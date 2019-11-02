«Страйки» для сетей «Победа» и «Пятерочка»: кого еще наказал Татарстанский УФАС?

Антимонопольное ведомство РТ отчиталось о результатах работы за 10 месяцев 2019 года

О рекордных нарушениях антимонопольного законодательства татарстанскими чиновниками, хитрых схемах обхода конкурсных процедур и трудном пути продукции Бугульминского молкомбината на прилавки «Пятерочки» говорили накануне участники пресс-конференции татарстанского УФАС России. Десятки дел инициировали антимонопольщики в отношении недобросовестных организаций. Подробности — в материале «Реального времени».

Работают на предупреждение



— Статья 15 закона «О защите конкуренции» накладывает запрет на акты и действия, а также бездействие органов власти всех уровней, которые ведут к ограничению конкуренции, — напомнил заместитель руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Игорь Павлов.

Он сообщил, что с начала 2019 года татарстанское УФАС возбудило 11 дел и выдало 45 предписаний в отношении органов власти за действия, ведущие к нарушению закона о конкуренции, и это возымело желаемый эффект.

— Все эти предупреждения могли обернуться возбужденными делами… В 2018 году было возбуждено 25 дел, следовательно, снижение имеется как минимум вдвое. Это говорит о том, что предупреждения исполняются, — добавил антимонопольщик.

Наибольшее количество нарушений со стороны органов власти допускается в сфере земельных отношений — в сфере отчуждения и передачи прав владения и использования муниципального имущества. Также их много в сфере передачи объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, размещения рекламных конструкций и оказания ритуальных услуг, уточнил Павлов.

Игорь Павлов сообщил, что с начала 2019 года татарстанское УФАС возбудило 11 дел и выдало 45 предписаний в отношении органов власти за действия, ведущие к нарушению закона о конкуренции, и это возымело желаемый эффект. Фото tatar-inform.ru

Земля без торга

Нарушения, по словам Игоря Павлова, выявляются, как правило, при поступлении в антимонопольный орган жалоб от граждан, либо в ходе плановых проверок, которые ежегодно проводятся в 10 муниципальных районах республики. В пример он привел одну из последних плановых проверок — в Менделеевском районе Татарстана, в ходе которой было выявлено, что более 40 земельных участков были предоставлены гражданам и для индивидуального жилищного строительства с нарушениями.

Публикации объявлений о торгах, в соответствии с законом, должны были выйти на официальном сайте района, в официальном печатном издании на территории района и на федеральном сайте. Однако районные чиновники ограничивались лишь объявлением в местной газете, что ограничило круг потенциальных участников торгов. Аналогичные нарушения были выявлены УФАС в Черемшанском и Тюлячинском районах.

Отловщики — вне конкуренции

Уход от конкурентных процедур при осуществлении закупок для муниципальных нужд, сообщил Игорь Павлов, также является одним из самых распространенных нарушений, допускаемых органами власти. Это предоставление субсидий хозяйствующим субъектам вместо проведения конкурентной процедуры отбора:

— В частности, на стадии возбуждения находится дело в отношении комитета жилищного хозяйства города Казани и хозяйствующего субъекта. Обществу были предоставлены субсидии в значительном размере — свыше 30 млн рублей в целях возмещения расходов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных.

На стадии возбуждения находится дело в отношении комитета жилищного хозяйства города Казани и хозяйствующего субъекта. Обществу были предоставлены субсидии в значительном размере — свыше 30 млн рублей в целях возмещения расходов, связанных с отловом и содержанием безнадзорных животных. Фото kojgorodok.ru

Заметим, что в течение нескольких лет эту работу выполняет ООО «Ветдом», должность замдиректора в котором, как показала ранее проверка, проведенная Счетной палатой РТ, занимал бывший муниципальный служащий — главный специалист отдела санитарного содержания и благоустройства жилищного фонда Комитета ЖКХ. По данным «СПАРК-Интерфакс», этот экс-сотрудник ООО «Ветдом» — Ринат Султанов — сейчас владеет ООО «Зооветторг» — поставщиком ООО «Ветдом».

Раздробили — и конкуренции не видно

Субсидии муниципальные органы власти предоставляют и некоммерческим фондам, в частности, уточнил Игорь Павлов, УФАС выдало предостережение исполкому Елабужского муниципального района. Органы местного самоуправления предоставили районному фонду содействия и развития субсидии, а фонд впоследствии оплатил этими деньгами услуги частных предприятий, которые избежали таким образом участия в стандартной конкурсной процедуре.

А избавление нужных фирм от участия в конкурентной борьбе путем дробления закупок до размера, который позволяет заключить договор с подрядчиком без конкурса, практикуют, по данным республиканского УФАС, органы самоуправления в Ютазинском, Альметьевском, Агрызском районах.

Местом надо торговать!

Уход от конкуренции в сфере размещения рекламной продукции — проще говоря, установки рекламных щитов, сообщил Игорь Павлов, кроме потенциальных участников рынка, отсекает еще и потенциальный денежный поток в муниципальную казну.

Пока в этой сфере творилась анархия: в 2015—2018 годы в бюджет Казани, например, поступало в среднем порядка по 85 млн рублей от сдачи в аренду рекламного места. А за 10 месяцев 2019 года, после утверждения всеми муниципальными районами схем размещения рекламных конструкций, бюджет города в результате торгов пополнился более чем на 200 млн.

Аналогичная ситуация сейчас, по данным УФАС, складывается с нестационарными торговыми объектами. Без утверждения схем размещения объектов торговли и проведения торгов бюджет терпит убытки, подчеркнул Павлов:

— Подобные нарушения в ходе проверок мы выявляли в Высокогорском, Нижнекамском, Елабужском, Менделеевском районах.

В качестве примера Павлов привел дело, возбужденное в отношении департамента жилищной политики Зеленодольска и индивидуального предпринимателя, ставшего единственным исполнителем услуг по сносу более чем 160 аварийных домов в городе. Фото zelenodolsk.ru

Срочные работы через 10 лет



Татарстанское УФАС с начала 2019 года возбудило 21 дело по статье 16 закона «О защите конкуренции», налагающей запрет на ограничивающие конкуренцию, либо согласованные действия между органами власти и хозяйствующими субъектами, сообщил Павлов.

В качестве примера он привел дело, возбужденное в отношении департамента жилищной политики Зеленодольска и индивидуального предпринимателя, ставшего единственным исполнителем услуг по сносу более чем 160 аварийных домов в городе. Контракт с ним заключили на сумму, превышающую 80 млн рублей:

— Заказчик посчитал, что здесь можно применить нормы 84-го закона, так как жилье аварийное и эти работы надо срочно выполнить, однако дома были признаны аварийными еще в 2009 году…. Мы возбудили дело по признакам нарушения.

Всего же, по словам Игоря Павлова, в 2019 году в результате проверок Татарстанского УФАС на органы власти было наложено штрафов почти на 11 млн рублей, 9,9 млн из них уже взыскано. Для сравнения он привел цифры прошлого года: в 2018-м на этот же период было наложено штрафов на 9 млн, а взыскано — 6,5 млн.

Не лучшая реклама

В 2,3 раза выросло в 2019 году в Татарстане количество дел, возбужденных УФАС в связи с недобросовестной и недостоверной рекламой, сообщил замруководителя Татарстанского УФАС Андрей Розенталь.

В этом году возбуждено 171 дело, причем 31% из них — в связи с использованием транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве рекламных конструкций. Это когда у дороги стоит автомобиль, а на нем — рекламный щит: «Ремонт авто», «Продажа бассейнов» и тому подобное. В Казани, уточнил он, в 2019 году подобных нарушений было выявлено на 80% больше, чем в прошлом.

В 2,3 раза выросло в 2019 году в Татарстане количество дел, возбужденных УФАС в связи с недобросовестной и недостоверной рекламой, сообщил Андрей Розенталь. Фото tatar-inform.ru

За некорректное сравнение товаров и услуг с товарами и услугами других участников рынка возбуждено 23% дел — за употребление слов вроде «самый лучший» и «номер один». За это, например, ответила сеть магазинов «Победа». А еще 10% дел было возбуждено за отсутствие в рекламе предупредительных надписей.

Розенталь особо выделил работу антимонопольщиков по части борьбы с рекламой услуг по продаже курсовых и дипломных работ, рефератов и тому подобного недобросовестным студентам, запрет на которую был введен в октябре 2018 года. Такие нарушения, подчеркнул он, выявлялись в основном в сети Интернета.

Буинское молоко запуталось в федеральных сетях

Замруководителя УФАС Сергей Павлов осветил работу ведомства по контролю за монополиями. Он рассказал про противодействие «захвату» рынка федеральными сетями, которые при определенных условиях могут просто вытеснить мелких предпринимателей:

— Во время визитов наших специалистов в районы предприниматели задают вопросы: когда закончится экспансия торговых сетей… Есть механизм в законодательстве, который запрещает торговой сети превышать 25% доли товарооборота продовольствия в муниципальном районе. К превышению этой отметки в нашей республике, по итогам мониторинга, отнесено около 20 районов — Азнакаевский, Алексеевский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Ново-Шешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский.

Там федеральные сети больше не смогут открывать новые объекты, что должно «послужить подспорьем» местному бизнесу.

— Мы в 2019 году возбудили шесть дел по нарушению антимонопольного законодательства в торговле, — сообщил Павлов. — Самое громкое дело — в отношении федеральной торговой сети «Пятерочка» по необоснованному препятствованию выходу на товарный рынок продукции Буинского молочного комбината… Предприятие с 2017 года — после реорганизации компании «Просто молоко» — не может получить доступ на полки федеральной торговой сети, хотя товарооборот [этой продукции] в районе, где представлен производитель, в соседних районах и на территории республики достаточно значителен. Мы установили, что продукция, производимая Буинским молочным комбинатом, соответствует и по качеству, и по ценовой политике, и по географии присутствия продукции конкурентов, тем не менее торговая сеть отказывает в предоставлении ей места на полках. Федеральная сеть, по закону, конечно же, вправе выбирать, кто будет представлен на соответствующей полке, и ни ФАС, ни другие ведомства не вправе навязать ей товар. Но отказ, по-моему, должен быть мотивирован и чем-то объективно обоснован. В результате нашего расследования таких объективных причин мы не установили и выдали сети соответствующее предписание согласовать с молочным комбинатом минимальные объемы поставки продукции либо предоставить мотивированный отказ.

Продукция, производимая Буинским молочным комбинатом, соответствует и по качеству, и по ценовой политике, и по географии присутствия продукции конкурентов, тем не менее торговая сеть отказывает в предоставлении ей места на полках. Фото tatarstan.ru

Общее между выставкой в Германии и вывозом мусора

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Сергей Павлов сообщил, что сейчас Татарстанским УФАС рассматривается дело по сговору между организациями, выступавшими участниками и организаторами закупок, связанное с проведением Агентством инвестиционного развития РТ мероприятий на территории иностранного государства (по участию Татарстана в выставке в Германии).

— Это достаточно крупное антимонопольное расследование, — заметил он. — Сама закупка была в начале года. Дело по сговору пока находится на стадии рассмотрения. Если сговор подтвердится, на участников будут наложены штрафы, должностным лицам грозит дисквалификация и возбуждение уголовного дела.

Также Сергей Павлов сообщил, что УФАС по РТ выявило в этом году в Зеленодольском муниципальном районе сговор органов местного самоуправления с местной теплоснабжающей организацией, в результате которого с рынка теплоснабжения Осиново была «выдавлена» компания-конкурент — ООО «Осиновские инженерные сети». Сейчас правоту выводов антимонопольного ведомства подтвердил Арбитражный суд РТ.

— Семь предупреждений было выдано в этом году водоснабжающим организациям, — проинформировал Павлов. — В частности, казанскому МУП «Водоканал», Алексеевскому водоканалу, Бугульминскому и другим за различные злоупотребления, в частности, при начислении платы за услуги… К УК «ПЖКХ» (регоператор по вывозу ТКО) у нас есть вопросы по навязыванию услуг и договоров в части определения объемов накапливаемого мусора. Поступает большое количество [жалоб] по этому факту, и в настоящее время мы возбудили дело и его рассматриваем.

Павлов уточнил, что были также выявлены злоупотребления в Высокогорском районе в части тарифа, применявшегося при начислении платежей за вывоз мусора. В ответ на вопрос «Реального времени» он уточнил, что перерасчет за вывезенный мусор производиться не будет, но сниженные под воздействием принятых УФАС мер значения старых тарифов лягут в основу при расчете тарифа на будущее.

С начала 2019 года в Татарстане, по словам Сергея Павлова, было рассмотрено 11 дел по картельному сговору, в настоящее время еще 14 находятся на стадии рассмотрения. Фото tatar-inform.ru

Черный список

Всего в Татарстане с начала 2019 года, по словам Сергея Павлова, было рассмотрено 11 дел по картельному сговору, в настоящее время еще 14 находятся на стадии рассмотрения. В 2018 году было рассмотрено всего 19 таких дел. Области, в которых в республике выявляются картельные сговоры, по его определению, — это «наиболее финансово обеспеченные сферы государственных и муниципальных закупок — дорожное строительство, строительно-монтажные работы и медицина».

А наибольшее количество жалоб на сговоры при госзакупках было подано на закупки, осуществлявшиеся по нацпроектам «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение» и «Самозанятые». Чаще всего жаловались на несоблюдение установленных законодательством сроков размещения сведений о закупке, неправильное оформление документации, установление неправомерных требований к участникам закупки.

Проведя собственный мониторинг более чем 90 тендеров, Татарстанское УФАС в 55 случаях также выявило нарушения в их описании. А по результатам проверки 177 обращений о включении организаций в реестр недобросовестных поставщиков, ведомство включило в него 81 из них, что повлекло для этих компаний двухгодичный запрет на участие в госзакупках.

Сообщил Павлов и о первой в республике дисквалификации за нарушение антимонопольного законодательства, случившейся в 2019 году: индивидуальный предприниматель Адель Айзатуллин после признания судебными органами дисквалифицированным за поставку некачественного мяса в МКДЦ на 1 млн рублей вообще потерял на год право заниматься предпринимательской деятельностью.