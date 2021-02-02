«Ситуация заставляет задуматься о предвзятом отношении»

Госкомитет по тарифам РТ и Татарстанское УФАС обвинили АО «Химград» в нарушении закона о конкуренции, субарендатор не согласен

Татарстанское УФАС по России по обращению Госкомитета по тарифам РТ «атаковало» АО «Химград» за передачу госимущества коммерческой фирме с нарушением закона о конкуренции — без торгов. Речь о коммунальных сетях, которые технопарк сдал в субаренду компании ООО «Интеграция». Как выяснила газета «Реальное время», бизнес по аренде коммунальных сетей у «Интеграции» (который растет феноменальными темпами) и ее основателя Алексея Сергеева, выходца из «Татэнерго», начинался еще в 2013 году как раз в «Химграде», который он тогда возглавил. И до сих пор никаких претензий к сетевому «смежнику» у надзорных служб не было: прямо сейчас компания в сотрудничестве с тем же технопарком реализует одну важную федеральную инициативу, в то время как «Химград» отвечает за другой, уже национальный проект по малому бизнесу, рассказали в компании.



Два регулятора vs «Химград»

Как выяснила газета «Реальное время», Татарстанское УФАС по России завело дело против технопарка АО «Химград» за передачу в субаренду госимущества. Тепловые сети в обход конкурса получила в распоряжение частная компания ООО «Интеграция».



По итогам первого заседания комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства потребовала привлечь технопарк как ответчика, «Интеграцию» и Минзем — в качестве заинтересованных лиц, а Госкомитет по тарифам РТ — как лицо, обладающее сведениями. Именно в рамках проверки доводов, содержащихся в обращении ведомства Александра Груничева, антимонопольщики и проверили правомерность заключения договора субаренды между АО «Химград» и ООО «Интеграция» от 27.10.2019 №25/10-2017А.

Суть претензий следующая: по мнению УФАС, изначально Минзем на основании распоряжения «О сдаче в аренду государственного имущества, составляющего казну Республики Татарстан» 5 мая 2017 года заключил договор аренды госимущества с АО «Химград» — «без проведения торгов». Два года спустя, 27 октября 2019 года, уже сам технопарк заключил договор субаренды госимущества с компанией ООО «Интеграция» — «без конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, как и договор аренды между министерством и АО «Химград», отметили антимонопольщики.



При этом, отвечая на просьбу разъяснить положение дел, все три юрлица — министерство, АО «Химград», ООО «Интеграция» — не представили, по мнению УФАС по РТ, «доказательств технологической связи объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения», что позволило бы передать инженерные тепловые сети (принадлежащие Татарстану) другой частной компании без торгов и аукционов — на чем настаивают в АО «Химград».

Таким образом, указывают в УФАС по РТ, действия «Химграда» содержат признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции». Конкретно этот пункт означает, что «при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции». Иными словами, передать эти сети АО «Химград» могло только на торгах с участием нескольких компаний, считают антимонопольщики.

По итогам первого заседания комиссия по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства потребовала привлечь технопарк как ответчика, «Интеграцию» и Минзем — в качестве заинтересованных лиц, а Госкомитет по тарифам РТ — как лицо, обладающее сведениями. Фото: facebook.com/khimgrad

«Наличие в действиях «Химграда» нарушения порядка определения победителя»

— Основная «претензия» к АО «Химград» заключается в наличии в его действиях нарушения порядка определения победителя или победителей торгов. Действия компании по передаче ООО «Интеграция» государственного имущества по договору субаренды от 27 октября 2017 года №25/10-2017А без проведения конкурсов или аукционов на право заключения указанного договора содержат признаки нарушения пункта 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, — рассказали газете «Реальное время» в УФАС по РТ. А на вопрос, почему к ответу не было привлечено также Минземимущество, лаконично добавили: «В действиях Минзема признаков нарушения действующего законодательства не выявлено».

Руководитель пресс-службы антимонопольного ведомства Татарстана Оксана Ефимова также заметила, что рассмотрение дела против АО «Химград» с участием одноименного ООО назначено на 16 февраля 2021 года — закончится оно не позднее 16 июля 2021 года включительно.



Как оправдывают передачу сетей в Минземе, «Химграде» и «Интеграции»

В АО «Химград» с доводами УФАС не согласились. Обратили внимание, что технопарк, будучи собственником сетей, «не осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по тепло, электро-, водоснабжению и водоотведению». В связи с этим в декабре 2016 года вышеназванные сети и были переданы в аренду ООО «Интеграция» (арендатор) по договору №03/12-2016-А (однако договор был все же заключен по результатам аукциона на электронной торговой площадке SETonline).



Кроме того, по мнению представителей «Химграда», переданные объекты являются составными частями соответствующих инженерных сетей, участвуют в технологических процессах по передаче электрической, тепловой энергии (как в горячей воде, так и в паре) и водоотведении, то есть по факту использовались ООО «Интеграция» в целях оказания указанных услуг.



На саму передачу, отметили в технопарке, было получено согласие и Минземимущества — «для использования сетей в производственных целях». В министерстве же отметили, что указанные коммунальные объекты на территории технополиса находятся в уставном капитале АО «Химград». А объекты, построенные в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014—2020 годы», в том числе по развитию индустриального парка на территории Технополиса «Химград», и переданные по договору ООО «Интеграция», технологически связаны с имуществом в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.



В Минземе РТ сослались на пункт 8 части 1 статьи 17.1 Закона о защите конкуренции. Документ предусматривает возможность заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования в отношении госимущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, «без проведения конкурсов или аукционов» лицу, обладающему правами владения и пользования сетью инженерно-технического обеспечения — «в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные части сети и сеть являются технологически связанными».



На саму передачу, отметили в технопарке, было получено согласие и Минземимущества — «для использования сетей в производственных целях». Фото: mzio.tatarstan.ru

Последнюю фразу в УФАС как раз и оспорили. По мнению регулятора, министерство, «Химград» и «Интеграция» не представили доказательств технологической связи объектов электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

«Химград» реализует нацпроект и нарастил выручку резидентов на 20%»

Гендиректор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» воздержался от комментариев по спору с УФАС, но указал на противоположное видение проблемы:

— У УФАС есть его определенное видение. Сейчас дело еще не закончено. У нас тоже есть по этому делу определенная позиция, но высказывать ее я бы пока не хотел.

По словам Гиззатуллина, сейчас технополис участвует в реализации крайне важного федерального национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он стартовал в 2020 году.



— Это двухлетний проект, мы в 2020 году для его реализации в Татарстане уже построили 15 тысяч квадратных метров, и у нас появилось в результате 15 новых резидентов на этих площадях. В целом по 2020 году мы достигли уровня совокупной выручки [наших резидентов] в 47 млрд рублей по площадке — это практически 20% роста к 2019 году, — рассказал глава «Химграда».

Айрат Гиззатуллин также добавил, что в 2021 году, «поскольку проект двухлетний», его команда построит еще четыре корпуса для его реализации — в «Химграде» ждут, что по итогам уже 2021 года не менее 30 новых компаний зайдут на территорию технопарка и «разместятся в комфортных условиях»: «Вот на этом мы сейчас и сосредоточены».

«Интеграция»: «Нарушения» носят не содержательный, а формальный характер»



В финансовом отношении неплохо идут дела и у самого технопарка, который закрыл 2018—2019 годы с оборотом в 92,1—93,4 млн рублей — выручка за 10 лет выросла у «Химграда» в 25 раз. Правда, после глубоко убыточных 2013—2015 годов (тогда технопарк ушел в минус на полмиллиарда рублей в итоге), чистая прибыль с 2017 года снизилась почти в 2 раза, составив 6,3 млн рублей. Зато с 2014 года технопарку удалось сократить кредитную нагрузку с 1,1 млрд рублей до всего 11,5 млн к началу 2020 года.

ООО «Химград» — это «дочка» АО «Химград». Его оборот достиг рекордных значений в 2015—2016 годах, когда выручка ООО составляла 151—173 млн рублей, в дальнейшем оборот упал почти в шесть раз, и только в 2019 году вновь начал расти, составив 44,8 млн рублей при чистой прибыли в 3 млн — рекорд за всю историю существования «дочки».

Интересна судьба «Интеграции» — компании, принадлежащей Оксане Чумак и Елене Гринберг (на 70% и 30% соответственно). Однако ключевой фигурой «смежника» является председатель совета директоров компании Алексей Сергеев, который в 2009—2012 годах занимал должность замдиректора по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Татэнерго» и одновременно ОАО «Генерирующая компания», а в 2013—2016 годах был директором ООО «Индустриальный парк «Химград» (в 2016—2017 годах на короткое время вошел во власть, побыв замминистра промышленности и торговли РТ — там он отвечал как раз за энергетический блок).



Как следствие, наблюдатели на рынке уверены в возможностях «Интеграции» решать сложные вопросы с самим «Татэнерго»: компания известна в последние годы как раз арендой тепловых сетей, в том числе новостроек в Казани и ряда крупных административных и торговых центров.



— Основные объекты на сегодняшний день арендуются нами по легитимному и не вызывающему сомнений договору аренды с АО «Химград», — сообщил «Реальному времени» председатель совета директоров ООО «Интеграция» Алексей Сергеев.

По его словам, с точки зрения закона такая сделка правомерна, потому что есть закон о теплоснабжении, который регламентирует, что сделки с государственным и муниципальным имуществом должны осуществляться после соответствующих аукционов за исключением случаев, когда объекты, передаваемые по договору, являются не самостоятельными, а технологически связанными и входящими в более сложный технологический комплекс (п. 8 ч. 1 ст. 17.1 ФЗ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»). Что, собственно, и произошло в данном случае. Поэтому позицию компании по данному вопросу будет правильнее охарактеризовать как «нейтральную», считает он.



— Очевидно, что эти так называемые нарушения носят не содержательный, а формальный характер. Мы действительно получаем средства на содержание этих объектов теплоснабжения через тарифный источник. И если из-за этой ситуации источник на содержание этих объектов не будет представлен на один период, то в случае соблюдения формальностей его все равно потом предоставят. Никто на этих торгах, кроме ООО «Смежная сетевая компания «Интеграция», выиграть не сможет, так как это не отдельные объекты. Мы это уже показывали — они не являются технологически независимыми и связаны с остальной системой теплоснабжения. Стоит отметить, что мы не первый год работаем, и до сих пор тарифный комитет этот договор устраивал. А в чем тогда цель этого обращения комитета? Ситуация заставляет задуматься о предвзятом отношении, — заметил Алексей Сергеев.

Бизнес «смежника» растет как на дрожжах

Дела у «Интеграции» с момента ее основания в 2016 году движутся впечатляющими темпами. За 3 года выручка выросла в 300 раз: с 1,1 млн до 357,8 млн рублей. Правда, и кредитная нагрузка за эти годы увеличилась в 70 раз: с 2 млн до 136,8 млн рублей к началу 2020 года. Чистая прибыль составила в 2019 году 3,2 млн рублей — впрочем, двумя годами ранее компания была в плюсе на 27,3 млн. Что объясняется внушительным объемом передачи тепловой энергии по сетям, находящимся в аренде у «Интеграции», — 142 тыс. Гкал. По электроснабжению — еще 260 млн кВт/ч. По водоснабжению и водоотведению — 3,1 млн куб. м.

В интервью «Реальному времени» в июле 2020 года, к слову, Алексей Сергеев признавался, что начинал работу по созданию смежной сетевой компании еще в 2013 году (когда он возглавил «Химград»): тогда это уже был крупный промышленный объект с 240 резидентами на 130 га территории, с потреблением электроэнергии свыше 100 млн кВт/ч, со сложной сетевой инфраструктурой, часть которой построена была еще в 60—70 годах прошлого века.