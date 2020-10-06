Шафигуллин Айрат Радинович

Общая информация

Родился 15 сентября 1965 в Казани.

Образование

1984 г.— окончил Васильевский автотранспортный техникум.

1990 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт.

2003 г. — окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по программе «мастер делового администрирования».

2011 г. — окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе «магистр государственно-общественного управления».

Трудовая деятельность

1983-1984 гг. — автослесарь Казанского ПОГАТ-3.

1984-1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1990-1995 гг. — экономист, заведующий отделом комплексного социально-экономического развития, заведующий отделом экономики и прогнозирования, заведующий квартбюро Советского райисполкома г. Казани.

1995 г. — заместитель начальника отдела по учету, контролю и распределению жилой площади аппарата Администрации г. Казани.

1995-1997 гг. — первый заместитель главы Администрации Советского района г. Казани.

1997-1998 гг. — начальник Казанского городского финансового управления.

1998-2007 гг. — управляющий Государственным учреждением — отделение пенсионного фонда России по РТ.

1999-2006 гг. — советник управляющего по развитию клиентской базы Альметьевского филиала ОАО «Банк ЗЕНИТ».

2005-2007 гг. — начальник отдела по управлению рисками ООО КБ «Наратбанк».

2007-2014 гг. — министр труда, занятости и социальной защиты РТ.

2014-2018 гг. — секретарь Совета Безопасности РТ.

С 13 ноября 2018 г. — руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Награды и звания

Кандидат экономических наук.

Заслуженный экономист РТ (2007 г.).

Награжден юбилейным памятным знаком «10 лет ПФР» (2000 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2001 г.), медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (2003 г.), «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «15 лет ПФР» (2005 г.), нагрудным знаком «Отличник социальной защиты РТ» (2005 г.), почетной грамотой ПФР (2006 г.), нагрудным знаком «Почетный работник Пенсионного фонда РФ» (2007 г.), почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития РФ (2011 г.), медалью МЧС России «За содружество во имя спасения (2011 г.), орденом почета (2011 г.).

Соавтор учебного пособия «Организационно-экономические основы пенсионной системы РФ».

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