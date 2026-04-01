Стоимость подключения к инженерным сетям установит Госкомитет по тарифам РТ

Рыночный разбег цен на работы при техприсоединении к газовым сетям в республике — от 40 до 170 тысяч рублей

С 2027 года стандартизированные тарифные ставки на технологические подключения потребителей к инженерным сетям в Татарстане будет устанавливать Госкомитет по тарифам, за последние 4 года льготная ставка на присоединение к электросетям для физлиц в республике выросла с 550 до 114 тысяч рублей за 15 кВт, а УФАС выявила рост количества нарушений со стороны сетевых организаций, связанных с несвоевременным подключением к инженерным сетям, подробнее — в материале «Реального времени».



«В связи с ростом жалоб от населения»

В 2027 году впервые Госкомитетом Татарстана по тарифам будут установлены стандартизированные тарифные ставки на технологические подключения потребителей к инженерным сетям, сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции председатель ведомства Ренат Гайнутдинов. Он пояснил: такое решение принято в связи с ростом жалоб населения, недовольного высокой стоимостью услуг.

— 26 раз привлекались к ответственности за нарушение правил техприсоединений к сетям газораспределения организации и должностные лица в 2025 году,— сообщил замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь. — Наиболее распространенными нарушениями являются нарушение срока направления проекта договора, немотивированный отказ от заключения договора, возложение на заявителя обязательств по осуществлению строительства сетей за границами земельного участка, неверное определение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

«26 раз привлекались к ответственности за нарушение правил техприсоединений к сетям газораспределения организации и должностные лица в 2025 году»,— сообщил замруководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Он напомнил, что программа догазификации распространяется на подключение до владения принадлежащего на праве собственности заявителям, физическим лицам в тех населенных пунктах, где уже проложены внутрипоселковые сети. И добавил: из-за моратория на проведение проверок контроль за нарушениями осуществляется исключительно на основании поступающих обращений граждан, либо материалов из иных государственных органов, но если бы у ФАС была возможность контролировать ситуацию в онлайн-режиме, выявленных нарушений «было бы существенно больше».

По данным УФАС, в 2025 году было выявлено 16 нарушений, связанных с несоблюдением сроков техприсоединения к газовым сетям, тогда как в 2024-м их было 22. Во многих случаях, сказал Розенталь, нарушение стало следствием ненадлежащего планирования, затяжного процесса согласования прохождения газопровода с органами местного самоуправления и иными лицами (например, из-за отсутствия проекта планировки межевания территории), несоблюдения сроков оформления разрешительной документации на землю со стороны муниципалитетов, препятствия со стороны основных абонентов — собственников сетей, через которые планируется подключение потребителей.

По данным УФАС, в 2025 году было выявлено 16 нарушений, связанных с несоблюдением сроков техприсоединения к газовым сетям, тогда как в 2024 их было 22. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Розенталь также отметил, что при техприсоединении к газовым сетям прокладку газа по территории домовладения осуществляют подрядчики, и «рыночный» разбег их цен на эти работы составляет от 40 до 170 тыс. рублей.

Системная проблема и высокая цена

— В 2025 году за нарушение правил техприсоединения к электрическим сетям сетевой организации должностные лица были привлечены к административной ответственности 12 раз, — сообщил Андрей Розенталь. — Вызывает обеспокоенность рост количества нарушений со стороны сетевых организаций, связанных с несвоевременным выполнением мероприятий по технологическому присоединению. В отдельных случаях выявляются факты длительного согласования прохождения трассы со стороны органов местного самоуправления. Существенная часть нарушений, допускаемых в этой сфере, приходится на действия иных законных владельцев электросетевого хозяйства — это отключение электроснабжения за задолженность по оплате членских взносов, либо без надлежащего уведомления, а также сезонное отключение садовых товариществ… Это настолько системная проблема, что мы совместно с «Татэнергосбытом» разработали методические рекомендации садовым товариществам, как правильно вводить ограничения электроснабжения.

По словам Андрея Розенталя, в УФАС только с начала 2026 года поступило более 20 обращений граждан по вопросу правомерности ограничения мощности после передачи электросетей СНТ сетевым организациям. Также выявляются случаи, когда сетевые организации после передачи им сетей СНТ не желают вкладываться в модернизацию сетей и уклоняются от заключения договоров на увеличение мощности с садоводами:

— Я это подчеркиваю и обращаю внимание граждан, что, если такие случаи есть, необходимо сразу же обращаться в Федеральную антимонопольную службу. Мы будем приводить в чувство сетевые компании!

При передаче сетей от СНТ сетевым организациям за основу принимается мощность, которая была выделена им 30—50 лет назад, а сегодня не обеспечивает потребности даже минимального набора бытовых электроприборов. Инна Серова / realnoevremya.ru

— Решением этого вопроса является полная приемка сетей сетевым организациями и, соответственно, граждане должны будут прийти с заявкой на увеличение мощности. Да, они должны будут заплатить, как бы это ни непопулярно звучало. Но это позволит нам подвести туда качественную сеть и увеличить мощность до 15 киловатт. Иного пути нет, — сообщил заместитель гендиректора АО «Сетевая компания» Вадим Лукин.

Примерные цены и реальные ставки

Глава Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов рассказал о действующих тарифах на подключение к инженерным сетям для разных групп потребителей, особое внимание уделив проблемам частных домовладений. Проверять правильность выставляемых ресурсоснабжающими организациями «счетов» он рекомендовал на сайте Госкомитета по тарифам.

В Госкомитете подсчитали примерную стоимость подключения в Казани к сетям водоснабжения индивидуального дома с нагрузкой 1 кубометр воды в сутки при расстоянии до точки подключения 10 метров — 154,1 тыс. рублей. Подключение такого дома к централизованным сетям канализации стоит на 60% дороже — 246,5 тыс. рублей. И это весьма приблизительные суммы, заметил глава комитета — они сделаны для идеальных условий, когда сети прокладываются по ровному земельному участку, и не требуется каких-то дополнительных усилий.

Ренат Гайнутдинов также сообщил, что льготная ставка на присоединение к электросетям для физлиц в Татарстане с 2022 года выросла с 550 до 114 тыс. рублей за 15 кВт. На вопрос «Реального времени» о причинах, по которым за столь короткий срок цена на подключение увеличилась более чем в 207 раз, ответа не прозвучало.

Глава республиканского Госкомитета по тарифам подчеркнул, что положение о поэтапной отмене льготного технологического присоединения к электросетям действует с 1 июля 2022 года:

— До 1 июля 2022 года все заявители оплачивали фактически стоимость 550 рублей с НДС за один договор до 15 кВт мощности, — отметил он. — В настоящее время льготная ставка применяется фактически за 1 кВт мощности. Эти ставки на 2026 год утверждены постановлением Госкомитета для физических и юридических лиц и социальных льготников.

Он перечислил категории потребителей, к которым применяется еще более низкая — субсидированная льготная ставка: малоимущие семьи, одиноко проживающие граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, лица, указанные в федеральных законах о ветеранах, о социальной защите инвалидов, многодетных семьях. Для них размер льготной ставки определяется путем индексации порогового значения — на 2026 год он составляет 1134,42 руб. с НДС.

Льготные ставки на подключение к электросетям для юрлиц и индивидуальных предпринимателей в 2026 году также выросли — с 6,6 тыс. рублей в 2025 году до 7,6 тысячи. И для расчета по ним бизнес должен соответствовать ряду условий:

максимальная мощность — 150 кВт;

напряжение — до 0,4 кВ включительно;

расстояние до существующих электросетей в городе до 200 м, в сельской местности — до 300 м.

«Чудес не бывает»

— Стоит отметить, что льготное техприсоединение к электросетям влечет возникновение фактических и плановых выпадающих доходов у сетевых организаций, которые подлежат включению в тарифы на передачу электроэнергии, что в дальнейшем способствует росту конечных тарифов для потребителей, — подчеркнул Гайнутдинов. — Чудес здесь не бывает: если где-то применена льготная ставка, то плата за эту льготу в любом случае будет учтена в тарифе, соответственно, все потребители будут нести нагрузку за то, что осуществляется льготное подключение.

Значительно выросла плата за технологическое присоединение газового оборудования. На льготный тариф на присоединение могут рассчитывать собственники домовладений (физлица) при условии:

максимальный часовой расход газа — до 5 куб. м;

расстояние до газораспределительной сети — до 200 метров;

отсутствует необходимость применения бестраншейных методов прокладки газопровода;

газ используется исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Реальное время / realnoevremya.ru

Для предпринимательской деятельности также имеется льготный вариант подключения:

максимальный часовой расход газа — до 15 куб. м;

расстояние до газораспределительной сети — до 200 метров;

давление в газораспределительной сети — до 0,3 Мпа;

отсутствует необходимость применения бестраншейных методов прокладки газопровода;

без устройства редуцирования газа;

в соответствии с утвержденной программой газификации.

— По мнению Госкомитета, работы до границы, внутри границ земельного участка должны в идеале проводиться комплексно газораспределительной организацией, что позволило бы не только сократить время и стоимость выполнения таких работ, но и обеспечить безопасность за счет соблюдения регламента, — подчеркнул Гайнутдинов. — Стоимость стандартного подключения частного домовладения оценивается примерно в 80 тысяч рублей.