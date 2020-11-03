«К сожалению, у нас в России так…»: дорожникам оставили в силе антимонопольный «приговор» на 36 миллионов

Участникам госзакупок не удалось отбиться от санкций антимонопольщиков за сговор в пользу «короля госзаказов»

Арбитражный суд Поволжского округа не оставил шансов двум компаниям из сферы дорожного строительства со схожими названиями ООО «РБР Групп» и ООО «РБР 16», оштрафованным УФАС по РТ за картельное соглашение на общую сумму свыше 18 млн рублей. По прошествии почти трех лет судебной тяжбы обвинение и санкции остались в силе. Некогда эти компании помогли «королю госзаказа» ОАО «Каздорстрой» почти на 1,8 млн рублей удешевить госзаказ. Однако в результате нарвались на разбирательство и очень значительные штрафы, при этом «Каздорстрой», «приговоренный» УФАС к самому высокому наказанию в 52 млн рублей, пошел с ним на мировую и потерял лишь 17 миллионов.

Утратил интерес к торгам

В неприятную историю татарстанские дорожники, включая «короля госзаказа» ОАО «Каздорстрой», попали еще в 2017 году.

Дело в том, что малоизвестное казанское ООО «РБР Групп» вместе с «Каздорстроем» участвовало в двух электронных аукционах на ремонт дорожно-уличной сети Набережных Челнов в общей сложности почти на 300 млн рублей (стартовая цена первого составляла 260 млн рублей, второго — 86,9 млн). И, казалось бы, победа была практически в руках «РБР Групп»: именно эта компания предложила наименьшую цену (по первому конкурсу ее цена была меньше, чем у «Каздорстроя» на 1,3 млн рублей, по второму — на 0,546 млн рублей).

Но заявку «темной лошадки» в итоге отклонили. Как позже выяснилось, из-за отсутствия декларации соответствия участника требованиям закупки. Компания, которая нежданно-негаданно оказалась за бортом, пожаловалась на заказчика торгов ГКУ «Главтатдортранс» в татарстанское УФАС России.

«Каздорстрой» запросил за свои услуги на 1,8 млн рублей больше, чем «РБР Групп». Фото: Олег Тихонов

И последнее встало на ее сторону, признав причины «отсева» формальными. Антимонопольная служба потребовала, чтобы заказчик отменил результаты аукционов и провел их заново. Тот добросовестно исполнил предписание. Однако, вот сюрприз: «РБР Групп» неожиданно для всех отказалась от борьбы. Она просто-напросто не приняла участия в повторных аукционах и лакомый заказ достался кандидату в победители номер два — «Каздорстрою». Как следствие, с этой компанией заказчик заключил госконтракты на 258,7 млн и 86,5 млн рублей.

Примечательно, что ОАО оказалось в двойном выигрыше: мало того, что ему достался крупный заказ, так еще и по выгодной цене. «Каздорстрой» запросил за свои услуги на 1,8 млн рублей больше, чем «РБР Групп». Одним словом, бюджет Татарстана недосчитался почти 2 млн рублей реальной экономии. А затем заказ на 86,5 млн рублей «Каздорстрой» отдал «субчику» ООО «РБР 16».

«Мы решили не подавать заявки на повторный аукцион, потому что остается мало времени для полного выполнения контрактных обязательств», — объяснил тогда «Реальному времени» свой шаг один из совладельцев компании, не вдаваясь в подробности. В связи со сжатыми сроками, как позже поясняли представили «РБР Групп» в суде, они утратили к данному контракту интерес. Однако, незадолго до этого руководство компании было полно оптимизма по поводу возвращения на дороги Челнов, где у них и находится производственная база.

Генеральный директор ООО «РБР 16» Тагир Сунгатуллин также возглавлял ООО «Камский бетон». Фото: nabchelny.ru

Сама справиться с заказом была не в состоянии

Впрочем, татарстанское УФАС пришло к выводу, что случившееся отнюдь не цепь случайных совпадений: «РБР Групп» отказалось от контрактов, но зато субподряд на них получило связанное с ним «РБР 16».

Так, согласно информации интернет-ресурса Seldon.Basis.API генеральный директор ООО «РБР 16» Тагир Сунгатуллин также возглавлял ООО «Камский бетон» (компания, как можно понять из ее названия, производит товарный бетон). Ранее совладельцем «Камского бетона» было ООО «КазаньИнвестСтрой» (ему принадлежало 99% долей). Гендиректор ООО «РБР Групп» Петр Туганов до 10 июля 2013 года занимал в «КазаньИнвестСтрое» точно такую же должность.

Интересно, что «РБР-групп» объясняла антимонопольщикам по время разбирательства, что еще при подаче первой заявки планировала привлечь к исполнению госзаказа «РБР 16». Причина в том, что сама она с этим госзсказом справиться была не в состоянии: у компании по факту всего три сотрудника. «Каздорстрой» же убедительных объяснений того, почему и его выбор пал на эту компанию, не представил.

70 млн рублей за картель

Одним словом, как дорожники ни пытались оправдаться тем, что так вышло ненамеренно, УФАС по РТ в январе 2018 года пришло к выводу: нарушение антимонопольного законодательства имело место. А именно, им поставили в вину устное картельное соглашение, которое привело к поддержанию цен на двух аукционах.

УФАС по РТ в январе 2018 года пришло к выводу: нарушение антимонопольного законодательства имело место. Фото: Роман Хасаев

Как следствие, на участников картеля были наложены административные штрафы: в совокупности на 70 млн рублей. На созванной по этому поводу пресс-конференции в УФАС заместитель руководителя управления Сергей Павлов сообщал СМИ, что сильнее всех решили наказать рублем «Каздорстрой»: ему надлежит заплатить в бюджет порядка 52 млн (санкции рассчитываются от выручки). «РБР Групп» назначили штраф в размере 5,15 млн рублей. ООО «РБР 16» и того больше: 13,3 млн. В общей сложности, 18,5 млн на две фирмы.

Признал вину и добровольно выплатил штраф

Разумеется, участники картеля попытались смыть с себя пятно и штрафы: стали судиться с УФАС. Однако «Каздорстой» уже на стадии рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции пошел на попятную и заключил с антимонопольщиками мировое соглашение (оказывается, возможно и такое).

Компания признала факт нарушения. В свою очередь, УФАС с учетом этого, а также ряда других обстоятельств (тяжелое финансовое положение, социально значимая деятельность компании) посчитало возможным снизить штраф для дорожника — и значительно, до 17,4 млн рублей вместо 52 млн. «Каздорстрой» обязался добровольно оплатить эту сумму.

Накануне гендиректор «Каздорстроя» Ильдар Яруллин подтвердил это обстоятельство «Реальному времени». Проигрыш «РБР Групп» и «РБР 16» по делу о штрафах он комментировать не стал. «Я могу отвечать только за свою компанию», — сказал он. Вдаваться в подробности дела о картельном сговоре Яруллин также не захотел, ограничившись лаконичной фразой: «К сожалению, у нас в России так…». Судя по всему, столь авторитетный и крупный игрок рынка дорожного строительства посчитал, что репутация для него дороже денег.

Дело о картеле прошло все три судебные инстанции и решение УФАС «устояло». Фото: nabchelny.ru

Два с лишним года судебной тяжбы ничего не изменили

Компании «РБР Групп» и «РБР 16» всеми силами пытались оспорить сначала само обвинение, затем и постановление УФАС о наложении штрафа по делу об административном правонарушении.

Дело о картеле прошло все три судебные инстанции и решение УФАС «устояло». Попытка «заговорщиков» добиться передачи дела в судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ потерпела неудачу. А, значит, и судьба разбирательства о штрафе была предопределена.

В январе этого года Арбитражный суд РТ, рассмотрев объединенные заявления дорожников по делу о материальном наказании, оставил его неизменным. Ничем не отличилась и позиция по делу у суда апелляционной инстанции. А 29 октября с нижестоящими инстанциями согласился и окружной суд.

Но, возможно, компании, которые едва ли не 3 года «бодались» с УФАС, предпримут еще какие-то шаги в свою защиту. Оперативно получить ответ на запрос, направленный в ООО «РБР 16», нашему изданию не удалось. Гендиректор ООО «РБР Групп» Павел Туганов, с которым корреспондент «Реального времени» связалась по телефону, не стал комментировать ситуацию.