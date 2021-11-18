«Салон разводил» — чувашского автодилера уличили в серых схемах продаж в Казани

Создатели новой дилерской сети за год «заработали» более полумиллиарда рублей

На фоне шквала жалоб казанцев в полицию на мошенничество в автоцентрах татарстанской столицы недобросовестными продавцами автомобилей заинтересовались и в антимонопольной службе. Как стало известно «Реальному времени», на этот раз на ковер в УФАС по РТ вызвали чувашского автодилера, у которого до недавнего времени в Казани был автосалон «А-Моторс». Одному из покупателей обманом продали Renault Kaptur гораздо выше заявленной цены. Оказалось, в объявлениях продавец нарочно занижал стоимость машин, делая их привлекательнее предложений конкурентов. Создатели дилерской сети за прошлый год с нуля «наварились» на полмиллиарда рублей и за тот же срок успели вызвать волну негодования у покупателей.

В чем обвиняют дилера

Татарстанское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства на чувашского автодилера ООО «Арт». Компанию, успевшую за год существования (дата регистрации — 22 июня 2020 года) открыть два автосалона, в том числе в Казани на Горьковском шоссе, обвиняют в недобросовестных отношениях с покупателями:

— Салоном клиентам доводится недостоверная информация об условиях приобретения автомобилей, в результате чего потенциальные потребители вводятся в заблуждение, — выяснили антимонопольщики.

Проверку начали по жалобе обманутого клиента, но специалисты изучили и другие отзывы потребителей о работе автосалона и включили их в материалы дела:

«Салон разводил!!! По телефону говорят одно, по факту на 200 тыс. дороже. И процент по кредиту выше! Только потерял время!!!», «Салон фиктивный обман, не верьте ни единому отзыву, который написан, крутят отзывы. В салоне совсем другие цены и назначения по кредиту, плюс автомобилей в наличии нет, постоянно якобы на складе», «При консультации по телефону продавцы говорят одну цену и наличие. А когда приезжаешь, то уже цены такой нет и автомобиля тоже в интересующей комплектации нет. Жаль потраченного времени», — приводят реакцию покупателей в определении УФАС.

Татарстанское УФАС России возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства на чувашского автодилера ООО «Арт». Фото: Роман Хасаев

Проверяющие нашли много нарушений. Во-первых, не соответствовала действительности информация на официальном сайте о наличии партнерских отношений с кредитными организациями, то есть банками. Во-вторых, оказалось неправдой и обещание «исключительно привлекательных условий» приобретения автомобилей «в отсутствие полной и исчерпывающей информации об условиях приобретения автотранспортных средств».

Иными словами, в УФАС считают, что чебоксарский и казанский автосалоны указывали нереально низкие цены на машины, заманивая потенциального покупателя, а затем навязывали ему дорогие кредиты, автостраховки и другие услуги.

«Реальное время» уже писало о подобных случаях, когда недобросовестные дилеры прибегали к схеме трейд-ин, чтобы продать автомобиль заметно дороже.



Renault Kaptur в 2 раза дороже заявленной цены

Пожаловавшийся антимонопольщикам покупатель решил приобрести Renault Kaptur в указанном автосалоне «А-Моторс» (сейчас салон закрыт, не работает и официальный сайт). Из текста обращения следовало, что согласно информации на сайте «А-Моторс», автомобиль этой марки продавался по цене от 668 тыс. рублей на время акции с 1 по 31 апреля этого года. Заявителю предложили купить машину за 723 тыс. рублей. Когда клиент приехал в салон, он сообщил, что готов сдать свой старый автомобиль по программе трейд-ин в счет оплаты. После оценки и согласования стоимости автомобиля был сделан запрос в банк, на который пришел ответ об одобрении платежа на сумму 1 млн 500 тыс. рублей (в два раза выше заявленной). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что при приобретении автомобиля Renault Kaptur 2020 года выпуска за цену 723 тыс. рублей, необходимо, оказывается, оформить кредит с учетом стоимости каско 369, 5 тыс. руб. плюс 70 тыс. руб. страхование жизни и 40 тыс. руб. наценка за утилизацию.

— Исходя из этого, заявителю необходимо оформить кредит: 723 тыс. руб. (стоимость автомобиля 2020 года) — 500 тыс. руб. (стоимость автомобиля по трейд-ину) = 223 000 руб. + 369 500 (каско) + 70 000 руб. (страхование жизни) + 40 000 руб. (наценка за утилизацию) = 702 500 руб. (сумма кредита, которую заявитель должен выплатить). Фактическая стоимость автомобиля составила 1 202 500 рублей. Заявителем было предложено оплатить наличными 223 000 рублей, на что менеджер ответил, что автомобиль Renault Kaptur за наличный расчет будет стоить 1 193 000 рублей — отметили антимонопольщики.

Cейчас салон закрыт, не работает и официальный сайт. Фото: yandex.ru

В этом нет ничего удивительного, потому что такова примерная цена автомобиля этой марки у официальных дилеров — 1 206 000 рублей. И это минимально возможная стоимость — на сайте auto.ru. Как выяснила газета «Реальное время», из 120 предложений почти в 2 000 городах ОФ многие заметно превышают официальную цену. Есть предложения и за 1,5 млн, и за 1,8 млн рублей. Меньшая цена указана гораздо реже. Согласно тому же сайту-агрегатору, «Рекомендованная розничная цена» по Renault Kaptur — действительно начинается от 1,22 миллиона рублей.

«Тут может оказаться запредельная переплата»

Таким образом, стоимость автомобиля (в частности Renault Kaptur), указанная на сайте автосалона «А-Моторс», «является более привлекательной для потребителей, поскольку ниже рыночной более, чем на 40%», выяснили в УФАС. Сотрудники управления с целью проверки смогли и лично убедиться в нечестности продавцов. Обратившись в автосалон под видом покупателей, они оставили заявку на автомобиль той же марки — Renault Kaptur.

— В ответ на оставленную заявку от оператора автосалона «А-Моторс» 06 июля 2021 года поступил звонок в 11:45 на телефонный номер — <…> с абонентского номера — 8 (843) 233-43-61, в ходе которого представителем автосалона «А-Моторс» было сообщено о том, что автомобиль марки Renault Kaptur продается по цене от 668 000 в кредит, при этом при приобретении указанного автомобиля за наличный расчет цена составит 1 165 000 рублей. Вместе с тем на сайте автосалона подобные условия не отражены, — сообщили в УФАС.

Далее сотрудники УФАС обратились сразу в 15 якобы «банков-партнеров» «А-Моторс». Выяснилось, что с рядом банков вообще никаких соглашений не заключалось, а в тех, где договоры были, кредиты выдавали под значительный процент (от 15 до 20,6%).

В Сети еще много негативных откликов о работе салона, компанию «тэгают» как «серого дилера», «мошенника», «развод». В отзывах прямо предупреждают: «Бардак», «Тут может оказаться запредельная переплата».

В Сети еще много негативных откликов о работе салона. Фото: yandex.ru

Что интересно, чебоксарский автосалон этого же дилера по-прежнему работает, он называется «ВИА-Моторс». Причем его продавцов также обвиняют в недобросовестной работе. На сайте салона такая же реклама: «Именно здесь Вы можете выбрать вариант по душе среди актуальных моделей 20 популярных производителей и приобрести его в кредит. А богатый опыт работы с кредитными организациями позволяет предлагать самые выгодные условия для наших клиентов от 15 банков-партнеров под минимальный процент: от 2,9%». Здесь Renault Kaptur продается от 700 тыс. рублей, одновременно действует и акция: «Осталось 10 авто Renault со скидкой 394 500 рублей. При этом на Яндекс-Картах в 82 отзывах указан рейтинг один балл из пяти.



В действиях фирмы «Арт» по распространению на своем сайте недостоверной информации содержатся все признаки недобросовестной конкуренции, пришли к выводу в УФАС по РТ. В отношении компании вынесли предупреждение о прекращении этих действий, а так как оно было проигнорировано, антимонопольщики завели дело. На слушании представителем ООО «Арт» «были даны устные пояснения относительно обстоятельств по делу», но комиссия запросила дополнительные сведения и документы, поэтому рассмотрение спора отложили.

Заработали с нуля полмиллиарда рублей

Фирма ООО «Арт» похожа на пустышку (по указанному в открытых данных телефону отвечает другая компания), но у ее учредителей Раиса Асланова, Элчина Алазова и Андрея Скирды есть действующие и вполне прибыльные «автодублеры». Например, самарское ООО «Автодилер», действующее 2 года. Прошлый год владелец закрыл с внушительной выручкой в 412,4 млн рублей, нарастив ее с нуля. Прибыль сразу составила 5,7 млн.

Еще одна компания — краснодарское ООО «Автомобильный брокер» — тоже с подозрительно высокой выручкой (и после нулевых показателей прошлых лет) в размере 55,7 млн рублей при чистой прибыли в 2,5 млн.

Наконец, в орбиту дилерской сети входит еще одно чебоксарское ООО с тем же адресом (ул. Лесная, 2). Основанное всего 4 года назад «АТК-Моторс» впечатляющую активность продемонстрировало тоже в «золотой» для себя 2020 год (это при кризисе на рынке из-за пандемии). Выручка составила сразу 174,3 млн рублей при чистой прибыли в 6,2 млн рублей.

О похожих серых схемах продаж в казанских автосалонах «Реальное время» уже писало. Тогда казанцы начали массово жаловаться на действия сотрудников автоцентра «Алтын»

Как видим, бизнесмены ведут безубыточный для себя бизнес. А предприниматель-совладелец ООО «Арт» успел в прошлом году частично перевести еще одну самарскую компанию ООО «Хавейл центр «Статус» с оборотом (тоже внезапным) в размере 88 млн рублей — в Лондон, зарегистрировав ее по адресу: 107, ВИКАРЕЙДЖ РОАД, ЛОНДОН, АНГЛИЯ, Е10 5ЕК.

О похожих серых схемах продаж в казанских автосалонах «Реальное время» уже писало. Тогда казанцы начали массово жаловаться на действия сотрудников автоцентра «Алтын». Клиенты обращались в полицию, обвинив владельцев в мошенничестве. Жители столицы Татарстана, «купившиеся» на их рекламу, утверждали, что отдали свои старые автомобили дилеру за бесценок и вдвое переплатили при покупке новых (от заявленной на сайте дилера цены).

— Нам дополнительных услуг, кроме каско и страхования жизни, навязали больше чем на четыреста тысяч, — жаловались обманутые покупатели.

Выяснилось, что низкая цена у дилера «только на машины в кредит, на других условиях — дороже» (та же схема и у фирмы «Арт»). Таким образом автовладельцы лишались своих машин за смешные деньги и влезали в серьезные долги.

Выручка от продажи ООО «Автоэкспресс», задействованная в схемах тоже именно в 2020 году впечатляет — она в раз превысила 1,13 млрд рублей, чистая прибыль составила почти 48,4 млн. Дилеры также имели развернутую сеть от Краснодарского края до Самарской области.

Как выяснила газета «Реальное время», по подобным схемам сейчас работают «практически все автосалоны, сейчас автомобили в дефиците, и продавцы этим пользуются», об этом заявил изданию юрист ФАР в РТ Владлен Копвиллем: «И полиция, я думаю, ничего с этим не сделает, она будет писать заявителям отписки и отсылать их в суд с формулировкой: «Это гражданско-правовые отношения».