Татнефтедоре» заявили, что каждый год они сталкиваются с подобными профессиональными жалобами юристов в области госзакупок, особенно от «Монолитстроймонтажа». По словам специалистов компании, в предыдущие годы УФАС по РТ заваливали жалобами на действия заказчиков, что вызывало сильное напряжение в отрасли. «Но в этом году антимонопольщики научились распознавать истинную цель, и реакция стала более грамотной, — отметили в компании. — Впервые с этим явлением столкнулся «Татавтодор». Активность жалобщиков не связывают с тем, что дорожный бюджет РТ — свыше 30 млрд рублей. «Во всех регионах сейчас большие деньги идут на дороги», — отметили в компании.

В среде дорожников считают, что им противостоят не рядовые юристы компаний-конкурентов, а настоящие профессионалы, которые нацелены парализовать тендеры в разгар дорожного сезона. «Для чего это делается? Однажды мы столкнулись с тем, что сутяжники предлагали отозвать свою жалобу за хорошие деньги, — рассказал «Реальному времени» глава казанской дорожной компании, просивший на называть его имени. — Они хорошо понимают, что победителю торгов проще заплатить отступные, чем откладывать подписание многомиллионных госконтрактов на неопределенное время. С другой стороны, это выгодно и заказчику: ему не нужно проводить повторные торги. Но в Татарстане это не работает: с грандов дорожного строительства взять не получится», — утверждает он. В ГКУ «Главтатдортранс» смирились с ежегодным потоком жалоб на организацию торгов. «Это Россия», — философски заметил руководитель службы, ответственный за их организацию.