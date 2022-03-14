Средство от «массажа мозгов»: Татарстан запустил вал административных дел против телефонных спамеров

Как выяснило «Реальное время», на распространителей навязчивой рекламы по телефону в Татарстане по заявлениям абонентов завели сотни антимонопольных дел. Крупные штрафы грозят крупным компаниям, которых уличили в спаме, и предпринимателям, работавшим в их интересах. Многие граждане жалуются, что сколько ни отправляй в черный список номера, с которых звонят или присылают рекламные СМС-сообщения, поток назойливых предложений не иссякает. Поэтому некоторые пошли дальше и стали записывать спамеров, чтобы потом обратиться в надзорную службу — в этом случае ответственных за такие звонки действенно наказывают. О том, сколько стоит незаконная отправка рекламных сообщений, как призвать к ответу за беспокойство распространителей спама, и каким образом один из них задал работу множеству региональных антимонопольных управлений — в нашем материале.



Разиньков звонит дважды

Одно из недавних дел по признакам нарушения закона о рекламе в Татарстане завели в отношении индивидуального предпринимателя Романа Разинькова, зарегистрированного в Чечне. С принадлежащего ему телефонного номера частному лицу в республике поступали звонки с рекламой предложений от застройщика. Уже после возбуждения дела абоненту поступил повторный звонок такого же содержания. А в марте в отношении Разинькова завели второе аналогичное дело по обращению другого абонента, которому тоже звонили дважды. Обе жертвы рекламы сделали аудиозаписи телефонных бесед:

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Пока оба дела не рассмотрены, татарстанские антимонопольщики ждут объяснений от бизнесмена. Дело по признакам нарушения законодательства о рекламе против него завели в конце февраля.

«Реальному времени» удалось связаться с Романом Разиньковым. В ответ на запрос о том, считает ли он обоснованным возбуждение дел, и по какой причине с его телефона распространяли рекламу в виде звонков на номера абонентов без их согласия, предприниматель ответил:

— Решения не вступили в законную силу. Моя вина не установлена. Решения будут мною обжаловаться в суде, — сообщил Разиньков.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу антимонопольного органа. Фото: lipetskcity.ru

Рассылал рекламу от Новгорода до Амура

Впрочем, ИП Разинькову Роману Викторовичу не привыкать держать ответ за распространение телефонного спама. Предприниматель, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в УФНС Чеченской республики — в станице Шелковской, в ПФР — в Шатойском районе Чеченской Республики, а в ФОМС — в Курской области, где первоначально регистрировал ИП в 2006 году, рекламой квартир в Новой Москве, судя по всему, занимался сразу в нескольких регионах России.

Бизнесмен судился с УФАС по Липецкой области, которое вынесло ему всего лишь предупреждение за распространение в 2020 году рекламы в виде звонков следующего содержания: «Здравствуйте! Хотим предложить вам квартиры комфорт-класса в городе Мытищи. Цены начинаются от двух миллионов двухсот тысяч рублей. Развитая инфраструктура, возможность свободной планировки. 10 км от МКАД. Ипотека от 4%. Хотите узнать подробнее? Нажмите «один». Арбитражный суд Липецкой области вынес решение в пользу антимонопольного органа.

Арбитражный суд Хабаровского края также счел законным привлечение Разинькова к административной ответственности в виде предупреждения за звонки абонентам в 2020 году следующего содержания: «Здравствуйте! Предлагаем квартиры комфорт-класса в Москве! Цены начинаются от 5 400 000 рублей. Отделка «под ключ». От метро буквально 5 минут пешком. Ипотека от 4%. Хотите узнать подробности, нажмите «один».

И в Самарской области суд встал на сторону антимонопольного органа, который привлек ИП Разинькова к административной ответственности в 2020 году за телефонные звонки с рекламой, почти аналогичной предыдущим объявлениям: «Здравствуйте! Хотим предложить вам квартиры комфорт-класса в городе Мытищи. Цены начинаются от двух миллионов двухсот тысяч рублей. Развитая инфраструктура, возможность свободной планировки, десять километров от МКАД. Ипотека от 4%. Хотите узнать подробности? Нажмите «один». Хотите, чтобы мы перезвонили вам позже? Нажмите «два». Не интересует данное предложение — нажмите «три».

Такая же история повторилась и в Кировской области, а сейчас Разиньков подал заявление на амурских антимонопольщиков. И везде надзорные органы ограничивались лишь предупреждениями предпринимателю, который упорно продолжает совершать действия, за которые его «привлекают».

Как говорится в решении Арбитражного суда Новгородской области, Разиньков не представил доказательства получения согласия абонента на получение рекламных звонков. Фото: tatarstan.ru

Исключением пока стало лишь решение регулятора в Новгородской области, оштрафовавшего Разинькова в мае 2021 года на 7 тысяч рублей. В этом регионе с его телефона распространялась такая реклама: «Здравствуйте! Для вас специальное предложение: новые автомобили Mitsubishi с выгодой до 575 тысяч рублей. Эксклюзивные условия приобретения. Хотите узнать подробности? Нажмите «один». Хотите, чтобы мы перезвонили вам позже? Нажмите «два». Хотите получать подобные предложения? Нажмите «три». При этом, говорится в решении Арбитражного суда Новгородской области, вынесенном не в пользу предпринимателя, Разиньков не представил доказательства получения согласия абонента на получение рекламных звонков, к тому же осуществлялось «воспроизведение заранее записанного аудиофрагмента и предложение нажатия определенной цифры в тональном режиме для принятия того или иного предложения», из чего «следует, что телефонный звонок осуществлен посредством средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматическое дозванивание)», что также свидетельствует о нарушении закона о рекламе.

— Доводы заявителя о том, что звонок рекламного характера поступил на телефонный номер ввиду того, что гражданин посредством заполнения стандартной формы на сайте «Центра бесплатного подбора недвижимости», оставил данные для получения информации — обратного звонка: выбрал категорию и оставил номер телефона, при оформлении заявки дал согласие на обработку персональных данных, подлежат отклонению, поскольку какой-либо формы согласия суду не представлено. Кроме того, при регистрации на сайте однозначно идентифицировать лицо, осуществляющее регистрацию и, как следствие, дающее согласие на получение рекламной информации (путем проставления галочки), не представляется возможным. Таким образом, сам по себе факт регистрации на сайте не является свидетельством надлежащего согласия гражданина на получение рекламных сообщений, — пришел к выводу суд и отказался освободить Разинькова от штрафа.

Реклама банка без договора с банком

Мало кто не мечтал привлечь к ответственности за назойливую рекламу банки. Но, как выяснилось, далеко не всегда это возможно. К примеру, недавно житель Татарстана пожаловался на рекламу финансовых услуг, распространявшуюся астраханским индивидуальным предпринимателем Львом Кикеновым. Абоненту без его согласия с принадлежащего Кикенову телефонного номера поступали звонки с сообщением о продуктах ПАО «Совкомбанк». Дело возбудили, однако банк оказался совершенно ни при чем.

— Согласно информации и документам, направленным ПАО «Совкомбанк», ИП Кикенов Л.Ю. партнером банка не является. Между банком и ИП Кикеновым Л.Ю. договор возмездного оказания услуг по привлечению клиентов не заключался, — указано в материалах дела.

Хотя с точки зрения обывателя предпринимателю Кикенову, специализирующемуся, по данным «СПАРК-Интерфакс», на разработке компьютерного программного обеспечения, не было никакого смысла бесплатно рекламировать банк, да еще и платить за такую возможность оператору сотовой связи из собственного кармана.

Согласно информации и документам, направленным ПАО «Совкомбанк», ИП Кикенов Л.Ю. партнером банка не является. Фото: tatbank.ru

В итоге рекламу, распространенную Кикеновым, признали ненадлежащей и выдали предпринимателю предписание о прекращении нарушения законодательства. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Еще одно дело в республике возбудили за распространение рекламы финансовых услуг посредством телефонного звонка без предварительного согласия абонента в отношении омской предпринимательницы Аллы Марьевой, основным видом деятельности которой значится деятельность негосударственных пенсионных фондов.

Абонент предоставил в распоряжение антимонопольщиков аудиозапись звонка, поступившего с телефона Аллы Марьевой: «Здравствуйте, меня зовут Елена, звоню вам сообщить информацию, вам удобно сейчас говорить буквально 1-2 минуты? — Какую информацию? — У вас есть уникальная возможность получить карту «Халва».

Это дело пока не рассмотрено. «Реальное время» направило в пресс-службу ПАО «Совкомбанк» запрос о том, известно ли было сотрудникам этой организации о таких звонках с рекламой ее услуг, на каком основании звонившие гражданам предприниматели действовали, распространяя эту рекламу, и какие меры банк в связи с этим предпринял. Мы также запросили сведения о том, заключает ли эта организация договоры с юридическими или физическими лицами на такого рода рекламу и обзванивают ли с такими предложениями граждан сами сотрудники банка. По получении ответ будет опубликован.

Астраханский борец с кредиторами

Немногим ранее по жалобе гражданина возбудили дело о рассылке СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг с буквенного номера: «Кредиты. Звони». По указанному в этом сообщении номеру отвечал сотрудник ООО «Жизнь без долгов», зарегистрированного в Астрахани. Он пояснил, что фирма занимается вопросами банкротства.

В «СПАРК-Интерфакс» об этой компании имеется следующая информация: зарегистрировано в июне 2021 года, гендиректор и единственный бенефициар — Виталий Козлов, экс-руководитель и экс-соучредитель двух уже не действующих фирм. ООО «Ресурс» предоставляло услуги в области права, а ООО «Лайт» — денежные ссуды под залог недвижимости. Любопытно, что летом 2021-го, почти одновременно с ООО «Жизнь без долгов» Козлов зарегистрировал почти одноименное с ним ООО «Юридическая компания «Жизнь без долгов» (ООО «ЮК «Жизнь без долгов»).

Это дело пока также не рассмотрено. Вопрос, считает ли Виталий Козлов законной рекламу услуг своей компании и намерен ли он ее прекратить, «Реальное время» пыталось задать ему лично по телефонам, опубликованным в открытых источниках, однако они оказались недоступны.

3 марта в Татарстане признали ненадлежащей рекламу услуг массажного центра. Фото: pixabay.com

Массаж в подарок

Незаконную назойливость при распространении рекламы проявляют разные организации. 3 марта в Татарстане признали ненадлежащей рекламу услуг массажного центра. Абонент сделал аудиозапись телефонного звонка: «Алло, здравствуйте. Меня зовут Дарья, я хочу пригласить вас на бесплатное мероприятие в честь открытия медицинского массажного центра в Набережных Челнах…».

Звонок, как пояснили «Реальному времени, поступил с телефона жителя Москвы, название салона в разговоре не фигурировало. По данным антимонопольного ведомства, ранее реклама подобного содержания распространялась в Кировской области — в Малмыже. Там по телефону обещали сеанс бесплатного массажа и подарок — беспроводные наушники. Центр в итоге там так и не открылся, а в интернете обнаружилась информация, что с телефонного номера, с которого зазывали на массаж в Челнах и Малмыже, поступали звонки аналогичного содержания во множестве других российских городов. А подарки, судя по договору, люди получали только в том случае, если совершали покупку некоего «основного товара».

В надзорной службе выдали предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе и готовятся возбудить дело об административном нарушении.

За отсутствие согласия — штраф в 300 тысяч

— В 2021 году к нам поступило 134 обращения по факту распространения рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента, содержащие признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Татарстанского УФАС России. — В частности, свои услуги предлагают банки, операторы сотовой связи либо мошеннические организации. Из общего количества обращений, поступивших в 2021 году, возбуждено 80 дел, что составило 30% от общего количества возбужденных дел (9% — 2020 год). В текущий период поступило 20 обращений анализируемой категории, по результатам рассмотрения которых возбуждено 15 дел.

По закону распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В 2021 году в УФАС РФ по РТ поступило 134 обращения по факту распространения рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Фото: Роман Хасаев

В ведомстве рассказали, что при рассмотрении обращений граждан, которых достал телефонный спам, чаще всего устанавливаются абоненты, с телефонных номеров которых осуществляется распространение СМС-спама или телефонных звонков рекламного характера, которые ссылаются на то, что согласие было получено непосредственно при разговоре с потенциальным клиентом в виде вопроса о наличии или отсутствии желания воспользоваться уже озвученной услугой. Но такое согласие по закону должно быть получено еще до осуществления звонка или до направления СМС сообщения. И оно должно быть выполнено таким образом, чтобы можно было не только однозначно идентифицировать такого абонента, но и подтвердить его волеизъявление на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

В 2021 году были рассмотрены антимонопольные дела в отношении АО КБ «ЛОКО-Банк», два дела в отношении АО «Банк «Русский стандарт», в отношении оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» по факту незаконной СМС-рекламы.

«Русский стандарт» привлекли к ответственности за звонки без согласия абонента такого содержания: «Здравствуйте. Это банк «Русский стандарт». Мы тоже устали от две тысячи двадцатого и хотим бросить ему вызов, поэтому мы снизили ставки, и теперь вы можете получить наличные на более выгодных условиях, успейте порадовать себя и близких приятными подарками в уходящем году. Пожалуйста, уделите всего три минуты, и мы расскажем вам подробнее. Для этого нажмите один». Как сообщили в ведомстве, АО «Банк «Русский стандарт» за эту рекламу выплатило штраф — 300 тыс. рублей.

А «Уральский банк реконструкции и развития» привлекался за рекламные звонки с предложением проинформировать об «индивидуальных выгодных предложениях» и акциях, «рассказать про новые условия по кредитным продуктам». Представители ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в ходе разбирательства пояснили, что абонент, которому поступали звонки, ранее являлся клиентом банка, но не представили письменного его согласия на получения рекламных сообщений по телефону. В итоге банк оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Признана ненадлежащей и реклама банка «Зенит», которая в 2021 году пришла на телефон татарстанца в несанкционированном СМС-сообщении с буквенного номера «BankZENIT»: «Подключите Зенит Онлайн для совершения операций, управления картой и оформления продуктов». Банк признал факт направления СМС-сообщения рекламного характера ошибкой, сославшись на то, что сотрудник учреждения допустил опечатку в номере телефона клиента.

Банк признал факт направления СМС-сообщения рекламного характера ошибкой. Фото: yandex.ru/maps

Претензии не по адресу

— В некоторых случаях нарушения закона о рекламе допускаются самим оператором сотовой связи. — говорят в управлении. — Так, по результатам рассмотрения дела №016/05/18-1020/2021 по факту распространения рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента на получение рекламы вынесено решение от 18 августа 2021 года о нарушении части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Согласно представленным в адрес Управления сведениям, на личный номер заявителя поступили СМС-сообщения рекламного характера о кредитных картах.

В ходе разбирательства выяснилось, что оператор сотовой связи из большой тройки выделил буквенный номер в рамках договора об оказании услуг в период направления СМС-сообщений двум разным хозяйствующим субъектам. А эти субъекты представили пояснения, что не заключали договоры с оператором, что они осуществляют деятельность, не связанную с рекламными сообщениями, и не могли распространять информацию о кредитах и кредитных организациях. И договоры на оказание услуг сотовой связи с оператором связи, по их пояснениям, были заключены не уполномоченными на то лицами, в связи с чем были расторгнуты.

— Оператор связи привлечен к административной ответственности по статье 14.3 КоАП РФ с назначением наказания в размере 250 000 руб., которое в настоящее время находится на исполнении, — сообщили в ведомстве. — В отношении оператора также внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, которое в настоящее время находится на исполнении.

Когда забывчивость — не повод для наказания

Однако не все претензии к рекламному телефонному спаму признаются обоснованными. Например, вряд ли получится доказать, что распространитель телефонного спама нарушил ваши права, если разговор не записан. А случаи несанкционированной СМС-рассылки надо подтверждать скриншотами.

Также равны нулю шансы наказать спамеров, если выясняется, что абонент когда-то подписал согласие на получение рассылки или звонков, например, когда брал кредит много лет назад. Человек давно забыл об этом и возмущается, но, если согласие не отозвать, рекламу признают законной.