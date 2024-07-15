Фурман против Фурмана: известная юрфирма Казани пожаловалась на «клона»

После расторжения брака основатель компании создал новую — с тем же названием, что у семейного бизнеса

Фото: скриншот realnoevremya.ru/google.com/maps

Дело о защите конкуренции возбудили антимонопольщики против основателя ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» Антона Фурмана за регистрацию второй по счету юридической компании имени себя. О том, как по одному адресу в Казани прописались две одинаковые фирмы, как раздел имущества между бывшими супругами обернулся антимонопольным делом и можно ли было избежать этого, — в материале «Реального времени».

Экс-жена сменила фамилию, а бывший муж — компанию



В Казани возбудили антимонопольное дело по обращению ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» в связи с использованием этого фирменного наименования другой компанией. Компания, которая подала жалобу, была зарегистрирована в январе 2020 года, а в ноябре 2023 года по тому же юридическому адресу — в квартире жилого дома на улице Кул Гали — «прописалась» ее полная тезка с другим ИНН.

В татарстанском УФАС возбудили антимонопольное дело по обращению ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» в связи с использованием этого фирменного наименования другой компанией. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Пикантность ситуации состоит в том, что фирма номер один, зарегистрированная в 2020-м, принадлежит экс-супруге учредителя фирмы номер два Антона Фурмана. И до недавнего времени единственная компания «Фурман и Партнеры» развивалась ими обоими, принося доход в семейный бюджет.

Идиллия закончилась после распада семьи — Маргарита Фурман, значившаяся владелицей бизнеса, сменила фамилию, а Антон Фурман — фирму.

«Пользуется результатами деятельности заявителя»

Изучив жалобу ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» номер один, в антимонопольном ведомстве усмотрели в регистрации компании номер два с идентичным названием признаки недобросовестной конкуренции, указав, что вновь зарегистрированная компания «осуществляет аналогичные с Заявителем виды деятельности, тем самым нарушает права Заявителя на фирменное наименование и зарегистрированный товарный знак» и что «сходные наименования сторон способны ввести в заблуждение потребителей оказываемых ими услуг и привести к смешению в их хозяйственной деятельности».

«ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» (ИНН: 1684016505) благодаря незаконным действиям имеет возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного наименования и пользуется результатами деятельности Заявителя», — отмечают в УФАС. скрин сайта Яндекс-карты

— ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» (ИНН: 1684016505) благодаря незаконным действиям имеет возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного наименования и пользуется результатами деятельности Заявителя, — отмечают в УФАС. — Кроме того, в результате действий ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» (ИНН: 1684016505) у заявителя может снизиться размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» (ИНН: 1684016505) от указанных действий.

К рассмотрению дела о компании-двойнике УФАС приступит 31 июля 2024 года.

Смена гендиректора и десятикратный рост убытков

По данным «СПАРК», ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» номер один — с ИНН 1659205932 — была зарегистрирована в доме на улице Кул Гали 31 января 2020 года Маргаритой Рашитовной Фурман, она же в этот момент значилась и генеральным директором этого предприятия. С декабря 2021 года должность генерального директора перешла к другому человеку — Тимуру Утяганову. А в декабре 2023 года поменялась фамилия учредителя (но не сам учредитель) — бенефициаром стала числиться Маргарита Рашитовна Гильфанова, ИНН которой совпадает с ИНН Маргариты Фурман.

ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» номер один — с ИНН 1659205932 — была зарегистрирована в доме на улице Кул Гали 31 января 2020 года Маргаритой Рашитовной Фурман. скрин сайта компании

Тот же источник свидетельствует, что ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» номер два — с ИНН: 1684016505 — было зарегистрировано Антоном Фурмановым по тому же адресу в ноябре 2023 года. Руководителем и бенефициаром выступал и выступает в ней один человек — Антон Фурман.

В открытом доступе нет информации о финансовой деятельности компании №2, а что касается компании №1, то известно, что в течение последних двух лет ее убыточность росла быстрыми темпами: 2022 год она завершила с выручкой в 125 тыс. рублей и чистым убытком в 38 тыс., 2022-й — с выручкой в 40 тыс. и чистым убытком в 397 тыс. При этом за год резко выросли управленческие расходы: со 154 тыс. в 2022-м до 420 тыс. в 2023-м. Обычно это бывает связано с ростом заработной платы управленческого персонала, удорожанием аренды офисных помещений или увеличением представительских и иных расходов.

«Дело возбуждено преждевременно»

— Антимонопольное дело было возбуждено преждевременно, — высказал «Реальному времени» свою точку зрения на ситуацию Антон Фурман. — Идет раздел имущества между бывшими супругами, он начался после расторжения брака в начале 2023 года, и чем он закончится, пока неизвестно — это решит суд. Сейчас, по существу, имеют место лишь формальные признаки нарушения закона о конкуренции. К тому же компания, обратившаяся в УФАС, существует, что называется, на бумаге, она не ведет деятельности, у нее нет персонала, офиса, отсутствует оборот. Жалоба подана со злоупотреблением правом, исключительно для оказания давления на участников спора о разделе имущества между бывшими супругами.

Собеседник «Реального времени» пояснил, что помещение, в котором работает ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры», находится в его распоряжении и прием клиентов ведется по прежнему адресу без изменений. Представители обратившейся в УФАС компании не оказывают юридические услуги, а сотрудники, работавшие в ней прежде, сейчас работают в созданной им новой компании.



Антон Фурман пояснил, что помещение, в котором работает ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры», находится в его распоряжении и прием клиентов ведется по прежнему адресу без изменений. скрин Яндекс-карты

Издание поинтересовалось, размещается ли в интернете реклама услуг ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры», если да, то от кого именно. Антон Фурман сообщил, что в интернете остались сайты с рекламой прежней компании, однако реально юридические услуги оказывает не «засветившаяся» пока в Сети действующая компания. В настоящее время ведется работа ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры» по выходу в интернет нового сайта и рекламной сети, сказал он.



— Мы работаем со своей клиентской базой, более того, к нам обращаются по рекомендации наших клиентов, — добавил Антон Фурман.

Связаться с другой стороной конфликта, бывшей супругой предпринимателя, оперативно не удалось. По телефонам фирмы, где Маргарита Гильфанова указана собственником, на звонки никто не отвечает, в открытом доступе ее контактов нет. На письменный запрос издания на электронный адрес компании ответ пока не поступил, комментарий будет опубликован по получении. Редакция готова в любое время опубликовать мнение Маргариты Рашитовны по этому спору.

«Нарушения можно было легко избежать»

— Я думаю, что нарушения, из-за которого было возбуждено антимонопольное дело, можно было легко избежать, — считает известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. — Если предпринимателю было важно сохранить для работы название ООО «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры», можно было зарегистрировать компанию со слегка видоизмененным названием. Например, назвать ее «Юридическая Компания «Фурман и Партнеры плюс» — и проблем не было бы.

По словам собеседника, это обычная практика в подобных случаях, когда название компании стало узнаваемым брендом и ассоциируется с вполне определенными специалистами. А вот создавать фирму с названием «один в один» он не рекомендует:



— Такого принято избегать, даже когда регистрируется фирма в другом субъекте Российской Федерации — нередко учредители перед регистрацией «пробивают», нет ли созвучных организаций в других регионах. А здесь один из супругов прекрасно знал, что второй является учредителем организации с таким названием.

В свете этой истории «Реальное время» поинтересовалось: а вообще какой смысл в том, чтобы оформлять семейный бизнес на одного из супругов либо на родственников, если это оборачивается подобными последствиями.

— Каждый человек сам это решает, причины могут быть разные. Но в юридическом смысле в этом никаких нарушений нет.