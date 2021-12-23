Башкирских «торговцев военниками» призвали к ответу в Казани

В компании «Защита прав призывника» утверждают, что работают законно

В Татарстанском УФАС России слушают дело против юридической компании, которая в своей рекламе предлагает клиентам военные билеты. Это объявление башкирской фирмы с казанским офисом антимонопольщики нашли двусмысленным, заявив, что его можно истолковать неверно, как предложение приобрести военник, и углядели в этом признаки нарушения рекламного законодательства. Как выяснила газета «Реальное время», расценки на получение «военника» в Сети доходят до 140 тысяч рублей. Компании по юридическому и медицинскому сопровождению призывников утверждают, что сегодня 90% из них могут избежать службы в армии, и предлагают клиентам свою помощь. Фирма «Защита прав призывника», вызвавшая нарекания антимонопольщиков, активно рекламируется и в соцсетях: «Мы знаем 27 законных методов получения военного билета», предлагая сразу четыре «тарифа». Сооснователь компании заверил наше издание, что помощь призывникам в получении «военника» его сотрудники оказывают лишь законным образом. В подробности вдаваться не стал, сославшись на болезнь.

«Военники» законно?

Внимание антимонопольщиков привлекла жалоба на рекламные банеры с текстом: «Военный билет законно…», расклеенные на заборах и остановке общественного транспорта Бугульмы. После звонка на номер телефона в объявлении выяснилось, что фирма, предлагающая «военники», работает в Казани на ул. Нигматуллина, 1. Как сообщили в Управлении наружной рекламы и информации казанского исполкома по указанному адресу работает ООО «Защита прав призывника» (ИНН 0268090311). Но фирма зарегистрирована в Башкирии: в Стерлитамаке, на проспекте Ленина, 47б.

В отношении компании Татарстанское УФАС России завело дело по признакам нарушения части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». При этом формально фирма работает на законных основаниях, оказывая юридические услуги призывникам.

В материалах дела указано, что его завели в ответ на обращение исполкома Бугульминского района РТ, где заявили о факте размещения сомнительной рекламы. Согласно закону о рекламе, речь идет о пункте, звучащем следующим образом:



«Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы».

Рассмотрение спора отложили на 26 января, и, как выяснило «Реальное время», в деле появился новый ответчик — кто он пока не сообщается.

Судя по всему, антимонопольщики обратили внимание на то, как выглядит реклама, которую можно прочесть как предложение приобрести военный билет (что уголовно наказуемо). Фото: Роман Хасаев

Реклама должна предлагать юруслуги, а не «получить военный билет»

Судя по всему, антимонопольщики обратили внимание на то, как выглядит реклама, которую можно прочесть как предложение приобрести военный билет (что уголовно наказуемо). Специалисты подтвердили, объявление может быть неверно истолковано:

— Компания, оказывающая юридические услуги по консультированию призывников, дала рекламу, которая не давала полной информации о том, в чем именно заключается оказываемая услуга, и могла быть воспринята как информация о том, что данная компания оказывает помощь в получении военного билета. Выдача военных билетов производится военным комиссариатом. Реклама предоставляемых услуг не должна приводить к неверному толкованию/пониманию того, какие именно услуги она по факту осуществляет. Соответственно, в указанном случае реклама компании должна была содержать данные о том, что она оказывает юридические услуги тем, кто готовится к прохождению воинской службы (призывникам). Консультирует по вопросам, связанным со службой в армии, а не предлагает получить военный билет, — прокомментировали «Реальному времени» суть нарушений фирмы в Татарстанском УФАС.



Дело начали расследовать еще и потому, что в соответствии с требованиями ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Приказу Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 №495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета» «военный билет является документом воинского учета строгой отчетности». Бланк военного билета является защищенной полиграфической продукцией. Бланки военных билетов изготавливаются в централизованном порядке. А сам военный билет вправе выдавать только начальник отдела военного комиссариата в соответствии с приказом.



Газета «Реальное время» попыталась позвонить по указанному телефону в объявлении, но он уже был «временно недоступен».

Сама компания «Защита прав призывника» настаивает, что занимается не продажей военных билетов, а юридической помощью в их получении. Фото: Ринат Назметдинов

«Около 90% призывников могут избежать службы в армии»



В рекламе отсутствовала информация о том, что военный билет без службы в армии может быть выдан в определенных случаях, установленных законодательством России. Таким образом, размещение рекламы услуг по продаже военных билетов ФЗ «О рекламе» не допускается. Сама компания «Защита прав призывника» настаивает, что занимается не продажей военных билетов, а юридической помощью в их получении.

Газета «Реальное время» нашла в Бугульме рекламу еще одной компании (не имеет отношения к ООО «ЗПП», но оказывает ровно те же услуги), в которой сообщается, как услуга, цитируем, «Военный билет в Бугульме законно», может существовать в рамках правового поля. Согласно данным сайта, речь идет о «юридической помощи призывникам в получении военного билета в городе Бугульме». Утверждается, что «военные юристы» помогли более 7,5 тысячи юношей получить «военник» якобы на законных основаниях. «По статистике около 90% призывников могут избежать службы в армии и получить военный билет по здоровью», уверяют продавцы услуги.

В самом низу страницы сайта фирма все же предупреждает: «Купить военный билет в Бугульме нельзя, но можно получить законно. Ни один наш юридический специалист не продает военный билет и не дает взятки в военкомате. Оказывается только законная юридическая помощь в освобождении от службы в армии. Документ выдается строго в самом комиссариате». Тем не менее свои услуги компания оценивает так: «Стоимость законного освобождения от армии в пределах 20 т.р. — 140 т.р. Все расходы на медицинские обследования входят в эту сумму».

Утверждается, что «военные юристы» помогли более 7,5 тысячи юношей получить «военник» якобы на законных основаниях. Фото: Олег Тихонов

За 9 месяцев выручка почти на 8 млн рублей

Компания ООО «Защита прав призывника» была зарегистрирована 26 марта 2020 года. Ее офис можно и сейчас найти в «Гугле», а также товарный знак и эмблему с красным фоном на улице Чистопольской. Именно такой товарный знак был зарегистрирован 4 апреля 2019 года компанией в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, но не в Стерлитамаке, а в городе Уфе, где на тот момент находился юридический адрес ООО «Защита прав призывника».

Сама компания принадлежит башкирским предпринимателям Айдару Каюмову и Азамату Хуснутдинову. Каюмову также принадлежит открытая недавно, в сентябре 2021 года, компания «Защита прав призывника, Москва». Официально специализируется в услугах по фотокопированию, подготовке документов и прочей специализированной вспомогательной деятельности по обеспечению деятельности офиса (ОКВЭД 82.1). И уже за первые 9 месяцев работы показала неплохие успехи: оборот составил 7,8 млн рублей, а при невысокой себестоимости (3,5 млн рублей) это дало ООО «ЗПП» чистую прибыль в размере 4 млн рублей за 2020 год. Отметим еще как любопытный факт, что у башкирской «ЗПП», хотя в основном она «ведет деятельность в области права», есть и официальная лицензия на предоставление медицинской деятельности.



Если произвести нехитрый подсчет, окажется, что для получения выручки в размере 7,8 млн рублей, и учитывая данные одной из компаний на рынке о том, что она помогла «7 500 юношам получить «военник» на законных основаниях», то получится, что в среднем каждый клиент за 9 месяцев 2020 года должен был перечислить ООО «ЗПП» всего чуть более 1 000 рублей, что сомнительно. Справедливости ради стоит указать, что на самом вышеуказанном сайте отсутствуют выходные данные и юридические адреса, при этом формально компания предоставляет возможность получения военного билета в десятках городов России — там есть функция «Выберите ваш город». Впрочем, за 9 месяцев 2020 года башкирская компания могла оказать помощь лишь паре сотен призывников.

Тем не менее газета «Реальное время» обнаружила в сети сразу два официальных сайта компании ООО «ЗПП» ровно с той же эмблемой: это https://prizivnik02.ru/#uslugi и https://context.zpp-rf.ru/?utm_source=insta. Характерно, что на этих сайтах нельзя найти информацию о стоимости получения военного билета — либо ее уже успели убрать. Если выбрать вкладку «Узнать цену» сразу по четырем тарифам, предлагается оставить свой телефон и заполнить личные данные. Пакет «Базовый» предлагает отсрочку от армии, «Обжалование призывной комиссии», «Медицинское обследование по нашим направлениям за счет клиента», а по-видимому самый дорогой тариф «Пакет «VIP» предлагает призывникам: «Индивидуальное сопровождение врачом в медицинском учреждении», «Индивидуальное сопровождение юристом в военкомате», «Хостел с временной пропиской за наш счет» и прочее.

Характерно, что на этих сайтах нельзя найти информацию о стоимости получения военного билета — либо ее уже успели убрать

«Мы знаем 27 законных методов получения военного билета»

Всего у компании, судя по одному сайту, три адреса: филиалы есть в Уфе (вот как он выглядит), Стерлитамаке и Казани. Но по информации другого сайта — компания якобы работает по всей России: указаны офисы также в Москве и Челябинске. Сайт компании «ЗПП» существует аж с 2012 года, а активную деятельность судя по наполнению сайта, компания начала в 2017 году.

В числе же официальных партнеров ООО «ЗПП» указывает такие компании как «Хедхантер» и Сбербанк. Схема услуги описывается следующим образом: «По результатам медицинского обследования, которое мы с вами пройдем, и по какой статье будем списываться, мы получаем решение от РВК и призывной комиссии о присвоении категории годности «В»». А в рекламе вообще указывается что-то очень похожее на выражение Остапа Бендера: «Мы знаем 27 законных методов получения военного билета».

Газета «Реальное время» дозвонилась до одного из собственников компании Айдара Каюмова. В разговоре с корреспондентом он представился больным, но в ответ на вопрос о претензиях УФАС по РТ к его компании успел заявить:



— Мы помогаем призывникам получать военные билеты законно, — на чем и прекратил общение.