Как москвичи и питерцы сорвали торги в Казани по оцифровке записей ЗАГСа

Потенциальные поставщики пожаловались на излишние требования и нереальные сроки для исполнения контракта

Фото: Госархив РТ

Два переводческих бюро из Москвы и Санкт-Петербурга пожаловались в антимонопольную службу на действия татарстанского заказчика, объявившего тендер на крупную сумму — 751 млн рублей. Речь идет о контракте по оцифровке записей ЗАГСа и переводу с арабского и старотатарского языков на русский, аукцион был объявлен в начале месяца. Как считают москвичи, к исполнителям предъявляются излишние требования, например, лицензия ФСБ на шифрование. Питерцы же заявили о неучтенных расходах и невыполнимых сроках: за короткий период объехать органы ЗАГСа по всей республике. В итоге торги приостановлены до окончания разбирательств в УФАС по РТ. В ситуации разбиралось «Реальное время».

Зачем переводчикам с татарского лицензия ФСБ на криптографию?

Переводческие бюро Москвы и Санкт-Петербурга подали жалобы в УФАС по Татарстану на действия Госкомитета РТ по закупкам, заказавшего за 751 млн рублей на госзакупках оцифровку исторических записей органов ЗАГСа и их перевод со старотатарского (арабской вязью) и арабского (латиницей) на русский язык. Пока антимонопольщики изучают обращение, торги приостановлены.



Всего оцифровать и перевести предстоит более 516 тысяч документов. Наибольшее число записей — 26 тысяч арабской вязью и свыше 50 тысяч латиницей — в архивах Арского района. Работу необходимо провести в четыре этапа: 80 тысяч записей загрузить в единый реестр до 6 декабря; еще 100 тысяч — до 11 декабря, 150 тысяч — к 16 декабря, более 186 тысяч — до 21 декабря. Документы, среди которых есть акты от 1917 года, нужно отсканировать, перевести и трансформировать в стандартный вид электронной карточки, чтобы внести эти данные в Единый госреестр.



Всего оцифровать и перевести предстоит более 516 тысяч документов

Суть жалобы московской компании «Проф Лингва» сводится к тому, что заказчик предъявляет «излишние требования», что влечет «необоснованное ограничение количества участников закупки». В частности, от переводчиков с татарского зачем-то потребовали лицензию ФСБ на криптографию (шифрование).

Также «излишним» москвичи сочли требование лицензии ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю) на техническую защиту информации:

«Заказчик не имеет право устанавливать к участникам закупок обязательные требования», дополнительно к тем, которые установлены законодательством, и «которые приводят к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».

Юристы компании указывают на административное правонарушение по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. Требуют признать условия аукциона недействительными, а заказчику выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.

На других аукционах таких требований не было

— До этого подобные аукционы проходили в Самаре и Пскове и еще нескольких городах. Там аналогичных требований по лицензиям не было, но работа с личными документами должна была проходить на территории ЗАГС, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор ООО «Проф Лингва» Андрей Кузнецов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПрофЛингва», зарегистрированное 10 лет назад в Москве со штатом в 23 человека, занимается письменным и устным переводом. Собственником и генеральным директором является Андрей Кузнецов. Доходы фирмы за прошлый год составили 78,8 млн рублей, выручка — 76,7 млн рублей, расходы превысили 82,6 млн рублей, а год был завершен с убытком в 4,6 млн рублей.

Кроме того, 6 лет назад Андрей Кузнецов создал ООО «Группа ПрофЛингва» со штатом в 17 человек. Доходы этой организации за прошлый год превысили 41 млн рублей при выручке 34 млн рублей и расходах 38,5 млн рублей. Чистая прибыль составила почти 2,6 млн рублей. К тому же у компании открылся небольшой филиал в Санкт-Петербурге. В общей сложности за 4 года на обе московские организации пришлось 63 контракта с госструктурами на сумму свыше 131 млн рублей.



Госкомитет дает 3 недели вместо 7 месяцев

Следом за москвичами жалобу в УФАС РТ направили питерцы, которые перечислили нарушения технического характера.

«Организатор объединил в один лот технически не связанные между собой услуги, которые представлены на разных товарных рынках, что привело к незаконному снижению уровня конкуренции в связи с сокращением числа потенциальных участников конкурса», — говорится в обращении ООО «СВ Групп Про», которое занимается письменным и устным переводом.

В этот перечень услуг входят сканирование, перевод на русский язык, оцифровка, переплет. Кроме того, в компании обратили внимание на то, что заказчик не отразил часть работ в техзадании. Например, для сканирования бумажного фонда актовых записей, включая обработку сканирования, исполнитель должен объездить всю республику, чтобы транспортировать книги в свой офис, а значит — оказать транспортные услуги, однако расходы на эти услуги не отражены в документах.

В этот перечень услуг входят сканирование, перевод на русский язык, оцифровка, переплет. Фото: vk.com/arhiv.tatarstan

У каждой из услуг свой ОКВЭД, но коды по переводу на русский язык и цифрованию не отражены в плане-графике. Как отметили в «СВ Групп Про», Госкомитет РТ по закупкам установил в документации изначально невыполнимый срок для оказания услуг. Работу должны выполнить к 21 декабря этого года.

«Дата проведения аукциона 19 ноября + минимум 10 дней на заключение контракта. То есть исполнитель сможет приступить к работам не ранее чем 30 ноября. Начиная с этого дня, он должен объехать 43 ЗАГСа в республике, проверить вручную целостность 516 717 актов. Даже если у исполнителя есть 43 сотрудника, то этот этап может занять до 10 рабочих дней (в одном из ЗАГСов нужно обработать более 76 тыс. штук). Затем нужно в один день транспортировать их в офис. Отсканировать и оценить качество изображения, при необходимости обработать изображения с помощью графических редакторов. Невозможно спрогнозировать время для данного вида работы, так как неизвестно качество исходного материала», — сообщают в жалобе.

На следующем этапе нужно перевести документы на русский язык. По информации «СВ Групп Про», скорость перевода одной стандартной страницы (1 800 знаков с пробелами) — 1,5 часа. Для перевода 124 тыс. страниц необходимо еще 4-5 месяцев. На перенос сканкопий в программное обеспечение исполнителя (при скорости печати 350 знаков в минуту) при условии большого штата нужно заложить еще 1 месяц, считают юристы компании. А сроки оцифровки вообще не берутся прогнозировать, поскольку документы нетиповые. На переплет уйдет еще до 5 дней, а в общей сложности на работу может понадобиться до 7 месяцев, отметили в жалобе.

«Исполнить данный контракт на условиях технического задания просто невозможно. На данный момент проходит несколько схожих закупок в Саратовской (27 млн рублей), Самарской (555,5 млн рублей) и Псковской областях (39,7 млн рублей), но везде четко разделен функционал исполнителей. Ни один из заказчиков не предъявляет завышенные, необоснованные, невыполнимые требования к исполнителям, хотя понятно, что ожидаемый результат у всех одинаковый. И конечный потребитель, и плательщик всех этих услуг — государство и федеральный бюджет — предъявляет к органам ЗАГС одинаковые требования», — сказано в обращении «СВ Групп Про».

Генеральный директор фирмы Александр Орлик просит антимонопольную службу признать нарушения законодательства при проведении закупки, приостановить ее и обязать заказчика изменить закупочную документацию.

Как отметили в «СВ Групп Про», Госкомитет РТ по закупкам установил в документации изначально невыполнимый срок для оказания услуг. Фото: yandex.ru

В каждый ЗАГС 43 сканера не привезешь

Александр Орлик является собственником ООО «СВ Групп Про» с численностью персонала 18 человек, зарегистрированного в 2004 году в Санкт-Петербурге, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В прошлом году доходы компании перевалили за 61 млн рублей, выручка от продажи равнялась почти 58,8 млн рублей, расходы превысили 52 млн рублей, а чистая прибыль составила 8,7 млн рублей. С 2016 года «СВ Групп Про» заключила 12 контрактов с государственными организациями на сумму более 100 млн рублей.

Компания с записями ЗАГСов раньше не работала, сообщила нашему изданию руководитель тендерного отдела «СВ Групп Про» Анна Кузьмина. Но она обратила внимание на то, что в жалобе сделала ссылки на аналогичные закупки для ЗАГСов в других регионах.

— Они не подразумевают такой пул услуг в рамках одной закупки. Во всех других ЗАГСах подразумевается перевод с иностранного языка на русский и занесение этих данных в уже существующие базы данных именно на территории заказчика. Нет условия о вынесении данных за пределы ЗАГСа, — отметила закупщик.

Анна Кузьмина считает, что техзадание не проработано до конца. «Очевидно, идет нарушение такой закупки. Если бы они предоставляли некую базу данных, а тут, наоборот, от исполнителя за 2 недели требуют создания некой базы данных, в которой он должен провести первичную обработку документации. Не понимаю, как она должна выглядеть, интегрироваться со сведениями ЗАГСа», — недоумевает специалист.

По ее мнению, перевод и оцифровка могут идти параллельно, но объединять их в один лот закупки неправильно, потому что эти услуги совершают разные специализированные компании. Фото: arhiv.tatarstan.ru

Она сообщила, что на днях Госкомитет РТ по закупкам дал дополнительные разъяснения.

— Исполнитель должен прибыть в орган ЗАГСа, отсканировать. Но если на бумажном носителе не выносим, на электронном носителе мы же должны вынести документы, потому что у себя эту базу данных должны загрузить. Сканеры, которые подходят для такого вида работ, — это не портативная, а специализированная техника, в каждый ЗАГС 43 таких сканера не привезешь, чтобы ускорить работу в сжатые сроки. Поэтому в принципе невозможно оказать услуги за такие сроки, — утверждает собеседница.

По ее мнению, перевод и оцифровка могут идти параллельно, но объединять их в один лот закупки неправильно, потому что эти услуги совершают разные специализированные компании.

— Когда заказчик объединяет разнолотовые услуги в одну, он тем самым увеличивает бюджет. Если компания занимается оцифровкой, но не выполняет услуги по переводу, то она будет нанимать субподрядчиков. И если услуга перевода условно стоит 100 рублей, при посредниках она будет стоить уже 200 рублей, — пояснила начальник тендерного отдела.

Посыл жалобы конкурентов из Москвы Анне Кузьминой тоже понятен.

— Лицензия ФСТЭК на разработку защищенного канала должна быть не у нас, а у ЗАГСа, и он должен дать нам доступ к этому каналу. Для чего нужна лицензия ФСБ — тоже непонятно. В данном случае нет данных, попадающих под понятие «гостайны», речь идет только о понятии «защита персональных данных», но это не сведения составляющие гостайну, — уверена Кузьмина.

Жалобы дополняют друг друга

На запрос «Реального времени» с просьбой прокомментировать ситуацию в Управлении ЗАГС и Госкомитете РТ по закупкам пока не ответили. В УФАС по РТ сообщили, что решение по первой жалобе вынесут уже на этой неделе.



— В данной закупке заказчик, по моему мнению, намеренно объединил в один лот предметы закупки, которые могли и, более того, должны производиться по отдельности. Есть письмо Минфина, которое как раз и обязывает разделять закупки с лицензируемыми видами деятельности и закупки с нелицензируемыми. Это письмо и было проигнорировано заказчиком при определении предмета закупочной процедуры, — сообщил нашему изданию генеральный директор юридической компании «Контрактные системы», вице-президент НКО «Союз добросовестных поставщиков» Евгений Ландо.

По поводу жалобы в отношении лицензий эксперт полагает, что если во время разбирательства представитель компании сможет дополнить ее документами и приобщить к материалам дела письменные пояснения, то частично она будет обоснована в той части, что не на все работы требуются лицензии.

— Не по всему предмету закупки нужны лицензии, а лишь для тех работ, где они требуются. Правомерно будет ссылаться на Письмо Минфина России от 21.02.2018 № 24-02-03/11100 «О требовании о наличии лицензии в отношении работ, не являющихся самостоятельным объектом закупки». Там сказано: «В случае если работы, требующие наличия лицензии, не являются самостоятельным объектом закупки, а лишь входят в состав работ, являющихся объектом закупки, то установление требования к участникам закупки о наличии соответствующей лицензии не соответствует требованиям Закона о контрактной системе. При исполнении контракта подрядчик может привлечь к их выполнению субподрядчика, имеющего соответствующую лицензию», — сослался на документ эксперт.

Он обратил внимание и на то, что в соответствии с документом Минфина России «в случае, если в один объект закупки включены работы (услуги), для выполнения которых требуется наличие соответствующей лицензии, а также работы, для выполнения которых такая лицензия не требуется, то установление заказчиком требования к участникам закупки о наличии соответствующей лицензии может ограничивать количество участников закупки и не соответствовать части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе».

— Обе жалобы гармонично дополняют друг друга. Так что считаю, если УФАС Татарстана должным образом рассмотрит их, а представители организаций выступят на уровне, жалобы будут признаны частично обоснованными, и будет выдано предписание о внесении изменений в закупочную документацию и устранению нарушений, допущенных в ходе размещения, — подчеркнул Евгений Ландо.

— Жалоба питерской компании более проработанная: все конкретно — сколько часов тратится на каждый вид работ. Но и жалоба московской компании тоже имеет место быть. Заглянул в техзадание: там действительно предъявляется требование по передаче отсканированных данных заказчику, и оно должно быть осуществлено по защищенным каналам связи. Справедливое, наверное, это требование по поводу лицензии ФСТЭК, поскольку обрабатываются все-таки персональные данные множества граждан, — отметил в беседе с «Реальным временем» адвокат Олег Камалов.

Однако он не понимает, почему требуется лицензия ФСБ. По мнению юриста, в этом случае нет защищаемой законом государственной тайны. Запись актов гражданского состояния не подходит под понятие «гостайны». Учитывая положение по торгам, требование лицензии ФСБ не обосновано, считает Олег Камалов.

— Почему в заявке столько нарушений? Непонятно, почему предъявляются такие сжатые сроки на выполнение контракта с таким объемом? Иногда бывает, что размещается заказ под какого-то конкретного исполнителя. А поскольку закон обязывает размещать на открытых площадках, вот и выставляются заоблачные требования, заведомо не выполнимые для сторонних компаний — мое личное мнение. Если в совокупности оценивать обе жалобы, к тому же в отношении контракта на такую крупную сумму, 751 млн, то они, на мой взгляд, абсолютно обоснованы: заказчика привлекут к административной ответственности и заставят изменить условия тендера, — сказал эксперт.

