С «Татэнергосбыта» спросили за дорогое электричество для домов престарелых и детского приюта

Проверка УФАС показала, что соцучреждения в четырех районах республики платили за свет по верхнему пределу

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», АО «Татэнергосбыт» призвали к ответу за продажу электроэнергии татарстанским домам престарелых и инвалидов по завышенным ценам. Как указывают антимонопольщики, эти социальные учреждения приравнены к категории населения и должны были платить за свет значительно меньше. В самой энергосбытовой компании нашему изданию заявили, что не получили от потребителей документов, подтверждающих возможность применения иного тарифа. Дело против поставщика возбудили после плановой проверки. Подробнее о праве соцучреждений на дешевый киловатт-час, обстоятельствах нарушения поставщиком установленного порядка ценообразования — в нашем материале.

Насчитали лишнего приравненным к населению



Как следует из материалов дела, «Татэнергосбыт» в 2020 году занимал доминирующее положение на татарстанском розничном рынке электрической энергии. Таких поставщиков закон «О защите конкуренции» обязывает соблюдать определенные требования и запреты. В частности, доминирующий поставщик не может поставлять энергию по нерегулированным ценам потребителям, которые относятся к категории «население» либо к категории «потребители, приравненные к населению».



Между тем инспекция татарстанского УФАС России обнаружила у энергосбытовой компании договоры по нерегулируемым ценам с Муслюмовским, Азнакаевским домами-интернатами для престарелых и инвалидов, социальным приютом для детей и подростков «Мечта» в Аксубаевском районе и Ново-Чурилинским психоневрологическим интернатом.

Эти учреждения относятся к категории потребителей, приравненных к населению, а помещения в них — к жилым. В соответствии с утвержденными российским правительством Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, электроэнергия должна поставляться им по регулируемым тарифам — как используемая на коммунально-бытовые нужды.

Инспекция Татарстанского УФАС России обнаружила у энергосбытовой компании договоры по нерегулированным ценам. Фото: Роман Хасаев

Однако в договорах с тремя упомянутыми выше домами-интернатами и приютом указано, что они оплачивают электроэнергию по нерегулируемой цене, определяемой гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода в соответствии с действующим законодательством в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых гарантирующим поставщиком для каждого расчетного периода — месяца — в соответствии с действующим законодательством. При этом предельные уровни нерегулируемых цен за соответствующий расчетный период рассчитывались гарантирующим поставщиком по первой ценовой категории.

«Инспекцией УФАС России по РТ было установлено, что расчет стоимости электрической энергии осуществлялся по нерегулируемой цене в отношении всего объема потребленной указанными потребителями электрической энергии», — говорится в материалах возбужденного антимонопольного дела, к рассмотрению которого решено привлечь республиканское Минтрудсоцзащиты — «в качестве лица, обладающего сведениями».

Рассмотрение дела назначено на 21 апреля.

«Татэнергосбыт»: «Документы представлены не были»

В госконтрактах, опубликованных на сайте госзакупок, указаны цена и стоимость энергии, которую АО «Татэнергосбыт» поставлял социальным учреждениям. Так, с Азнакаевским домом-интернатом для престарелых и инвалидов, по данным «СПАРК-Интерфакс», на поставки электроэнергии с 2013 по 2022 годы было заключено 10 госконтрактов в общей сложности на 6,954 млн рублей. Сумма контрактов на 2020 год составила 902 тыс. рублей, на 2021-й и 2022-й — по 900 тысяч. Цена киловатт-часа в документах не указывается — закупка осуществлялась единым лотом.

Муслюмовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в 2013—2022 годах «Татэнергосбыт» по договорам должен был поставить электричества на 5,866 млн рублей. Сумма контрактов в 2020, 2021 и 2022 годах составила, соответственно, 550 тыс., 600 тыс. и 616 тыс. рублей.

Ново-Чурилинский дом-интернат заключил с «Татэнергосбытом» договоры на поставку электроэнергии более чем на 23,86 млн рублей. Фото: tatar-inform.ru

Ново-Чурилинский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства, заключил с «Татэнергосбытом» договоры на поставку электроэнергии в общей сложности более чем на 23,86 млн рублей, в том числе на 2020—2022 годы на 2,78 млн, 3,73 млн и 2,3 млн рублей. В документации указана цена киловатт-часа. К примеру, в 2020-м часть энергии продавалась по 6,48 руб./кВтч, часть — по 7,12 руб./кВтч, а часть — по 7,2 руб./кВтч. В 2021-м стоимость киловатт-часа оставалась неизменной — 7,25 рубля, на 2022-й она определена в том же размере.

Последнее из перечисленных в антимонопольном деле учреждений — социальный приют для детей и подростков «Мечта» в Аксубаевском районе — за 2013—2022 год заключило 13 контрактов на поставку электроэнергии общей стоимостью 2,82 млн рублей. В 2020, 2021 и 2022-м годах суммы контрактов составили 264,5 тыс. рублей, 275,8 тыс. и 286,9 тысячи. Стоимость киловатт-часа в документации не указана.

«Реальное время» обратилось с запросом в АО «Татэнергосбыт» с просьбой прокомментировать, почему электричество домам престарелых и социальному приюту республики поставлялось по завышенным ценам, а не как категориям потребителей, приравненных к населению.

— Применение тарифа на электрическую энергию осуществляется АО «Татэнергосбыт» по заявлению потребителя, при предоставлении документов, подтверждающих соответствующие правовые основания для его применения, — прокомментировали факт возбуждения антимонопольного дела в компании. — Документы, подтверждающие возможность применения тарифа для населения, потребителями представлены не были.

Социальный приют для детей и подростков «Мечта» в Аксубаевском районе за 2013—2022 годы заключил 13 контрактов на поставку электроэнергии общей стоимостью 2,82 млн рублей. Фото: sobes.tatarstan.ru

«На компанию жалуются редко»

В свою очередь, татарстанские антимонопольщики прокомментировали «Реальному времени» обстоятельства дела:

— В 2021 году при проведении плановой выездной проверки АО «Татэнергосбыт» на предмет соблюдения антимонопольного законодательства за последние три года было установлено, что гарантирующий поставщик необоснованно начислял четырем учреждениям, осуществляющим социальное обслуживание населения, плату за электроэнергию по нерегулируемой цене, в нарушение установленного порядка ценообразования. При этом доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства, предстоит установить при рассмотрении дела.

В антимонопольном ведомстве также добавили, что в целом работа компании была оценена неплохо, жалоб на АО «Татэнергосбыт» поступает немного, в основном в ведомство приходят обращения гаражных кооперативов и садоводческих товариществ по вопросам, связанным с доступностью электроэнергии.