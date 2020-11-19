Нижнекамский застройщик выиграл тендеры на миллиард рублей — и запустил процедуру ликвидации

Что происходит с «Лифт-НК»

К крупному нижнекамскому застройщику ООО «Лифт-НК» намерен подать иск о банкротстве один из поставщиков. Сообщение об этом опубликовано в реестре юридически значимых сведений.

Претензии к компании предъявляет челнинское ООО «Продмаш». Заместитель директора «Лифт-НК» (корреспонденту «Реального времени» он представился Иреком Ильдусовичем) подтвердил, что компании известно о претензиях, рассчитаться с поставщиком намерены в досудебном порядке. Связаться с «Продмашем» по номерам компании не удалось. Однако не менее значимыми могут оказаться еще два события, произошедшие с «Лифт-НК» в последнее время.

Первое — этой осенью у компании официально сменился владелец. В течение последних нескольких лет компанией владела и руководила бизнесвумен Екатерина Федотова, сейчас же владельцем и директором компании является Андрей Куприянов. Согласно данным системы «СПАРК-Интрефакс», это единственная действующая компания, которая ему сейчас принадлежит, однако за ним числится руководство в восьми юрлицах, которые в 2016—2017 гг. были ликвидированы по решению ФНС.

Компания подала в ФНС заявление по форме Р15001, «уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица». Фото: nalog.ru

За Федотовой же остались действующая компания «Гарантконсалтинг» (основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью) и зарегистрированное летом этого года ООО «Камский полимер». «Реальное время» направило Федотовой запрос через руководство этих компаний.

Второе — согласно информации системы «СПАРК-Интерфакс», компания подала в ФНС заявление по форме Р15001, «уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица». Более того, с сегодняшнего дня компания, согласно данным ЕГРЮЛ, официально ликвидируется, а ликвидатором выступает все тот же Куприянов. Этот момент в руководстве «Лифт-НК» пока не прокомментировали: замдиректора компании заявил «Реальному времени», что о каких-либо ликвидационных процессах ему неизвестно, компания продолжает работать в прежнем режиме. Непосредственно с Куприяновым связаться через руководство компании не удалось.

«Лифт-НК» к миллиарду на госзаказах пришел

Очевидных проблем, кроме претензии «Продмаша», у компании при этом не наблюдается — компания «Лифт-НК» завершила последние несколько лет с хоть небольшой, но все же прибылью (334 тыс. рублей по итогам 2019 года), при этом ощутимо наращивала выручку (с 450 млн рублей в 2016 году до 731 млн рублей в 2019 году). По оборотам компания вошла в топ-100 крупнейших стройкомпаний республики, хоть и на невысоком, 84-м месте.

Компания занимается второй очередью реконструкции ДК «Энергетик» в Челнах за 229,8 млн рублей. Фото chelnyclub.ru

Кроме того, 2020 год оказался для компании рекордным с точки зрения объемов госзаказов — «Лифт-НК» уже выиграл тендеры на сумму свыше миллиарда рублей. Так, компания занимается:

второй очередью реконструкции ДК «Энергетик» в Челнах за 229,8 млн рублей (первая уже завершена и выполнялась этой же компанией за 99,5 млн рублей);

капремонтом детсадов в разных районах республики почти за 300 млн рублей;

строительством зданий для местных органов самоуправления и МФЦ за 311 млн рублей;

строительством и реконструкцией детских лагерей в Татарстане за 126 млн рублей.

Важно отметить, что контракты 2020 года еще находятся в стадии исполнения. «Реальное время» направило запрос в ГИСУ РТ о судьбе этих контрактов.

УФАС по РТ уличила «Лифт-НК» в картельном сговоре на тендерах по капремонту домов в Набережных Челнах в 2015 году на общую сумму в 106 млн рублей. Фото Романа Хасаева

Отметим, что год назад госзаказы принесли компании неприятную огласку в СМИ. УФАС по РТ уличила «Лифт-НК» в картельном сговоре на тендерах по капремонту домов в Набережных Челнах в 2015 году на общую сумму в 106 млн рублей. Антимонопольщики посчитали, что компания совместно с двумя другими участниками торгов (НХС и «Крафт», ранее — ООО «НК Лифт-маркет») поддерживали высокие цены на торгах. Ведомство выяснило, что заявки отправляли с одного и того же IP-адреса, у электронных документов был один и тот же автор (некая «Настя»), а сами компании находились в помещениях по одному адресу. В итоге ведомство оштрафовало компанию на 2,4 млн рублей с учетом чистой до того времени биографии. При этом владелица «Лифт-НК» Екатерина Федотова тогда подчеркивала, что к сговору не имеет отношения — компанию она приобрела гораздо позже этих событий.

Уже при Федотовой УФАС по РТ рассматривало жалобу по контракту на вторую очередь реконструкции ДК «Энергетик», однако в итоге контракт все равно ушел к «Лифт-НК».

Сейчас компания участвует в четырех судебных процессах в Арбитражном суде Татарстана, но на сравнительно небольшие суммы — в общей сложности на 1,1 млн рублей.

Александр Артемьев