Как глава татарстанских справедливороссов отбивался от обвинений в создании картеля

Лидер «Справедливой России» в Татарстане Альмир Михеев победил в судебном споре с антимонопольщиками

Громкое дело татарстанского УФАС о картеле на аукционах по закупке медоборудования с участием 9 компаний бизнесмена Альмира Михеева спустя 2,5 года развалилось в суде. Нынешний лидер партии «Справедливая Россия» в Татарстане, которого однопартийцы делегируют для участия в президентской гонке, своевременно очистился от всех обвинений. Кроме того, ему теперь не грозит трехлетний запрет на занятие руководящих должностей и даже возможное уголовное преследование. Бизнесмену должны вернуть даже взысканный прошлым летом штраф в 36 млн рублей.

250 аукционов без снижения цены

Как ранее рассказывало «Реальное время», УФАС обвинило ряд поставщиков Минздрава в сговоре на полмиллиарда.

В частности, по данным антимонопольщиков, девять татарстанских компаний в течение трех лет, с 2015 по 2017 год, участвовали в картельном сговоре, в результате которого на 250 аукционах на поставки медицинских изделий и оборудования цены были снижены всего на 2 процента.

Кто же эти «загоорвщики»? Еще в июне 2018 года комиссия татарстанского УФАС России признала девять хозяйствующих субъектов — ООО «ИВЦ «Анатомика», ООО «Анатомика», ООО «ГИРЯ14», ООО «Ортопрайм», ООО «Ортопрайм СНГ», ООО «Диапомпа», ООО «Диомид» и двух индивидуальных предпринимателей Альмира Михеева и Юлию Попову нарушившими п. 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Как сообщил тогда на брифинге замруководителя УФАС по РТ Сергей Павлов, нарушение выразилось в достижении устного картельного соглашения о поддержании цен на торгах на аукционах в электронной форме.

Сговор якобы имел место в сфере поставки медицинских расходных материалов, изделий, эндопротезов и имплантов, используемых в нейрохирургии. Заказчиками выступали как госучреждения РТ, так и учреждения здравоохранения других регионов РФ. Полномочия на возбуждение и рассмотрение данного дела УФАС по РТ запрашивало в центральном аппарате. Так что оно, можно сказать, носило федеральный масштаб.

Замруководителя УФАС по РТ Сергей Павлов сообщил, что нарушение выразилось в достижении устного картельного соглашения о поддержании цен на торгах на аукционах в электронной форме. Фото tatar-inform.ru

Павлов пояснял, что вышеперечисленные компании входили в две группы лиц: одна была якобы подконтрольна Альмиру Михееву, вторая — Юлии Поповой, которая в 2013—14 гг. занимала должность замдиректора ООО «ИВЦ «Анатомика» и еще с тех пор состояла с Михеевым в деловых отношениях, а затем зарегистрировалась в качестве ИП и учредила ООО «Диомид». По версии замруководителя УФАС по РТ, схема, благодаря которой 250 упомянутых аукционов на поставки изделий и материалов для учреждений здравоохранения на общую сумму 569 млн рублей прошли практически без понижения стартовой цены, была достаточно простой, а участники сговора даже не трудились «шифроваться».

Согласно позиции антимонопольщиков, компания-победитель определялась участниками торгов заранее. При этом снижение ценовых предложений по тем торгам, в которых принимали участие исключительно наши ответчики, было минимальным и в общей сложности в 250 аукционах составило порядка 2%, сообщил Сергей Павлов. «У хозяйственных субъектов, выступавших участниками картельного сговора, отсутствовало какое-либо экономическое обоснование поведения на торгах — все действия были изначально скоординированы…" — добавлял он.

В ходе расследования УФАС установило, что ответчики якобы использовали одни и те же электронные адреса, контактные данные, номера телефонов, а электронные свойства файлов в заявках имели одинаковые свойства и создавались одними авторами. Причем вход на электронную площадку и подача предложений якобы выполнялись разными участниками торгов с одного и того же IP-адреса — компании «ИВЦ «Анатомика»… А в ряде аукционов, как оказалось, даже финансово участие «противников» обеспечивало одно и то же лицо.

Всего участники картеля получили контракты на 553 млн рублей. В тех аукционах, где принимали участие компании, не входившие в картель (81 аукцион на 312 млн рублей), снижение цены поставки составляло до 55%, а в среднем составило 14%.

В октябре 2018 года на участников картельного сговора был наложен штраф в 43 млн рублей, но после обращения «заговорщиков» в Арбитражный суд РТ сумма штрафа, согласно вынесенному 21 января судебному решению, снизилась до 36 млн («Исходя из корректировки выручки за тот период, — уточнил замруководителя УФАС по РТ»).

УФАС добивалось дисквалификации Альмира Михеева сроком до трех лет

Павлов тогда не сомневался в том, что даже оспорив решение антимонопольной службы, «заговорщики» ничего не добьются: доказательства нарушения слишком очевидны.

Кроме прочего, организаторам картеля грозило серьезное наказание. В частности, УФАС добивалось дисквалификации Альмира Михеева сроком до трех лет. Если бы это ходатайство антимонопольщиков было удовлетворено судом, Михеев не смог бы в течение этого срока не только вести предпринимательскую деятельность, но и занимать руководящие должности. Аналогичный материал для обращения в суд был подготовлен и в отношении Юлии Поповой.

Суд развернулся на 180 градусов

Бизнесмен и депутат Казгордумы Альмир Михеев уже тогда заявлял, что не признает обвинений УФАС и намерен обратиться в суд за защитой своих интересов.

И вот, спустя 2,5 года борьбы, его усилия увенчались успехом. Как стало известно «Реальному времени», 4 июня 11 арбитражный апелляционный суд в Самаре вслед за татарстанским арбитражем, после повторного рассмотрения дела счел, что «картельное» решение УФАС следует отменить.

Подробности продолжавшейся не один год судебной тяжбы «Реальному времени» рассказала руководитель юридического агентства «Аргументъ» Елена Аношкина.

«С нами был заключен договор в рамках подготовки кассационной жалобы, потому что все уже понимали, что нужно предпринимать активные действия, — отмечает Аношкина.

Когда «заговорщики» после «первого круга» дошли до кассационной инстанции федерального арбитражного суда Поволжского округа, он отменил ранее вынесенные судебные решения и направил дело на новое рассмотрение снова в татарстанский арбитраж.



Между тем оппоненты Михеева обратились в Верховный суд РФ, но он счел, что решение окружного арбитражного суда законно и обоснованно. «Понятно, что если Москва расставила точки над и, то двойного толкования тут быть не может», — удовлетворенно отмечает Аношкина.

Она не скрывает, что для того, чтобы переломить ситуацию, они проделали глобальную работу. Во-первых, изучили многочисленные тома дела, основанные на материалах проверки УФАС. Затем самым тщательным образом изучили как проводились упомянутые торги. Проанализировали их результаты, которые остаются в виде сканированных копий. Создавали таблицы, показывающие тенденции: рост цены на аукционе, либо ее падение, а также какие участники были заявлены на каждые из них.

Все эти обстоятельства юристы изложили в кассационной жалобе. Последняя получилась очень объемной. Суд кассационной инстанции даже отложил разбирательство, внимательно изучая дело.

«Наша позиция строилась на том, что участники торгов, в отношении которых было возбуждено дело, никогда не были конкурентами. Все они находились под контролем одного лица — Альмира Михеева, — рассказывает юрист. Уже одно это исключает картельный сговор. Она признает, что доказать картельный сговор сложно, но «это никак не оправдывает УФАС». По ее мнению, антимонопольная служба не провела тщательный анализ по делу. Результат известен.

Уже не говоря о том, что УФАС по Татарстану не представило доказательств, что контракты могли быть заключены на более выгодных для заказчика условиях, товар мог быть поставлен по еще более низкой цене или же Михеев и Ко устранили из борьбы каких-либо конкурентов.

Глава юрагентства признает, что в связи с обвинениями УФАС, безусловно, пострадала репутация ее клиента, компании которого уже более 20 лет на рынке. Как позже заявил «Реальному времени» Михеев, на рынке закупки эндопротезов крупных суставов в России они занимают 7 процентов: если это так, то это немалая доля для регионалов.



Кроме того, из оборота его компаний были изъяты 36 млн рублей и все это время, начиная с лета прошлого года, «ими пользуется государство». Иного выхода не было: неоплаченный вовремя штраф мог бы удвоиться. Теперь эту сумму компаниям, ранее обвиненным в картельном сговоре, должны вернуть. К слову, если бы продолжилось победное шествие «картельного» дела УФАС, обвиняемых по нему, говорит Аношкина, могли бы привлечь в итоге и к уголовной ответственности.

Впрочем, судя по всему, битва по поводу аукционного картеля еще не закончена. Пресс-служба татарстанского УФАС сообщила «Реальному времени», что ведомство в настоящее время ведет подготовку кассационной жалобы на постановление апелляционного суда и она «будет подана в ближайшее время».

Арбитражный суд Поволжского округа «не опроверг выводов антимонопольного органа по существу, а вернул дело на новое рассмотрение. Фото Гуландам Фатхуллиной

Как расценивают ход дела в антимонопольной службе? Судя по всему, свою позицию там не считают проигрышной. Так, в ответе говорится, что «при первом рассмотрении дела выводы татарстанского УФАС в части наличия нарушения о заключении картеля, доход от которого превысил 540 млн рублей, были подтверждены судами двух инстанций в полном объеме». И Арбитражный суд Поволжского округа «не опроверг выводов антимонопольного органа по существу, а вернул дело на новое рассмотрение, указав, что нижестоящими судами был не в полной мере исследован вопрос подконтрольности ответчиков по антимонопольному делу одному лицу — Михееву Альмиру Александровичу в том понятии контроля, которое в соответствии с нормами действующего законодательства легитимирует картель».



«Я с самого начала утверждал, что мы не виновны»

«Я с самого начала этой проверки утверждал, что мы невиновны», — сказал «Реальному времени» сам Альмир Михеев.

Он вспоминает, что вся группа компаний «по первому требованию» представляла антимонопольщикам все документы, ее руководители давали необходимые и устные, и письменные пояснения. Причина очевидна: «обвиняемые» считали себя невиновными.

«Для нас было огромным удивлением столкнуться с тем, что сотрудники государственных органов могут так вольно интерпретировать факты, так свободно относиться к нормам закона и так легко представлять в суд неверную информацию. Я был рад тому, что местное руководство УФАС поменялось, так как считаю, что «рыба гниет с головы»», — не скрывает сейчас Михеев.

Теперь непричастность к нарушениям антимонопольного законодательства его группы компаний подтверждена. Но, как признает сам бизнесмен, это стоило им « двух лет нервного напряжения и упорной работы».

Конечно же, несмотря на обвинения и судебное разбирательство, бизнесмен не сидел сложа руки. За это время Михеев по его собственным словам получил кредит от инвестиционно-венчурного фонда и провел глубокую модернизацию производства.

«Один госорган пытался нас обвинить и наказать, а другой прокредитовал нас на 5 лет», — заметил по этому случаю он. К счастью, иностранные партнеры также считали их невиновными. Бизнесмен утверждает, что его компании регулярно проходят международные аудиты. К примеру, на соответствие антикоррупционному законодательству США. Это условие заключения контрактов с крупными мировыми производителями: «Следующий большой аудит назначен на август 2020 года, а мелкие идут почти постоянно».

