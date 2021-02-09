Официальный Альметьевск призвали к ответу за прямой договор на охранные системы

Чиновники сами позвонили в фирму «Ваша безопасность», когда услуги компании стали популярны в Казани

Как выяснило «Реальное время», татарстанское УФАС России завело дело против исполкома Альметьевского района и казанского ООО «Ваша безопасность». По версии антимонопольщиков, десятки школ и детсадов столицы нефтяников заключили с данной фирмой договоры на услуги видеонаблюдения и контроля управления доступом вне конкурса. Компания до середины 2017 года входила в сеть «Ваша безопасность» известного уфимского бизнесмена Виталия Золотова — в тот период ее услуги были популярны и в Казани. Впрочем, как оказалось, чиновники сами звонили в эту фирму с просьбой установить соответствующее оборудование, а конкуренции у нее фактически быть не могло — в результате, даже на первый конкурс, который провели в Альметьевске, помимо «Вашей безопасности», заявились еще две фирмы с признаками аффилированности.

Наблюдать за школами вне конкурса

Татарстанское УФАС по России возбудило дело в отношении исполкома Альметьевского района и ООО «Ваша безопасность» по признакам нарушения статьи 16 федерального закона «О защите конкуренции». Соглашение между чиновниками и коммерсантами привело или могло привести к ограничению конкуренции на товарном рынке, посчитали в надзорном органе.



Речь шла об услугах безопасности для десятков местных школ и детсадов. В определении УФАС сообщается, что исполком Альметьевска решил установить камеры видеонаблюдения в учреждениях образования с появлением требований к антитеррористической защищенности таких объектов, появившихся в октябре 2017 года с выходом постановления правительства РФ и Минобрнауки РФ. С того момента около 80 детсадов и школ Альметьевского района неоднократно (в течение трех лет: 2017, 2018 и 2019 годы) заключали договоры на оказание услуг по обслуживанию системы контроля управления допуском и видеонаблюдения без всяких торгов.



При этом Управление образования Альметьевского района изначально все-таки рассмотрело следующие коммерческие предложения: ООО «ТатГрадСтрой» (4 500 руб./мес.), ООО «Федерация систем безопасности» (5 000 руб./мес.) и ООО «Ваша безопасность» (4 350 руб./мес.). По результатам чиновники установили, что последняя фирма предоставляет наиболее выгодные условия для сотрудничества.



Исполком Альметьевска решил установить камеры видеонаблюдения в учреждениях образования с появлением требований к антитеррористической защищенности таких объектов. Фото: moyalmetevsk.ru

Как сеть уфимцев стала популярна в Казани

Сама компания «Ваша безопасность» впервые появилась в 2000-х годах в Уфе, когда в одну из местных школ можно было попасть только по отпечатку пальца. Лидером среди филиалов, однако, к 2017 году стала Казань, где подобные системы контроля доступа появились более чем в 440 детских учреждениях.



Компания вела два проекта: «Безопасная школа» и «Безопасный детский сад». Любопытно, что ее основатель и руководитель, Виталий Золотов, в интервью журналистам так объяснял конкурентную привлекательность своих услуг — на рынке тогда вообще не было похожих предложений с бесплатной установкой всех систем (ДОУ платили только абонентскую плату):



— Мы же разработали совершенно новую бизнес-модель, которая оказалась приемлемой для всех. И для бюджетных учреждений, и для нас, — утверждал бизнесмен.

Стоимость установки системы на одну школу Золотов оценивал в 170—250 тыс. рублей, а сами ДОУ и школы в месяц платили от 5,1 тыс. рублей. Однако «если местные власти дают зеленый свет, если они посчитают, что такая услуга для их бюджетных учреждений нужна, мы делаем свою работу быстрее и дешевле», добавляли в компании. Альметьевска среди филиалов на тот момент не было, компания лишь попыталась развить пилотный проект в Набережных Челнах, но видимо не вышло.

«Конкуренты» — не конкуренты?

Как обнаружила газета «Реальное время», все три подавшие заявки в Управление образования Альметьевска компании могли быть аффилированы между собой. Так, до августа 2017 года владельцами «Вашей безопасности» (крупной казанской компании с приличным сайтом), в мае того же года зарегистрированной, были собственно Виталий Евгеньевич Золотов и Ильдус Саматов. А соучредителем «Федерации систем безопасности» выступала в том числе его «однофамилица» — Ольга Евгеньевна Золотова.



Также Ольга Евгеньевна Золотова являлась на тот момент соучредителем компании ООО «Ваша безопасность» (но с другим ИНН). Мало того, юридический адрес ООО «Ваша безопасность», согласно официальному сайту компании: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34, к. 2, оф. 302. А работает она в 11 регионах, включая Крым, Тольятти, Уфу, Самару, Курган и Екатеринбург (в Татарстане — только в Казани и Альметьевске). Аналогичный юрадрес и у «Федерации систем безопасности»: г. Казань, ул. Сибирский тракт, дом 34, корпус 2, помещение 302а.



Впрочем, уже после заключения договоров на обслуживание садиков и школ в Альметьевске, «Ваша безопасность» объявила об изменении места нахождения — с 25 марта 2019 года она находится на ул. Адоратского. Интересно также, что финансовая деятельность «Федерации систем безопасности» фактически прекращена с 2017 года (когда первый контракт ушел «близкой» фирме — ООО «Ваша безопасность»), на тот момент оборот составлял 5,4 млн рублей, прибыль 347 тысяч.

Компания вела два проекта: «Безопасная школа» и «Безопасный детский сад». Фото: vb-rf.ru

Альметьевский филиал уже перешел в другие руки

Еще один конкурсант 2017 года — ООО «ТатГрадСтрой». Он принадлежит сегодня на 50% Яне Сигачевой — владелице 100% доли уфимской компании — филиала под названием ООО «Ваша безопасность». У «ТатГрадСтрой» выручка в последние 2-3 года достигала отметки в 30 млн рублей, а оборот уфимского подразделения «Вашей безопасности», вообще, достиг к 2019 году отметки в 84 млн рублей. Уфимская «Ваша безопасность», по-видимому, остается главной, «материнской» компанией сети Виталия Золотова.

В свою очередь казанское ООО «Ваша безопасность», заключившее 2 года назад договоры с садиками и школами Альметьевска, в ноябре 2019 года уже перешло под контроль Аделя Сайдашева, он же и возглавил компанию. Выручка ООО резко выросла в момент сотрудничества с мэрией нефтяного города: с 2,4 млн до 6,4 млн рублей, а после прекращения сотрудничества вновь упала до 2,6 млн рублей. В результате финансово успешной «Ваша безопасность» была лишь в 2018 году, показав прибыль в размере почти 1,5 млн рублей.

Чиновники исполкома сами позвонили в фирму

В УФАС, однако, ограничились претензиями к трехлетнему внеконкурсному сотрудничеству учреждений образования Альметьевска с компанией «Ваша безопасность» (так или иначе, две другие все равно принадлежали золотовской сети уфимской компании — победили бы они, вероятно, схема сотрудничества осталась бы той же).



Антимонопольщиков главным образом возмутил тот факт, что ежегодно — в 2017, 2018, 2019 годах — около 80 детсадов и школ заключали внеконкурсные договоры на услуги. Мало того, даже изначальный контракт вызвал сомнения у УФАС. По их данным, в 2017 году в ООО «Ваша безопасность» (ИНН: 1657237174) поступили телефонные обращения с просьбой предоставить коммерческое предложение по оснащению в короткие сроки системами видеонаблюдения и контроля доступа учреждений дошкольного и среднего образования г. Альметьевска:



«После телефонных переговоров с руководителями, дальнейшие встречи осуществлялись непосредственно на местах, и переписка до заключения договоров не велась».

На 2017 год приходится попытка установить и металлоискатели в школах Казани — в результате оборудование было либо не установлено, либо не подключено, что одному из школьников позволило пронести оружие в школу. Фото Ирины Плотниковой

Таким образом, по-видимому, чиновники Альметьевска тогда повелись на «казанский хайп», где похожую систему установили в сотнях учреждений. К слову, именно на 2017 год приходится повальная попытка установить и металлоискатели в школах Казани — в результате чего оборудование было либо не установлено, либо не подключено, что позволило одному из школьников пронести оружие в школу и захватить учеников в заложники. Правда, касалось это дело компании-поставщика ООО «Новотех», в результате, полетели головы Ильнара Хидиятова, экс-начальника управления образования Казани, которого обвинили в получении взятки, — договор на установку металлодетекторов был заключен тоже в 2017 году, весной, на сумму 8,2 млн рублей.

Компания «Ваша безопасность» могла получить более 12 млн рублей

В какую сумму мог обойтись годовой договор десятков альметьевских школ и садиков на протяжении трех лет с ООО «Ваша безопасность»? Если учесть их тариф в 4 350 рублей в месяц (абонентская плата) и число учреждений (около 80), в год компания могла получать более 4 млн рублей. То есть за 3 года из местного бюджета на ее услуги могли выделить более 12 млн рублей.

Несмотря на то, что у «Вашей безопасности» действительно на тот момент могло не быть конкурентов, и сами они не были инициаторами заключения договоров, компанию антимонопольщики также привлекли к ответственности наряду с чиновниками мэрии Альметьевска.

В исполкоме Альметьевского района и компании ООО «Ваша безопасность», куда газета «Реальное время» обратилась с просьбой прокомментировать спор с УФАС, пока не ответили на письменные запросы издания. По получении они будут опубликованы.