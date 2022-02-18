Как татарстанцев обирают лже-брокеры и «юристы-аферисты»

Миллионы желавших заработать на бирже доверчивых граждан безвозвратно утекли в офшоры

Фото: юридическаяпомощь.москва

Более 100 обращений с жалобами на обобравших их брокеров поступило за последний год в Татарстанское УФАС России от граждан, поддавшихся искушению «инвестировать» деньги с большой выгодой при участии «профессионалов»-посредников. Расследование показало, что ни помочь вернуть эти «инвестиции», ни наказать брокеров невозможно: деньги неудачливых биржевых игроков ушли на счета офшорных компаний, которые работают вне правового поля России. К каким ухищрениям прибегали мошенники и как избежать аферистов — выяснял корреспондент «Реального времени».

«Сотрудники были очень настойчивы»



Истории татарстанцев, лишившихся денег при попытке приумножить капиталы с помощью брокерских компаний, разнятся только суммами потерь. У антимонопольщиков уже внушительная пачка таких заявлений.

— Я перечисляла денежные средства в адрес брокерской компании «Legal Сost finance limited, — рассказывает одна из женщин, — Мне стали поступать звонки от компании с предложением стать их клиентом. Сотрудники были очень настойчивы, предлагали свои услуги, описывали преимущества. Предлагали увеличить доход путем торговли на рынке Forex. Компания гарантировала мне высокую прибыль, личного аналитика, а также возможность оплаты указанных услуг посредством любой платежной системы.

Клиентке предложили ознакомиться с услугами на сайте компании. По ее словам, сотрудники заверили, что имеют лицензию на брокерскую деятельность. «Это вызвало доверие. Чтобы начать работу, мне предложили внести денежные средства, но после этого работу со мной не начали», — говорит пострадавшая.

Далее начинающей участнице биржевого рынка разъяснили, что первой суммы недостаточно — и она перечислила на указанный «брокерами» QIWI-кошелек еще и еще — всего более 1,58 миллиона рублей. А потом «аналитики» и консультанты» перестали выходить с клиенткой на связь.

Другая потерпевшая рассказала, как перечисляла деньги брокерской компании «Milro-Inc». Компания, по ее словам, «позиционирует себя как всемирно известный поставщик финансовых услуг». Женщина перевела «брокерам» в несколько приемов 3,47 млн рублей, причем часть денег взяла в кредит.

Периодически «консультаты» стимулировали ее на новые взносы — информировали ее о якобы прибыльных результатах игры на рынке Forex. Однако на просьбы вывести часть прибыли из игры и перевести ей не реагировали. А потом и вовсе потребовали застраховать деньги на $10000. Тут женщина запросила договор на страхование и счет для оплаты и, не получив информации, заподозрила, наконец, что имеет дело с мошенниками.

Другой татарстанец стал жертвой компании «Profit Assist», которая по той же схеме выманила у него почти 11,3 млн рублей. В добросовестности «брокеров» мужчина засомневался, когда его начали старательно убеждать, что он обязан постоянно переводить им деньги, «чтобы показать свою платежеспособность». Такую же сумму потерял другой «начинающий игрок на бирже» на сотрудничестве с компанией «Vou Deal». А еще одна женщина отделалась небольшой, по сравнению с собратьями по несчастью суммой — 780 тысяч рублей. Она их подарила компании «Quickeliquid».

«Наказать мошенников, действующих из-за границы, почти невозможно»

Как сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России, призвать к ответу эти брокерские компании и взыскать с них деньги обманутых клиентов, очень сложно. По словам замруководителя управления Венеры Черновой, пока не удалось установить, где эти фирмы зарегистрированы:

— Если компания-брокер зарегистрирована за рубежом и ведет свою деятельность без лицензии ЦБ РФ, следовательно, она работает вне правового поля нашей страны. После перечисления денег такому брокеру в случае нарушения ваших прав вы скорее всего не сможете их защитить.

В УФАС рассказали, что все заявления от жертв «брокеров», безусловно, будут рассмотрены на предмет нарушения законов «О рекламе» и «О защите конкуренции». А компании, обещавшие прибыль и обчистившие карманы клиентов, постараются привлечь к ответственности, при наличии оснований. Но тут же заметили: реально наказать мошенников, действующих из-за границы, почти невозможно.



Что касается блокировки сайтов, на которых наши доверчивые граждане заключают договоры с «брокерами», то это прерогатива Роскомнадзора, А еще в связке с антимонопольной службой должно работать МВД — поиск денег и мошенников за границей — прерогатива правоохранителей.

Впрочем, блокировать некоторые интернет-ресурсы уже поздно. К примеру, сайт брокерской компании «Quickeliquid» не открывается, хотя универсальный сервис проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» Роскомнадзора не находит его в реестрах запрещенных и заблокированных. Похоже, мошенники сами свернули свои «сети», чтобы расставить новые.

И это неудивительно, ведь достаточно забить название брокерской фирмы в поисковик, как открываются ссылки на странички с однотипными отзывами: «мошенники», «лохотрон», «типичная финансовая пирамида» и тому подобное. Остается удивляться, что люди, попавшиеся на их удочку, шли на сайт с закрытыми глазами, не пытаясь вначале узнать отзывы о брокерах.

Источник: brokertribunal.com

«Перед тем, как вложить деньги, изучайте информацию»

В УФАС подготовили рекомендации для особо доверчивых граждан.

— Первое, что отличает недобросовестные брокерские компании — это довольно навязчивая реклама услуг, чаще всего по телефону, — говорит Венера Чернова. — Необходимо помнить, что профессиональный брокер не станет навязывать свои услуги по телефону, поскольку хорошего специалиста клиенты ищут сами. Поэтому в случае поступления рекламных звонков (без вашего согласия) рекомендуется зафиксировать данный факт (записать разговор, приложить детализацию счета и согласие на получение информации у оператора связи) и обратиться в наше управление с соответствующим заявлением. Данные действия могут быть рассмотрены на предмет соответствия статье 18 закона о рекламе. При этом, в случае выявления повторного нарушения данное лицо может быть привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на должностных лиц — от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, на юрлиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Что касается общих правил поведения в подобных ситуациях, по ее словам, перед тем как вложить деньги, необходимо изучить всю доступную информацию о брокерской компании:

— Как правило, у недобросовестных брокерских компаний на сайте отсутствуют сведения о собственнике компании, а именно ИНН, юридический адрес, контактные данные. Кроме того, отсутствует информация о выданной лицензии, а иметь лицензию обязана иметь каждая финансовая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках. Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ. Также необходимо помнить, что недобросовестные компании, как правило, работают по принципу «одного окна», а именно без заключения соответствующих договоров, путем открытия личного кабинета на сайте. И нужно обратить особое внимание на отзывы в сети Интернет. Как показывает практика, в отношении недобросовестных брокеров там имеется достаточное количество отрицательных отзывов.

В УФАС подготовили рекомендации для особо доверчивых граждан. Фото: Роман Хасаев

«Мы пришлем вам успешный кейс возврата денег»

Самое любопытное, что, когда в поисковике забиваешь названия вышеперечисленных «брокерских» фирм, вместе с отзывами высвечивается и реклама компаний, которые обещают обманутым брокерами гражданам помочь вернуть деньги. Причем почти гарантированно, вот в таких выражениях, например:

«При потерях от 100 тыс. рублей или от 1500 $ гарантированно в 87% случаях. За 7 лет мы помогли 354 нашим клиентам вернуть 1 127 596 359 рублей от 89 брокеров мошенников при помощи процедуры chargeback. Оставьте заявку, и мы пришлем вам успешный кейс возврата денег от вашего брокера».

Или вот в таких: «Вернем ваши деньги от брокера quickeliquid законными методами! Мы сотрудничаем с ведущими юристами и компаниями занимающимся возвратом средств. Возврат средств — это реальная процедура! Платежные системы защищают свои клиентов. Услуга по возврату денег гарантирована международным банковским правом. Банк отменяет транзакции в безакцептном порядке в случае мошенничества. Процедура занимает от 30 до 120 дней в зависимости от конкретного случая. Деньги возвращаются на карту или кошелек после подачи пакета документов».

Впрочем, эта реклама у человека, который привык читать вдумчиво, может вызвать ощущение того, что ему опять что-то предлагают, настойчиво внушая мысль об обязательном успехе, о том, что возврат гарантирован, а ведь прямо об этом реклама не говорит. И осознав это, можно засомневаться: а точно ли помогут-то?

Тем не менее, похоже, что попавшиеся на удочку «брокеров» граждане ловятся и на обещания помощи и прибегают к их далеко не дешевым услугам.

По законам Каймановых островов последнее откусят

— Если брокерская компания зарегистрирована за рубежом, то, скорее всего, в договоре, который она заключает с клиентом, используется право других стран. Условно говоря, каких-нибудь Каймановых островов, — говорит казанский юрист Владлен Копвиллем. — И судиться придется там. Где компания зарегистрирована. А это очень дорого. Я знаю пример, когда потерпевшая судилась с компанией в Хорватии, местный адвокат брал плату в евро. Она ничего не отсудила у мошенников — у нее просто кончились деньги и пришлось все бросить.

По словам Копвиллема, не стоит и покупаться на рекламу юридических контор, которые обещают помочь вернуть деньги:



— Маловероятно, что они помогут, только деньги будут вытаскивать. Я сталкивался с юристами-аферистами. Они составляют типовые договоры и даже «проекты исков». Уж не знаю, что это такое — я знаю только что такое судебный иск, а тут, видимо, имеется в виду образец, примерный текст заявления. За каждый такой составленный документ — заявление в прокуратуру, полицию и так далее — они берут плату, но всерьез за клиента не борются, и знают, что на эти заявления клиент получит стандартные отписки.

Единственный же способ не попасться на удочку мошенников (как и «юристов-аферистов»), убежден он, — заранее изучать в интернете всю информацию о брокере, предлагающем свои услуги.