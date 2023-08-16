Татарстанское УФАС возбудило дело на торговый дом Askona из-за рассылки рекламы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане антимонопольная служба возбудила дело по части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе» в отношении торгового дома Askona. Информация опубликована на сайте УФАС по региону.

В ведомстве обратился заявитель с просьбой пресечь навязанную ему рекламную рассылку, проводимую без его согласия. Он пояснил, что от предложения зарегистрироваться в личном кабинете отказался и не стал подтверждать регистрацию при оформлении покупки. При этом ему продолжала приходить рассылка.

В компании свое право на отправку сообщений объяснили тем, что клиент назвал код из смс, присланного ему при покупке в розничном магазине.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне антимонопольная служба возбудила дело на казанскую сеть фитнес-клубов «Алекс Фитнес» за рекламную кампанию. Сотрудники УФАС пришли к выводу, что потребители указанной рекламы не могли получить информацию о рекламируемой услуге в полном объеме. Узнать цену абонемента потенциальный клиент мог лишь после заполнения заявки с указанием Ф.И.О. и номера телефона.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов