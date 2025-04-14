Как в Спасском районе все рыбные промыслы отдали одной компании

Татарстанские антимонопольщики потребовали устранить нарушение при распределении угодий

Фото: Реальное время

Менее двух месяцев осталось у татарстанского Госкомитета по биологическим ресурсам на то, чтобы избавиться от собственноручно созданного монополиста по промысловому лову рыбы в Спасском районе республики. Предупреждение об устранении нарушения комитету выдало Татарстанское УФАС с подачи Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры. О том, как предприниматель из Болгара получил в безраздельное пользование на 10 лет все рыбопромысловые участки в одном из «рыбных» районов республики, в чем состоит нарушение, допущенное Госкомитетом РТ по биоресурсам, и как в Татарстане отстаивают интересы местных рыболовецких хозяйств, разбиралось «Реальное время».

Конкурс с нарушениями

Предупреждение об устранении нарушения антимонопольного законодательства в 60-дневный срок выдало Татарстанское УФАС Госкомитету РТ по биоресурсам. Речь идет о договоре, заключенном по итогам конкурса с индивидуальным предпринимателем из Болгара Анатолием Подгорновым на право предоставления рыбопромыслового участка в Спасском районе Татарстана.

Подгорнов выиграл конкурс на два лота — ему достались рыбопромысловые участки в Спасском и Тетюшском районах. При этом к конкурсу на рыбопромысловый участок в Тетюшском районе была допущена только одна заявка, а вот в Спасском у предпринимателя нашелся конкурент — ООО «Болгаррыбапродукт», проигравший в этой борьбе.

Предупреждение об устранении нарушения антимонопольного законодательства в 60-дневный срок выдало Татарстанское УФАС Госкомитету РТ по биоресурсам. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Торги прошли несколько лет назад, но только сейчас Казанская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства и передала материалы в Татарстанское УФАС. Изучив их, антимонопольное ведомство выдало организатору конкурса предупреждение:

— Заявитель, победивший в конкурсе, не вправе претендовать на заключение договора, если в результате его заключения совокупное количество рыбопромысловых участков, передаваемых в пользование заявителю и расположенных на территории одного муниципального образования <…> составит более 35 процентов общего количества рыбопромысловых участков, расположенных на территории этого муниципального образования.

В документе говорится, что такое право у заявителя возникает лишь в том случае, если в течение предшествующего года он уже пользовался более чем 35 процентами рыбопромысловых участков на территории одного муниципального образования. Ограничения также не применяются, если заявитель — единственный участник конкурса по отдельному лоту.

Если на рыбопромысловые угодья в одном районе претендовал только один заявитель, с ним могут заключить договор на безраздельное предоставление всех этих угодий. Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Попросту говоря, если на рыбопромысловые угодья в одном муниципальном районе в порядке конкурса претендовал только один заявитель, с ним по итогам конкурса могут заключить договор на безраздельное предоставление всех этих угодий. А если претендент был не один и он к тому же ранее не обладал правом безраздельного пользования всеми рыбопромысловыми угодьями района, с ним такой договор закон заключить не позволяет.

Поэтому передача ИП Подгорнову в пользование всех рыбопромысловых угодий в Тетюшском районе вопросов у надзорных ведомств не вызвала, а в Спасском — наоборот.

«В целях недопущения»

— Государственному комитету Республики Татарстан по биологическим ресурсам в целях недопущения признаков нарушения антимонопольного законодательства выдано предупреждение, — подтвердили «Реальному времени» в УФАС. — Срок для его исполнения на текущий момент не истек.

Любопытно, что на сайте республиканского Госкомитета по биоресурсам не указан ни один район, где бы рыбопромысловыми участками пользовались несколько предприятий. Напротив, есть предприятия, с которыми заключены договоры на передачу в пользование рыбопромысловых участков в двух и даже в трех районах. Однако «Реальному времени» пока не удалось обнаружить в открытом доступе информации, свидетельствующей о других нарушениях, подобных упомянутому в предупреждении УФАС.

На сайте республиканского Госкомитета по биоресурсам нет ни одного района, где бы рыбопромысловыми участками пользовались несколько предприятий. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в Госкомитет РТ по биоресурсам с запросом о том, как получилось, что при проведении конкурса не было выполнено требование антимонопольного законодательства и какие меры в связи с этим планируется принять. По получении комментарий ведомства будет опубликован.

К самому предпринимателю Анатолию Подгорнову у антимонопольного ведомства сегодня претензий нет. «Реальному времени» не удалось с ним связаться, но издание готово опубликовать его мнение в сложившейся ситуации.

Защита от «варяга» не спасет от махинатора?

Источник «Реального времени» в структурах, близких к правительству Татарстана, на анонимных условиях рассказал, что такие нарушения антимонопольного законодательства чаще всего бывают связаны с необходимостью защитить внутренний рынок республики. По его словам, в республике стараются не допустить передачу рыбопромысловых участков «варягам» из других регионов, которые, в отличие от того же ИП Подгорнова, не имеют здесь перерабатывающего производства, не зарегистрированы в РТ и, соответственно, не платят налоги в местную казну.

В Челнах идет процесс по уголовному делу учредителя ООО «Альфа Инжиниринг» Ленара Фахрутдинова, которому вменяют 24 эпизода коммерческого подкупа и 2 эпизода приготовления к преступлению. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

При этом ставка на местных промысловиков также не всегда оправдывается. Сейчас в Набережных Челнах идет судебный процесс по уголовному делу учредителя казанского ООО «Альфа Инжиниринг» Ленара Фахрутдинова. Его компания по итогам конкурса в 2015 году получила рыбопромысловые участки в трех районах Татарстана — Менделеевском, Тукаевском и Агрызском. Вплоть до 2019 года, согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания работала стабильно и была прибыльной, однако в 2020—2021 гг. понесла существенные убытки и в 2023-м обанкротилась.

— Рыбопромысловые участки, на которых мы работали, просто отличные, и дело хорошо шло, — рассказал «Реальному времени» бывший гендиректор компании Сергей Василенко. — Однако Фахрутдинов решил продать компанию, договорился с Чистопольским рыбзаводом, с которым мы работали в паре — мы ловили рыбу, завод ее перерабатывал и реализовывал. Но человек, с которым была договоренность о покупке, умер от ковида, а Фахрутдинов занялся совсем другими делами, за которые его сейчас судят. Его обвиняют в продаже рыбакам лицензий на вылов рыбы…

На сайте Набережночелнинского городского суда есть информация об уголовном процессе — Ленару Фахрутдинову вменяют 24 эпизода коммерческого подкупа и 2 эпизода приготовления к преступлению. По версии следствия, директор ООО «Альфа Инжиниринг» участвовал в схеме предоставления поддельных разрешений рыбакам для промысла на федеральных участках.

«За это республика тоже несет ответственность»

Между тем, как выяснило «Реальное время» в Госкомитете РТ по биоресурсам, срок договоров, заключенных в 2015 году с ИП Подгорновым и другими предприятиями на 10 лет, истекает. Скоро должны состояться аукционы на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на территории Татарстана, причем уже на куда более долгий срок — 20—25 лет.

В преддверии этих конкурсов о необходимости защищать интересы республики и местного бизнеса высказался заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Говоря с «Реальным временем» о плюсах и минусах заключения длительных — на десятилетия — договоров о предоставлении предпринимателям рыбопромысловых участков, он отметил, что у такого подхода есть две стороны:

— Он приходит на 25 лет, и это гарантия того, что он может спокойно развивать свой бизнес, — это плюс. Но конкуренции в итоге будет меньше, и это, в моем понимании, минус.

О необходимости защищать интересы местного бизнеса высказался зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хадеев добавил, что с учетом истории, которая произошла с победителем прошлого конкурса — ООО «Альфа Инжиниринг», в будущем при отборе претендентов на заключение договоров на рыбопромысловые участки имеет смысл ввести практику, которая уже хорошо «обкатана» на примере застройщиков, — начать вести реестры недобросовестных пользователей природными ресурсами.

— А самое важное условие при выборе промысловика, на мой взгляд, чтобы он занимался ловом и переработкой рыбы в комплексе, — подчеркнул Хадеев. — При этом переработка должна быть организована у нас, на территории республики. Предприниматель может быть «варягом», но, если он вложился, построил здесь цех по переработке, если на этом предприятии наши люди работают и налоги здесь платятся, прибавочная стоимость этого бизнеса остается в нашей республике — тогда все будет правильно. И за это республика в какой-то части тоже несет ответственность — мы должны сохранять, беречь свои богатства!